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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Дилемма Манчини. Спасти «Зенит» в два хода

сегодня, 15:02

«Соккер.ру» не удивлен, что Роберто прямо заявляет о желании сменить команду, а в «Зените» молчат. Сами не рады, что связались с Манчини?

Манчини – кость в горле «Зенита»

Публично в «Зените» никогда не признают, что Манчини выедал руководству клуба мозг летом, когда ему не угодили с трансферами. Например, сорвался Манолас, что подтвердил недавно сам греческий защитник. Но в «Зените» не смогут выйти и честно сказать болельщикам, которые посещают стадион «Санкт-Петербург»: «Сами не уволим Роберто, поскольку в его контракте сложная система компенсаций. Если мы инициируем отставку, то Манчини сядет нам на шею, как сидел на шее у „Интера“ после увольнения».

«Зенит» в плохом положении на шахматной доске. Даже увольнение Манчини – например, после вероятного вылета из Лиги Европы от «Селтика», будет означать, что следующий тренер не проводил с командой сборы. А убирать Роберто прямо сейчас тоже формально поздно. Ведь тренер проигрывал «Локомотиву» и «Спартаку», но остался у руля. Значит, финансовые мотивы и понимание, что найти сильную замену посреди сезона трудно, остановили Фурсенко. Но на новый год «Зениту» могут подарить лазейку, как технично избавиться от Манчини по его личной инициативе – если Роберто позовут в Италию.

Роберто часто говорит об отъезде

Если бы Манчини хотел работать в «Зените» на протяжении двух или трех успешных сезонов, то не давал бы каждые две недели интервью, в которых намекает на новые команды. Причем о приглашении федерации футбола родной страны Роберто сказал уже минимум третий раз, хотя его даже никто не спрашивает. Да и не приглашали особо. Поэтому «Зенит» выжидает – если Манчини провалится, то его надо технично убрать без финансовых и репутационных потерь.

И Роберто выжидает. Ему выгоднее подписать контракт со сборной Италии, если в «Зените» больше не уверены в аргентинской стратегии, чем провалиться в России после неудачи в Турции. «Зенит» ведь подписал не элитного наставника, который всех обыгрывал. Нет, «Зенит» взял человека из топ-10 тренеров в истории футбола по тратам на трансферы. Но в ответ могут получить даже не третье место в таблице, а четвертое – еще один сезон без Лиги чемпионов. Как только появятся на горизонте желающие, «Зениту» надо действовать на опережение. Клуб должен быть готов к отъезду Роберто или зимой, или летом.

«Зенит» не выбрал новый вектор развития

Летом набрали аргентинцев, но зимой могут работать над покупкой россиян, как раньше. Хватит Заболотного, Набиуллина, Смолова и российского вратаря на случай отъезда Лодыгина, чтобы показать новую смену вектора. Вы ведь помните шутку главы РФ в адрес Фурсенко по легионерам на поле? Вот и получаете вескую причину, чтобы прямо сейчас представители «Зенита» искали нового главного тренера, готового работать с россиянами, а не только с иностранцами. При этом стоит держать связь с временным руководством итальянского футбола.

У них ведь Аллегри или Анчелотти – кандидаты мечты, а реальностью может стать Манчини. Тот случай, когда российскому клубу выгоднее лоббировать назначение колючего в общении наставника, после отставок которого игроки обычно устраивают вечеринки, нежели провалить третий российский сезон подряд. Ведь все, что могли, в клубе сделали. Потратят за сезон 100 млн евро на трансферы – зимние покупки «Зенита» позволят перешагнуть рубеж. Подписали контрактные обязательства перед новыми игроками на еще большую сумму. А Манчини не сделал команду сильнее и постоянно говорит не о «Зените» или его проблемах. Зачем в Санкт-Петербурге такой тренер?

Идеального кандидата нет, но его нужно отыскать

Даже спокойный Семак – с учетом, что за полгода в «Уфе» подрос, в связке с Зыряновым (опять же, лишь как пример) смотрелись органичнее на бровке нового стадиона, чем человек, который может войти в историю РФПЛ по кличке «Манекен для шарфа». Дело не в том, что в России грубо обходятся с Манчини. Наоборот, итальянец разочаровывает. Ему настолько плевать на работу в «Зените», что за пару месяцев несколько раз прямо заявляет – если предложат другую должность, то отказаться будет трудно. Он еще и шантажирует «Зенит»?

Нет никого хуже тех, кого надо упрашивать работать за огромные деньги. А Манчини себя поставил именно так. Не взял на себя ответственность за поражения «Зенита» осенью. Провалил матчи против Семина и Карреры, вылетел от «Динамо» из Санкт-Петербурга в Кубке России, попал на «Селтик» Роджерса в ЛЕ, который по игровым параметрам интереснее нынешнего несовершенного «Зенита», даже если слабее в целом. Какой смысл платить Манчини за провалы, если он сам подсказывает решение? Отправка Роберто в сборную Италии и назначение нового тренера дарят шанс показать качественную игру весной.

Нерешительность «Зенита» может привести к провалу

Сборы с Манчини, вылет из Лиги Европы и поражение в забеге с «Локомотивом», «Спартаком», ЦСКА и «Краснодаром» - то, что и так заставит «Зенит» отходить от приключений итальянца в России с помощью смены тренера летом. Сэкономить время и деньги – задача, которая выдаст в директорах «Зенита» людей, не только признающих свои ошибки быстро, но решающих проблемы клуба в кратчайшие сроки.

Сейчас идеальный момент, если повезет с предложением со стороны. Если ждать до конца сезона, то получите еще один потерянный год. В новейшей истории «Зенита» было слишком много чемпионатов, когда очевидный фаворит пролетал мимо «золота». В этом сезоне дали фору славному «Локомотиву», но обратите внимание на поведение того же капитана «Зенита» Кришито. Доменико сам заявлял, что убедил его остаться в РФПЛ лично Манчини. Так если Роберто собрался работать в «Зените» пару лет, почему его капитан не подписывает новый контракт и хочет уйти?

Возможно, Кришито знает больше, чем пока известно официально. И проблема для «Зенита», что данные рассуждения строятся не на слухах, а на прямой речи тренера, а также на решениях клуба - уже подписали Заболотного и пробуют заманить российских игроков «Рубина» и «Краснодара». Значит, полностью иностранный «Зенит» невозможен – и из-за оставленного в силе на два года лимита в том числе. А Манчини хотел работать именно с легионерами, как и Виллаш-Боаш. Андре уехал в Китай. Роберто, возможно, заберут в Италию. А «Зениту» надо думать о себе и болельщиках.

Клубу нужен заинтересованный тренер-чемпион

Фанаты огорчились, когда видели техничные победы «Локомотива» и «Спартака» над командой, что богаче всех в РФПЛ и могла при грамотных тратах набрать состав для плей-офф Лиги чемпионов. Но причина не всегда в исполнителях. Беда в том, как Манчини работает с игроками. Шатов и Дзюба никогда в жизни так ужасно не играли, как под руководством Роберто. А успехи Кокорина ограничились несколькими месяцами ударного футбола. «Зенит» не заиграл, а Манчини хочет быть тренером сборной Италии. Ни один наставник, уважающий клуб, в котором работает, столько не говорит о будущей работе и не намекает, что готов уйти прямо сейчас.

Но поменять в «Зените» все можно в два хода. Достаточно убрать Манчини и угадать с его заменой. Клуб не терпел Аршавина и Денисова – знаковых игроков, легенд, но терпит Манчини. Не хотят терять деньги или скорее стыдно признавать ошибку? Но ведь уважение весомее неустойки. Если Роберто плевать на «Зенит» - пора искать нового тренера. Не хочется менять наставников настолько часто, но раз не нашли своего тренера, поход продолжается. Манчини не привнес в «Зенит» ничего нового и революционного. Провел 20 туров слабее, чем Луческу. Но почему-то в Санкт-Петербурге Мирчу все критиковали и ругали, а Роберто молча терпят.

Чемпионский «Зенит» начнется с чемпионского тренера. Манчини, мечтающий о сборной Италии, на такого не похож совершенно. Не то чтобы желал «Скуадре» подобного тренера, но и в «Зените» от него пользы нет. Конечно, почти все российские клубы отличаются упрямством, но история рассудит. Манчини может работать лучше, если захочет, но как раз желания выкладываться в «Зените» не показал. А вот о сборной Италии заявил в очередной раз – поставил рекорд по неуважению к действующему клубу. Хочется, чтобы все лидеры РФПЛ работали с подходящими тренерами – так чемпионат интереснее. Но если у других есть Ганчаренко, Каррера и Семин – на своих местах, то у «Зенита» Манчини. И это печально.

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Все комментарии
Коля58
Коля58 ответил spartach n1
сегодня в 20:18
spartach n1:
Ниче что зенит даже ниже такого Спартака оказался по итогам ?)
По каким показателям? )) А точно Зениту 7 и 5 не забивал никто ))
spartach n1
spartach n1 ответил Коля58
сегодня в 20:15
Коля58:
Ничего что Спартак по 7 пропускает? ))
Ниче что зенит даже ниже такого Спартака оказался по итогам ?)
Коля58
Коля58 ответил spartach n1
сегодня в 20:14
spartach n1:
Ничего что Спартак чемпион ?)
Ничего что Спартак по 7 пропускает? ))
spartach n1
spartach n1 ответил Коля58
сегодня в 20:10
Коля58:
Ничего что Спартак за Зенитом? ))
Ничего что Спартак чемпион ?)
Коля58
Коля58 ответил spartach n1
сегодня в 20:10
spartach n1:
Физрук,давай домой,Зенит хорошие неустойки неудачникам платит !)) А проект пора в Севастополь,там как раз чемпионат будет им по силам !))
Ничего что Спартак за Зенитом? ))
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 19:21
Очередной проваленный сезон из-за бездарной политики. Напокупать брёвен уровня Томи а потом думать что с ними делатт. Надеюсь не будет их в тройке.
time out
time out ответил Т34
сегодня в 19:03
Т34:
Спасти Зенит в два хода! А это кому-то надо? С нормального футбольного клуба деньги не получится качать. Не для того "Газпром" и его руководство создавало этот проект, чтобы он был таким, как все, нормальным. Вон у нас половина нормальных клубов, не будем говорить о командах на грани выживания, и что, много с них возьмешь?. Так, что не дело спасать то, что дает миллионные откаты, ни в один, ни в два хода.
Маленькое уточнение, больше подходит не "Газпром", а газпрем.
d_fincher
d_fincher ответил Т34
сегодня в 18:55
Т34:
Спасти Зенит в два хода! А это кому-то надо? С нормального футбольного клуба деньги не получится качать. Не для того "Газпром" и его руководство создавало этот проект, чтобы он был таким, как все, нормальным. Вон у нас половина нормальных клубов, не будем говорить о командах на грани выживания, и что, много с них возьмешь?. Так, что не дело спасать то, что дает миллионные откаты, ни в один, ни в два хода.
очень точная мысль
starche
starche
сегодня в 18:35
Гнать физрука и срочно, пока полностью не погубил команду!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 17:39
Сколько крышу ты не клюй
Всё равно получишь й!
parallels
parallels ответил d_fincher
сегодня в 17:35
d_fincher:
Что меня больше всего поражает во всем этом, что мы с вами на полном серьезе обсуждаем Зенит как футбольный клуб из РПЛ. Он к футболу России имеет такое же отношение как Мария Шарапова к популяции рыжих тараканов в Сахаре. Клуб не развивает детско-юношеский спорт, клуб позорит Россию, помогая темным личностям (причем десяткам таких личностях, ведь подрядчики менялись раз 12) пилить и отмывать огромные деньги, клуб воспитывает такой уровень общения с болельщиками и уважения к своей стране, что футболисты Зенита открыто посылают фанатов по веселым адресам, рассказывают, что проблемы сборной - это не проблемы игроков, а проблемы ожиданий болельщиков, футболисты Зенита публично празднуют проигрыши сборной "смешными" селфи, шампанским за 250 тыс евро и ездой по встречке. Теперь посмотрите на этот список и скажите мне, что из перечисленного относится, собственно, к футболу в России? Давно пора понять - неэффективность Зенита - это неэффективность нашего футбола. Не случайно Мутко, который создал эту ужасающую систему в Зените, теперь создал и также кошмарит весь российский футбол и даже весь российский спорт. Результаты мы все увидели. В след за Мутко необходимо уничтожить все его суррогатные проекты, тяжело висящие на шее отечественного футбола и наших пенсионеров, вынужденных оплачивать выщипанные за 20 тыс. долларов брови Передеса и его симуляцию. Ребят, ну перестаньте вы издеваться над нашим человеком, над нашим спортом, схлопнитесь, а, исчезните, пожалуйста, вам вся Россия будет признательна. Мы это оценим и будем помнить вас. Пуст в Питере уже будет питерский футбол ,в лице Динамо СПБ, которое обыграло весь этот интернациональный сверхдорогой проект в Кубке. Давайте все-таки по-человечески расстанемся, вас же действительно уже презирают все вокруг - даже люди, не смотрящие футбол, но слышавшие про безумные траты и роспилы. Думайте, ребят.
знатно ты бомбишь) я тебе, кстати, просто напомню один сильно доставляющий факт: бросание спартачами шарфов на поле. нет ничего более ПОЗОРНОГО и УНИЗИТЕЛЬНОГО, история таких примеров почти не знает. насколько надо опуститься - как футболистам спартака, так и их болельщикам - чтобы такое допустить. это в десятки раз смешнее вашей гомосятины, которую вы развели)
Т34
Т34
сегодня в 17:27
Спасти Зенит в два хода! А это кому-то надо? С нормального футбольного клуба деньги не получится качать. Не для того "Газпром" и его руководство создавало этот проект, чтобы он был таким, как все, нормальным. Вон у нас половина нормальных клубов, не будем говорить о командах на грани выживания, и что, много с них возьмешь?. Так, что не дело спасать то, что дает миллионные откаты, ни в один, ни в два хода.
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 16:57
Каждый год бакланов размазывают по итогам года. Хотя, все по делу. Голубые изжили себя и находятся в тупике
spartach n1
spartach n1
сегодня в 16:47
d_fincher
d_fincher
сегодня в 16:17
Что меня больше всего поражает во всем этом, что мы с вами на полном серьезе обсуждаем Зенит как футбольный клуб из РПЛ. Он к футболу России имеет такое же отношение как Мария Шарапова к популяции рыжих тараканов в Сахаре. Клуб не развивает детско-юношеский спорт, клуб позорит Россию, помогая темным личностям (причем десяткам таких личностях, ведь подрядчики менялись раз 12) пилить и отмывать огромные деньги, клуб воспитывает такой уровень общения с болельщиками и уважения к своей стране, что футболисты Зенита открыто посылают фанатов по веселым адресам, рассказывают, что проблемы сборной - это не проблемы игроков, а проблемы ожиданий болельщиков, футболисты Зенита публично празднуют проигрыши сборной "смешными" селфи, шампанским за 250 тыс евро и ездой по встречке.

Теперь посмотрите на этот список и скажите мне, что из перечисленного относится, собственно, к футболу в России?

Давно пора понять - неэффективность Зенита - это неэффективность нашего футбола. Не случайно Мутко, который создал эту ужасающую систему в Зените, теперь создал и также кошмарит весь российский футбол и даже весь российский спорт. Результаты мы все увидели. В след за Мутко необходимо уничтожить все его суррогатные проекты, тяжело висящие на шее отечественного футбола и наших пенсионеров, вынужденных оплачивать выщипанные за 20 тыс. долларов брови Передеса и его симуляцию.

Ребят, ну перестаньте вы издеваться над нашим человеком, над нашим спортом, схлопнитесь, а, исчезните, пожалуйста, вам вся Россия будет признательна. Мы это оценим и будем помнить вас. Пуст в Питере уже будет питерский футбол ,в лице Динамо СПБ, которое обыграло весь этот интернациональный сверхдорогой проект в Кубке. Давайте все-таки по-человечески расстанемся, вас же действительно уже презирают все вокруг - даже люди, не смотрящие футбол, но слышавшие про безумные траты и роспилы. Думайте, ребят.
parallels
parallels
сегодня в 16:06
сперва надо посмотреть, как после зимнего усиления он сыграет против селтика и пару туров в чемпе. увольнять его всё равно никто не станет - контракт на 3 года, с з/п 4,5 ляма. это не с дешёвым луческу разрывать контракт за копейки. и ситуация у нас не как у татар с грасией, чё автор панику наводит?
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 15:58
А Селтик бомжей обязательно выкинет в кювет. Это вам не мёртвый Рейнджерс в купленной ЛЕ
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:53
Физрук,давай домой,Зенит хорошие неустойки неудачникам платит !))
А проект пора в Севастополь,там как раз чемпионат будет им по силам !))
Коля58
Коля58
сегодня в 15:53
Заказная статейка!
Зенит проиграл Спартаку и Локомотиву!
Спартак продул Зениту и Локомотиву! Только Багров что то об этом не пишет!?
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 15:50
Вся эта ситуация - плоды работы алчного трепача Фурсенко - его давние связи с Манчини (не на пустом месте во времена президентства фурса в РФС ходили слухи о назначении Манчини тренером сборной России) позволяют пилить бабло: выделяемое на трансферы, на 99% убежден, что фурс и с подъемных Манчини кусок получил, и часть зарплаты тоже себе забирает, вот и молчат все, фурсу деньга капает, Манчини капает, а на Зенит им плевать с высокого столпа. Напокупали сомнительных агров и барыши считают. Манчини считает свою задачу в Зените выполненной.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:47
Это когда деньги портят Всех. МАНЧИНИ и руководство Зенита, как два жирных кота седя друг перед другом ждут кто первый ошибается, что бы разорвать соперника.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:20
Единственная причина приглашении Манчини - его известность, которая могла привезти топ-игроков в Россию. Не думаю, что в руководстве Зенита сидят откровенно глупые люди, они ведь должны понимать, что тот же Семак сработал лучше, но сильные игроки из Европы вряд ли пошли бы нему. Что выиграл Манчини как тренер - чемпионат Италии с Интером, когда там не было соперников из-за кальчполи? Чемпионат Англии с МС и его заоблачными тратами? Не думаю, что это позиционирует его как сильного тренера
Saang
Saang
сегодня в 15:19
Какая-то хейтерская статья. И от Селтика зеньки уже согласно автору вылетели и на пятом месте остались...
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