Дилемма Манчини. Спасти «Зенит» в два хода

«Соккер.ру» не удивлен, что Роберто прямо заявляет о желании сменить команду, а в «Зените» молчат. Сами не рады, что связались с Манчини?

Манчини – кость в горле «Зенита»

Публично в «Зените» никогда не признают, что Манчини выедал руководству клуба мозг летом, когда ему не угодили с трансферами. Например, сорвался Манолас, что подтвердил недавно сам греческий защитник. Но в «Зените» не смогут выйти и честно сказать болельщикам, которые посещают стадион «Санкт-Петербург»: «Сами не уволим Роберто, поскольку в его контракте сложная система компенсаций. Если мы инициируем отставку, то Манчини сядет нам на шею, как сидел на шее у „Интера“ после увольнения».

«Зенит» в плохом положении на шахматной доске. Даже увольнение Манчини – например, после вероятного вылета из Лиги Европы от «Селтика», будет означать, что следующий тренер не проводил с командой сборы. А убирать Роберто прямо сейчас тоже формально поздно. Ведь тренер проигрывал «Локомотиву» и «Спартаку», но остался у руля. Значит, финансовые мотивы и понимание, что найти сильную замену посреди сезона трудно, остановили Фурсенко. Но на новый год «Зениту» могут подарить лазейку, как технично избавиться от Манчини по его личной инициативе – если Роберто позовут в Италию.

Роберто часто говорит об отъезде

Если бы Манчини хотел работать в «Зените» на протяжении двух или трех успешных сезонов, то не давал бы каждые две недели интервью, в которых намекает на новые команды. Причем о приглашении федерации футбола родной страны Роберто сказал уже минимум третий раз, хотя его даже никто не спрашивает. Да и не приглашали особо. Поэтому «Зенит» выжидает – если Манчини провалится, то его надо технично убрать без финансовых и репутационных потерь.

И Роберто выжидает. Ему выгоднее подписать контракт со сборной Италии, если в «Зените» больше не уверены в аргентинской стратегии, чем провалиться в России после неудачи в Турции. «Зенит» ведь подписал не элитного наставника, который всех обыгрывал. Нет, «Зенит» взял человека из топ-10 тренеров в истории футбола по тратам на трансферы. Но в ответ могут получить даже не третье место в таблице, а четвертое – еще один сезон без Лиги чемпионов. Как только появятся на горизонте желающие, «Зениту» надо действовать на опережение. Клуб должен быть готов к отъезду Роберто или зимой, или летом.

«Зенит» не выбрал новый вектор развития

Летом набрали аргентинцев, но зимой могут работать над покупкой россиян, как раньше. Хватит Заболотного, Набиуллина, Смолова и российского вратаря на случай отъезда Лодыгина, чтобы показать новую смену вектора. Вы ведь помните шутку главы РФ в адрес Фурсенко по легионерам на поле? Вот и получаете вескую причину, чтобы прямо сейчас представители «Зенита» искали нового главного тренера, готового работать с россиянами, а не только с иностранцами. При этом стоит держать связь с временным руководством итальянского футбола.

У них ведь Аллегри или Анчелотти – кандидаты мечты, а реальностью может стать Манчини. Тот случай, когда российскому клубу выгоднее лоббировать назначение колючего в общении наставника, после отставок которого игроки обычно устраивают вечеринки, нежели провалить третий российский сезон подряд. Ведь все, что могли, в клубе сделали. Потратят за сезон 100 млн евро на трансферы – зимние покупки «Зенита» позволят перешагнуть рубеж. Подписали контрактные обязательства перед новыми игроками на еще большую сумму. А Манчини не сделал команду сильнее и постоянно говорит не о «Зените» или его проблемах. Зачем в Санкт-Петербурге такой тренер?

Идеального кандидата нет, но его нужно отыскать

Даже спокойный Семак – с учетом, что за полгода в «Уфе» подрос, в связке с Зыряновым (опять же, лишь как пример) смотрелись органичнее на бровке нового стадиона, чем человек, который может войти в историю РФПЛ по кличке «Манекен для шарфа». Дело не в том, что в России грубо обходятся с Манчини. Наоборот, итальянец разочаровывает. Ему настолько плевать на работу в «Зените», что за пару месяцев несколько раз прямо заявляет – если предложат другую должность, то отказаться будет трудно. Он еще и шантажирует «Зенит»?

Нет никого хуже тех, кого надо упрашивать работать за огромные деньги. А Манчини себя поставил именно так. Не взял на себя ответственность за поражения «Зенита» осенью. Провалил матчи против Семина и Карреры, вылетел от «Динамо» из Санкт-Петербурга в Кубке России, попал на «Селтик» Роджерса в ЛЕ, который по игровым параметрам интереснее нынешнего несовершенного «Зенита», даже если слабее в целом. Какой смысл платить Манчини за провалы, если он сам подсказывает решение? Отправка Роберто в сборную Италии и назначение нового тренера дарят шанс показать качественную игру весной.

Нерешительность «Зенита» может привести к провалу

Сборы с Манчини, вылет из Лиги Европы и поражение в забеге с «Локомотивом», «Спартаком», ЦСКА и «Краснодаром» - то, что и так заставит «Зенит» отходить от приключений итальянца в России с помощью смены тренера летом. Сэкономить время и деньги – задача, которая выдаст в директорах «Зенита» людей, не только признающих свои ошибки быстро, но решающих проблемы клуба в кратчайшие сроки.

Сейчас идеальный момент, если повезет с предложением со стороны. Если ждать до конца сезона, то получите еще один потерянный год. В новейшей истории «Зенита» было слишком много чемпионатов, когда очевидный фаворит пролетал мимо «золота». В этом сезоне дали фору славному «Локомотиву», но обратите внимание на поведение того же капитана «Зенита» Кришито. Доменико сам заявлял, что убедил его остаться в РФПЛ лично Манчини. Так если Роберто собрался работать в «Зените» пару лет, почему его капитан не подписывает новый контракт и хочет уйти?

Возможно, Кришито знает больше, чем пока известно официально. И проблема для «Зенита», что данные рассуждения строятся не на слухах, а на прямой речи тренера, а также на решениях клуба - уже подписали Заболотного и пробуют заманить российских игроков «Рубина» и «Краснодара». Значит, полностью иностранный «Зенит» невозможен – и из-за оставленного в силе на два года лимита в том числе. А Манчини хотел работать именно с легионерами, как и Виллаш-Боаш. Андре уехал в Китай. Роберто, возможно, заберут в Италию. А «Зениту» надо думать о себе и болельщиках.

Клубу нужен заинтересованный тренер-чемпион

Фанаты огорчились, когда видели техничные победы «Локомотива» и «Спартака» над командой, что богаче всех в РФПЛ и могла при грамотных тратах набрать состав для плей-офф Лиги чемпионов. Но причина не всегда в исполнителях. Беда в том, как Манчини работает с игроками. Шатов и Дзюба никогда в жизни так ужасно не играли, как под руководством Роберто. А успехи Кокорина ограничились несколькими месяцами ударного футбола. «Зенит» не заиграл, а Манчини хочет быть тренером сборной Италии. Ни один наставник, уважающий клуб, в котором работает, столько не говорит о будущей работе и не намекает, что готов уйти прямо сейчас.

Но поменять в «Зените» все можно в два хода. Достаточно убрать Манчини и угадать с его заменой. Клуб не терпел Аршавина и Денисова – знаковых игроков, легенд, но терпит Манчини. Не хотят терять деньги или скорее стыдно признавать ошибку? Но ведь уважение весомее неустойки. Если Роберто плевать на «Зенит» - пора искать нового тренера. Не хочется менять наставников настолько часто, но раз не нашли своего тренера, поход продолжается. Манчини не привнес в «Зенит» ничего нового и революционного. Провел 20 туров слабее, чем Луческу. Но почему-то в Санкт-Петербурге Мирчу все критиковали и ругали, а Роберто молча терпят.

Чемпионский «Зенит» начнется с чемпионского тренера. Манчини, мечтающий о сборной Италии, на такого не похож совершенно. Не то чтобы желал «Скуадре» подобного тренера, но и в «Зените» от него пользы нет. Конечно, почти все российские клубы отличаются упрямством, но история рассудит. Манчини может работать лучше, если захочет, но как раз желания выкладываться в «Зените» не показал. А вот о сборной Италии заявил в очередной раз – поставил рекорд по неуважению к действующему клубу. Хочется, чтобы все лидеры РФПЛ работали с подходящими тренерами – так чемпионат интереснее. Но если у других есть Ганчаренко, Каррера и Семин – на своих местах, то у «Зенита» Манчини. И это печально.