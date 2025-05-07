Индзаги добился феноменального успеха. «Интер» не просто сильная, а здоровая команда

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сегодня, 19:18

А ещё у тренера смелый коллектив.

В полуфиналах ЛЧ сыграли тренерские коллективы

Игроки «Интера» помогли подняться Рафинье, который упал на землю лицом вниз, не сдержав слезы. После матча Думфрис и Зоммер вели себя по-мужски в интервью, отвечая на вопросы Каррагера и Анри. Руководители «Интера» праздновали бурно. А Чалханоглу – диджей в раздевалке, врубил песню на переносной колонке. Но миланцы не проявили неуважения к «Барселоне». За итальянцев дрались мужчины. Защитник Ачерби, который дважды поборол онкологию, в 37 лет забил первый мяч в Лиге чемпионов.

Здоровый коллектив создал Индзаги. «Интер» подводил тренера в матчах против «Милана» в Суперкубке и в Кубке Италии. Однако позже смелость пригодилась в диких играх с «Барселоной». Симоне ещё может проиграть свой второй финал Лиги чемпионов. Такой результат есть у многих наставников. У сэра Алекса Фергюсона были не только победы с «Манчестер Юнайтед». У аргентинца Купера два неудачных финала с прекрасной «Валенсией». Симеоне дважды не сумел обыграть «Реал» в финалах с «Атлетико».

А «Интер» классно провел свой матч против «Манчестер Сити». Родри забил, но Эдерсону пришлось нервничать. Миланцы нанесли вдвое больше ударов по чужим воротам, шесть раз вратарь выручил Гвардиолу. Традиция многих финалов Лиги чемпионов. Четыре года назад Эдуару Менди не пришлось спасать «Челси». Команда Гвардиолы лишь раз попала в створ ворот. А вот Куртуа взял 9 выстрелов игроков «Ливерпуля». И после спасений Эдерсона снова выручал Куртуа. Футболисты «Боруссии» заставили «Реал» нервничать.

Как видно из списка, в финалах часто клубы, которых там не ждали в первую очередь. ПСЖ год назад вылетел от команды из Дортмунда. Теперь «Интер» прошел «Баварию» и «Барселону». Симоне Индзаги окончательно перешел в высшую лигу. Был момент, когда внедрял идеи, которые не принимали некоторые футболисты. Теперь его схема «5-3-2» стала коронной для «Интера». У миланцев новый триумф в Лиге чемпионов. Индзаги соединяет порядок и творчество. И как пример – голевые действия защитника Думфриса.

Индзаги мечтает пережить опыт Эрреры и Моуриньо

«Интер» не «Реал», у итальянцев три победы в Кубке чемпионов. Дважды побеждал великий аргентинец Эленио Эррера. Колоритного специалиста ошибочно записали в отцы «катеначчо», хотя дверной «замок» разрабатывали разные рулевые в Серии А. Также ошибочно считают «Интер» тех времен оборонительной командой. Нет, у них была высокая результативность. Забивать можно, даже когда с мячом соперник. Вчера «Интер» отдал всего 206 точных передач, а у «Барселоны» 668 пасов.

И не было ощущения, что каталонцы вчистую переигрывают миланцев. «Интер» умеет сохранить достоинство. Показали это против «Арсенала», когда дома выгрызли победу. Достойно сыграли с «Манчестер Сити» вничью. Справились с «Баварией», что предполагает тренерские усилия вместе с подвигами футболистов. Но именно Индзаги готовит игроков. «Интер» – тактические монстры. Миланцы набрали на общем этапе Лиги чемпионов 19 пунктов, наравне с «Барселоной» и «Арсеналом».

Именно у Индзаги самый опытный коллектив в четверке лучших. В отличие от ПСЖ , им не пришлось сильно прибавлять. В отличие от «Барселоны» и «Арсенала», команда из Милана недавно была в финале Лиги чемпионов. Теперь важно повторить подвиг Моуриньо. «Интер» 15 лет назад уверенно обыграл «Баварию» после голов Диего Милито. Сейчас в атаке другой аргентинский нападающий. Также у «Интера» необычная полузащита. Барелла, Мхитарян и Чалханоглу играют сердцем и душой.

Ещё у «Интера» есть режим удава. Огромная змея – символ клуба. Противоядие определенно есть у «Милана». В дерби «Интер» неожиданно плох. Но в последней встрече с «россонери» не реализовали моменты. Индзаги с радостью променяет Кубок Италии на победу в Лиге чемпионов. Появился шанс вписать имя в историю. Благодаря Анчелотти итальянцы часто выигрывают главный клубный турнир. Но с клубом из Серии А именно местный Мистер не побеждал с 2007-го и успеха папы Карло.

В миланском клубе Симоне получил крутую поддержку

Многие наставники являются заложниками баламутов у руля больших клубов. Бартомеу не знаком с Фликом, но у Ханси нет возможности подписать парочку опытных мастеров как раз из-за ошибок бывшего президента каталонского клуба. У «Манчестер Юнайтед» доигрались до проблем с финансами. Аморим – заложник Глейзеров и Рэтклиффа, владельцы клуба слабо разбираются в футболе. А вот у «Интера», хотя у них проблемный китайский инвестор, невероятные менеджеры.

Вчера на трибунах были Маротта и Дзанетти. В представлениях не нуждаются. Также есть менее публичный Пьеро Аузилио. В «Интере» дольше многих менеджеров, кроме легенды Дзанетти. В 2005-м Аузилио отвечал за кадры. Потом был бизнес-менеджером. Теперь работает спортивным директором. Все удачные сделки, от Думфриса до Зоммера, как и продажи – Лукаку за 113 млн евро в «Челси» и Онаны за 50 миллионов в МЮ , его заслуга. Пьеро убедил Фраттези и остальных новичков.

У Индзаги три причины не уезжать из Милана. Первая – Симоне молодой отец. Со второй спутницей жизни двое детей. Сын Томаззо взрослый, двадцать четыре года. А вот ещё двое сыновей моложе. Если Индзаги хочет, чтобы дети выросли в Италии, то это причина остаться. Вторая причина – английский язык. Симоне не говорит по-английски на уровне, который есть у Клоппа и Гвардиолы. Третья причина – уровень поддержки в «Интере». А если Индзаги уедет в итоге, то готовят замену.

Симеоне не скрывает, что «Интер» и «Атлетико» – его любимые команды в Европе. Понятно, что на старости лет может заинтересоваться работой со сборной Аргентины. Но там молодой тренер Скалони. А в «Интер», если Индзаги согласится работать за рубежом, например, в АПЛ , Симеоне с радостью вернется. Но это лишь теория. На практике Индзаги прошел «Барселону». А вот «Атлетико» в серии пенальти не сумел выбить «Реал», чтобы последовать по сетке в сторону «Арсенала».