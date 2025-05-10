Тренер-новичок в АПЛ успешнее Артеты. Сразу взял титул, решил вопрос с лидерами

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сегодня, 13:27

За три тура до финиша «Арсенал» не снял все вопросы.

У «Ливерпуля» есть победные традиции – это сыграло свою роль

«Арсенал» в сезоне-22/23 – новичок в чемпионской гонке, конкурент в лице «Ливерпуля» отцепился от погони, оставалось конкурировать с «Сити». Большую часть сезона «канониры» сенсационно лидировали в чемпионате – и лишь под конец, когда на первый план вышла стабильность и выносливость, инициативу перехватили «горожане». «Ливерпуль» в текущем сезоне – неожиданный участник чемпионской гонки. Остальные вводные примерно те же, что у «канониров» двумя годами ранее. Только на выходе команда Слота удержала лидерство и оформила титул заранее.

Арне Слоту повезло больше, чем Артете. Микелю пришлось выстраивать команду с нуля, у него не было поколения победителей, чтобы передавать правильные традиции. Когда Слот пришёл в «Ливерпуль», ему помогали лучшие – Салах, Алиссон, ван Дейк. Причём Мо и Вирджил выдали свои лучшие сезоны, что сильно помогло голландцу. Молодёжи в лице МакАллистера, Гравенберха, Собослаи было гораздо проще со старожилами под боком. Это был идеальный симбиоз.

Лидеры чувствуют силу проекта, «канонирам» приходится тяжелее

При этом Слот по ходу сезона столкнулся с определённой проблемой. Сразу у трёх лидеров – Салаха, ван Дейка и Александера-Арнольда – предстоящим летом истекали контракты, и футболисты не торопились их продлевать. Возникла серьёзная угроза, что неокрепшая команда потеряет важнейшую часть костяка. Да, Трента удержать не удалось. Зато Салах и ван Дейк заставили забыть обо всех опасениях. Слот показал, что доверяет лидерам команды Клоппа и не собирается снижать их вовлечённость, экспериментировать с их ролью. Футболистам позволили делать на поле то, что они умеют лучше всего. С завоеванием чемпионства не возникло проблем. И на этом фоне Мохамед с Вирджилом решили остаться – зачем покидать команду с такой шикарной атмосферой преемственности, таким уровнем взаимопонимания?

И на контрасте с этим история «Арсенала» и Салиба. Артета вырастил Вильяма в одного из лучших центральных защитников в мире. И вроде бы нет проблемы с истекающим контрактом – соглашение рассчитано до 2027 года. Но даже так серьёзная угроза потерять лидера возникла, как только на горизонте появился «Реал». Всё-таки за три сезона, когда «канониры» активно борются за трофеи, на выходе не удалось забрать ни одного. Так ещё и зарплата не отражает вклада француза в игру – она седьмая по величине в команде. Чтобы обезопасить себя от потери, лондонцы начали переговоры о новом контракте – и уже сейчас ясно, что центрбек хочет договор, лучше отражающий его влияние на команду.

Артета идёт по пути Пепа, но без трофеев

Гвардиола в «Ман Сити» тоже столкнулся с отсутствием чемпионских традиций. На уровне АПЛ и внутренних кубков эту проблему решили быстро – «горожане» стали гегемоном на туманном Альбионе. А вот в Лиге чемпионов на фоне «Баварии», «Реала», «Барсы» и других гигантов «небесно-голубые» ещё долго смотрелись комично. Чтобы преодолеть это, Гвардиоле пришлось испытать достаточно провалов и разочарований – только на седьмой год работы в клубе он снял это проклятие. И даже сейчас у «Сити» нет ауры, и близко сопоставимой с аурой того же «Реала» (в этот раз она не сработала – но вспомните сезон-21/22).

Неизвестно, будет ли Слоту настолько же тяжело, он только начал свой путь с «Ливерпулем». Но, опять же, он сразу открыл счёт трофеям. А Артета трижды уступал в чемпионской гонке, обидно вылетал из ЛЕ от «Спортинга», на следующий год – из ЛЧ от «Баварии». Теперь прошёл «Реал» – браво, – но сразу после этого вылетел от ПСЖ . Видимо, Микелю придётся порядком пострадать, прежде чем «канониры» возьмут хоть какой-то большой трофей.

Лондонцы не могут расслабиться

«Красные» все оставшиеся вопросы по текущему сезону закрыли, можно спокойно докатывать. А вот с «канонирами» это не прокатит. Лондонцы проиграли «Борнмуту», до этого поделили очки с «Пэлас» – и теперь вплотную подпустили к себе «Сити» и остальных. Сразу пять клубов ведут активную борьбу за место в ЛЧ , три из них способны дотянуться до «Арсенала» в случае пары осечек последних. «Горожане» находятся в трёх очках от «пушкарей», «Ньюкаслу» и «Челси» до «Арсенала» – четыре балла. То есть пара ошибок – и лондонцы откатятся со второго места на пятое.

А теперь добавить к этому календарь на финише: банда Артеты играет сначала с новым чемпионом Англии, а потом принимает боеспособный «Ньюкасл» – одного из соседей по турнирной таблице.

«Ливерпуль» Клоппа был для Артеты ночным кошмаром

В последние годы ситуация выправилась – лондонцы, начиная с сезона-22/23, только раз проиграли мерсисайдцам в официальном матче. Сами одержали две победы, ещё три встречи завершились вничью. Но вот ранее «Ливерпуль» был на пике – и тогда банда Клоппа не оставляла «канонирам» ни шанса. В шести матчах подряд на дистанции 2020-2022 годов лондонцы не могли забить ни разу: четырежды «Ливерпуль» оформлял «сухую» победу (одна из них со счётом 4:0). Это крайне болезненные флешбеки.

Прогноз Soccer.ru: «Ливерпуль» не очень мотивирован на остаток сезона, «Челси» уже воспользовался этим. Но тогда была похмельная неделя после оформления титула. К игре с «Арсеналом» мерсисайдцы подойдут более подготовленными. Поставим на трудовую победу «Арсенала».