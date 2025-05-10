Тренер-новичок в АПЛ успешнее Артеты. Сразу взял титул, решил вопрос с лидерами

За три тура до финиша «Арсенал» не снял все вопросы.
У «Ливерпуля» есть победные традиции – это сыграло свою роль
«Арсенал» в сезоне-22/23 – новичок в чемпионской гонке, конкурент в лице «Ливерпуля» отцепился от погони, оставалось конкурировать с «Сити». Большую часть сезона «канониры» сенсационно лидировали в чемпионате – и лишь под конец, когда на первый план вышла стабильность и выносливость, инициативу перехватили «горожане». «Ливерпуль» в текущем сезоне – неожиданный участник чемпионской гонки. Остальные вводные примерно те же, что у «канониров» двумя годами ранее. Только на выходе команда Слота удержала лидерство и оформила титул заранее.
Арне Слоту повезло больше, чем Артете. Микелю пришлось выстраивать команду с нуля, у него не было поколения победителей, чтобы передавать правильные традиции. Когда Слот пришёл в «Ливерпуль», ему помогали лучшие – Салах, Алиссон, ван Дейк. Причём Мо и Вирджил выдали свои лучшие сезоны, что сильно помогло голландцу. Молодёжи в лице МакАллистера, Гравенберха, Собослаи было гораздо проще со старожилами под боком. Это был идеальный симбиоз.
Лидеры чувствуют силу проекта, «канонирам» приходится тяжелее
При этом Слот по ходу сезона столкнулся с определённой проблемой. Сразу у трёх лидеров – Салаха, ван Дейка и Александера-Арнольда – предстоящим летом истекали контракты, и футболисты не торопились их продлевать. Возникла серьёзная угроза, что неокрепшая команда потеряет важнейшую часть костяка. Да, Трента удержать не удалось. Зато Салах и ван Дейк заставили забыть обо всех опасениях. Слот показал, что доверяет лидерам команды Клоппа и не собирается снижать их вовлечённость, экспериментировать с их ролью. Футболистам позволили делать на поле то, что они умеют лучше всего. С завоеванием чемпионства не возникло проблем. И на этом фоне Мохамед с Вирджилом решили остаться – зачем покидать команду с такой шикарной атмосферой преемственности, таким уровнем взаимопонимания?
И на контрасте с этим история «Арсенала» и Салиба. Артета вырастил Вильяма в одного из лучших центральных защитников в мире. И вроде бы нет проблемы с истекающим контрактом – соглашение рассчитано до 2027 года. Но даже так серьёзная угроза потерять лидера возникла, как только на горизонте появился «Реал». Всё-таки за три сезона, когда «канониры» активно борются за трофеи, на выходе не удалось забрать ни одного. Так ещё и зарплата не отражает вклада француза в игру – она седьмая по величине в команде. Чтобы обезопасить себя от потери, лондонцы начали переговоры о новом контракте – и уже сейчас ясно, что центрбек хочет договор, лучше отражающий его влияние на команду.
Артета идёт по пути Пепа, но без трофеев
Гвардиола в «Ман Сити» тоже столкнулся с отсутствием чемпионских традиций. На уровне АПЛ и внутренних кубков эту проблему решили быстро – «горожане» стали гегемоном на туманном Альбионе. А вот в Лиге чемпионов на фоне «Баварии», «Реала», «Барсы» и других гигантов «небесно-голубые» ещё долго смотрелись комично. Чтобы преодолеть это, Гвардиоле пришлось испытать достаточно провалов и разочарований – только на седьмой год работы в клубе он снял это проклятие. И даже сейчас у «Сити» нет ауры, и близко сопоставимой с аурой того же «Реала» (в этот раз она не сработала – но вспомните сезон-21/22).
Неизвестно, будет ли Слоту настолько же тяжело, он только начал свой путь с «Ливерпулем». Но, опять же, он сразу открыл счёт трофеям. А Артета трижды уступал в чемпионской гонке, обидно вылетал из ЛЕ от «Спортинга», на следующий год – из ЛЧ от «Баварии». Теперь прошёл «Реал» – браво, – но сразу после этого вылетел от ПСЖ. Видимо, Микелю придётся порядком пострадать, прежде чем «канониры» возьмут хоть какой-то большой трофей.
Лондонцы не могут расслабиться
«Красные» все оставшиеся вопросы по текущему сезону закрыли, можно спокойно докатывать. А вот с «канонирами» это не прокатит. Лондонцы проиграли «Борнмуту», до этого поделили очки с «Пэлас» – и теперь вплотную подпустили к себе «Сити» и остальных. Сразу пять клубов ведут активную борьбу за место в ЛЧ, три из них способны дотянуться до «Арсенала» в случае пары осечек последних. «Горожане» находятся в трёх очках от «пушкарей», «Ньюкаслу» и «Челси» до «Арсенала» – четыре балла. То есть пара ошибок – и лондонцы откатятся со второго места на пятое.
А теперь добавить к этому календарь на финише: банда Артеты играет сначала с новым чемпионом Англии, а потом принимает боеспособный «Ньюкасл» – одного из соседей по турнирной таблице.
«Ливерпуль» Клоппа был для Артеты ночным кошмаром
В последние годы ситуация выправилась – лондонцы, начиная с сезона-22/23, только раз проиграли мерсисайдцам в официальном матче. Сами одержали две победы, ещё три встречи завершились вничью. Но вот ранее «Ливерпуль» был на пике – и тогда банда Клоппа не оставляла «канонирам» ни шанса. В шести матчах подряд на дистанции 2020-2022 годов лондонцы не могли забить ни разу: четырежды «Ливерпуль» оформлял «сухую» победу (одна из них со счётом 4:0). Это крайне болезненные флешбеки.
Прогноз Soccer.ru: «Ливерпуль» не очень мотивирован на остаток сезона, «Челси» уже воспользовался этим. Но тогда была похмельная неделя после оформления титула. К игре с «Арсеналом» мерсисайдцы подойдут более подготовленными. Поставим на трудовую победу «Арсенала».
канониры после вылета из ЛЧ будут мотивированы набрать очки, так как "снизу подпирают" , хотя и не критично - ниже 6 лигочемпионского места не упадут..
Ливерпулю очки не нужны, нужно только порадовать своих болел чемпионской игрой со своим конкурентом
канониры после вылета из ЛЧ будут мотивированы набрать очки, так как "снизу подпирают" , хотя и не критично - ниже 6 лигочемпионского места не упадут..
Ливерпулю очки не нужны, нужно только порадовать своих болел чемпионской игрой со своим конкурентом