На шею сел и ножки свесил

Когда наглость достигает безумных размеров, когда совесть теряется в карманах, происходит нечто дикое. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко рассказывает историю о том, как лень скушала Павла Погребняка.

Стало неким общим местом и поводом для критики или осуждения, когда тот или иной футболист внезапно принимает решение поехать в расцвете сил и лет в Китай за длинным рублем, евро, долларом или юанем. Тут же на него смотрят осуждающе, но и понимающе, говоря о том, что человек решил завязать с карьерой и нарубить капусты себе и своим потомкам. Но это дело каждого, и в Китае предлагают такие контракты европейским и южноамериканским звездам, прекрасно понимая, что только этим их и можно привлечь.

Дальше уже как повезет. Кто-то выкладывается и оправдывает вложения результативной игрой, кто-то тут же перестает ловить мышей, а вскоре начинает плакаться и проситься обратно. Но мы как-то привыкли обращать внимание на большие цифры, которые крутятся за границей, упуская из виду, что творится под носом.

И очень хорошо, что повод для обсуждения этого дала ситуация в «Динамо» с Павлом Погребняком, который не поехал на зимний сбор с командой. Само по себе это нормально – так российские клубы традиционно дают понять, что не рассчитывают на того или иного футболиста. Но параллельно всплыла некрасивая история, которая случилась еще в начале декабря.

Во время матча 20-го тура Премьер-Лиги с «Анжи» форвард «Динамо» Погребняк, который всей душой ратует за возрождение динамовского футбола, находился на матче «Ювентуса», с которого выкладывал яркие фотографии в социальные сети. Инцидент произошел еще 9 декабря, но огласке ситуацию предали только сейчас. У менеджмента «Динамо» наконец-то накипело, и он готов разобраться с футболистом, который обнаглел до такой степени.

Появились слухи о том, что Погребняк может быть крупно оштрафован или даже уволен, что не будет противоречить Трудовому кодексу РФ. Причем суммы возможных штрафов очень разнятся. Каждый «инсайдер» пытается перещеголять другого, называя цифры от 10 миллионов рублей до 20 миллионов евро. Конечно, последняя сумма выглядит совершенно дикой, но ясно одно: в «Динамо» устали терпеть и перешли к активным действиям.

Хотя работать в этом направлении следовало еще раньше. Поводов думать, что Погребняк уже давно забыл о футболе и занимается cбором неплохих денег, было предостаточно. Нынешний сезон просто красноречиво подтвердил это. А бездействие боссов клуба, которые еще и прикрывали его, заявляя о том, что верят в возрождение Павла, только еще больше расхолаживало футболиста, сыгравшего в нынешнем чемпионате России 24 минуты. Он понял, что можно окончательно сесть на шею клубу, который испытывает финансовые проблемы, и свесить ножки, гуляя по Италии и демонстрируя свое наплевательское отношение к команде и болельщикам.

И как героически Погребняк в прошлом сезоне заявлял, что его не пугает тяжелое финансовое положение «Динамо». Конечно, не пугает, потому что через РФС или суд он все равно свою драгоценную зарплату выбьет. Даже если клуб придется разобрать для этого по косточкам. Динамовцы долги перед Павлом погасили и продолжили надеяться на то, что футболист одумается. Но он все больше и больше поглощался ленью и пичкал себя уверенностью в том, что все делает правильно. Меньше работы – больше профита.

А помните, что случалось с теми, кто попадал в выдуманный город Миядзаки в «Унесенных призраками» и хоть немного начинал лениться и переставал работать? Они практически безвозвратно превращались в свиней и вели себя соответствующе. Вот возрастающая степень наглости Погребняка соответствует показанным там тенденциям.

В прошлом сезоне Погребняк, жалеемый РФС из-за непогашенных перед ним долгов «Динамо», зарабатывал за одну минуту игры в два раза больше, чем, например, Криштиану Роналду. Извращенное футбольное законодательство будто и не позволяет ему ничего предъявить, поскольку человек как бы тренировался, а не играл – так это проблемы выбора тренерского штаба.

В «Динамо» то пытались воззвать к совести и надеялись на него, то откровенно признавали, что ищут Павлу новый клуб, однако как ты ему его найдешь, когда он не хочет уходить? Погребняк не в футбол хочет играть, а наслаждаться жизнью и получать за это наслаждение еще приличные деньги – порядка 2 миллионов евро за год. До сих пор у «Динамо» не было повода откровенно воевать с Погребняком, не было законного повода – это уже вопрос к тем боссам клуба, которые подписывали такой разорительный, грабительский для команды контракт.

Павел просто им воспользовался, став дополнительной обузой в ситуации, когда клуб едва сводит концы с концами. И вряд ли его по этому поводу мучит совесть. В противном случае он уже давно нашел бы себе новую команду и пытался в ней заиграть, а не доил бы «Динамо» до последней копейки, еще и издевательски относясь к болельщикам и клубу. Теперь же у «Динамо» есть повод, есть инструмент, который должен позволить команде прижать к стене нерадивого и утратившего ориентиры футболиста. Пойдет ли клуб до конца и лишит ли себя одной из своих финансовых и игровых проблем? Хочется верить.