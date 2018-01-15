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Изгои «Зенита». Куда податься Дзюбе и Шатову?

сегодня, 11:59

«Зенит» отправился на сборы в ОАЭ без Дзюбы, Шатова, Анюкова и Новосельцева. «Соккер.ру» интересуется судьбой футболистов, которые переведены во вторую команду.

Манчини «режет мясо». Прав ли он?

Отцепленные от основного состава футболисты временно прикреплены к «Зениту-2», где под руководством Анатолия Давыдова и Константина Зырянова будут готовиться к возобновлению сезона. В футболке какого клуба каждый из них сыграет весной – большой-большой вопрос, но для «Зенита» все четверо – отрезанные ломти. Но не слишком ли крутой ход делает Манчини, безжалостно избавляясь от группы россиян в эпоху лимита? Впрочем, Роберто и в своих предыдущих командах не слишком церемонился с чувствами подопечных. Такой стиль у итальянского специалиста: он легко расстается с футболистами, потому что привык, что взамен всегда получает новичков, в которых ткнет пальцем. Вот только действительно ли эти футболисты в одночасье стали «плохими» и «не уровнем» «Зенита», или их репрессировали из-за разногласий с Манчини?

Во-первых, сам факт перевода во вторую команду – унизителен. Можно было поступить цивилизованно, не разыгрывать историю с «отверженными». Пожалуй, такое отношение заслужил только Новосельцев, который совсем потерял связь с футболом после подписания контракта с «Зенитом». А как же Анюков? Легенда «сине-бело-голубых», 12 лет в одних цветах. Нельзя позволять тренеру, кем бы он ни был, так поступать с заслуженным человеком. Что касается Дзюбы и Шатова, то сейчас многие поддержат Роберто: мол, один превратился в бесполезное дерево (да еще и со спартаковским прошлым – пока Артем забивал, об этом можно было не вспоминать), а у второго гонора больше, чем внятных действий на поле. Долой! Нужно четко понимать, от кого исходило решение. Манчини. Итальянцу, будем откровенны, плевать на долгосрочные перспективы «Зенита», он живет одним днем. Но даже этот день необязательно получится светлым, ведь пренебрежительное отношение могут почувствовать и те, кто остался.

«Зенит» рискует остаться без коллектива?

Предположим, в «Зените» все профессионалы до мозга кости, и никакого бунта – тихого или громкого, из-за ушедших товарищей не случится. Хотя разве это редкость в футболе, когда команда реагирует на несправедливость тренера? Чаще всего реагирует без взрывных интервью и спецэффектов, а обыкновенным равнодушием на поле, которое приводит к плохим результатам и, как следствие, к отставке непопулярной персоны. Но с «Зенитом» такого, конечно же, не случится, тем более, не то чтобы наблюдался коллектив, футболисты не объединены, чтобы выступать цельным фронтом. А Манчини, словно специально, вышиб несколько краеугольных камней – ветерана Анюкова, шутника Дзюбу, всегда открытого к общению Шатова. Принцип «разделяй и властвуй» в действии. Что ж, посмотрим, насколько это поможет Роберто в управлении командой, но со стороны это видится очередным шагом к разобщению и без того не слишком сплоченного «Зенита». Константин Сарсания умудрялся поддерживать хрупкие связи в команде, после его безвременного ухода ситуация ухудшилась, а теперь Манчини делает новые шаги навстречу хаосу, и сдержать его, подсказать мудрое решение некому.

Куда податься изгоям?

Учитывая, что «Зенит» не собирается усиливать конкурентов, которыми в клубном руководстве считаются ЦСКА и «Спартак», а теперь еще и «Локомотив», исходя из турнирной таблицы, вариантов у отверженных футболистов остается не так много. Это касается Дзюбы и Шатова. Анюковым интересовались «Крылышки» и несколько клубов РФПЛ, а Новосельцев, возможно, станет частью трансфера Максима Беляева из тульского «Арсенала». На данный момент Дзюба и Шатов тоже могут рассчитывать только на аналогичную судьбу – стать частью чужого трансфера. Вы уже догадались какого? Речь о Смолове, который, впрочем, не спешит принимать предложение «Зенита», но если Федор согласится, то «Краснодару» достанется Дзюба, Шатов или оба разом. Других вариантов пока на горизонте не видно. За рубеж эти игроки не собираются, в ведущие клубы РФПЛ их не отпустит «Зенит», а за пределами первой пятерки никто не потянет финансовые запросы. В условный Ростов или Екатеринбург Артем и Олег могут поехать только в аренду на полгода за игровой практикой, согласившись на существенное понижение зарплаты.

«Зенит»: имя выше денег

Перевод футболиста в дубль – это событие, которое должно приниматься совместно тренером и клубом. Наставник отвечает за результат и поэтому вправе корректировать состав команды, но для клуба такой шаг автоматически означает финансовые потери – за списанных игроков никогда не дадут полную сумму. Но самое замечательное в том, что «Зенит», похоже, и не собирается заработать на трансферах. «Трансфермаркт» оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро, Шатова – в 8.5 миллиона. Серьезные деньги, и если это настолько плохие футболисты, что тренер отправляет их тренироваться с «Зенитом-2», продайте их тем, кто даст лучшую цену. Думаю, тот же «Спартак» заплатил бы адекватные деньги за Шатова, а Дзюба мог оказаться в «Локо».

Но этого не будет, потому что включается принцип собаки на сене: «Зенит» скорее сгноит игроков во второй команде, нежели отдаст конкурентам. Немногие могут себе такое позволить, учитывая, что на кону стоят хорошие деньги. Именно это делает судьбу Дзюбы и Шатова особенно незавидной, потому что выбора практически не остается: становиться разменной монетой в трансфере Федора Смолова, уходить в аренду к середнякам-аутсайдерам с понижением зарплаты, играть за «Зенит-2». А еще есть вариант тем или иным способом дождаться падения Мордора – ухода Манчини из «Зенита», что не видится таким уж фантастическим вариантом развития событий и может произойти даже по ходу весенней части сезона с учетом того, сколько Роберто на себя берет и сколько слухов ходит вокруг него и тренерского кресла «Зенита».

Сарри в РФПЛ. «Зенит» себя переоценил

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Все комментарии
kts
kts
сегодня в 19:51
Проект могильщик РФПЛ
112910415
112910415
сегодня в 19:32
самая дорогая команда ФНЛ сумеет покинуть зону вылета, наверняка!
salaga
salaga ответил mugik1973
сегодня в 19:26
mugik1973:
Я тебя не понимаю. Ну програл Спартак Ливерпулю крупно, даже стыдно. Но ты же незнаешь, как бы твою условный любимый Зенит или ЦСКА в тот момент сыграли. Я не исключаю счет был не меньше
Это условно, а я о факте. Кстати, Зенит поносят почем зря и за куда менее постыдные факты, буквально по каждой мелочи.
mugik1973
mugik1973 ответил salaga
сегодня в 19:20
Я тебя не понимаю. Ну програл Спартак Ливерпулю крупно, даже стыдно. Но ты же незнаешь, как бы твою условный любимый Зенит или ЦСКА в тот момент сыграли. Я не исключаю счет был не меньше
salaga
salaga
сегодня в 18:20
Невообразимая смесь ненависти москвича к Питеру, заправленная желчью личной неприязни автора к Манчини.
salaga
salaga ответил Завтра
сегодня в 18:11
Завтра:
Вот что получается, когда заметку про "бомжей" пишет "мясной"! - Очень профессионально! Лучше бы разобрали факт, что за 1,5 миллиарда долларов, вложенных в "Спартак" за 15 лет, они всего один раз "выиграли" чемпионат. И что же за проблема такая, что "освоенные деньги" не принесли никакого результата, кроме как 1 в 15 лет победу, в 6 по уровню чемпионате Европы. В зеркало бы почаще глядели, а не на "рисованные проблемы" у других. А то, складывается мнение, что автором статьи является инсайдер в "Зените" от "Спартака" - всё знает, всё сейчас всем расскажет как там "на самом деле" или - "всю правду", или - "то, что от нас скрывали".
Пожалуй, 1.5 млрд - это и вправду многовато за то, чтобы опозориться в ЛЧ с Ливерпулем.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:44
Неприятная ситуация. Лучше бы выгнали Манчини
Robinson
Robinson ответил radist_21
сегодня в 17:21
Если подадут Смолова то Дзюбу в аренду можно
борька
борька
сегодня в 17:04
!
!
!
Зеит завалит и этот чемпионат,
Команды нет,просто набор игроков,они и дальше будут тихо играть, пока не сплавят тренера
AgeL
AgeL
сегодня в 17:00
если кто не в курсе-игрокам давали и возможность и время,но увы...любой тренер какие бы у него не были взаимоотношения-сам себе не враг(бабло.реноме и т.д.)тут другое-нет игры ...а так -автору пожелание-ФУТБОЛЬНУЮ периодику хотя бы полистайте-а то ваши попалзнавения жалки...
Завтра
Завтра
сегодня в 16:38
Вот что получается, когда заметку про "бомжей" пишет "мясной"! - Очень профессионально!

Лучше бы разобрали факт, что за 1,5 миллиарда долларов, вложенных в "Спартак" за 15 лет, они всего один раз "выиграли" чемпионат.
И что же за проблема такая, что "освоенные деньги" не принесли никакого результата, кроме как 1 в 15 лет победу, в 6 по уровню чемпионате Европы.
В зеркало бы почаще глядели, а не на "рисованные проблемы" у других. А то, складывается мнение, что автором статьи является инсайдер в "Зените" от "Спартака" - всё знает, всё сейчас всем расскажет как там "на самом деле" или - "всю правду", или - "то, что от нас скрывали".
radist_21
radist_21
сегодня в 16:25
Шатова хочу видеть в Краснодаре,а Дзюбу заберите кто нибудь!
mc_borrow
mc_borrow
сегодня в 16:11
Шатову нужно бежать с болот.
А Дзюба.. Сложная тема. Думаю, многие его простят, если напоследок он хорошенько раскачает питерскую лодку и вынесет из избы все. Наверняка знает много, ветеран зенита все-таки уже :)
Igorello97
Igorello97
сегодня в 15:54
Шатова вместо Мамаева в Краснодар. А Дзюбе в Ростов.
шацк
шацк
сегодня в 15:17
Очень бы они пригодились Динамо - может в аренду?
Danila Selin
Danila Selin ответил LOpp
сегодня в 15:00
Вот прямо взяли к вам подошли, досиали ищ вашего кармана кошелёк и забрали все деньги от туда "это нам на трасферы"
Нет? Тогда чушь не говорите. Выглядите глупо.
parallels
parallels ответил Ваня лучший
сегодня в 14:33
Ваня лучший:
Видимо пора уже рубить голову этой гидре, а именно категорически запрещать госкорпорациям ( Газпром, РЖД) финансировать, да еще и в таком объеме финансировать футбольные клубы. Либо нужно радикальное сокращение финансирования клубов при наличии в них легионеров, либо ввести для легов повышенное налогообложение. Но дальше так нельзя. Зенит скупает игроков лишь для ослабления конкурентов, а потом держит их как собака на сене.
визжишь, как спартач. шатова урвали по-дешёвке, когда анжи распродажу затеяло. дзюба вообще даром достался. ну это так, для освежения твоей памяти. и на лавку их усадил конкретно последний тренер, до этого они были железными игроками основы, особенно, при боаше. как-то не вяжется с твоей теорией о том, что их купили, чтобы ослабить конкурентов и усадить на лавку.
parallels
parallels
сегодня в 14:29
шатову лучше сидеть в дубле и ждать, когда боаш что-нибудь возглавит. он совсем недавно говорил, что взял бы шатова в любой свой клуб.
морозз
морозз
сегодня в 14:19
Уму не постижимо, Шагов в Зените 2...это как понять? Лучший футболист в составе сборной России надёжно нейтрализован боссами Зенита? Может быть разогнать этот Зенит и его руководство к чертям собачьим, может вспомнить и постараться вернуть тот Зенит, который любили и уважали все болело страны за бескомпромиссность и желание побеждать?
LOpp
LOpp
сегодня в 13:52
нужно на трансферы еще лямов 80 народных денег потратить
Klasse
Klasse ответил Ваня лучший
сегодня в 13:50
Ваня лучший:
Видимо пора уже рубить голову этой гидре, а именно категорически запрещать госкорпорациям ( Газпром, РЖД) финансировать, да еще и в таком объеме финансировать футбольные клубы. Либо нужно радикальное сокращение финансирования клубов при наличии в них легионеров, либо ввести для легов повышенное налогообложение. Но дальше так нельзя. Зенит скупает игроков лишь для ослабления конкурентов, а потом держит их как собака на сене.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 13:48
    печально все это ,когда иностранные тренера игроков сборной угнетают в предверии домашнего ЧМ
    ivany4
    ivany4
    сегодня в 13:45
    «Зенит» скорее сгноит игроков во второй команде, нежели отдаст конкурентам.
    ==========================================

    А как же сладкие речи руководства СБГ о создании сборной на базе этого проекта???
    Зенит, такой зенит...
    zamsb
    zamsb
    сегодня в 13:45
    Есть еще один вариант " в долгую". Дождаться окончания срока действия договора, стать свободным агентом и ......
    амурец
    амурец ответил denmig
    сегодня в 13:42
    denmig:
    шатову конечно надо куда-нибудь к деньгисову например! будет и усиление команды и практика для игрока! а вот дзюпу можно стюардессой в спартаковский самолет взять!
    да на фига он там нужен
    Alex-96
    Alex-96
    сегодня в 13:40
    Куда податься? Да никуда! Сидеть на .опе и зарплату получать, какая пользователям соккера(мне в том числе) и не снилась. Где заплатят больше чем в Зените? Наверное у нас нигде. Предложат аренду в Локо, ЦСКА, в Краснодаре с сохранением(или с выплатой с Зенитом напополам) тогда уйдут играть.В Спартак Дзюба не пойдет. Или посоветуете Дзюбе в условный Арсенал податься? Тысяч за 500 в год? Зачем ему это? Скоро футбольная пенсия.
    ekliziast
    ekliziast
    сегодня в 13:40
    Настало время расформировать Зенит и впредь такие проекты не создавать под страхом смерти.
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    сегодня в 13:30
    Арарат (Москва)... Весь хлам сплавляют туда.
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 13:28
    ...честное открытое мнение ! ...может быть чиновники ( не футбольные ) примут меры и прекратят это безобразие съехавшего с катушек руководства газпрёма ?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 13:11
    Куда, куда... На Кудыкину Гору.
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