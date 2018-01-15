Изгои «Зенита». Куда податься Дзюбе и Шатову?

«Зенит» отправился на сборы в ОАЭ без Дзюбы, Шатова, Анюкова и Новосельцева. «Соккер.ру» интересуется судьбой футболистов, которые переведены во вторую команду.

Манчини «режет мясо». Прав ли он?

Отцепленные от основного состава футболисты временно прикреплены к «Зениту-2», где под руководством Анатолия Давыдова и Константина Зырянова будут готовиться к возобновлению сезона. В футболке какого клуба каждый из них сыграет весной – большой-большой вопрос, но для «Зенита» все четверо – отрезанные ломти. Но не слишком ли крутой ход делает Манчини, безжалостно избавляясь от группы россиян в эпоху лимита? Впрочем, Роберто и в своих предыдущих командах не слишком церемонился с чувствами подопечных. Такой стиль у итальянского специалиста: он легко расстается с футболистами, потому что привык, что взамен всегда получает новичков, в которых ткнет пальцем. Вот только действительно ли эти футболисты в одночасье стали «плохими» и «не уровнем» «Зенита», или их репрессировали из-за разногласий с Манчини?

Во-первых, сам факт перевода во вторую команду – унизителен. Можно было поступить цивилизованно, не разыгрывать историю с «отверженными». Пожалуй, такое отношение заслужил только Новосельцев, который совсем потерял связь с футболом после подписания контракта с «Зенитом». А как же Анюков? Легенда «сине-бело-голубых», 12 лет в одних цветах. Нельзя позволять тренеру, кем бы он ни был, так поступать с заслуженным человеком. Что касается Дзюбы и Шатова, то сейчас многие поддержат Роберто: мол, один превратился в бесполезное дерево (да еще и со спартаковским прошлым – пока Артем забивал, об этом можно было не вспоминать), а у второго гонора больше, чем внятных действий на поле. Долой! Нужно четко понимать, от кого исходило решение. Манчини. Итальянцу, будем откровенны, плевать на долгосрочные перспективы «Зенита», он живет одним днем. Но даже этот день необязательно получится светлым, ведь пренебрежительное отношение могут почувствовать и те, кто остался.

«Зенит» рискует остаться без коллектива?

Предположим, в «Зените» все профессионалы до мозга кости, и никакого бунта – тихого или громкого, из-за ушедших товарищей не случится. Хотя разве это редкость в футболе, когда команда реагирует на несправедливость тренера? Чаще всего реагирует без взрывных интервью и спецэффектов, а обыкновенным равнодушием на поле, которое приводит к плохим результатам и, как следствие, к отставке непопулярной персоны. Но с «Зенитом» такого, конечно же, не случится, тем более, не то чтобы наблюдался коллектив, футболисты не объединены, чтобы выступать цельным фронтом. А Манчини, словно специально, вышиб несколько краеугольных камней – ветерана Анюкова, шутника Дзюбу, всегда открытого к общению Шатова. Принцип «разделяй и властвуй» в действии. Что ж, посмотрим, насколько это поможет Роберто в управлении командой, но со стороны это видится очередным шагом к разобщению и без того не слишком сплоченного «Зенита». Константин Сарсания умудрялся поддерживать хрупкие связи в команде, после его безвременного ухода ситуация ухудшилась, а теперь Манчини делает новые шаги навстречу хаосу, и сдержать его, подсказать мудрое решение некому.

Куда податься изгоям?

Учитывая, что «Зенит» не собирается усиливать конкурентов, которыми в клубном руководстве считаются ЦСКА и «Спартак», а теперь еще и «Локомотив», исходя из турнирной таблицы, вариантов у отверженных футболистов остается не так много. Это касается Дзюбы и Шатова. Анюковым интересовались «Крылышки» и несколько клубов РФПЛ, а Новосельцев, возможно, станет частью трансфера Максима Беляева из тульского «Арсенала». На данный момент Дзюба и Шатов тоже могут рассчитывать только на аналогичную судьбу – стать частью чужого трансфера. Вы уже догадались какого? Речь о Смолове, который, впрочем, не спешит принимать предложение «Зенита», но если Федор согласится, то «Краснодару» достанется Дзюба, Шатов или оба разом. Других вариантов пока на горизонте не видно. За рубеж эти игроки не собираются, в ведущие клубы РФПЛ их не отпустит «Зенит», а за пределами первой пятерки никто не потянет финансовые запросы. В условный Ростов или Екатеринбург Артем и Олег могут поехать только в аренду на полгода за игровой практикой, согласившись на существенное понижение зарплаты.

«Зенит»: имя выше денег

Перевод футболиста в дубль – это событие, которое должно приниматься совместно тренером и клубом. Наставник отвечает за результат и поэтому вправе корректировать состав команды, но для клуба такой шаг автоматически означает финансовые потери – за списанных игроков никогда не дадут полную сумму. Но самое замечательное в том, что «Зенит», похоже, и не собирается заработать на трансферах. «Трансфермаркт» оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро, Шатова – в 8.5 миллиона. Серьезные деньги, и если это настолько плохие футболисты, что тренер отправляет их тренироваться с «Зенитом-2», продайте их тем, кто даст лучшую цену. Думаю, тот же «Спартак» заплатил бы адекватные деньги за Шатова, а Дзюба мог оказаться в «Локо».

Но этого не будет, потому что включается принцип собаки на сене: «Зенит» скорее сгноит игроков во второй команде, нежели отдаст конкурентам. Немногие могут себе такое позволить, учитывая, что на кону стоят хорошие деньги. Именно это делает судьбу Дзюбы и Шатова особенно незавидной, потому что выбора практически не остается: становиться разменной монетой в трансфере Федора Смолова, уходить в аренду к середнякам-аутсайдерам с понижением зарплаты, играть за «Зенит-2». А еще есть вариант тем или иным способом дождаться падения Мордора – ухода Манчини из «Зенита», что не видится таким уж фантастическим вариантом развития событий и может произойти даже по ходу весенней части сезона с учетом того, сколько Роберто на себя берет и сколько слухов ходит вокруг него и тренерского кресла «Зенита».

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