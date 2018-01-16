В шаге от миллиарда! Топ-10 самых дорогих команд планеты

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд Фонбет 1.2 5.8 13
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 23’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб КанКан Фонбет 1.8 3.35 4.9
21:00 23’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур Фонбет 1.27 5.9 9.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца Фонбет 1.72 3.9 5.25
  • Главные новости
  • Все новости
21:20
ПСЖ переключился с Доннаруммы на вратаря «Атлетико»0
19:58
Новосельцева у «Зенита» арендует «Рубин» 67
19:09
Неймар через полгода станет игроком «Реала»45
18:45
Роналду, Федерер, Надаль и Хэмилтон – претенденты на престижную спортивную премию12
18:12
Дороги «Анжи» и Фибела разошлись, так как игрок был арестован17
21:18
Артуро Видаль забил шикарный гол рабоной, стоя за воротами0
21:10
«Ньюкасл» выбирает между Суаре и Кенеди0
21:07
«Вердер» заинтересован в трансфере защитника «Спартака»2
20:59
Неймар сможет сыграть с «Дижоном»1
20:56
«Краснодар» претендует на полузащитника сборной Перу1
20:44
Конте: «Переживаю ли я о том, чтобы игроки „Челси“ были счастливы? Нет, не переживаю»2
20:33
Каррагер: «Переход в МЮ Санчеса сулит неприятности Марсьялю»1
20:31
Представитель Фибела рассказал о расторжении контракта с «Анжи»0
20:25
«Суонси» понадобился еще один игрок мадридского «Атлетико»3
20:23
Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»4
20:19
«Торино» нацелился на полузащитника «Уотфорда»0
20:09
«Рома» просит у «Ливерпуля» за своего вратаря рекордные деньги8
19:55
«Беневенто» не спешит подписывать Каналеса0
19:50
М'Вила: «Я совершал ошибки, но винить в них могу только себя»2
19:45
Дуайт Йорк: «Мхитарян вписался бы в игру „Арсенала“»7
19:35
Владелец «Милана» назвал слухами информацию о деле об отмывании денег при покупке клуба1
19:24
Ламберт: «„Сток Сити“ не хватает стабильности»0
18:56
Мельгарехо: «Промес – потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся»10
18:52
«Парма» подписала защитника «Сассуоло»0
18:51
Роналду не поможет «Реалу» в матче с «Леганесом»3

В шаге от миллиарда! Топ-10 самых дорогих команд планеты

сегодня, 17:00

Футбольный рынок растет, игроки дорожают, и сейчас самый дорогостоящий состав близок к моральной отметке в один миллиард евро. «Соккер.ру» апеллирует цифрами.

10 место. «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия)

Стоимость состава: 586 млн евро (29 игроков)

Средний возраст: 25.7 лет; средняя стоимость одного футболиста: 20.21 млн. евро

Самый дорогой игрок: Мохамед Салах (80 миллионов евро)

Год назад «Ливерпуль» располагался вне первой десятки самых дорогостоящих команд планеты, но прогресс футболистов под руководством Юргена Клоппа располагает к росту их трансферной стоимости, и даже продажа Коутиньо не исключила «красных» из топ-10.

9 место. «Бавария» (Мюнхен, Германия)

Стоимость состава: 643.25 млн евро (28 игроков)

Средний возраст: 26.7 лет; средняя стоимость одного футболиста: 22.97 млн. евро

Самый дорогой игрок: Роберт Левандовски (80 миллионов евро)

«Бавария» за год прибавила в цене почти на 100 миллионов евро, но скатилась с третьей строчки на девятую. Интересно, смогут ли мюнхенцы сохранить свои позиции в европейском футболе со стратегией «целесообразных трат», или их конкурентоспособность со временем снизится без многомиллионных вливаний в состав?  

8 место. «Атлетико» (Мадрид, Испания)

Стоимость состава: 648 млн евро (23 игрока)

Средний возраст: 27.9 лет; средняя стоимость одного футболиста: 28.17 млн. евро

Самый дорогой игрок: Антуан Гризманн (100 миллионов евро)

«Атлетико» - удивительный феномен, ведь это топ-клуб, который, по сути, остается «донором». Вот и Антуана Гризманна «матрасники» летом кому-то почти наверняка продадут, а вообще мадридцам нужно беспокоиться о среднем возрасте состава, который до конца сезона перевалит за среднюю отметку в 28 лет. Это почти критический рубеж, команду необходимо омолаживать.

7 место. ПСЖ (Париж, Франция)

Стоимость состава: 648.25 млн евро (24 игрока)

Средний возраст: 26.1 лет; средняя стоимость одного футболиста: 27.01 млн. евро

Самый дорогой игрок: Неймар (150 миллионов евро)

Символично, что в общем зачете ПСЖ соседствует с «Атлетико». Клуб из Парижа опережает мадридцев по состоянию на сегодняшний день на какие-то четверть миллиона евро при том, что летом парижане усилили состав 150-миллионным Неймаром и 90-миллионным Мбаппе. Это согласно «адекватным» ценникам, на приобретение этих футболистов по факту ушло около 400 миллионов евро, а еще не забываем о зарплатах. В современном футбольном мире оставаться «денежным мешком» становится все труднее, без грамотной селекции и доведения молодых игроков до топ-уровня тоже можно остаться на обочине.

6 место. «Тоттенхэм» (Лондон, Англия)

Стоимость состава: 678.5 млн евро (24 игрока)

Средний возраст: 26.1 лет; средняя стоимость одного футболиста: 28.27 млн. евро

Самый дорогой игрок: Харри Кейн (120 миллионов евро)

Состав «Тоттенхэма»  почти на 200 миллионов евро дороже, чем у «Арсенала». Шестое место в мире, а по средней стоимости одного игрока – четвертое! Это причина требовать от «шпор» не просто грамотного развития и качественной игры, но и титулов, которые этому лондонскому клубу только снятся.

5 место. «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия)

Стоимость состава: 703.5 млн евро (26 игроков)

Средний возраст: 27.3 лет; средняя стоимость одного футболиста: 27.06 млн. евро

Самый дорогой игрок: Поль Погба (90 миллионов евро)

К «Манчестеру» Моуриньо часто возникают вопросы о соответствии уровня игры качеству состава, который есть в распоряжении Жозе. Обладая шикарным подбором игроков, португалец умудряется в больших матчах выставлять автобусы и действовать вторым номером. Но что важно отметить, год назад в мире было только две команды, чьи составы перевалили за отметку в 700 миллионов евро, сейчас таких уже пять.

4 место. «Челси» (Лондон, Англия)

Стоимость состава: 706.75 млн евро (26 игроков)

Средний возраст: 26.9 лет; средняя стоимость одного футболиста: 27.18 млн. евро

Самый дорогой игрок: Эден Азар (100 миллионов евро)

Год назад действующие чемпионы Англии занимали восьмое место, их состав оценивался в 479 миллионов евро, а Эден Азар «стоил» 60 миллионов. Трансферный взрыв обеспечил существенную прибавку и так везде среди ведущих команд и футболистов, которых можно считать штучным товаром.

3 место. «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)

Стоимость состава: 782.5 млн евро (21 игрок)

Средний возраст: 27.2 лет; средняя стоимость одного футболиста: 37.26 млн. евро

Самый дорогой игрок: Кевин Де Брюйне (110 миллионов евро)

«Манчестер Сити» максимально приблизился к сладкой парочке из Испании, доминирующей в похожих рейтингах в последние десятилетия. А по средней стоимости одного футболиста «Сити» уже почти наравне с «Реалом» и «Барсой». Сказались изменения внешних условий на рынке, летние приобретения и блестящие выступления «горожан» под руководством Гвардиолы.

2 место. «Реал» (Мадрид, Испания)

Стоимость состава: 858.5 млн евро (23 игрока)

Средний возраст: 26.3 лет; средняя стоимость одного футболиста: 37.33 млн. евро

Самый дорогой игрок: Криштиану Роналду (120 миллионов евро)

«Реал» уступил первую строчку, и это логично, ведь по-настоящему больших трансферов мадридцы не проворачивали уже очень давно, в то время как лидеры не молодели (Роналду), мучились из-за травм (Бэйл) или снижали к себе требования (Бензема). Очевидно, в 2018 году «Мадрид» снова станет большим игроком на трансферном рынке, Флорентино Перес готов широко раскрыть кошелек, и, несмотря на отставание прямо сейчас, у «Королевского клуба» хорошие шансы стать первым клубом с составом стоимостью 1 миллиард евро.

1 место. «Барселона» (Барселона, Испания)

Стоимость состава: 989.5 млн евро (25 игроков)

Средний возраст: 27.3 лет; средняя стоимость одного футболиста: 39.58 млн. евро

Самый дорогой игрок: Лионель Месси (180 миллионов евро)

Но если «Реалу» для покорения миллиардной отметки нужно сделать парочку громких покупок, то «Барселона» может стать «командой на миллиард» уже после очередного обновления ценников на «Трансфермаркт». 11 миллионов евро – сущие копейки. Фантастика!

Прошлогодний топ-10 дорогостоящих команд

А теперь оцените изменения, произошедшие в мировом футболе за год.

10 место. «Ювентус» (Турин, Италия) - 447.8 миллионов евро

9 место. ПСЖ (Париж, Франция) - 455.9 миллионов евро

8 место. «Челси» (Лондон, Англия) - 478.8 миллионов евро

7 место. «Арсенал» (Лондон, Англия) - 489 миллионов евро

6 место. «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) - 497 миллионов евро

5 место. «Атлетико» (Мадрид, Испания) - 497.5 миллионов евро

4 место. «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) - 540.25 миллионов евро

3 место. «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 556.15 миллионов евро

2 место. «Барселона» (Испания) - 753.5 миллионов евро

1 место. «Реал» (Мадрид, Испания) - 766.8 миллионов евро

Поделиться
Другие материалы по теме
Саяхов: «„Рубин“ должен выплатить М'Вила сумму денег, но она меньше 10 млн евро»
13 января 4
Берлускони подозревают в отмывании денег при продаже «Милана»
13 января 3
Месси зарабатывает более 100 млн евро в год
12 января 87
«Газпром» выделит «Оренбургу» в 2018 году 907,18 млн рублей
12 января 17
На подготовку стадионов к ЧМ-2018 требуется еще почти 2,5 млрд рублей
11 января 23
«Рособоронэкспорт» выплатит ЦСКА гораздо больше суммы, прописанной в спонсорском контракте
11 января 32
Обсудить
Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил RedDevil88
сегодня в 19:22
RedDevil88:
чьих данных???
...трансфермаркет называется...
RedDevil88
RedDevil88 ответил Спартач-болельщик
сегодня в 19:14
Спартач-болельщик:
...а причём здесь соккер ? на основе открытых данных обзорчик...
чьих данных???
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил RedDevil88
сегодня в 18:34
RedDevil88:
видно что рейтинг соккер создавал)))
...а причём здесь соккер ? на основе открытых данных обзорчик...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 18:32
...Александр как обычно конкретен и точен...спасибо !
Фата лист
Фата лист ответил Exia
сегодня в 18:12
Exia:
Чего-то не видать Зенита. Где там все крикуны, что орут будто Зенит со своими тратами должен уже ЛЧ взять. Даже в топ-10 нет. Скажу больше. Уверен что даже в топ-15 и топ-20 нет. Вот иллюстрация к реальному положению дел на футбольным рынке. Так что Зенит из года в год в Европе играет реально на свой уровень (выходы из группы ЛЧ в 1/8 или ЛЕ)
Здесь не о тратах речь, а о стоимости футболистов по данным трансфермаркета, кто виноват в том, что Зенит летом заплатил 85 млн за футболистов, которых оценивают в 68 млн. А сам Зенит при этом располагается на 49 месте, а ЦСКА на 79 месте при этом за год потратив 0. Спартак 59 место при 13 млн потраченных. Тут дело не в тратах, а в уровне футболистов, вот Атлетико например на 8-ом месте при одинаковых затратах с Зенитом.
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 18:10
видно что рейтинг соккер создавал)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Exia
сегодня в 17:58
Более того, действующие чемпионы стоят всего на 30 лямов дешевле Зенита, на 11 больше ЦСКА и на 35 больше Локо. И при этом не всё идеально ни в РФПЛ, ни тем более в Еврокубках)
13 RUS
13 RUS ответил Sam Samych
сегодня в 17:58
Sam Samych:
Мешки, кроме той, у кого 3 кубка чемпионов европы за 4 года )
Это та которая мешки в обмен на кубки?
Exia
Exia
сегодня в 17:31
Чего-то не видать Зенита. Где там все крикуны, что орут будто Зенит со своими тратами должен уже ЛЧ взять. Даже в топ-10 нет. Скажу больше. Уверен что даже в топ-15 и топ-20 нет. Вот иллюстрация к реальному положению дел на футбольным рынке. Так что Зенит из года в год в Европе играет реально на свой уровень (выходы из группы ЛЧ в 1/8 или ЛЕ)
Sam Samych
Sam Samych
сегодня в 17:27
Мешки, кроме той, у кого 3 кубка чемпионов европы за 4 года )
The Frei
The Frei
сегодня в 17:20
Что за топ? В прошлом году Челси был на 8 месте, при этом фаворитом были в АПЛ и за ЛЧ боролись, если бы участвовали.

В этом году Челси на 4, в АПЛ все шансы на 6 месте закончить сезон, а в ЛЧ спасибо Атлетико что пропустили нас в плей офф ЛЧ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100