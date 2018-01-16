В шаге от миллиарда! Топ-10 самых дорогих команд планеты

Футбольный рынок растет, игроки дорожают, и сейчас самый дорогостоящий состав близок к моральной отметке в один миллиард евро. «Соккер.ру» апеллирует цифрами.

10 место. «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия)

Стоимость состава: 586 млн евро (29 игроков)

Средний возраст: 25.7 лет; средняя стоимость одного футболиста: 20.21 млн. евро

Самый дорогой игрок: Мохамед Салах (80 миллионов евро)

Год назад «Ливерпуль» располагался вне первой десятки самых дорогостоящих команд планеты, но прогресс футболистов под руководством Юргена Клоппа располагает к росту их трансферной стоимости, и даже продажа Коутиньо не исключила «красных» из топ-10.

9 место. «Бавария» (Мюнхен, Германия)

Стоимость состава: 643.25 млн евро (28 игроков)

Средний возраст: 26.7 лет; средняя стоимость одного футболиста: 22.97 млн. евро

Самый дорогой игрок: Роберт Левандовски (80 миллионов евро)

«Бавария» за год прибавила в цене почти на 100 миллионов евро, но скатилась с третьей строчки на девятую. Интересно, смогут ли мюнхенцы сохранить свои позиции в европейском футболе со стратегией «целесообразных трат», или их конкурентоспособность со временем снизится без многомиллионных вливаний в состав?

8 место. «Атлетико» (Мадрид, Испания)

Стоимость состава: 648 млн евро (23 игрока)

Средний возраст: 27.9 лет; средняя стоимость одного футболиста: 28.17 млн. евро

Самый дорогой игрок: Антуан Гризманн (100 миллионов евро)

«Атлетико» - удивительный феномен, ведь это топ-клуб, который, по сути, остается «донором». Вот и Антуана Гризманна «матрасники» летом кому-то почти наверняка продадут, а вообще мадридцам нужно беспокоиться о среднем возрасте состава, который до конца сезона перевалит за среднюю отметку в 28 лет. Это почти критический рубеж, команду необходимо омолаживать.

7 место. ПСЖ (Париж, Франция)

Стоимость состава: 648.25 млн евро (24 игрока)

Средний возраст: 26.1 лет; средняя стоимость одного футболиста: 27.01 млн. евро

Самый дорогой игрок: Неймар (150 миллионов евро)

Символично, что в общем зачете ПСЖ соседствует с «Атлетико». Клуб из Парижа опережает мадридцев по состоянию на сегодняшний день на какие-то четверть миллиона евро при том, что летом парижане усилили состав 150-миллионным Неймаром и 90-миллионным Мбаппе. Это согласно «адекватным» ценникам, на приобретение этих футболистов по факту ушло около 400 миллионов евро, а еще не забываем о зарплатах. В современном футбольном мире оставаться «денежным мешком» становится все труднее, без грамотной селекции и доведения молодых игроков до топ-уровня тоже можно остаться на обочине.

6 место. «Тоттенхэм» (Лондон, Англия)

Стоимость состава: 678.5 млн евро (24 игрока)

Средний возраст: 26.1 лет; средняя стоимость одного футболиста: 28.27 млн. евро

Самый дорогой игрок: Харри Кейн (120 миллионов евро)

Состав «Тоттенхэма» почти на 200 миллионов евро дороже, чем у «Арсенала». Шестое место в мире, а по средней стоимости одного игрока – четвертое! Это причина требовать от «шпор» не просто грамотного развития и качественной игры, но и титулов, которые этому лондонскому клубу только снятся.

5 место. «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия)

Стоимость состава: 703.5 млн евро (26 игроков)

Средний возраст: 27.3 лет; средняя стоимость одного футболиста: 27.06 млн. евро

Самый дорогой игрок: Поль Погба (90 миллионов евро)

К «Манчестеру» Моуриньо часто возникают вопросы о соответствии уровня игры качеству состава, который есть в распоряжении Жозе. Обладая шикарным подбором игроков, португалец умудряется в больших матчах выставлять автобусы и действовать вторым номером. Но что важно отметить, год назад в мире было только две команды, чьи составы перевалили за отметку в 700 миллионов евро, сейчас таких уже пять.

4 место. «Челси» (Лондон, Англия)

Стоимость состава: 706.75 млн евро (26 игроков)

Средний возраст: 26.9 лет; средняя стоимость одного футболиста: 27.18 млн. евро

Самый дорогой игрок: Эден Азар (100 миллионов евро)

Год назад действующие чемпионы Англии занимали восьмое место, их состав оценивался в 479 миллионов евро, а Эден Азар «стоил» 60 миллионов. Трансферный взрыв обеспечил существенную прибавку и так везде среди ведущих команд и футболистов, которых можно считать штучным товаром.

3 место. «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)

Стоимость состава: 782.5 млн евро (21 игрок)

Средний возраст: 27.2 лет; средняя стоимость одного футболиста: 37.26 млн. евро

Самый дорогой игрок: Кевин Де Брюйне (110 миллионов евро)

«Манчестер Сити» максимально приблизился к сладкой парочке из Испании, доминирующей в похожих рейтингах в последние десятилетия. А по средней стоимости одного футболиста «Сити» уже почти наравне с «Реалом» и «Барсой». Сказались изменения внешних условий на рынке, летние приобретения и блестящие выступления «горожан» под руководством Гвардиолы.

2 место. «Реал» (Мадрид, Испания)

Стоимость состава: 858.5 млн евро (23 игрока)

Средний возраст: 26.3 лет; средняя стоимость одного футболиста: 37.33 млн. евро

Самый дорогой игрок: Криштиану Роналду (120 миллионов евро)

«Реал» уступил первую строчку, и это логично, ведь по-настоящему больших трансферов мадридцы не проворачивали уже очень давно, в то время как лидеры не молодели (Роналду), мучились из-за травм (Бэйл) или снижали к себе требования (Бензема). Очевидно, в 2018 году «Мадрид» снова станет большим игроком на трансферном рынке, Флорентино Перес готов широко раскрыть кошелек, и, несмотря на отставание прямо сейчас, у «Королевского клуба» хорошие шансы стать первым клубом с составом стоимостью 1 миллиард евро.

1 место. «Барселона» (Барселона, Испания)

Стоимость состава: 989.5 млн евро (25 игроков)

Средний возраст: 27.3 лет; средняя стоимость одного футболиста: 39.58 млн. евро

Самый дорогой игрок: Лионель Месси (180 миллионов евро)

Но если «Реалу» для покорения миллиардной отметки нужно сделать парочку громких покупок, то «Барселона» может стать «командой на миллиард» уже после очередного обновления ценников на «Трансфермаркт». 11 миллионов евро – сущие копейки. Фантастика!

Прошлогодний топ-10 дорогостоящих команд

А теперь оцените изменения, произошедшие в мировом футболе за год.

10 место. «Ювентус» (Турин, Италия) - 447.8 миллионов евро

9 место. ПСЖ (Париж, Франция) - 455.9 миллионов евро

8 место. «Челси» (Лондон, Англия) - 478.8 миллионов евро

7 место. «Арсенал» (Лондон, Англия) - 489 миллионов евро

6 место. «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) - 497 миллионов евро

5 место. «Атлетико» (Мадрид, Испания) - 497.5 миллионов евро

4 место. «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) - 540.25 миллионов евро

3 место. «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 556.15 миллионов евро

2 место. «Барселона» (Испания) - 753.5 миллионов евро

1 место. «Реал» (Мадрид, Испания) - 766.8 миллионов евро