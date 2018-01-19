Пять главных открытий Бундеслиги

Чемпионат Германии всегда нам дарит много талантливых игроков. «Соккер.ру» рассказывает о пяти футболистах, которые смогли приятно удивить в этом сезоне.

Феликс Удуохай («Вольфсбург»)

Двадцатилетний защитник ещё в прошлом сезоне пылил во второй Бундеслиге за «Мюнхен 1860» - академия «львов» в последние годы вырастила немало отменных футболистов. Чего только стоят братья Бендеры, Кевин Фолланд и Юлиан Вайгль.

Обладая гренадёрскими данными, Удуохай по антропометрическим параметрам чем-то напоминает ещё одного талантливого защитника леверкузенского «Байера» и сборной Германии Джонатана Та.

В нынешнем сезоне Феликс успел забить уже три гола в 18 матчах, попутно усадив на банку Робина Кнохе, старожилу «волков». Как и любой молодой игрок, Удуохай склонен делать ошибки. Но что подкупает в нём больше всего - так это хладнокровное спокойствие и умение выбирать нужную позицию при стандартах у чужих ворот.

А слова бывшего главного тренера «Мюнхен 1860» Косты Ранжаика лишнее тому подтверждение: «Феликс будет иметь мегакарьеру, если он будет прогрессировать и работать над собой».

Осталось только добавить, что главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт всецело доверяет молодому дарованию.

Филипп Макс («Аугсбург»)

Лучший ассистент Бундеслиги Филипп Макс проводит свой лучший сезон в карьере, показывая феноменальные показатели для игрока столь маленького клуба. Левый защитник «флюгеров», как и вся команда в целом, метит в Еврокубки. А сравнения с лучшими распасовщиками Европы делают футболиста ещё более узнаваемым. Частые попадания в символические сборные тура уже становятся нормой.

Радиоуправляемые передачи Макса на партнёров по команде стали украшением в нынешнем сезоне. Отменная левая нога бывшего игрока «Шальке» становится кошмаром для многих защитников Бундеслиги.

И даже сложно сейчас представить, что кандидат в сборную Германии ( тренерский штаб Лёва присутствовал уже на матчах «Аугсбурга») до начала нынешнего сезона не мог гарантировать себе место в основном составе.

Зимний сбор для главного тренера «Аугсбурга» Мануэля Баума начался с головной боли. Скауты топ-клубов Англии уже выстроились в очередь и готовы выложить солидные деньги за Макса.

Но то, что футболист уйдёт этой зимой, маловероятно. Но вот вопрос, как долго его может удерживать «Аугсбург»? И готов ли сам Макс пойти на повышение в более статусный клуб?

Никлас Фуллкруг («Ганновер»)

Любителям Бундеслиги Фуллкруг больше всего запомнился по блеклому выступлению несколько лет назад за «Вердер». То, что нападающий в этом сезоне зажжёт, никто явно не ожидал, а для многих это стало приятным сюрпризом.

Не закрепившийся в составе молодой нападающий пару лет назад отправился набираться сил во вторую Бундеслигу. Сначала это был «Гройтер Фюрт», дальше был «Нюрнберг» и напоследок - «Ганновер», где собственно Фуллкруг и раскрылся по полной.

Если в прошлом сезоне, играя ниже рангом, нападающий смог отличиться пять раз в двадцати семи матчах, то в этом году всё идёт по-другому. Восемь голов в 18 матчах Бундеслиги (хет-трик в ворота «Майнца», в последнем туре заставил говорить о форварде), и не стоит забывать ещё о двух голах в Кубке Германии. Как бы сейчас сказали многие эксперты - он в огне.

Фуллкруг - главный актив «красных», и если он так и будет продолжать забивать, то вероятность того, что он окажется в другом клубе очень велика.

Михаэль Грегорич («Аугсбург»)

Грегорич неплохо себя зарекомендовал на молодёжном уровне, играя за австрийскую молодёжку. Также один из самых ярких игроков нынешнего сезона отметился достижением, став самым молодым футболистом в истории австрийской Бундеслиги - он забил гол в возрасте 15 лет и 361 дня. Успехи на родине не прошли мимо чужих глаз.

И первым клубом, который решил его взять под своё крыло, стал «Хоффенхайм». В деревенском коллективе Грегорич не задержался, как и в «Санкт-Паули», где он играл в аренде.

Перейдя в «Бохум» и показав там все свои лучшие качества, молодой полузащитник подписал контракт уже с клубом Бундеслиги, а именно с «Гамбургом». Он провел два сезона за «динозавров», не всегда попадая в основной состав, и решил принять предложение «Аугсбурга».

Под руководством Микаэля Баума Грегорич начал прогрессировать. Этот сезон, несомненно, может стать лучшим в карьере для австрийца.

Восемь голов в семнадцати матчах, и это ещё вкупе с четырьмя голевыми передачами. Кто бы мог подумать, что это может произойти? Из запасного игрока Грегорич превратился в лидера «Аугсбурга», и если так дальше продолжит, то неизвестно ещё, кто раньше покинет клуб - Макс или бывший лавочник «Гамбурга».

Янн-Фите Арп («Гамбург»)

Ещё одна надежда немецкой сборной и звёздочка зажигается в Бундеслиге. Молодой и голодный до побед белокурый мальчик, недавно отметил своё 18-летие. Отменная игра не только на втором этаже, но и игра на опережение, удары с обеих ног, великолепное умение контролировать мяч, принимая его спиной к воротам. Все это делает нападающего уже сейчас надеждой сборной Германии в будущем. Обладая отменной техникой, Арп чем-то даже напоминает по стилю игры боснийца Эдина Джеко. И как прочат многие немецкие эксперты, парня ждёт большое будущее.

В нынешнем сезоне талантливый форвард принял участие в девяти матчах и забил два гола. Тренер «Гамбурга» Маркусь Гиздоль отмечает, что у него большие надежды на Арпа и он всецело доверяет ему. Но чтобы играть постоянно в основном составе «динозавров», нападающий должен стабильно забивать голы.

Хочется верить, что молодой школьник, за которым уже выстроилась целая очередь топ-клубов («Челси», «Манчестер» Сити, «Тоттенхэм», «Ювентус» уже потирают руки в надежде подписать футболиста), сделает правильный выбор, и оправдает возложенные на него надежды.