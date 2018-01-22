Балотелли обновлённый

Летом на трансферном рынке появится совершенно свободная звезда. «Соккер.ру» считает, что Марио Балотелли можно дать еще один шанс.

Скандальный шумный итальянец ганского происхождения получал за свою карьеру немало авансов, рано стал считаться большой звездой, рано в это слишком сильно уверовал и так же рано получил по шапке, откатив карьеру назад. Все эти карьерные пертурбации с Марио произошли всего к 27 годам. Другие форварды к этому времени только на пик выбираются. Так что наступил момент, когда Балотелли необходимо сделать рывок и либо остаться навечно подающим надежды, но не оправдавшим их, либо все-таки блеснуть на мировом уровне.

Летом Балотелли будет 28, летом же он станет свободным агентом, поскольку контракт форварда истекает. Кажется, в самой «Ницце» прекрасно понимают, что удержать Балотелли не получится. Итальянец уже чувствует себя несколько неуютно во Франции, считает, что засиделся, что пора бы рвануть снова на повышение, опробовать свои силы в Лиге чемпионов и побороться за трофеи. Трудный ребенок сам решил, что процедура перевоспитания им пройдена успешно. С этим, кстати, можно согласиться.

Все же в «Ницце» Балотелли взялся за ум. Он мог бы, придя в статусе звезды, пусть и опальной, совершенно бросить работать, расслабиться, плевать в потолок, а через полгода-год уехать в Китай или Турцию доживать свой футбольный век. Но Марио выбрал путь потяжелее. Он захотел вернуться на былой уровень, поэтому впахивал в «Ницце» как следует. Ему еще повезло с атмосферой и самим клубом.

У «Ниццы» есть опыт перевоспитания трудных футболистов и выведения их на путь истинный. Последним ярким примером можно считать Атема Бен Арфа, который, уже казалось, все на свете потерял, но в «Ницце» стал одним из лучших игроков Лиги 1, блистал громко, на всю Европу, красивыми матчами, эффектной игрой. Так, что наработал на приглашение из ПСЖ. Правда, там опять бросил футбол, теперь сидит и получает зарплату, требуя с парижан компенсации за возможное расторжение контракта. Уход из «Ниццы», как видим, делает из кареты снова тыкву. Такова загадка Лазурного берега.

Любопытно, ждет ли такая же участь Балотелли. В «Ювентусе» вот полагают, что такое вполне реально, поскольку итальянская пресса уверяла, что туринцы желают подписать Марио летом, а потом возникла информация, что итальянский клуб все же не намерен этого делать – опасается, научен горьким опытом других команд, где у Балотелли возникали проблемы. Один-два удачных захода на пяток-другой провальных – не слишком убедительная статистика.

Ведь до перехода в «Ниццу» Балотелли проводил полноценно более-менее качественно сезон-2013/14 в «Милане». Потом он валял дурака там же и в «Ливерпуле». Но в прошлом сезоне в «Ницце» для Марио создали уникальную атмосферу, команда заиграла на высочайшем уровне, долго бодалась с лидерами и финишировала весьма высоко, попав в еврокубки. Балотелли в Лиге 1 в прошлом сезоне провел 23 матча, забив 15 мячей.

После успешного сезона был велик соблазн сразу собрать вещи и податься на волне хайпа в более крутой клуб. Однако боссам «Ниццы» удалось убедить Балотелли, а его агент Мино Райола дал понять игроку, что тот еще не искупил всех грехов, накопившихся за предыдущие годы – нужно еще потерпеть притомившую его Лигу 1 и показать свой уровень в следующем сезоне. Два подряд стабильно высоких сезона – это уже показатель класса.

Марио проявил несвойственную для него же раннего благоразумность и продлил контракт. «Ницца» в нынешнем сезоне не так блистательна, как в прошлом. Но тем эффектнее выглядит игра самого Балотелли и его статистика – 12 мячей в 16 матчах. Можно не сомневаться, что свою же прошлогоднюю статистику Марио перебьет, а значит, аргументы в пользу подписания такого свободного агента уместны. И Райола не прогадал – подъемные будут очень сочными: с «Ниццей» делиться не нужно.

Сейчас Балотелли имеет один из самых высоких рейтингов в «Ницце», являясь главной ударной силой команды. Даже в дисциплине Марио смог прибавить. Размеренная жизнь на теплом Лазурном берегу вдали от всей этой сумасшедшей английской и итальянской прессы, работа в команде с приятной атмосферой под началом строгого, но очень грамотного Люсьена Фавра преобразовали Балотелли. И если еще в прошлом сезоне он получил три красные карточки, то в нынешнем у него всего одно удаление.

Причем периодически в голове Марио все же звучали голоса из прошлого, он устраивал нечто странное в быту или на тренировках. Но Фавр реагировал мгновенно и строго вправлял мозги Балотелли. Такого подхода не хватало Марио ранее. С ним то цацкались до последнего, расхолаживая наглеющего молодого человека, то без особого разбора отправляли в дубль, говоря какие-то лицемерные или общие слова для СМИ. Фавр в своей работе предельно конкретен. Если кто-то недорабатывает, он это скажет и ему, и прессе, объяснив четко то или иное свое решение. Роль Люсьена в преобразовании Балотелли почему-то недооценивается теми, кто удивляется новому Марио.

Разумное руководство «Ниццы» также вряд ли станет передерживать форварда, не повторит последнюю ошибку дортмундской «Боруссии», которая выжала из Пьера-Эмерика Обамеянга все, не отпустив его вовремя, а теперь пожинает плоды в виде бунта игрока. Балотелли уже мягко намекнул, что хочет на повышение. Поэтому «Ницца» вряд ли даже будет пытаться продлевать с ним контракт – ждем появления Балотелли в топ-клубе следующим летом, и это будет новая интересная страница.