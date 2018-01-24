Из чупакабры в киллера

«Барселона» испортила Суареса. Испортила сознательно и с пользой для грандиозного футболиста. «Соккер.ру» объясняет, почему Луис кайфует от ограничений.

Суарес дико результативен?

Для форварда, у которого за спиной Месси – безусловно. Сегодня у Суареса день рождения, ему тридцать один, с Лионелем ровесники. Но аргентинец уругвайцу не мешает, Луис всегда отличался всплесками результативности – именно поэтому признан игроком месяца в Ла Лиге и так быстро забил 100 мячей в Примере. Форвард организовал 5 мячей и отдал три результативные передачи в 4 матчах января. А в восьми последних играх всех турниров за «Барселону» соорудил 10 мячей только ударами, не забивал лишь в одной кубковой игре!

Даже Серхи Роберто или Жорди Альба, хотя у них есть великолепные игры за «Барселону» в новом сезоне, не могут заявить, что играют еще лучше Суареса в Примере. Семнадцать матчей, 15 голов, 4 голевые передачи, всего 5 желтых карточек, как у Бускетса. Луис прекрасно выполняет свою работу, пусть и берет творческие паузы в каждом из сезонов. Но тогда начинаются разговоры, что пора бы старика убирать, то забывают, что Суарес давно уже не дикий мальчишка из Уругвая, не чупакабра от футбола, пьющая кровь защитников.

Ведь даже в «Аяксе» у Луисито был год с 49 мячами во всех турнирах. Но это не личный рекорд, ведь в позапрошлом году Суарес разбавил победы Роналду и Месси в гонке за «Золотую бутсу», отличился 59 раз за сезон и наколотил 40 голов в Примере. Даже в первый сезон в «Барселоне» забил немало, хотя не мог показать что-то нереальное в атаке, ведь пропустил часть матчей из-за укуса Кьеллини. Суарес недавно в «Барселоне», но на днях вошел в топ-5 самых результативных игроков клуба в истории. И все шансы выйти на третье место в итоге:

Луис успешен из-за напарников?

Часто приходилось читать – даже на испанских сайтах, когда появляется очередная цифра из футбольной жизни Суареса, незамысловатую теорию «в „Барселоне“ любой дурак столько забьет, может, даже больше». Отчасти легенда имеет право на существование, ведь даже если взять среднего нападающего и поместить его в условия, когда рядом Иньеста и Месси, то форвард станет результативнее.

Но есть другая сторона медали. Важен класс форварда, уровень футбольного мышления и понимания. Далеко не каждый готов думать на скорости напарников по «Барселоне», и даже эта команда не может играть в меньшинстве. Например, молодой Алексис Санчес дико злил напарников, даже если к нему относились с теплотой за пределами поля, поскольку мазал. Давид Вилья играл шикарно, у Анри хватало класса. Но не каждый подойдет для игры с Месси. И доказать это можно одной фамилией – Ибрагимович.

Важен и класс, и совместимость. Так что Суарес выдал сказочный сезон по результативности в «Барселоне», когда Месси соизволил команде поиграть на своего друга, с которым вместе отдыхают на каникулах семьями. Но как только Лионель вернулся к собиранию голов во имя новых «Золотых мячей», Суарес занял свою нишу в тактических апартаментах Вальверде. «Барселона» позволяет Луису забивать много – как в составе «Аякса» в последнем полноценном сезоне, но вы сами можете убедиться, что в «Ливерпуле», когда разошелся, Суарес тоже был прекрасен в завершающей фазе атак:

«Барселона» приручила Суареса?

Обратите внимание на интересную подробность. Из 50 первых голов за «Ливерпуль» он 9 забил из-за штрафной площади (18 %). В «Барселоне» при большей выборке – 137 голов, найдете всего три из-за пределов зоны пенальти (падение показателя по голам дальними ударами в восемь-девять раз, до 2.1 %). Вывод напрашивается, Луис Суарес – разносторонний командный форвард, которого изменили в Каталонии.

Если в «Ливерпуле» надо было больше бегать от центра поля до штрафной площади, то этим и занимался. Брал игру на себя, тащил мяч. В «Барселоне» важнее выбрать позицию вблизи от вратаря, он ее и выбирает. Также можно поучиться у Луиса определять идеальную траекторию удара. Ведь нападающий не бьет в зону, где вратарь может достать мяч, просто взмахнув руками как лопастями ветряной мельницы. Большой хитрец и мастер, как и Форлан – второй уругваец, настолько успешный в Испании.

А вот раньше Суарес больше своенравничал и выбирал сложные удары и решения. Сейчас играет проще и эффективнее. Есть такой старенький испанский фильм под названием «Метод» (не путать с сериалом с Хабенским). Это триллер о собеседование, которое может сломать кандидатов на определенную должность. У «Барселоны» менее кровожадный метод выбора центрального форварда, но эта команда тоже ломает под себя и Месси. Вот увидите, Коутиньо изменится в Каталонии, как изменился сам Суарес.

Луис прошел отбор по методу «Барселоны», и дело тут даже не в тренерах. Его впервые в жизни поставили в четкие рамки, насколько это возможно (совсем без симуляций и провокаций не умеет). Суарес привык делать, что хочет и поступать, как пожелает. Он кусался с Голландии, наступал на соперников с Англии, он бил с центра поля и забрасывал мячи за уши вратарям. В «Барселоне» позволяет себе вольности в виде ударов «ножницами», бьет штрафные, но работает по методу.

«Барселона» при этом пригласила Дембеле – свободолюбивого на поле француза, заточенного на ассисты. Добавила в тактический котел Коутиньо, который эгоистичен, даже если работает на последний пас, а не удар. Если Бартомеу при этом думает, что клубу нужен Гризманн, то в каталонской стороне рискуют совершить ошибку. Если Дембеле не потянет и попробуют сформировать атаку из Коутиньо, Месси, Суареса и Антуана – одно развитие событий.

Но уместить всех названных на поле нельзя. Также наивно полагать, что Луиса будет просто заменить в основе «Барселоны». Суарес – футболист с характером, и при этом парадоксально командный эгоист. Все знают, зачем он выбил мяч рукой из линии ворот сборной Уругвая в ЮАР – чтобы его команда сохранила шансы на попадание в полуфинал. Это было подло, но Суарес всегда муками выбора не страдал. В этом его ценность – видит только цель.

Луису скоро будут искать замену?

Говорим об одном из сильнейших нападающих планеты. Уютно себя чувствует в штрафной площади, умеет на поле все необходимое и пригодится «Барселоне». Разве что должен помнить, что в каталонском клубе возрастных звезд не очень чтят. Луиса тоже спишут потом, но вряд ли разговоры о Гризманне стоит связывать с желанием заменить Суареса прямо сейчас. Не по позиции получается, да и по смыслу «Барселона» не может себе позволить терять человека, который стал близким другом и верным напарником Месси.

Критиковать Луиса порой полезно – за неудачные отрезки. Но не стоит забывать, что у любого наконечника, форварда-киллера процент брака выше, чем у напарников из глубины. Отсюда 2-3 явные потери мяча за матч или почти 25 % неточных передач, хотя играя чуть дальше от чужих ворот можно этот процент заметно подсократить. Но Суарес отдает пасы под давлением или выбирает быстрое решение за неимением вариантов. Будучи в молодости диковатым и зубастым, Суарес в «Барселоне» стал классическим исполнителем.

У форварда прозвище «El Pistolero», и этот «Стрелок» умеет бить без промаха. В ста первых матчах за «Барселону» забил 88 мячей. У Это'О было всего 68 точных ударов, у Неймара – 58, у Ривалдо и Клюйверта даже чуть меньше. Его правая (примерно семьдесят процентов голов), его голова (каждый десятый мяч) должны цениться Вальверде. Ведь Суарес полностью подходит «Барселоне» и приносит предметную пользу, что и доказывает свежий приз «Игрок месяца». Ценный опытный футболист, который в тридцать один не потерял резкость, что важно для форварда.

По умению прочитать игру в штрафной площади и выбрать идеальную траекторию для удара Суарес, быть может, даже лучший форвард планеты. Не слишком мощный, чтобы быть угловатым, не слишком мелкий, скоростной и хитрый. Луис словно был создан для игры в «Барселоне», и анализ его статистики позволяет заявить, что дело не только в передачах Месси. Например, у Лионеля в сборной Аргентины тоже хороший набор форвардов. Но будь рядом Суарес, «альбиселесте» могла не проиграть столько крупных финалов. Даже среди суперфорвардов есть более и менее совершенные. Луис из первой категории, хитер и беспощаден.