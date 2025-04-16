Артете мало выхода в финал Лиги чемпионов. «Арсенал» устроит только победа в турнире

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сегодня, 14:40

Предали себя ради исторической попытки.

Больше не диктуют футбольную моду

В прошлых сезонах, когда не хватало сил для победы в АПЛ и успеха в еврокубках, «Арсенал» оставлял лучшее впечатление, чем сейчас. Тогда они были ближе к другим законодателям тактической и структурной мод в футболе. Сейчас сравнение с другими клубами не в пользу команды Артеты. По забитым мячам «Арсенал» на двенадцатом месте в элитных лигах. Уступают не только «Тоттенхэму», одному из аутсайдеров года в АПЛ , но также «Айнтрахту». А немцы потеряли по ходу сезона Мармуша.

По количеству ударов за матч «Арсенал» на двадцатом месте. Ниже «Ланса», «Ниццы» и «Борнмута». По владению мячом команда Артеты на восемнадцатой строчке. Выше «Болонья» и «Жирона». Испанский тренер лондонцев предал свой стиль. Год назад «канониры» владели мячом чаще, били по чужим воротам охотнее. Забивали в среднем 2.4 гола, а теперь скатились на уровень 1.8. По надежности обороны, хотя в этом сезоне вроде бы делают на неё ставку, «Арсенал» уступает себе из прошлого.

Пропускали по 0.76 голов за матч в АПЛ . В прошлом сезоне, хотя «Манчестер Сити» опередил «канониров» в таблице на два очка, меньше всех пропустили именно представители столичного клуба. Сейчас пропускают по 0.84 гола за игру в АПЛ . По-прежнему самая успешная линия обороны. Но анализ статистики, начиная с качества моментов у двух ворот, приводит к однозначному выводу. «Арсенал» в новом сезоне АПЛ слабее, чем был в прошлом. А вот в Лиге чемпионов появился шанс на большой прорыв.

В еврокубках «Арсенал» на третьей строчке по забитым мячам. Ниже «Бреста» по ударам, но важно упомянуть имена соперников. Артета играл против «Аталанты», ПСЖ , «Интера», «Монако» и «Реала». В таких пяти матчах оборона Райи с Салиба и Габриэлем (когда бразилец мог выйти на поле) пропустила всего один гол. Впечатляющий результат. В старом формате «Арсенал» пропускал чаще. Едва не вылетели от «Порту», год назад пришлось бить пенальти. Теперь близки к проходу заведенного «Реала».

Артете не хватит лишь полуфиналов

Престижно выбить действующего обладателя трофея. Такой шанс в Мадриде «Арсенал» получит, ведь домашний поединок завершился комфортной победой 3:0. Без гола испанцев на выезде тяжело будет вцепиться зубами в камбэк. Футболисты «Реала» заявляют, что верят в отыгрыш. У Артеты на этот счет свои мысли, но в начале сезона предал старые тренерские идеалы именно ради сухого и рационального футбола. При этом былые привычки возвращались. Например, «Арсенал» забил семь мячей ПСВ .

У «канониров» семь поединков, когда забивали более трех голов. В этом и парадокс. Команда явно играет не так ярко и красиво, как раньше, а сохранила вторую строчку в АПЛ и претендует на полуфинал Лиги чемпионов. На такой стадии не были долгих шестнадцать лет. Впрочем, даже у высокого места в чемпионате Англии есть секрет. Во-первых, «Ливерпуль» оторвался на 13 очков за шесть туров до финиша. Во-вторых, многократные чемпионы из «Манчестер Сити» на пятой строчке, то есть Гвардиола в кризисе.

Артета в подвешенном состоянии. До двух штрафных от Райса и гола Мерино его можно было назвать неудачником сезона. «Арсенал» вылетел от «Ньюкасла» в Кубке Лиги. Сразу покинул Кубок Англии, в серии пенальти уступили «Манчестер Юнайтед». Только в Лиге чемпионов дела шли намного лучше. Было поражение от «Интера», но в том миланском матче команда Артеты атаковала, держала мяч и как раз старалась быть собой из прошлого. Позже поняли, что пора корректировать подход в Европе.

Вот только Артете мало просто пройти Анчелотти. Полуфинал Лиги чемпионов – престижная стадия турнира. Но у «Арсенала» нет ни одного кубка чемпионов в клубной коллекции. Судьба подбросит им ПСЖ , если пройдут «Реал». Крайне непростой соперник. В прошлом Артету приглашали в Париж, потому что он выступал за ПСЖ как футболист. И встреча с бывшими станет очередной. Парижане проиграли «Арсеналу» 0:2 на общей стадии. Хотя по-прежнему боятся выездов в Англию, к весне ПСЖ стал намного сильнее.

«Арсенал» скован без крутых трофеев

Артета потратил много времени на проект. Но в сезоне, где для победы в АПЛ нужно меньше пунктов, поскольку все частенько теряли очки, «Арсеналу» не хватило рывка. У «Ливерпуля» 9 осечек после 32 матчей, а Микель не смог спланировать сезон так, чтобы сыграли все ставки. Хотя это у игроков Анчелотти в Лондоне появилась проблема с физикой – «Реал» пробежал очень мало, «Арсенал» далеко не всегда играет на предельных скоростях. Ещё один парадокс виден на примере капитана.

Эдегор сделал в АПЛ четыре голевые передачи. Столько ассистов у голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона. У Мартина была травма, но молодой норвежец должен быть агрессивнее и резче у чужих ворот. Повреждения основных игроков – Сака вернулся из лазарета, а Хаверц вне игры, всегда учитывают, когда анализируют «Арсенал». Вот только это Артета поссорился со спортивным директором Эду. Сами виноваты, что бразилец резко бросил проект, а зимой не получилось усилить слабые позиции.

Если бы прошлым летом «Арсенал» заполучил результативного форварда, вроде Дьёкереша или Исака, то могли сейчас идти наравне с «Ливерпулем». Команда Слота пользуется ситуацией. «Арсенал» радуется, что прихлопнули «Манчестер Сити» со счетом 5:1. Но даже в той игре был подвох. Команда Артеты реализовала пять ударов в створ из семи. И нет пользы от трёх пунктов против Гвардиолы, если потом не обыграли МЮ , «Эвертон» и других середняков. Нет стабильности в важных матчах.

Проблема похожа на психологическую. Коллективу для разрядки нужен трофей. Были глупые удаления. Были моменты, когда Артета смотрел пустым взглядом и мирился с неудачами. Да, автоматизма хватает. В основе мало новичков. Хавбек Мерино стал вынужденным форвардом. Раскрылся юный Льюис-Скелли на левом фланге обороны, но это воспитанник клуба. Перестановок мало, логично ждать синхронности. А вот яркость у них включается и выключается в случайном порядке.