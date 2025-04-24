РПЛ изменилась до неузнаваемости. Уникальный «Спартак» и голевые рекорды «Динамо»

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вчера, 11:57

Футболисты изменили вкусы.

В РПЛ обновлена голевая репутация

В 2014 году в лиге забивали всего по 2,55 гола за игру. Скромный показатель, невзирая на присутствие крутых снайперов. Думбия из ЦСКА забил тогда 18 мячей за сезон. У Халка из «Зенита» и Дзюбы из «Ростова» было по 17 голов. Мовсисян, Рондон, Данни и Тошич тоже умели отправить мяч в сетку чужих ворот, как и Кокорин. Александр заявил, что сейчас РПЛ превратилась в плохую лигу. Зато зрители намного реже видят нерезультативные поединки. Среднее количество голов за игру равно 2,7.

Это второй лучший показатель за одиннадцать лет. Семь сезонов назад падали до 2,13 гола за игру. Было много закрытых команд, игравших на отбой. Хватало скучных матчей. А сейчас очевидно, что класс защитников упал. Нападающим легче, ошибок больше. Класс форвардов вряд ли вырос, поскольку закрыт доступ к крутым легионерам, но многие клубы собрали неплохие составы именно для атаки. У «Спартака», «Динамо», «Зенита» и «Краснодара» неприкрытый атакующий вектор футбола.

Наверное, если бы не подвела реализация середняков, то могли претендовать на более чем три гола за игру и новый рекорд РПЛ . Меткость лидеров дивизиона на высоком уровне. А вот «Ахмат» не забил 8-10 мячей, на которые наиграл. «Факел» и «Оренбург» – ещё два примера команд с большим количеством xG, чем голов. Не удивляет, что шестнадцатый в таблице клуб из Воронежа забил меньше всех. Низкая результативность в агрессивной и открытой лиге тянет на дно. У них всего 19 мячей.

Могло быть на 7-8 больше. И это совершенно другой разговор. Даже «Спартак», который первый по ожидаемым очкам, исходя из статистики, недобрал несколько драгоценных чемпионских пунктов именно из-за небольшой разницы между голами и суммарным качеством моментов. У «Зенита» на 11 голов больше, чем можно судить по оценке их подходов. У «Спартака» разница тоже положительная, но менее трёх мячей. Разумеется, на вершине таблицы нет мелочей. Важно забивать много и вовремя.

«Спартак» ставит на атаки легионеров

В Санкт-Петербурге любят разговор о новом «Зените». Там нет воспитанников клуба и нет российских футболистов в большом количестве. Но на самом деле сильнее всех зависим от своих легионеров в атаке «Спартак». Московский клуб отпраздновал всего три гола россиян в новом чемпионате. У «Локомотива» только у Самошникова, который с фланга защиты пошел на край атаки, 4 мяча, хотя Илья не является прирожденным снайпером. У «Спартака» забивали только российские хавбеки.

Два гола у Наиля Умярова, один мяч у Данила Пруцева. В чемпионском сезоне восемь голов было у Дениса Глушакова. Сейчас у «Спартака» нет российского хавбека с такой высокой результативностью. Станкович убрал форварда Соболева прошлым летом. В аренду в «Крылья Советов» отправился Зиньковский. Молодые россияне не подходят для борьбы с дорогими легионерами. При этом пришлые Медина, Солари, Маркиньос и Гарсия не порадовали высокой результативностью.

Кроме «Спартака», голов россиян не хватает «Оренбургу». У них лишь 4 мяча на счету местных игроков. У «Рубина» и «Краснодара» тоже перекос в сторону важных легионеров. Но есть сразу пять клубов, у которых более 20 мячей в чужие ворота отправили россияне. Лидера в номинации очень легко угадать. Разумеется, самые результативные местные игроки у «Локомотива». Сразу 35 из 42 голов забили россияне. Двенадцать раз отличился Батраков, а форвард Воробьёв забил восемь мячей.

Самошников, Пиняев, Сарвели и даже защитник Морозов отличались в матчах РПЛ в новом сезоне. Конечно, будь у «Локомотива» свой Угальде, они бы с радостью променяли перевес местных игроков на большее количество побед и участие в чемпионской гонке. Но «Локомотив», «Ростов», ЦСКА , «Динамо» и «Акрон» в пятерке клубов, где россияне выжимают голы. У новичка лиги больше всех забил рекордсмен Дзюба. Но Бакаев, Хубулов и молодежь тоже приложились к мячу в успешных атаках.

У «Динамо» забивают даже защитники

Московский клуб первый по голам – 53 мяча после 25 туров, и недалеко от лидера – «Спартака», по качеству моментов. Если бы оборона «Динамо» работала на таком уровне, как атака, то вряд ли бы «Краснодар» сумел удержать первое место. Тренер Личка мог положиться даже на центральных защитников. Бальбуэна забил два мяча. Кутицкий, Лепский, Майсторович и Фернандес тоже отличались. Каждый в списке умеет сыграть в центре обороны. Даже ушедший Гагнидзе успел забить дважды.

Атаке «Динамо» не хватило лишь самоконтроля. Команда потеряла Тюкавина, а Константин чаще всех оказывался на удачных позициях. Хотя были проблемы с набором формы в сезоне, мог разыграться весной. Марокканский форвард Маухуб – один из лидеров команды по неточным ударам. При этом Нгамалё и Артур легко могли провести более успешный сезон в атаке, взяв пример с Гладышева. У Ярослава теперь 7 голов в РПЛ без большого числа xG. А в рамках РПЛ в этой категории иной король.

Угальде опережал продвинутую статистику. Проблемы Манфреда с результативностью весной из-за этой разницы. «Спартак» не создает ключевому форварду много легких моментов. Похожая история у Батракова. Алексей мог забить всего 6-7 голов, а не 12. Молодой диспетчер «Локомотива» хитро выбирает позиции. Прятался от защитников и вовремя наносил коварные голевые выстрелы. Нельзя сказать, что РПЛ скатилась к игре на деревянных нападающих. Среди снайперов немало технарей.

Угальде, Батраков и Барко не боятся мяча. Лидер полузащиты «Спартака» забивает с пенальти, и это тоже мастерство. Рядом по голам Даку и Кордоба. А это уже классические центральные нападающие, но оба очень хитрые в чужой штрафной площади. Аргентинец Гонду и россиянин Глушенков тоже отличаются высоким игровым интеллектом. Лусиано и Максим – мастера умных рывков. РПЛ стала результативнее не только из-за проблем с оборонительными линиями. Речь о стиле наставников.