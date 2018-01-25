Зидан будет уволен через 2 дня. Скриньте!

По меркам амбиций «Реала» Зидан заслуживает увольнения. «Соккер.ру» уверен, что Зизу спасет только третья кряду победа в Лиге чемпионов. Если он до нее доработает.

Провалы

Ла Лига. Действующий чемпион самоустранился от защиты титула уже в начале года. Отставание от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» составляет 19 очков – целая пропасть (да, у «Реала» матч в запасе, но это не меняет картину борьбы разительным образом). Если не иметь в виду, что в фокусе сам «Мадрид», то сейчас речь идет о попытке зацепиться за место в Лиге чемпионов, ведь в турнирной таблице «сливочных» поджимают «Вильярреал» и «Сельта». В 19 турах нынешнего сезона команда Зидана одержала только 10 побед, а в 9 матчах очки были потеряны. Что ни говори о мадридском духе и сражении до последнего патрона, максимум «Реала» в этом сезоне – второе место в Ла Лиге, которое тоже не близко («Атлетико» на 8 очков впереди, у «Валенсии» +5). Скорее случатся новые осечки, чем победная серия на фоне жуткого провала «Барселоны», к чему нет предпосылок.

Кубок Короля. «Реал» позорно вылетел от «Леганеса», проиграв на «Сантьяго Бернабеу», чтобы избежать позора в матчах с «Барселоной», «Севильей» и «Валенсией» на более поздних стадиях турнира? Умно! А если серьезно, трудно понять логику Зидана, который после скрипучей выездной победы выставил на ответный матч смешанный состав с Касильей, Хакими, Льоренте, Эрнандесом и Васкесом. Кубок был тем турниром, где сохранялись шансы на успех, и на фоне неудач в Ла Лиге приоритет должен был сместиться в его сторону. И нацеленность на Кубок Короля следовало демонстрировать выбором сильнейшего состава на матч с «Леганесом». Тот случай, когда лучше «перебдеть», чем «недобдеть», но Зидан рассудил иначе и теперь оплакивает вылет и из этого соревнования. Вылет, который на его совести.

Лига чемпионов. Дани Карвахаль, призывающий всех быть реалистами, прав: у «Реала» осталась только Лига чемпионов. Но осенью мадридцы проигрывали «Тоттенхэму» и заняли только второе место в группе, что уже в первом раунде плей-офф вывело их на ПСЖ с Неймаром. Шансы остаться совсем без турнирных задач на последние три месяца сезона как никогда велики, что будет катастрофой. Зидан соглашается, что встречи с ПСЖ определят его судьбу у руля «Мадрида», но тут впору ставить вопрос ребром: может быть, Флорентино Пересу стоит задуматься о рокировке на тренерском мостике прямо сейчас? Ведь в случае вылета от ПСЖ не будет уже ровным счетом никакого прока от нового наставника до старта следующего сезона.

Суть претензий к Зинедину Зидану

Главная проблема заключается в том, что Зидан слишком молод по тренерским меркам и не обладает кризисным опытом. Он ведь не волшебник, а только учится, хотя уже на старте карьеры в новой ипостаси изобрел невиданные заклинания для двух кряду побед в Лиге чемпионов и долгожданного успеха в Ла Лиге. Сейчас я склонен согласиться с мнением известного испанского журналиста Гильема Балаге: «Когда у команды начинаются проблемы, нужен тренер, а не наставник». В своих победах Зидан полагался на высокий индивидуальный класс игроков, качественную ротацию состава и счастливую атмосферу в коллективе, которая является полностью его заслугой. А иногда еще на дикий фарт. «Реал» Зидана – это не схемы и тактики, работали именно эти компоненты. И посмотрите, что с ними стало сейчас.

Роналду недоволен текущим контрактом и не стесняется этого демонстрировать, Бензема увяз в праздности, Бэйл много пропустил, центр обороны лишился одного из столпов. У лидеров свои проблемы, а расставание с Моратой, Пепе, Хамесом и Данило лишило команду качественного резерва, так необходимого для эффективной ротации. Зидан сам поставил себе несколько подножек, ведь это он решил расстаться с Пепе, он не оставил выбора Морате, возвысив Бензема. При этом отказывался от трансферов, которые предлагал Перес. Именно провальная игра в менеджера во многом привела к нынешним проблемам. Зинедин слишком уверовал в костяк, с которым брал титулы, постеснялся или побоялся разбавить его новыми игроками, чтобы сохранить конкуренцию. Если в прошлом сезоне у «Реала» было два боевых состава, то сейчас есть основа, где не все остались на прежнем уровне, и дублеры – или «зеленые», или недостаточно высокого класса.

Дилемма Переса: «расстрелять» или подождать?

Почти наверняка у «Реала» летом будет новый главный тренер. Только победа в Лиге чемпионов позволит Зидану остаться на новый срок, да и то при условии, что он согласится не лезть в трансферы и «сдаст» своего любимчика Бензема. Но сейчас победа в киевском финале выглядит чем-то далеким, расплывчатым и несбыточным. И наверняка у Переса, который зол на Зидана из-за постоянных разногласий по трансферной политике, которая обернулась провалом, прокручиваются в голове различные варианты. Дон Флорентино, похоже, сыт по горло сотрудничеством с Зизу и хочет посадить в тренерское кресло нового человека, поэтому присматривается к Леву, Почеттино и Конте.

Но Зидан – весомая фигура, у него авторитет в футбольном мире и среди болельщиков. Президент может подождать и дать Зизу провалиться в Лиге чемпионов, тогда расставание с ним будет полностью обоснованным, но ведь в случае третьего кряду успеха в европейском турнире придется идти на новый виток сотрудничества с французом, что для Переса нежелательно. Это не значит, что дону Флорентино не нужна победа в Лиге чемпионов, но в этом и смысл дилеммы. Нужно учитывать и тот факт, что фавориты президента «Реала» заняты до межсезонья: Конте и Почеттино не покинут английские клубы, а у Лева на носу чемпионат мира.

Судьбу Зидана определит не ПСЖ, а «Валенсия»?

Но пока еще у дона Флорентино есть шанс на осуществление хитрого плана, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться: снять Зидана до матчей плей-офф Лиги чемпионов из-за неудовлетворительных результатов, поставить мудрого временщика по лекалу «Баварии» до конца сезона, а уже летом договориться с одним из названных выше тренеров. Есть два человека, которые по счастливому стечению обстоятельств свободны, а назначение которых на четыре месяца «для исправления ситуации» сгладит отставку Зидана – плоть от плоти мадридиста Висенте Дель Боске (приоритетный вариант) и Карло Анчелотти, оставивший о себе на «Сантьяго Бернабеу» приятные воспоминания о долгожданной «Десиме».

И да, не будет никакого смысла проворачивать такую авантюру после вылета от ПСЖ – это будет полный конец концерта, после которого Зидан узнает свое будущее, но доработает до конца сезона. А что, если «Реал» на одной неделе позорно вылетит из Кубка Короля от «Леганеса» (задание выполнено!) и проиграет в чемпионате одному из конкурентов? Не исключаю, что субботняя игра против «Валенсии» может стать последней для Зидана на посту главного тренера «Королевского клуба», тем более шансы выступить на «Месталье» неудачно достаточно высоки: «Реал» не побеждал в гостях у «Лос Чес» четыре года, а левантийцы сейчас в лучшем состоянии за все это время.