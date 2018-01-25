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Зидан будет уволен через 2 дня. Скриньте!

сегодня, 13:00

По меркам амбиций «Реала» Зидан заслуживает увольнения. «Соккер.ру» уверен, что Зизу спасет только третья кряду победа в Лиге чемпионов. Если он до нее доработает. 

Провалы

Ла Лига. Действующий чемпион самоустранился от защиты титула уже в начале года. Отставание от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» составляет 19 очков – целая пропасть (да, у «Реала» матч в запасе, но это не меняет картину борьбы разительным образом). Если не иметь в виду, что в фокусе сам «Мадрид», то сейчас речь идет о попытке зацепиться за место в Лиге чемпионов, ведь в турнирной таблице «сливочных» поджимают «Вильярреал» и «Сельта». В 19 турах нынешнего сезона команда Зидана одержала только 10 побед, а в 9 матчах очки были потеряны. Что ни говори о мадридском духе и сражении до последнего патрона, максимум «Реала» в этом сезоне – второе место в Ла Лиге, которое тоже не близко («Атлетико» на 8 очков впереди, у «Валенсии» +5). Скорее случатся новые осечки, чем победная серия на фоне жуткого провала «Барселоны», к чему нет предпосылок.

Кубок Короля. «Реал» позорно вылетел от «Леганеса», проиграв на «Сантьяго Бернабеу», чтобы избежать позора в матчах с «Барселоной», «Севильей» и «Валенсией» на более поздних стадиях турнира? Умно! А если серьезно, трудно понять логику Зидана, который после скрипучей выездной победы выставил на ответный матч смешанный состав с Касильей, Хакими, Льоренте, Эрнандесом и Васкесом. Кубок был тем турниром, где сохранялись шансы на успех, и на фоне неудач в Ла Лиге приоритет должен был сместиться в его сторону. И нацеленность на Кубок Короля следовало демонстрировать выбором сильнейшего состава на матч с «Леганесом». Тот случай, когда лучше «перебдеть», чем «недобдеть», но Зидан рассудил иначе и теперь оплакивает вылет и из этого соревнования. Вылет, который на его совести. 

Лига чемпионов. Дани Карвахаль, призывающий всех быть реалистами, прав: у «Реала» осталась только Лига чемпионов. Но осенью мадридцы проигрывали «Тоттенхэму» и заняли только второе место в группе, что уже в первом раунде плей-офф вывело их на ПСЖ с Неймаром. Шансы остаться совсем без турнирных задач на последние три месяца сезона как никогда велики, что будет катастрофой. Зидан соглашается, что встречи с ПСЖ определят его судьбу у руля «Мадрида», но тут впору ставить вопрос ребром: может быть, Флорентино Пересу стоит задуматься о рокировке на тренерском мостике прямо сейчас? Ведь в случае вылета от ПСЖ не будет уже ровным счетом никакого прока от нового наставника до старта следующего сезона. 

Суть претензий к Зинедину Зидану 

Главная проблема заключается в том, что Зидан слишком молод по тренерским меркам и не обладает кризисным опытом. Он ведь не волшебник, а только учится, хотя уже на старте карьеры в новой ипостаси изобрел невиданные заклинания для двух кряду побед в Лиге чемпионов и долгожданного успеха в Ла Лиге. Сейчас я склонен согласиться с мнением известного испанского журналиста Гильема Балаге: «Когда у команды начинаются проблемы, нужен тренер, а не наставник». В своих победах Зидан полагался на высокий индивидуальный класс игроков, качественную ротацию состава и счастливую атмосферу в коллективе, которая является полностью его заслугой. А иногда еще на дикий фарт. «Реал» Зидана – это не схемы и тактики, работали именно эти компоненты. И посмотрите, что с ними стало сейчас.

Роналду недоволен текущим контрактом и не стесняется этого демонстрировать, Бензема увяз в праздности, Бэйл много пропустил, центр обороны лишился одного из столпов. У лидеров свои проблемы, а расставание с Моратой, Пепе, Хамесом и Данило лишило команду качественного резерва, так необходимого для эффективной ротации. Зидан сам поставил себе несколько подножек, ведь это он решил расстаться с Пепе, он не оставил выбора Морате, возвысив Бензема. При этом отказывался от трансферов, которые предлагал Перес. Именно провальная игра в менеджера во многом привела к нынешним проблемам. Зинедин слишком уверовал в костяк, с которым брал титулы, постеснялся или побоялся разбавить его новыми игроками, чтобы сохранить конкуренцию. Если в прошлом сезоне у «Реала» было два боевых состава, то сейчас есть основа, где не все остались на прежнем уровне, и дублеры – или «зеленые», или недостаточно высокого класса. 

Дилемма Переса: «расстрелять» или подождать?

Почти наверняка у «Реала» летом будет новый главный тренер. Только победа в Лиге чемпионов позволит Зидану остаться на новый срок, да и то при условии, что он согласится не лезть в трансферы и «сдаст» своего любимчика Бензема. Но сейчас победа в киевском финале выглядит чем-то далеким, расплывчатым и несбыточным. И наверняка у Переса, который зол на Зидана из-за постоянных разногласий по трансферной политике, которая обернулась провалом, прокручиваются в голове различные варианты. Дон Флорентино, похоже, сыт по горло сотрудничеством с Зизу и хочет посадить в тренерское кресло нового человека, поэтому присматривается к Леву, Почеттино и Конте. 

Но Зидан – весомая фигура, у него авторитет в футбольном мире и среди болельщиков. Президент может подождать и дать Зизу провалиться в Лиге чемпионов, тогда расставание с ним будет полностью обоснованным, но ведь в случае третьего кряду успеха в европейском турнире придется идти на новый виток сотрудничества с французом, что для Переса нежелательно. Это не значит, что дону Флорентино не нужна победа в Лиге чемпионов, но в этом и смысл дилеммы. Нужно учитывать и тот факт, что фавориты президента «Реала» заняты до межсезонья: Конте и Почеттино не покинут английские клубы, а у Лева на носу чемпионат мира.

Судьбу Зидана определит не ПСЖ, а «Валенсия»?

Но пока еще у дона Флорентино есть шанс на осуществление хитрого плана, чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться: снять Зидана до матчей плей-офф Лиги чемпионов из-за неудовлетворительных результатов, поставить мудрого временщика по лекалу «Баварии» до конца сезона, а уже летом договориться с одним из названных выше тренеров. Есть два человека, которые по счастливому стечению обстоятельств свободны, а назначение которых на четыре месяца «для исправления ситуации» сгладит отставку Зидана – плоть от плоти мадридиста Висенте Дель Боске (приоритетный вариант) и Карло Анчелотти, оставивший о себе на «Сантьяго Бернабеу» приятные воспоминания о долгожданной «Десиме». 

И да, не будет никакого смысла проворачивать такую авантюру после вылета от ПСЖ – это будет полный конец концерта, после которого Зидан узнает свое будущее, но доработает до конца сезона. А что, если «Реал» на одной неделе позорно вылетит из Кубка Короля от «Леганеса» (задание выполнено!) и проиграет в чемпионате одному из конкурентов? Не исключаю, что субботняя игра против «Валенсии» может стать последней для Зидана на посту главного тренера «Королевского клуба», тем более шансы выступить на «Месталье» неудачно достаточно высоки: «Реал» не побеждал в гостях у «Лос Чес» четыре года, а левантийцы сейчас в лучшем состоянии за все это время.  

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Все комментарии
VALMUR
VALMUR
сегодня в 21:41
У Зидана классный план: обыграть ПСЖ в Лиге Чемпионов и тогда уже уволят Эмери с поста тренера ПСЖ. А кто придет туда ? ЗИДАН !!!
Там и денег поболее и Чемпионат легче и с боссами проще разговаривать...
JackNorz
JackNorz ответил mugik1973
сегодня в 21:34
Месси как бы трешку Реалу положил, в одном из первых своих Классико, один из голов после прохода Роналдиньо. Это'о, Пуйоль, Деку тогда играли
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук
сегодня в 21:34
Скриньте лучше это: Вальверде будет уволен раньше Зидана!!!
Deuced
Deuced
сегодня в 20:44
Аллегри бы сейчас подошел им, тот церемониться бы не стал. У того неприкасаемых нет впрочем как у Контэ
Deuced
Deuced
сегодня в 20:42
думаю с Валенсией как нибудь худо бедно урвут три очка но с ПСЖ провалятся
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 20:12
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 20:12
    До конца сезона смысла его нет увольнять...
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:09
    кто бы мог подумать...
    Federico
    Federico ответил El Dassory
    сегодня в 18:56
    El Dassory:
    Соккер стал дешевым сайтом, и дальше катится вниз.
    так чего ж тут делаешь ты?
    Hayden
    Hayden
    сегодня в 18:05
    Реал всегда будет лучше барселоны.
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди
    сегодня в 17:18
    Надеюсь автор статейки будет уволен через 2 дня, если этого не произойдет)) будет справедливо)))
    mugik1973
    mugik1973 ответил Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 16:55
    Если ты следиш за футболом, когда играл Рональдинио то Месси сидел в запасе. Ты не путай и не говори что они играли вместе
    mugik1973
    mugik1973 ответил борька
    сегодня в 16:52
    Он не сможет, так как физрук
    mugik1973
    mugik1973 ответил ДобряK
    сегодня в 16:50
    А может в отношении Переса идет какаято проверка со стороны Испанской прокуратуры, что он отказался от покупок футболистов, судей и функционеров УЕФА? Этому и объяснения что жеребьёвка свела Реал с ПСЖ. если ты хоть смотришь телевизор и читаешь в интернете по результатам жеребьёвки все эксперты удивились этому жеребью, и сказали что Перес совсем охерел что перестал считать ПСЖ командой. А то что ты пишешь это твое мнение и она не может имет под собой основания
    lobsterdam
    lobsterdam
    сегодня в 16:21
    чего всех собак вешают на тренера? подавай им каждый год ЛЧ и чемпионство! Толку от чехарды тренеров не будет! Найдут очередного с громким именем, которого через год заменят и так без конца!
    Saang
    Saang
    сегодня в 16:02
    Да не будет никогда Лёв связываться с Реалом - у мадридцев слишком много эмоций и пардон гонору, а Йоахим играет с командами слегка иного характера.
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 15:50
    физрук
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 15:40
    А ведь еще недавно говорили о пожизненном контракте
    El Dassory
    El Dassory
    сегодня в 15:36
    Соккер стал дешевым сайтом, и дальше катится вниз.
    Josep Guardiola98
    Josep Guardiola98
    сегодня в 15:23
    Багаж Анчелоти закончился ахахах) Халва мадрид
    ДобряK
    ДобряK
    сегодня в 15:19
    Авторитет у Зидана - преогромный, как и уважение руководства команды, футбольных фанатов, выиграть две ЛЧ, за полтора сезона - дорогого стоит - РЕКОРД... ЛЧ-всё расставит на свои места, быть или не быть Зидану и далее тренером Реала

    Главная ошибка Зидана в том, что продать и не купить, изначально было неправильно, Бейл постоянно травмирован, на него вообще нет никаких надежд, в любую секунду подведёт команду своими непредсказуемыми травмами, тот же Хамес Родригес пригодился бы на данном этапе, когда у команды серьёзные проблемы, в предпоследнем матче Байер - Бавария-1:3, гол + голевой пас, отыграл с первой до последней минуты, в последнем матче две голевые передачи, так неужели такой футболист, сейчас, не пригодился бы Реалу. Отношения Зидан-Хамес, вообще непонятные были, практически не играл, а, когда выпускал его Зидан, иногда, на замену, то, естественно он был не в тонусе, без игровой практики.

    Покупка новых креативных футболистов просто необходима, особенно, хороший НАП, если Зидан это не поймёт, и будет и далее гнуть свою линию, что те, которые имеются в обойме - достаточно, отставка неминуемая, но, в любом случае не сегодня, не завтра, а только после матчей с ПСЖ.
    Александр Чистяков
    Александр Чистяков ответил Roger Young
    сегодня в 14:05
    Roger Young:
    Не будет уволен, не верю вам Александр)) Заскринил)) А что можно получить в случае если прогноз не сбудется?
    Можно будет получить глубокое удовлетворение от того, что автор предпринял самонадеянную и неудачную попытку хайпануть)) Особенно, если Реал с Зиданом выиграет Лигу чемпионов, например.
    борька
    борька
    сегодня в 13:51
    Всему свое время. Пора Зидару отдохнуть,перезарядиться! Дальнейших успехов но в другом клубе!
    Воин666
    Воин666
    сегодня в 13:45
    Нужно ждать ЛЧ и по ней уже решать. Если Реал выиграет её, то Зидану нужно будет всё простить.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 13:42
    Он сделал с Реалом то, что Барса даже во времена союза Месси, Хави, Иньесты и Роналдиньо не смогла сделать. Поэтому твоя шутка неуместна.
    rawer
    rawer
    сегодня в 13:42
    Зидан будет работать пока не вылетит из ЛЧ, результат с Валенсией это не изменит
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 13:34
    Не будет уволен, не верю вам Александр))
    Заскринил))

    А что можно получить в случае если прогноз не сбудется?
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 13:26
    Заскринил :)
    амурец
    амурец
    сегодня в 13:25
    дать Зидану доработать может и возьмёт ЛЧ
    дурман
    дурман
    сегодня в 13:24
    Не понимаю что все зацепились за Морату, довольно средний нап, ничем не лучше Карима, я бы даже сказал хуже. Убийца моментов что он творил с Арсеналом уму не постижимо , даже Игуаин на такое не способен
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