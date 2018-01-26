Изыди! Как развивался и скатывался Погрябняк

Сложно сейчас найти другого такого же презренного российского футболиста, как Погрябняк. «Соккер.ру» отслеживает этапы в карьере Павла, которая, скорее всего, завершена.

«Динамо» нашло возможность прекратить сотрудничество с Погребняком, который два с половиной года тянул из московского клуба немалые деньги, не принося ровным счетом никакой пользы. Но Павел не всегда был таким, есть в его биографии и славные страницы. Но тем удивительнее, что форвард, героически избивавший «Баварию» и выигрывавший Кубок УЕФА, отметившийся в Бундеслиге и АПЛ, на закате карьеры из футболиста со здоровыми спортивными амбициями превратился в футбольного альфонса.

«Спартак»

Погребняк с шести лет занимался в школе «Спартака», но старт его карьеры выпал на недобрые для «красно-белых» времена начала «нулевых». В клубе царствовал одиозный Червиченко, а в команде творилась вакханалия с бромантаном и кучей непонятных легионеров, на которых кто-то неплохо заработал. Тогда единственным желанием Павла было играть и развиваться, поэтому он не брезговал поездками по арендам – заглядывал в ФНЛ, где выступал за «Балтику» и «Химки», в 2005 году выступал за «Шинник». «Спартак» так и не дал своему воспитаннику нормального шанса себя проявить, только у Невио Скалы форвард играл более-менее регулярно, но в начале 2006-го «красно-белые» сочли за благо продать Погребняка «Томи» за 2 миллиона евро, явно недооценив характер и класс Павла, чья карьера после окончательного разрыва со «Спартаком» пошла в гору.

«Томь»

Прорывом стал именно сезон в «Томи», где 22-летний нападающий за год забил 14 голов в 26 матчах, получил вызов в сборную России и приглашение от «Зенита», ставшего с приходом нового спонсора мощнейшей силой. Стоимость Погребняка всего за сезон в Томске подскочила до 5 миллионов евро – столько заплатили «сине-бело-голубые» за воспитанника «Спартака», на которого обратил внимание Дик Адвокат. Опыт, интуиция и нюх не подвели голландского тренера, а Погребняк не подвел «Зенит».

«Зенит»

В дебютном сезоне за «Зенит» Погребняк забил 17 голов во всех турнирах и стал чемпионом, причем питерцы опередили в гонке за «золотом» «Спартак», перед которым Павел в момент завоевания «золота» полностью реваншировался за несправедливое отношение. Это было важно для Погребняка, ведь есть даже видео из самолета, где форвард звонит некоему фанату «Спартака» и кричит в трубку: «Мы чемпионы! Мы чемпионы!» Павел сыграл заметную роль в завоевании каждого из четырех титулов в составе «Зенита»: в матчах за Суперкубки УЕФА и России он не уходил с поля без голов, а в победной кампании Кубка УЕФА поделил лавры лучшего бомбардира с Лукой Тони (по 10 мячей), причем забивал в действительно критические моменты. В противостоянии с «Вильяррелом» в 1/16 финала принес домашнюю победу (1:0) и забил на выезде, где «Зенит» проиграл 1:2, но прошел дальше. Против «Марселя», когда кровь из носу нужно было побеждать на «Петровском» после 1:3 в гостях, Погребняк сделал дубль. Забил «Байеру» на выезде – тот гол качнул чашу противостояния в пользу «Зенита», дважды расписался в воротах «Баварии» в памятном матче (4:0).

«Штутгарт»

Погребняку было досадно пропустить финал Кубка УЕФА из-за перебора желтых карточек, а Евро-2008 – из-за травмы, а ведь именно его, а не Павлюченко изначально видел в составе Гус Хиддинк. При этом, несмотря на успехи с «Зенитом» и хорошую зарплату в Санкт-Петербурге, Погребняк мечтал покорить Европу, как былинные российские герои 90-х годов. Павел не в пример сегодняшним мечтателям желал уехать в любой клуб из топового чемпионата, чтобы зацепиться. Им интересовались «Эвертон», «Блэкберн», «Марсель», «Болтон» и «Вердер», но в итоге форвард перешел в «Штутгарт», хотя не переставал подчеркивать, что его главная цель – АПЛ. Погребняк никогда не был сверхрезультативным форвардом, его амплуа – нападающий-трудяга: зацепиться за мяч, сыграть корпусом, дать партнерам драгоценное время, чтобы развернуть атаку. С точки зрения забитых мячей Павел в Бундеслиге играл всплесками, тем не менее, 21 гол в 88 матчах положил. И отправился в АПЛ.

«Фулхэм»

Очевидно, к последнему сезону контракта со «Штутгартом» у Погребняка пропала мотивация. За полсезона он появился на поле 16 раз и забил 1 мяч, поэтому швабы сочли за благо зимой, за полгода до окончания контракта, получить с английского «Фулхэма» 500 тысяч за аренду нападающего. В составе «дачников» Погребняк провел короткий, но яркий отрезок. Во-первых, он забил в дебютном матче, сразу расположив к себе публику, а вскоре оформил хет-трик в ворота «Вулверхэмптона». 12 матчей в АПЛ, 6 голов – и этот нападающий встречал лето в статусе свободного агента.

«Рединг»

Лучшие условия предложил «Рединг», к которому Погребняк и присоединился. Стабильностью его игра не отличалась, за сезон он забил 8 голов во всех турнирах, а «обручи» покинули Премьер-Лигу. Но Павел остался в команде и еще два года бегал в Чемпионшипе, иногда забивал, иногда «молчал» подолгу, но в любом случае за время трехлетней одиссеи в «Рединге» сыграл 106 матчей и отличился 28 раз. Не звездный показатель, но Погребняк никогда и не был звездой.

«Динамо»

Зато он оставался именитым российским нападающим с серьезным опытом. На этот крючок и попалось «Динамо», не рассмотревшее наметившиеся признаки разложения. «Бело-голубые» вернули Погребняка на родину, положили ему солидный контракт (около 2 миллионов евро в год), а взамен получили один-единственный гол – в ворота «Спартака» в проигранном матче. И это – за два с половиной года! Понятно, что футболист не мог в одночасье так скатиться в уровне мастерства, да и возраст ни при чем. Сейчас Погребняку 34 года. Кошмар какой! Его одногодок Фабио Квальярелла в Серии A идет на третьем месте в списке бомбардиров, наколотив 16 голов. Павел просто потерял интерес к футболу, до поры он не давал формальных поводов клубу себя уволить, но под конец контракта распоясался окончательно, раз позволил себе поездку на Дерби Италии вместо выполнения контрактных обязательств перед «Динамо». Этот случай стал последней каплей, из-за которой всплыли и другие проступки, что и привело к расторжению контракта. Впрочем, Погребняк вряд ли сильно расстроен – не досидел-то всего несколько месяцев. Всем бы такую синекуру встретить в жизни!

На шею сел и ножки свесил

Что дальше?

Не представляю, кто может позариться на Погребняка после его великого сидения в «Динамо». Если ведет дела грамотно, то себя Павел до конца дней уже обеспечил, а интерес к футболу у него, похоже, остался только болельщицкий (все-таки Турин посетил ради просмотра матча «Ювентус» - «Интер»). Думается, сейчас просто больше ничего не остается, как повесить бутсы на гвоздь. Карьера Погребняка разрушена, как и его репутация. Некогда пылавший спортивными амбициями футболист скатился на самое дно, проиграв все, кроме денег. Даже честь.