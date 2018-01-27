Решающий день. «Валенсия» против «Реала»

«Соккер.ру» сталкивает накануне матча на «Месталье» претендентов на третье место в Ла Лиге, чтобы выяснить, какая из команд в лучшей форме и готова к победе.
Форма кадров и тактика
Разумеется, «Реал» сильнее «Валенсии» в вакууме футбольных симуляторов, где рейтинг игрока не может меняться так резко, как в жизни. Но в реальности «Лос Чес» успешнее идет по сезону в чемпионате Испании, чем «Реал». Не намного, но учитывая разницу в классе исполнителей, получается движение навстречу. «Валенсия» набрала ход, а потом немного затормозила, а «Реал» идет по синусоиде, но общий вектор – вниз.
Тактически команда Марселино даже чуть интереснее будет, хотя тут надо делать поправку на кадровые проблемы. У «Реала» не будет Рамоса и Иско – большие потери, но «Валенсия» теряет Габриэля из-за дисквалификации, а в центре обороны может сыграть полузащитник Коклен, если верить прогнозу испанских изданий. Это значит, что в обороне против трио ВВС – вот теперь они могут вернуться, выйдет бывший опорник «Арсенала». Ничего хорошего для «Валенсии» не ждем?
Ориентировочные составы команд:
«Валенсия» (4-4-2): Нету – Монтойя, Гарай, Коклен, Гайя – Перейра, Парехо, Максимович, Гедеш – Родриго, Мина.
«Реал» (4-3-3): Навас – Карвахаль, Начо, Варан, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич – Бэйл, Бензема, Роналду.
Матчи между собой
Тут получается интересно, поскольку «Валенсия» даже в неважном состоянии, как в прошлых сезонах, оставалась неудобным и опасным соперником именно для «Реала». Когда «4-3-3» Зидана соединяются с подходом «Валенсии», то плохо становится Зинедину. У хозяев раньше мог быть один форвард (ну, или все три, только один чуть выше), а теперь - два. Скорее всего, так легко и весело, как против «Депортиво», у «Реала» сыграть не получится.
«Валенсия» ведь выше в таблице, рассчитывает на ЛЧ. «Реал» стабильно пропускает от «Лос Чес» минимум по два мяча, и при этом сам много забивает, но без побед на «Месталье» на протяжении пяти лет. Все это соединяем воедино и получаем, что «Реал» не очень хорош на выезде, если стадион давит и соперник неудобный. А «Валенсия» наоборот команда домашняя – крайне редко в Примере уступает в родных стенах в новом сезоне.
Состояние тренеров
Марселино хорошо начал сезон, его справедливо хвалили. Но «Валенсия» в последнее время сильнее похожа на «Реал» в мелочах, чем хотелось бы ее болельщикам. Две красные карточки против «Лас Пальмаса» помогли сопернику победить, и хотя дома левантийцы успешнее – три победы из трех в январе, даже в Кубке Испании против «Алавеса» позволили сопернику отыграться и били пенальти.
Конечно, на фоне злоключений «Реала», состояние Марселино как тренера можно смело оценивать положительно, а вот психологические проблемы Зидана в наличии, они глубже и сложнее, чем были в прошлом году. В самом Мадриде ему приписывают массу грехов – не доверяет тем, кто показывает себя на тренировках, расставляет приоритеты так, что «Барселона» - новый чемпион Испании в январе. В бою Марселино и Зидана шансы первого на победу не ниже, чем у француза.
Свежие результаты
О делах «Валенсии» сказано чуть выше, а ее соперник в январе месяце из семи возможных побед взял всего три. Причем одна из них оказалась бессмысленной. Тут все понятно – «Реал», хоть и разбил «Депортиво», поскольку не было другого выхода, а из Кубка Испании вылетел резервным составом, разбавленный парочкой знаменитых имен, находится в кризисе.
Скорее в глубоком и требующем покупок уровня Де Хеа, Азара и Неймара, нежели в легком, который можно перекрыть серией побед и выносом ПСЖ в Лиге чемпионов. Роналду надеется, что в еврокубках получится отыграться перед болельщиками, но португалец может ошибаться. Проблематика «Реала» Зидана в том, что удар на себя примет Зинедин, а ситуация не в его пользу сложилась по общей вине.
Зидан будет уволен через 2 дня. Скриньте!
Клуба, его президента Переса, футболистов и самого француза. Но отвечать первым делом будет тренер, поэтому если сегодня «Валенсия» поставит на домашнюю победу на старте невероятно сложной серии с матчами против «Реала», «Атлетико» и «Барселоны», то у Зидана мало шансов на хитрый выход из кризиса, ведь дело не в Рамосе или в Иско. Дело в том, что «Мадрид» не страшен ни для «Леганеса», ни для «Валенсии».
Они бумажные фавориты, но даже если сегодня «Реал» вымучит положительный результат – именно вымучит, а не заслужит яркой и мощной игрой, неожиданно нагуляв легкость движений, то может лишь отложить перезагрузку. Единственный приемлемый вариант – настоящее воскрешение королей, но после неудачной серии в легкое возвращение на вершину верится с трудом. Если «Реалу» суждено покупать звезд и убирать легенд, то «Валенсия» может помочь домашней победой.
- ждем возвращения ВВС с первых минут – Бэйл, Роналду и Бензема могли сыграть вместе в основе еще против «Депортиво», но Карим вышел на замену, а теперь всех ждут на поле с первых минут;
- «Валенсия» в случае победы над «Реалом» увеличит отрыв от чемпиона Испании по потерянным очкам. Учитывая сложный календарь «Лос Чес», хозяевам нужен успех, ничья не поможет;
- «Реал» в первом круге сыграл с «Валенсией» со счетом 2:2 дома. И хотя собрал немало домашних поражений и выездных побед с тех пор, в трех последних играх на выезде в Примере трижды играл вничью, а до этого проиграл «Жироне». Обратите внимание, что Зидан довольно редко играет на выезде зимой – календарь Примеры составлял явно не фанат «Барселоны»;
- Роналду получил по лицу, но продолжает считать себя «красивым», поэтому может сыграть. Проверим, в каком состоянии человек, который по слухам прямо обвиняет молодых напарников в неудачах – в вылете из Кубка Испании, а также в проблемах в борьбе с «Барселоной».
Но команда Вальверде коллективу Зидана не конкурент. «Реал» должен думать о том, как опередить «Валенсию», тут прав прагматик Тони Кроос, а не романтик Роналду, который говорит о третьей подряд победе в Лиге чемпионов. Но без первой за много лет виктории на «Месталье» правильно настроить коллектив Зидана на сложный февраль не получится. Проигрываешь конкурентам – теряешь уверенность, а сезон сложился таким образом, что соперником «Реала» стала «Валенсия».
Что несет автор? Поспорим, что Реал будет минимум 2?
Что несет автор? Поспорим, что Реал будет минимум 2?
Охота знатная получится.
Охота знатная получится.
Не просто побеждать,а побеждать с разромом.
Hala Madrid!!!
Не просто побеждать,а побеждать с разромом.
Hala Madrid!!!