Решающий день. «Валенсия» против «Реала»

«Соккер.ру» сталкивает накануне матча на «Месталье» претендентов на третье место в Ла Лиге, чтобы выяснить, какая из команд в лучшей форме и готова к победе.

Форма кадров и тактика

Разумеется, «Реал» сильнее «Валенсии» в вакууме футбольных симуляторов, где рейтинг игрока не может меняться так резко, как в жизни. Но в реальности «Лос Чес» успешнее идет по сезону в чемпионате Испании, чем «Реал». Не намного, но учитывая разницу в классе исполнителей, получается движение навстречу. «Валенсия» набрала ход, а потом немного затормозила, а «Реал» идет по синусоиде, но общий вектор – вниз.

Тактически команда Марселино даже чуть интереснее будет, хотя тут надо делать поправку на кадровые проблемы. У «Реала» не будет Рамоса и Иско – большие потери, но «Валенсия» теряет Габриэля из-за дисквалификации, а в центре обороны может сыграть полузащитник Коклен, если верить прогнозу испанских изданий. Это значит, что в обороне против трио ВВС – вот теперь они могут вернуться, выйдет бывший опорник «Арсенала». Ничего хорошего для «Валенсии» не ждем?

Ориентировочные составы команд:

«Валенсия» (4-4-2): Нету – Монтойя, Гарай, Коклен, Гайя – Перейра, Парехо, Максимович, Гедеш – Родриго, Мина.

«Реал» (4-3-3): Навас – Карвахаль, Начо, Варан, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич – Бэйл, Бензема, Роналду.

Матчи между собой

Тут получается интересно, поскольку «Валенсия» даже в неважном состоянии, как в прошлых сезонах, оставалась неудобным и опасным соперником именно для «Реала». Когда «4-3-3» Зидана соединяются с подходом «Валенсии», то плохо становится Зинедину. У хозяев раньше мог быть один форвард (ну, или все три, только один чуть выше), а теперь - два. Скорее всего, так легко и весело, как против «Депортиво», у «Реала» сыграть не получится.

«Валенсия» ведь выше в таблице, рассчитывает на ЛЧ. «Реал» стабильно пропускает от «Лос Чес» минимум по два мяча, и при этом сам много забивает, но без побед на «Месталье» на протяжении пяти лет. Все это соединяем воедино и получаем, что «Реал» не очень хорош на выезде, если стадион давит и соперник неудобный. А «Валенсия» наоборот команда домашняя – крайне редко в Примере уступает в родных стенах в новом сезоне.

Состояние тренеров

Марселино хорошо начал сезон, его справедливо хвалили. Но «Валенсия» в последнее время сильнее похожа на «Реал» в мелочах, чем хотелось бы ее болельщикам. Две красные карточки против «Лас Пальмаса» помогли сопернику победить, и хотя дома левантийцы успешнее – три победы из трех в январе, даже в Кубке Испании против «Алавеса» позволили сопернику отыграться и били пенальти.

Конечно, на фоне злоключений «Реала», состояние Марселино как тренера можно смело оценивать положительно, а вот психологические проблемы Зидана в наличии, они глубже и сложнее, чем были в прошлом году. В самом Мадриде ему приписывают массу грехов – не доверяет тем, кто показывает себя на тренировках, расставляет приоритеты так, что «Барселона» - новый чемпион Испании в январе. В бою Марселино и Зидана шансы первого на победу не ниже, чем у француза.

Свежие результаты

О делах «Валенсии» сказано чуть выше, а ее соперник в январе месяце из семи возможных побед взял всего три. Причем одна из них оказалась бессмысленной. Тут все понятно – «Реал», хоть и разбил «Депортиво», поскольку не было другого выхода, а из Кубка Испании вылетел резервным составом, разбавленный парочкой знаменитых имен, находится в кризисе.

Скорее в глубоком и требующем покупок уровня Де Хеа, Азара и Неймара, нежели в легком, который можно перекрыть серией побед и выносом ПСЖ в Лиге чемпионов. Роналду надеется, что в еврокубках получится отыграться перед болельщиками, но португалец может ошибаться. Проблематика «Реала» Зидана в том, что удар на себя примет Зинедин, а ситуация не в его пользу сложилась по общей вине.

Зидан будет уволен через 2 дня. Скриньте!

Клуба, его президента Переса, футболистов и самого француза. Но отвечать первым делом будет тренер, поэтому если сегодня «Валенсия» поставит на домашнюю победу на старте невероятно сложной серии с матчами против «Реала», «Атлетико» и «Барселоны», то у Зидана мало шансов на хитрый выход из кризиса, ведь дело не в Рамосе или в Иско. Дело в том, что «Мадрид» не страшен ни для «Леганеса», ни для «Валенсии».

Они бумажные фавориты, но даже если сегодня «Реал» вымучит положительный результат – именно вымучит, а не заслужит яркой и мощной игрой, неожиданно нагуляв легкость движений, то может лишь отложить перезагрузку. Единственный приемлемый вариант – настоящее воскрешение королей, но после неудачной серии в легкое возвращение на вершину верится с трудом. Если «Реалу» суждено покупать звезд и убирать легенд, то «Валенсия» может помочь домашней победой.

- ждем возвращения ВВС с первых минут – Бэйл, Роналду и Бензема могли сыграть вместе в основе еще против «Депортиво», но Карим вышел на замену, а теперь всех ждут на поле с первых минут;

- «Валенсия» в случае победы над «Реалом» увеличит отрыв от чемпиона Испании по потерянным очкам. Учитывая сложный календарь «Лос Чес», хозяевам нужен успех, ничья не поможет;

- «Реал» в первом круге сыграл с «Валенсией» со счетом 2:2 дома. И хотя собрал немало домашних поражений и выездных побед с тех пор, в трех последних играх на выезде в Примере трижды играл вничью, а до этого проиграл «Жироне». Обратите внимание, что Зидан довольно редко играет на выезде зимой – календарь Примеры составлял явно не фанат «Барселоны»;

- Роналду получил по лицу, но продолжает считать себя «красивым», поэтому может сыграть. Проверим, в каком состоянии человек, который по слухам прямо обвиняет молодых напарников в неудачах – в вылете из Кубка Испании, а также в проблемах в борьбе с «Барселоной».

Но команда Вальверде коллективу Зидана не конкурент. «Реал» должен думать о том, как опередить «Валенсию», тут прав прагматик Тони Кроос, а не романтик Роналду, который говорит о третьей подряд победе в Лиге чемпионов. Но без первой за много лет виктории на «Месталье» правильно настроить коллектив Зидана на сложный февраль не получится. Проигрываешь конкурентам – теряешь уверенность, а сезон сложился таким образом, что соперником «Реала» стала «Валенсия».