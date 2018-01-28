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Диктаторы и футбол

сегодня, 17:54

Британская пресса сообщила о том, что в 2004 году покойный ныне ливийский лидер был близок к тому, чтобы купить акции «Манчестер Юнайтед».

В связи с этим мне захотелось вспомнить, какое отношение к миру футбола имели в прошлом другие легендарные диктаторы-политики.

Адольф Гитлер

Долгое время существовала байка, что лидер Третьего Рейха был пламенным поклонником «Шальке-04», который в период с 1934 по 1945 годы выиграл наибольшее число титулов. Эта связь с кровавым диктатором настолько беспокоила гельзенкирхенцев, что местный институт даже провел специальное исследование, порылся в архивах и пришел к выводу, что на самом деле Гитлер не болел за «Шальке» и даже никогда не видел игру этой команды. Правда это или ложь в целях того, чтобы имя «Шальке» не ассоциировали с одним из главных злодеев в истории человечества, сказать сложно. Как бы то ни было, на уровне городских футбольных легенд, думается, имя Гитлера и «Шальке» будут ассоциировать еще очень долго.

К слову, «Шальке» не единственный клуб, который называли любимой командой Фюрера. Также в числе «фаворитов» Адольфа называли австрийские ЛАСК и «Адмиру Ваккер», немецкие «Байерн-1860» и «Нюрнберг», но опять-таки это все было бездоказательно, на уровне слухов.

Сейчас вообще активно продвигают теорию, что Гитлер и близко не был фанатом футбола. Якобы единственный матч, который он посмотрел в своей жизни, - игра Олимпиады-1936 между Германией и Норвегией.

Бенито Муссолини

Еще один диктатор из эпохи Гитлера. В отличие от немецкого лидера, Муссолини был явным футбольным фанатом - его часто видели на матчах сборной Италии и римского «Лацио». Однако, вопреки расхожему мнению, любимой командой Дуче был не римский клуб, который у многих прочно ассоциируется с правыми радикальными взглядами. На самом деле Муссолини был ярым фанатом «Болоньи» - команды из его родной области Эмилия. Именно за этот клуб всю жизнь болел Муссолини, а «Лацио» стал чем-то вроде его столичной забавы, когда Муссолини дорвался до тотальной власти в Италии и перебрался в Рим.

Диктатор Франко

Испанский лидер Франко, который руководил страной в 1939-1975 годах, был известным поклонником футбола и часто вмешивался в дела игры №1. Так, именно своим личным указом диктатор Франко запретил сборной Испании ехать в гости к команде СССР в рамках турнира Евро-60. В итоге испанцам в 1/4 финала засчитали поражение, а команда СССР вышла в финальную пульку из 4 команд, которую затем триумфально завершила победой над Югославией.

На уровне клубов Франко, естественно, был поклонником мадридского «Реала». И ему посчастливилось стать свидетелем главных триумфов мадридцев в Кубке чемпионов, когда на рубеже 50-60-х годов мадридцы взяли сразу несколько титулов подряд.

Николау Чаушеску

Расстрелянный в 1989 году румынский диктатор Чаушеску тоже плотно интересовался игрой №1. Но его методы воздействия на футбол были откровенно грязными. Путем злоупотребления властью Чаушеску активно продвигал в Румынии свой любимый клуб - «Стяуа». В ход шли самые скверные и противные методы - взятки, подкупы судей, договорные матчи, прямые угрозы. Неудивительно, что в годы правления Чаушеску румынский чемпионат был одним из самых коррумпированных в мире. Для Чаушеску футбол был не столько увлечением, сколько способом воздействия на общество. С помощью этой игры диктатор пытался осветлить свои зачастую черные дела и предстать белым и пушистым в глазах народа. Но удавалось ему это лишь до поры до времени, как известно, в итоге народный гнев взял верх и тирана свергли самым жестоким и бескомпромиссным образом.

Фидель Кастро

Недавно почивший в бозе, казалось бы, вечный кубинский лидер Фидель Кастро любил футбол, хотя его страна никогда и не добивалась в нем сколь бы то ни было значимых успехов.

Однако это не мешало Кастро мечтать о величии кубинского футбола. Как-то знаменитый французский тренер Ги Ру сообщил о встрече с Кастро в 1993 году. Тогда Фидель якобы предложил Ги Ру царское вознаграждение (даже личный остров!) за то, чтобы француз вывел кубинский футбол на новый уровень. Но Ги Ру потенциала в Кубе не видел и потому отказался. Он посчитал, что перевоспитать кубинскую молодежь, которая любит американский футбол и бейсбол, будет просто невозможно. Похоже на правду, ведь и по сей день кубинский футбол пребывает на задворках мира.

Что, впрочем, не мешало самому Кастро активно интересоваться игрой №1 и даже вести близкую дружбу с легендарным Диего Марадоной, одним из лучших игроков в истории футбола.

Ким Чен Ын

Северокорейский диктатор, один из самых загадочных лидеров из ныне живущих, является большим поклонником футбола. Именно поэтому в Корее так ревностно относятся к выступлению своей национальной сборной и всегда уделяют большое внимание освещению ее результатов. Пусть иногда и привирают, как это было во время ЧМ-2014, когда корейское телевидение сообщало о триумфальном выступлении своей команды на мундиале, в то время как на самом деле команда КНДР вообще на турнир не прошла.

А недавно итальянский политик Антонио Рацци сообщил, что Ын не просто любит футбол, но и имеет вполне конкретный объект обожания - миланский «Интер». «Ким Чен Ын любит футбол, люди говорят мне, что он фанат „Интера“. Он даже приедет в ближайшее время на „Сан-Сиро“, чтобы посмотреть за игрой вживую. Когда он учился в Берне, он часто бывал на этом стадионе, когда там выступал „Интер“», - сказал Рацци. Вот так вот. Так что ждите, всматривайтесь внимательно в трибуны «Сан-Сиро» в ближайшее время, возможно, вам посчастливится увидеть знаменитого диктатора из самой закрытой страны мира.

Муаммар Каддафи

Связь Каддафи с миром футбола не ограничивается лишь интересом к покупке «Манчестер Юнайтед». В 2003 году мировые СМИ активно муссировали новость о том, что сын диктатора Саади Каддафи перешел в «Перуджу». На тот момент это был клуб Серии А, и такой трансфер вызвал настоящий фурор. Конечно, погоды в «Перудже» 30-летний уже на тот момент Саади Каддафи не сделал. Однако говорили об этом событии много и долго. Конечно, в первую очередь такой шаг Каддафи имел политическое значение, а не спортивное - диктатор с помощью своего сына хотел изменить негативный образ Ливии, который сложился на тот момент в западном мире. Но, как и у Чаушеску, отбелиться с помощью футбола у Каддафи, как известно, не получилось.

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Saang
Saang ответил Raamtvall
сегодня в 22:44
Raamtvall:
В Северной Корее привирают? Да по версии их недоСМИ их сборная была чемпионом в 10м году. Судя по всему, у нас всё идёт к тому же - брёвна будут сливаться из года в год, но обывателям будут втирать о триумфах.
Товарищ, не говорите чушь о КНДР если там регулярно не бываете...
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 18:30
В Северной Корее привирают? Да по версии их недоСМИ их сборная была чемпионом в 10м году. Судя по всему, у нас всё идёт к тому же - брёвна будут сливаться из года в год, но обывателям будут втирать о триумфах.
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