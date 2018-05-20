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Видеоповторы убивают футбол

20 мая 2018, 13:25

Все сторонники технологии VAR получили очередной мощный удар после финала Кубка Германии. Блогер «Соккер.ру» Железный Арнольд рассказывает о том, как видеоповторы убивают футбол.

Сколько мы уже слышали разговоров о том, что система VAR необходима футболу и что она искоренит все ошибки и лишит футбол судейских скандалов! Сторонники этой приблуды с пеной у рта доказывают ее крутость и полезность, но они словно живут в идеальном мире, словно считают, что VAR сможет когда-нибудь в светлом будущем (я даже не говорю про нынешний текущий момент) работать как судейство в компьютерной игре - где любой офсайд и фол свистится безошибочно просто потому, что срабатывает скрипт в коде или просчитывается до миллиметра линия офсайда опять-таки внутри кода программы.

Но настоящий футбол - это не футбольный симулятор у вас на приставке или компьютере и его никогда не получится полностью оцифровать и подогнать под компьютерную обработку.

Главным образом по той причине, что очень многие решения в футболе могут иметь двоякую трактовку и тут никакой компьютер не справится с принятием решения. А потому разговоры об ошибках рефери и эти самые ошибки - ведь решение все равно принимает человек, а не компьютер, будут всегда, и с VAR они будут только более ожесточенными.

Наглядный пример тому является вчерашний финал Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом».

На последних минутах, уже в компенсированное время, Кевин-Принс Боатенг в своей штрафной откровенно сносит Хави Мартинеса - ганец махнул как косой, задел за ногу испанца, который рухнул на газон. Да, возможно, упал он слишком картинно, но это неважно. Факт в том, что удар по ноге был, и сам Боатенг, честь ему и хвала, после матча не постеснялся это признать. Более того, он даже сказал, что был уверен, что это пенальти - особенно его вера была сильной в тот момент, когда судья Цвайер принял решение о видеопросмотре эпизода.

И вот тут наступает самое интересное. Цвайер сначала получил консультацию от видеопомощников, которые просматривали эпизод на мониторах, а потом сам побежал к бровке, чтобы взглянуть на момент самостоятельно. И после многократного просмотра момента (что было видно даже с телекартинки), Цвайер принимает решение не назначать пенальти! Почему? Как? Зачем тогда эти видеоповторы, если судья не может даже с их помощью увидеть нарушение правил! Как и говорили многие критики VAR, введение этой системы лишь добавит скандальности - ведь если раньше можно было списать ошибку судьи при назначении/неназначении пенальти на скорость, с которой развивается эпизод, на то, что банально не увидел, в общем было какое-то оправдание творившейся порой вакханалии, то теперь понять, почему судья ошибается, совершенно невозможно.

Вернее, объяснение этому есть, но оно позорное для всего судейского корпуса. Вчера Цвайер просто испугался. Испугался назначать пенальти в компенсированное время матча, подумал, что если назначит его, то будет обвинен в симпатиях к более сильной команде. И пусть он, конечно, увидел там 11-метровый и пусть он назначил бы его в 99 случаях из 100 в любом другом матче, но вчера рефери был напуган, а потому ему никакой VAR и тысяча видеоассистентов не помощники.

И этот эпизод, повторюсь, прекрасно объясняет, почему VAR только вредит футболу, но никак не помогает. Ошибки как были, так и остались, но при этом теперь эти самые ошибки оказываются совершенно необъяснимыми, а значит, что любое спорное решение судьи можно считать предвзятым по отношению к одной из команд. Дискуссий по поводу судейских решений, как видим, меньше не становится - наоборот, их даже больше. Ведь по сути что с VAR, что без него решения все равно принимает один отдельно взятый человек, который руководствуется не буквой закона, а своими собственными эмоциями.

Кстати, до незначенного пенальти был еще один момент в этом матче с просмотром через VAR - когда Ребич убежал один на один и сделал счет 2:1. Ведь атака началась с того, что тот же Боатенг при отборе мяча сыграл рукой. Ну как сыграл - сфера попала ему в руку, которая вроде как была в естественном положении (что за дурацкое выражение), но на самом деле неплохо так отстояла от корпуса и преградила/изменила полет мяча, позволив развить голевую атаку.

Так вот, Цвайер и тут долго и нудно просматривал эпизод, в то время как Ребич уже вовсю праздновал гол в окружении репортеров под фанатской трибуной «Айнтрахта».

И опять-таки приходится констатировать, что тут VAR снова никакой не помощник судей, потому что этот эпизод бесконечно дискуссионный, и никакой видеопросмотр тут вам не скажет однозначно, был фол или нет. Кто-то будет доказывать, что такое попадание мяча в руку в голевой атаке - достаточный повод, чтобы остановить ее, кто-то будет утверждать, что это именно «попадание мяча в руку», которое сейчас стало модно не фиксировать за фол.

И если бы судья в данном случае принял решение в динамике эпизода, без всякого VAR, то оно было бы куда менее одиозным, чем то, которое принято после видеопросмотра.

В общем итог работы VAR в ключевых матчах сезона навевает ужас. Совершенно очевидно, что эта система не помогает футболу, а только мешает ему, вносит сумятицу, а порой вообще приводит к театру абсурда, как было в той же Германии, когда судья вернул команды с перерыва, чтобы пробить пенальти. Вчера после матча комментаторы шутили, что а вдруг Цвайер еще одумается и уже после финального свистка назначит тот самый пенальти - вернет «Айнтрахт» с празднования, отменит счет 1:3… А ведь мог, эта система VAR настолько ломает привычный цикл футбольного матча, что не за горами и такие фантасмагоричные моменты, которые со временем рискуют превратить нашу любимую игру в откровенный фарс.

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Все комментарии
Андрей Никифоров
Андрей Никифоров
вчера в 16:00
В хоккее повторы тоже смотрят и ни кто не жалуется.
Воин666
Воин666
21 мая в 15:18
А кто говорил, что видео повторы исправят все ошибки? Они их уменьшат, но исключить все всё равно не получится, поэтому эта система как раз нужна.
Shineheart
Shineheart
21 мая в 13:46
Ну и бред написан. Котов от котлет вообще не отличить. Если судья, как на матче кубка Германии не смог даже с повтором принять правильное решение, то это вопросы к судье, а не к системе. Она-то как раз ему помогла. Он просто не принял эту помощь. И если второй гол Айнтрахта не так однозначен и можно дискутировать на этот счёт, то пенальти по какой причине не был назначен - загадка.
Единственная проблема системы сейчас - это то, что иногда страдает динамика игры. Но это вопрос улучшения системы, поступательное движение развития.
Zeychba
Zeychba
21 мая в 12:18
Автор несет бред. Говорит, что из-за системы видеоповторов судейские ошибки можно считать предвзятостью по отношению к одной из команд, и типо это плохо. Наоборот, это хорошо. Теперь то мы наглядно видим, что судейка откровненно подсудил Баварии, либо, что он некомпетентен. И за эту ошибку его надо наказать! И вследующий раз судья трижды подумает, прежде чем подсуживать. Либо правила подучит.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
21 мая в 11:24
а мне матч за кубок Англии Челси - М.Ю. понравился с этой системой, задержек почти не было, видео ассистент оперативно подсказывал главному судье по связи. Вообще не догадался бы, что система использовалась.
Djamal Akaev
Djamal Akaev
21 мая в 10:33
Если честно это будет замедлять футбол , а если видео повторы были матчах Челси Барселона 2009 сезоне то футбол потерять эмоции , знаете мир тоже не безупречен так что на фиг это видео повторы не нужны , судьбы и эмоции и несправедливость это тоже жизнь мне больше футбол такой нравиться ))
Raamtvall
Raamtvall
21 мая в 08:58
Момент, конечно, очень спорный и сложный в итоговом суждении, но сам VAR-то при чём? Решение принимает судья по результатам увиденного. По игре Бавария своим бездействием сама приняла решение пустить Айнтрахт в ЛЕ через победу в кубке, судья не стал ломать эту картину, что не так? =)
maldalik
maldalik
21 мая в 04:14
А есть еще объяснение -саботаж. Судьям не хочется терять кормушку..
Kommunist88
Kommunist88
20 мая в 23:42
автор определись ты кого критикуешь???VAR или судью??)))
в чем виновата система,если судья тупит?))
CaMpeR_RM
CaMpeR_RM
20 мая в 23:20
Как болельщик Реала я категорически против видеоповторов!!! Это убьет футбол! Просто ужас какой-то начнется. В финал Лч как пробиться третий раз подряд с этими варами.
DorianGrey
DorianGrey
20 мая в 22:20
Матч не смотрел
- Игры рукой не было
- Пенальти было
Статье 1. видеоповторы нужны
Kuvkil
Kuvkil
20 мая в 21:02
Как вообще опубликовали эту статью! Судья был напуган и принял неправильное решение из за этого, а не было бы повторов, списали бы на динамику эпизода. Браво!
faneng
faneng
20 мая в 20:23
Автор совершенно не прав. Видеоповторы нужны, они помогают судьям принять более взвешенное решение, но оно может остаться спорным - как в хоккее. Если же после просмотра видеоповтора судья все равно принимает явно неправильное решение - его проблемы, разжаловать его!
В матче Бавария-Айнтрахт судья испугался принять объективное решение. Но скоро судьи смекнут, что при наличии видеоповторов им нужно бояться как раз необъективных решений, потому что это сразу как на ладони и грозит санкциями.
Ruslik1982
Ruslik1982
20 мая в 19:56
автор весь кредит на баварию поставил
Cules2013
Cules2013
20 мая в 16:53
Вы сами признаёте, что ошибки допустили люди. Это не повод отменять видеоповторы, но повод поменять людей и их систему подготовки в целом. Если на повторе чётко видно, что пенальти был (я матч не смотрел, не знаю), а судья всё равно принял решение его не ставить - он должен официально объясниться перед Комитетом и, скорее всего, понести наказание, как в любой другой ситуации, без всяких видеоповторов. Чаще всего, судью опускают в лигу пониже. Это было и раньше. С чего бы это система VAR должна влиять на этот порядок вещей? Дискредитируют себя люди, а не компьютеры.
VAR позволяет ещё больше усомниться в честности и умении рефери судить? Вот и отлично, быстренько проведём перепись тех, кто занимает чьё-то место.

Почему-то все решили, что VAR рассудит все спорные эпизоды. Это чушь собачья, такая же, как то, что видеоповторы вредят футболу, а судейские ошибки - это дух игры. VAR нужен для того, чтобы судья разобрался в том эпизоде, который он не понял с первого раза или вообще его не заметил. Спорные эпизоды возникают из-за двусмысленных правил самой игры как таковой. Спорные эпизоды могут разрешить только в ФИФА и УЕФА пересмотрев правила и желательно так, чтобы общественности была доступна внутренняя судейская кухня. А то мы узнаём о директивах судьям и нововведениях в каком-то чуть ли не частном порядке от какого-то судьи.
Как можно винить судью в том, что он по-своему трактует эпизод, если в правилах есть лазейка позволяющая это делать? Если ФИФА и УЕФА негласно признаёт существование различных стилей судейства.
В футболе слишком много негласных правил, вроде того, что не давать ЖК на первых минутах статусных матчей. При чём тут VAR?
Вы не на того слона лаете.
В Англии поступили по уму, надеюсь, они недавно отказались от VAR, но не от видеоповторов, т.к. понимают, за этим будущее. Они просто разрабатывают альтернативную систему.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
20 мая в 15:30
пукан рвануло у автора)
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