Озил притормозил в «Арсенале»

«Арсенал» совершил одну из главных сделок зимы. При этом в ее рамках никого не продав и не купив. «Соккер.ру» считает, что «канониры» грамотно выкрутились в январе.

Арсен Венгер не любит зимнее трансферное окно. Для француза, который предпочитает экономить и скрупулезно выбирать себе усиление, январский период подобен кошмару. Рынок хаотичен. Везде снуют опасные хищные богатые клубы, готовые внезапно увести кого-то и перегревающие цены до сумасшедших размеров. Все нужно делать быстро, четко, но в условиях максимального сумбура, турбулентности и постоянного изменения условий. Нутру Венгера все это противоречит.

Тем страшнее было ожидать «Арсеналу» январского окна. Ведь помимо всех этих постоянных рисков и особенностей января в подвешенном состоянии оказались судьбы двух определяющих игроков: Алексиса Санчеса и Месута Озила. У обоих контракты заканчивались летом 2018 года, оба были бы не против перейти в клуб, который имеет больше шансов на трофеи. Но нужно отдать должное менеджменту «Арсенала». Все было сделано в блестящем виде.

Шикарное решение по обмену Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» на Генриха Мхитаряна стало едва ли не главной сделкой января. «Арсенал» вышел с минимальными потерями в истории, которая казалась для него безнадежной. Продать Санчеса за большие деньги в силу короткого контракта «канониры» не могли. Извлечь из него пользу, удерживая в команде, тоже не получилось бы. Да и отпустили бы потом летом вовсе бесплатно.

А за небольшие деньги оперативно на сумасшедшем январском рынке никого толкового не купишь с подходом Венгера, который привередлив в выборе. Поэтому вариант с обменом на очень качественного игрока оказался оптимальным и сработал на ура. Потом еще великолепная многоходовка с нападающим. Напрямую отправить недовольного жизнью на «Эмирейтс» Оливье Жиру в дортмундскую «Боруссию» не получилось.

Однако «канониры» снова нашли вариант, который устроил сразу три клуба. Жиру на радость своей жене остался в Лондоне, но сменил клубную прописку на «Челси», который как раз нуждался в таком форварде. Жаждущий игровой практики Миши Батшуайи после этого мог быть отпущен из «Челси» в «Боруссию», а уже поставивший крест на своих перспективах в Дортмунде Пьер-Эмерик Обамеянг перекочевал в «Арсенал» как раз. Это пусть и не обмены, но без любого из звеньев такой цепочки не сложилось бы.

Понятно, что та же «Боруссия» в меньшей степени, наверное, довольна. Но боссы дортмундцев отчасти сами виноваты, доведя ситуацию с Обамеянгом до такого состояния, что габонец открыто взбунтовался. Передержали. И это почти как в случае с «Арсеналом» и Санчесом. Лучше найти способ расстаться, минимизировав потери, чем упираться и потерять вообще все.

Только после этих сделок «Арсенал» оказался даже в некотором плюсе в итоге. Он получил хорошего полузащитника Мхитаряна, абсолютно соответствующего уровню и стилю «канониров», а на место Санчеса с сомнительной уже мотивацией нашелся Обамеянг – игрок сопоставимого класса. Таким образом, в подвешенном состоянии оказался только Озил. За всеми этими переговорами и сделками слухи о Месуте как-то терялись.

Хотя немец выдавал неплохой отрезок сезона. Его периодически жестко критикуют за «исчезновение» на поле. Но если старт сезона не был выдающимся, то потом хавбек набрал ход и признавался лучшим футболистом месяца в «Арсенале». Это было по итогам ноября и декабря. Сами болельщики, выбирая его в таком статусе, как бы сигнализировали о высоком уровне доверия, несмотря на слухи.

А разговоры ходили о серьезных претендентах. Среди них фигурировали «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Наверняка те же каталонцы держали Месута в шорт-листе, но на случай, если не срастется в итоге покупка Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля». Бразилец совершил-таки сделку, поэтому от идеи с покупкой Озила отказались. К тому же Месут просил большие подъемные деньги, как сообщают британские СМИ. Он, конечно, хотел бы, возможно, уйти из «Арсенала» на повышение, но рассчитывает при этом и на хорошие деньги.

А его неторопливость и продолжение работы в команде на хорошем уровне в последнее время только говорили о том, что на самом деле не так и плохо Озилу в «Арсенале». Будет вариант получше – уйдет, нет – останется. К тому же в стане «канониров» к Месуту относятся прекрасно. Если про Санчеса говорили, что он порой конфликтует с одноклубниками или погружается в уныние, то Озила все продолжали считать и называть профессионалом, даже когда игра не клеилась.

И сам Венгер оптимистичнее оценивал шансы на продление Озила. Но шансы и предположения – это одно. А «твердый» контракт с конкретными цифрами – совсем другое дело. Поэтому «Арсенал» красиво завершил сложный январский отрезок в области кадровой работы, поставив точку продлением договора с Озилом, чем убил все кривотолки. Новое соглашение рассчитано до 2021 года, зарплата немца – 350 тысяч фунтов в неделю.

Внезапно «Арсенал» сделал себя вполне себе боеспособной единицей во всех турнирах. Не совершая вроде бы при этом громких заявлений и размашистых шагов. В клубе просто постарались выкрутиться из ситуации, которая давила и тянулась давно: ведь будущее Санчеса и Озила оказывалось в нынешнем сезоне чуть ли не главной интригой в Англии. И справился с разрешением проблемы Венгер замечательно. Очевидно, что и грамотная работа «канониров» на рынке добавила Озилу уверенности в том, что тут он еще сможет повоевать и достойно поиграть.