Караваев предпочел остаться в Европе

У молодого защитника Вячеслава Караваева были возможности вернуться в Россию. Он же предпочел заграницу. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко считает верным решение 22-летнего россиянина.

Проделать путь от лучшего футболиста команды к человеку, который не попадает даже в заявку, оказывается, не так и сложно. К сожалению, Караваев проделал эту дорогу в пражской «Спарте» удивительно легко. Можно было подумать, что начнутся осуждения очередного россиянина, который за границей не заиграл. Но это как раз тот самый случай, когда футболиста вряд ли можно в чем-то обвинить или упрекнуть.

Караваев создал себе великолепную репутацию не только в «Спарте», но и во всем чемпионате Чехии. Он был признан лучшим футболистом пражской команды по итогам прошлого сезона. Сделать это с позиции правого защитника очень тяжело, но россиянин смог сходу заиграть в команде, которую пополнил лишь в 2016 году, перейдя из ЦСКА. К слову, у него уже был опыт игры в Чехии – он выступал в аренде за «Яблонец» и «Дуклу», поэтому так уверенно освоился. Минувший сезон получился для россиянина стабильным и ярким.

Свое признание он заслужил тремя голами и девятью голевыми передачами, играя очень современно, так, как требуется от быстрого и универсального флангового игрока. Что любопытно, тренерская чехарда в «Спарте» по ходу прошлого сезона никак не сказалась на Караваеве. Все наставники считали его твердым игроком основного состава, и он оправдывал доверие. Лучше взлета не придумать для 22-летнего защитника. Кажется, что все впереди. Но в мае «Спарта» снова сменила тренера – им стал известный итальянец Андреа Страмаччони, который весьма быстро разочаровался в Караваеве.

Точнее сложно сказать, почему именно Вячеслав оказался в опале у этого специалиста. Впрочем, о сомнительных свойствах характера Страмаччони говорило и то, что у него возникли конфликты с опытными игроками «Спарты». Очевидно, итальянец хотел весьма жестко сломать игру команды, полностью ее перестроить, поэтому в составе кто-то был принесен в жертву. Среди пострадавших оказался Караваев. Шансов проявить себя он почти не получил. Всего пара матчей на старте сезона, после чего Вячеслав засел на скамейке запасных.

Кстати, возможность улизнуть из «Спарты» была уже тогда. Своей яркой игрой в Чехии он не мог не привлечь внимание многих команд, особенно из России, где охота за паспортами накладывается на поиск хороших футболистов. «Локомотив» вел подтвержденные переговоры с Караваевым прошлым летом, но сделка не состоялась. Есть мнение, что против этой сделки был наставник железнодорожников Юрий Семин, который, как известно, в нынешнем сезоне особенно часто в трансферных вопросах идет поперек порывов руководства клуба.

Караваев принял решение не делать поспешных выводов и остался в «Спарте», возможно, полагая среди прочего, что Страмаччони долго у руля команды не удержится, учитывая прошлую чехарду с тренерами. Но Андреа остается наставником пражан до сих пор. И положение Караваева становилось все более плачевным. С октября он перестал попадать даже в запас, где окопался до этого. Совершенно четкий сигнал о том, что следует менять команду. К тому же «Спарта» не слишком успешно выступает в чемпионате Чехии, едва ли пробьется в еврокубки, а финансы у пражан строго ограничены.

Ударом, конечно, стал вылет на квалификационной стадии из Лиги Европы от «Црвены Звезды». Некоторые предполагают, что тогда было принято консолидированное решение тренера и руководства клуба о том, что нужно избавиться от наиболее ликвидных футболистов, поскольку бюджет их зарплату и вообще содержание клуба может не потянуть. Потому и началось давление на Караваева, выдавливание его из команды.

Позитивным в этой истории можно считать то, что Вячеслав вовремя все-таки распознал сигналы, а также не стал делать поспешных шагов. После удачного прошлого сезона он сохранял хорошую репутацию, прессу. В России несколько клубов хотели его заполучить – это достоверно известно. Называли разных претендентов, среди них «Спартак», например. Было упомянуто и «Динамо», но последнее хотело арендовать Караваева, а Вячеслав стремился разделаться со «Спартой» и покинуть ее окончательно.

Разумеется, сами пражане не сопротивлялись ни капли любому варианту ухода россиянина. Но возвращаться в Россию Караваев не очень-то хотел. Приоритетными целями для него оставались зарубежные варианты. Причем парень оказался непереборчивым, не стал ждать предложений из Англии, Италии или Германии. Выбрал Голландию, отправившись в «Витесс», с которым подписал контракт на 3,5 года. А сумма сделки составила около 1,5 миллиона евро. Довольно интересный выбор, но он кажется логичным на данном этапе.

Караваев еще молод, он тяготеет к модели атакующего флангового защитника – чемпионат Голландии предоставит ему великолепную возможность отточить свои излюбленные навыки и усовершенствовать их. Это результативный турнир, уровень Караваева для «Витесса» достаточно высок, так что в клубе на него должны полагаться уже как на одного из лидеров сходу. Уверен, что увидим еще немало положительных новостей из Арнема об игре Вячеслава.

В Нидерландах Караваев будет получать прекрасную практику, доказывать свою эффективность, и это оптимальный выбор с прицелом на попадание в сборную России, куда Вячеслав стремится, за которую хочет сыграть на чемпионате мира. Сама статистика в ближайшие полгода должна его поддержать в этом стремлении – Эредивизия позволяет, без практики и широких возможностей погонять соперников не самого высокого уровня он не останется. Понятно, что выиграть конкуренцию в сборной у Марио Фернандеса крайне сложно.

Собственно, поэтому Вячеслав покинул ЦСКА. Но оба эти защитника способны пригодиться в той или иной ситуации сборной на ЧМ-2018. Расчет Караваева верен и с точки зрения карьерных перспектив. Если все пойдет по плану, он с радаров не пропадет. Тот же «Спартак», «Локомотив», а то и более именитые европейские клубы непременно еще не раз обратят внимание на чемпионат Голландии, «Витесс» и Караваева. В Эредивизии многие в той же Англии или Германии любят закупаться. Возраст Вячеславу позволяет еще попробовать повысить ставки в борьбе за получение места в наиболее статусном клубе.