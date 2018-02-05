Голосуют ногами. Посещаемость РФПЛ в сезоне 2017/18

Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов изучил статистику посещаемости футбольных матчей РФПЛ в нынешнем сезоне. Кто собирает аншлаги, а кто играет при полупустых трибунах?

Общие цифры

Суммарная аудитория 160 матчей РФПЛ сезона 2017/18 перевалила за 2 миллиона человек. Если быть точным - 2 072 315 зрителей посетили игры российского первенства. В среднем речь идет о 12 952 зрителях на каждой игре, что несколько выше аналогичного показателя в предыдущем сезоне (11 415). Впрочем, прирост в полторы тысячи во многом обусловлен тем, что «Зенит» переехал с «Петровского» на более вместительную арену, чем существенно улучшил собственную статистику и повлиял на цифры всей лиги. Посмотрим, какие еще команды играют при внушительной аудитории, а для кого вид на пустые кресла – обыденная реальность.

16 место. «Анжи» - 7020 зрителей (6.78% - доля от общей аудитории РФПЛ).

Домашние матчи: 5288 зрителей (14 место).

В «Анжи» с ностальгией вспоминают полные трибуны стадиона в Каспийске времен звездного состава, сейчас за махачкалинцев не голосуют ногами. По домашней аудитории «Анжи» - один из худших клубов РФПЛ, но не на последнем месте, а вот суммарно матчи команды из Дагестана вживую увидело наименьшее число зрителей.

15 место. «СКА-Хабаровск» - 7599 зрителей (7.33%).

Домашние матчи: 8117 зрителей (10 место).

15-тысячный стадион имени Ленина в Хабаровске заполняется чуть больше чем наполовину, тем не менее, у СКА достойная аудитория по меркам середняков и аутсайдеров чемпионата России. А общие цифры обязательно вырастут, ведь хабаровчане еще не играли в гостях у «Спартака» и «Зенита», то есть в теории два матча с самой большой аудиторией впереди.

14 место. «Уфа» - 8352 зрителя (8.06%).

Домашние матчи: 6139 зрителей (13 место).

«Уфа» бодро идет на шестом месте в турнирной таблице сразу за лидерами, но команду Сергея Семака не ценят по достоинству в родном городе, ведь даже по сравнению с прошлым сезоном аудитория домашних встреч уменьшилась на 250 человек в среднем.

13 место. «Динамо» - 8536 зрителей (8.24%).

Домашние матчи: 6811 зрителей (11 место).

Понятно, что клуб с грандиозной историей из Москвы должен собирать больше людей на трибунах, но в последние годы у «Динамо» серьезный фактор, ограничивающий посещаемость: «бело-голубые» играют в Химках. Ожидается, что после переезда на отстроенный заново стадион в Петровском парке, который вмещает чуть больше 26 тысяч человек, «Динамо» сумеет серьезно прибавить в аналогичном рейтинге, но на сегодняшний день всего лишь так.

12 место. «Амкар» - 8721 зритель (8.42%).

Домашние матчи: 5282 зрителя (15 место).

«Амкар» много лет выступает в РФПЛ, клуб умудряется поддерживать себя на плаву, хотя несколько раз казалось, что крах близок. Вот и этой зимой появились слухи о печальном будущем пермяков. Очень досадно такое слышать. А ведь знаете, если бы зритель в каждом домашнем матче заполнял «Звезду», «Амкару» вряд ли грозило бы исчезновение с футбольной карты России.

11 место. «Урал» - 9118 зрителей (8.8%).

Домашние матчи: 4617 зрителей (16 место).

«Урал» в общем зачете съедет вниз под конец сезона, просто «шмели» уже съездили и к «Спартаку», и к «Зениту», что сказалось в лучшую сторону на общей статистике. Однако аудитория домашних матчей в городе, который примет матчи чемпионата мира, это кошмарный кошмар. Причем на «Урал» стали ходить даже меньше, чем в предыдущем сезоне, когда екатеринбуржцы тоже были последними по аудитории встреч на своем поле.

10 место. «Тосно» - 9173 зрителя (8.85%).

Домашние матчи: 6382 зрителя (12 место).

Как показывает практика, Санкт-Петербургу мало одного клуба, опровергается известный лозунг. Конечно, посещаемость матчей «Тосно» не поражает воображение, но по меркам РФПЛ вышло неплохо. Особенно, если учесть тот факт, что это команда без истории, без своей армии болельщиков, впервые выбравшаяся в элитный дивизион и до этого принимавшая соперника вне города на Неве.

9 место. «Ростов» - 10366 зрителей (10%).

Домашние матчи: 9162 зрителя (8 место).

Первым «пробил» отметку в 10 тысяч «Ростов», хотя и здесь имеем место с общим спадом после пика интереса к команде, пришедшегося на удачный период правления Курбана Бердыева, ознаменованного борьбой за чемпионство и выступлениями в Лиге чемпионов. Порядка 2 тысяч зрителей потерял «Ростов» на каждом домашнем матче.

8 место. «Рубин» - 11465 зрителей (11.07%).

Домашние матчи: 8818 зрителей (9 место).

Тем не менее, в этом сезоне на бывшую команду Бердыева ходят лучше, чем на нынешнюю. А ведь ожидалось, что возвращение Курбана Бекиевича в Казань возродит угасший интерес к футболу в столице Татарстана, однако «Рубин» собирает даже меньше, чем при Хави Грасии – 8818 зрителей на домашних матчах против 9650 по итогам прошлого чемпионата. И это при наличии замечательной арены, которая примет ЧМ-2018.

7 место. «Арсенал» - 11816 зрителей (11.4%).

Домашние матчи: 11862 зрителя (6 место).

Туляки – молодцы! Команда чудом сохранила прописку в РФПЛ, но болельщики не обиделись на «Арсенал», а напротив, стали поддерживать его еще лучше. «Оружейникам» удалось увеличить аудиторию домашних встреч на 900 человек в среднем.

6 место. «Локомотив» - 13217 зрителей (12.76%).

Домашние матчи: 10638 зрителей (7 место).

Что для «Арсенала» - хорошо, то для «Локомотива», вернее, его болельщиков – позор. Нужно сказать, что по сравнению с прошлым сезоном аудитория встреч на своем поле выросла в среднем на 106 человек. Фантастика! Уже нет в клубе ненавистной Смородской, зато легенды – Семин и Лоськов, на месте. Команда выиграла Кубок России, рвется к чемпионству, но желающих гнать ее вперед мало – чуть больше трети от вместимости «РЖД-Арены». Печальная картина.

5 место. «Ахмат» - 14749 зрителей (14.23%).

Домашние матчи: 16368 зрителей (4 место).

В Грозном футбол любят и ходят на него, хотя, опять же, со скидкой на реалии РФПЛ. Хотелось бы, чтобы «Ахмат Арена» забивалась под завязку в каждом матче, и мы видим прогресс – прирост в размере более 1000 зрителей в среднем по сравнению с прошлым сезоном, который стал самым успешным в истории клуба.

4 место. ЦСКА - 15127 зрителей (14.6%).

Домашние матчи: 14995 зрителей (5 место).

Загадку посещаемости домашних матчей ЦСКА после переезда на новую арену уже неоднократно пытались разгадывать, но воз и ныне там. Прибавкой в полтысячи человек по сравнению с прошлым чемпионатом можно пренебречь, ведь армейцы уже сыграли на своем поле и с «Зенитом», и со «Спартаком», и с «Локомотивом», то есть матчи с наибольшей аудиторией позади.

3 место. «Краснодар» - 16698 зрителей (16.12%).

Домашние матчи: 23947 зрителей (3 место).

А вот с кого всем нужно брать пример. «Краснодар» уверенной поступью идет к аншлагам и дарит вдохновляющие примеры. Например, на матче юношеской Лиги чемпионов с «Реалом» будет полна коробочка, значит, постоянные аншлаги на матчах основы тоже не за горами. Руководство «быков» приучает публику ходить на свою команду, а не на приезжие топ-клубы, что дает серьезное стратегическое преимущество.

2 место. «Спартак» - 25634 зрителей (24.74%).

Домашние матчи: 30076 зрителей (2 место).

В недрах чемпионов России должны задуматься о том, почему после чемпионского сезона «Спартак» потерял около 2500 зрителей на каждой домашней игре в среднем. Да, можно искать объяснения в том, что болельщики насытились «золотом», отреагировали на удачный старт команды в сезоне или копили деньги на игры Лиги чемпионов, но если трибуны у такой популярной команды не заполняются на каждом матче – это, в первую очередь, вина клуба. Значит, предлагают недостаточно качественный сервис или хотят слишком много денег. Нужно искать баланс, принимать решения в пользу футбола: скажем, продать больше билетов по меньшей цене лучше, чем пустить меньшее количество людей на трибуны по более дорогим билетам при условии, что общая касса в обоих случаях выходит примерно одинаковая.

1 место. «Зенит» - 29636 зрителей (28.6%).

Домашние матчи: 44578 зрителей (1 место).

Благодаря смене стадиона у «Зенита» колоссальный прирост аудитории на домашних играх – с 18.5 тысяч прыгнули почти до 45-ти. И цену на билеты не заламывают, чем создают ажиотаж вокруг матчей команды, плюс существует много разных программ лояльности и акций. Собирать по 45 тысяч человек на каждом матче РФПЛ – это мощно. Но в конце давайте обратим внимание на две цифры, доли «Спартака» и «Зенита» в общем котле посещаемости лиги. Сложив 28.6% и 24.74%, получаем округленно 53%. То есть больше половины всей аудитории РФПЛ приходится на матчи с участием двух самых популярных клубов.