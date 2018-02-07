Рамос остановил «Краснодар» в Лиге чемпионов

Уникальный матч Юношеской Лиги чемпионов завершился неудачно, но «Соккер.ру» благодарит фанатов и команду «Краснодар» за достойный футбол!

Чему «быки» могут поучиться у «Реала»?

Перес давно выдумал политику «Зиданов и Павонов». Испанскому защитнику сейчас тридцать восемь лет, а Зинедин еще старше. Оба давно не футболисты «Реала», но тактика соединения в основе воспитанников и покупных звезд в Мадриде не сработала тогда и не работает сейчас. Можно рассказать о Карвахале? Но его до ума довели немцы. Можно вспомнить молодых форвардов? Не случайно ищут выход на Икарди и Кейна.

Поэтому юный по меркам истории «Реала» российский «Краснодар» должен четко понять: количество талантливых воспитанников даже близко не равно количеству будущих готовых к основе взрослых футболистов. Более того, успехи на юношеском уровне ничего не значат. КПД перехода всегда довольно низкий. И тут важно не повторять за «Реалом». Школа у Переса знаменитая, именитая, дети играют успешно.

А потом пачками переходят в другие клубы, поскольку перевести их в первую команду не могут. Воспитанники приносят деньги? Не так много, если помнить, что бюджет академии «Реала» не пара евро, а много миллионов каждый год. Зато у «быков» есть шанс не повторить ошибку, не стать знаменитым репетитором – воспитателем для других российских клубов. Даже по матчу с «быками» было заметно, что пока среди игроков «Реала» нет тех, кто вот-вот будет готов к переходу в основу. А вот у «Краснодара» такие ребята есть.

Кого можно выделить из состава «Краснодара»?

Сразу можно назвать человека, который может первым оказаться необходим первой команде. Сергей Бородин и по антропометрии, и по игровым параметрам подходит для игры в центре обороны основы «Краснодара». Ему всего девятнадцать лет и может не хватать выносливости, но защитник очень понравился. Принимал решения, которые ждешь от взрослых российских защитников… и не получаешь.

А вот лучший снайпер Юношеской Лиги чемпионов Иван Игнатьев не сыграл круто. Но российский нападающий, который может пробить в падении через себя в матче с «Реалом», если будет серьезно относиться к профессии, сможет вырасти в большого спортсмена. Читает игру хорошо, хотя надо быть спокойнее – Иван мог получить предупреждение за отмашку от вратаря после столкновения, но вовремя забрал руки назад, когда спорил с защитником.

Также понравилось, что голкиперу Матвею Сафонову объяснили, что выгодно выбрасывать мяч рукой в район центра поля – круто, что читают современные иностранные исследования на тему эффективности выносов голкиперов от ворот. Про серию пенальти чуть ниже, но по игре вратаря тут говорить нечего. Пока российских голкиперов учат гадать, а не реагировать по мячу – четкими мастерами отражения пенальти стать не смогут.

Также можно выделить, но поругать немного хавбеков «Краснодара». Очень понравились в отборе, но попытки повторять за Газинским – выход в атаку длинными передачами, не всегда работали. Брака было много, особенно после перерыва. «Быкам» сложно замечать друг друга, порой отдельные игроки смотрят на мяч вместо поля и соперников. Но над такими нюансами надо работать. А вот что более резкие игроки «Реала» не победили – успех каждого из состава Мусаева.

Тренера «Краснодара» тоже можно выделить, грамотно готовил ребят, по взрослым шаблонам. Но на серию пенальти настроить не смог, видать, собственного опыта и хладнокровия не хватило. Или же на юношей попросту нельзя повлиять так, как на взрослых. В любом случае времени для прогресса у каждого полно.

Как юные «быки» сыграли в футбол?

В первом тайме – отлично, во втором – сносно, на серию пенальти не хватило моральных и физических сил. Били очень легко и вроде бы на технику, но на самом деле постарались для вратаря «Реала», который красавец, но при прямой поддержке соперника. Мохаммед Рамос – семнадцатилетний парень, стал героем поединка в серии пенальти, отбил все три удара.

Но таков он юношеский футбол. Больше лишних движений, чаще игроки прижимаются и при этом легко открываются. Разница есть, но выше не случайно сказано о шаблонах. В приличных клубах юноши играют так, как первая команда. Это еще со времен старого «Аякса» повелось. Когда ребенок годами привыкает к схеме, которую применяет первая команда (или хотя бы к характеру игры, в случае «быков» - атакующему), ему потом проще.

Мусаев не копирует игру Шалимова, оставляя себе право корректировать схему, используя сильные стороны своих игроков и закрывая слабые. Но все-таки по фазам игры разделение похожее. Поправка заметна, но даже Игнатьев отходил в точку продолжения атаки, как это делает Смолов. Такой подход себя окупит, поскольку помогал многим клубам выращивать в академиях игроков для собственной основы. Юный «Краснодар» сыграл немножко сумбурно, но здорово.

После такого матча следить за «быками» будут пристальнее. Скауты ведущих клубов Европы знают, как все устроено в академии «Краснодара», не случайно даже в списках самых талантливых юных игроков фигурируют ученики школы Галицкого. Но тут важный момент – нужно в будущем отпускать за рубеж ребят, которые с шестнадцати-семнадцати будут на голову сильнее, чем сверстники, которым позже играть в РФПЛ. Но нельзя отдавать «Спартаку» или «Зениту» тех, кто как раз уровня высшей лиги.

Гути когда-то станет тренером «Реала»?

Поиски тренера – тоже скаутинг. Но вопрос поднимают не из-за дел Зидана. Скорее из-за того, что бывший испанский плеймейкер собирает победы и трофеи. Но не всегда понимает, как могут обернуться дела. Было заметно, как Гути в начале матча прятал за напускным спокойствием сладкую ностальгию – соскучился по играм при полных трибунах в качестве участника матча, а на его лице была ухмылка удовольствия.

Когда падал на колени, прыгал, кричал, махал руками – кайфовал от того, что трибуны полные, как раньше. И вряд ли разочарован, что его команда прошла испытание серией пенальти. Неожиданно для себя Гути получил адреналин, полную арену в Краснодаре, который посетил, скорее всего, впервые в жизни. Ребята испанца сыграли неидеально, но обе стороны в матче показали, что тренеры у них талантливые. Глядишь, Хосе Мария когда-то и до первой команды «Реала» дорастет.

Почему эта игра уникальная?

Полный новый стадион на матче Юношеской Лиги чемпионов – нечто невероятное. Бесплатные билеты позволили посетить арену болельщикам, для которых стабильное посещение поединков взрослого «Краснодара» весьма накладное для семейного бюджета событие. Не стоит забывать, что даже если большинство может себе позволить такие мелочи, как поход на футбол, есть люди без возможностей.

Так что сделали подарок сотням, тысячам людей, и не только фанатам «Краснодара». Когда еще, не выезжая из родного города, можно бесплатно увидеть Гути и игру «Реала», пускай и юношей? Фанаты «сливочных» из России тоже обязательно были на матче. Понятно, что даже ребята из «Реала» не привыкли к такой аудитории. Разумеется, игроки «Краснодара» так ужасно пробили пенальти, поскольку выдохлись и выложились в матче.

Но парни из «Краснодара» заслужили поддержку – сыграли достойно и здорово! Если у всех будет такой грамотный подход, то в российском футболе станут чаще появляться мастеровитые игроки. Школу надо восстанавливать, и такие матчи – важный шаг. А главные победители вечера даже не игроки «Реала» и не их вратарь Мохаммед Рамос, а фанаты из Краснодара. Ведь на поединок пришло более 32 тысяч человек. Это больше, чем на многих центральных поединках тура в РФПЛ.

Люди посмотрели резвый футбол до перерыва, очень переживали во втором тайме. И скандировали «молодцы» после серии пенальти, в которой Рамос обыграл всех, а «Краснодар» потерял возможность пройти дальше. Народ получил зрелище, в клубе спланировали целую программу до матча, составили подробную инструкцию-меню на официальном сайте. А поскольку «Краснодар» сыграл достойно, то ребят жаль, словно это был турнир уровня чемпионата мира.

Конечно, если Россия выйдет из группы на Испанию – не исключенный сценарий, то подобную серию пенальти взрослым не простят. Но юношам можно играть, как получается, ведь охотятся за бесценным опытом. Лучше проигрывать в девятнадцать, поплакать после матча и полежать на газоне, а потом стать профессионалом, который умеет расти и учиться на ошибках, чем проявить себя в юности и исчезнуть.

Так что этому «Краснодару» молодого тренера Мусаева хочется пожелать новых успехов, ведь мальчишки талантливые. А что пробили пенальти даже хуже, чем юный «Спартак» против «Интера» - не страшно. Российские команды не могут на классе обыгрывать юношей великих клубов. Но когда посреди зимы проводят такой уникальный матч – с полными трибунами на игре Юношеской Лиги чемпионов, речь о нерядовом событии в жизни десятков тысяч людей. Было круто, пускай удача не улыбнулась. Но расстраиваться глупо, какие их годы – все победы впереди.