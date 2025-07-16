Слуцкий высказался о своём новом контракте с «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» прокомментировал продление контракта с китайской командой.

Спасибо игрокам, руководителям, тренерам, медицинскому персоналу и болельщикам. Я уже много раз говорил, что здесь самые лучшие в мире болельщики. У нас большой клуб, всегда высокие задачи. Мы должны становиться чемпионами, выигрывать каждый матч. Я иностранец, мне было довольно сложно привыкнуть к другому менталитету, другой культуре. Но мне нравится здесь. Я очень благодарен руководству, что мой контракт продлили. Надеюсь, буду эффективно работать в следующем году.