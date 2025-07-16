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Слуцкий высказался о своём новом контракте с «Шанхай Шэньхуа»

вчера, 16:55

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал продление контракта с китайской командой.

Спасибо игрокам, руководителям, тренерам, медицинскому персоналу и болельщикам. Я уже много раз говорил, что здесь самые лучшие в мире болельщики. У нас большой клуб, всегда высокие задачи. Мы должны становиться чемпионами, выигрывать каждый матч. Я иностранец, мне было довольно сложно привыкнуть к другому менталитету, другой культуре. Но мне нравится здесь. Я очень благодарен руководству, что мой контракт продлили. Надеюсь, буду эффективно работать в следующем году.

Напомним, что сегодня было объявлено о продлении соглашения с 54-летним специалистом до 2027 года.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:25
Лене успехов в клубе! Достоин!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:59
Значит, устраивают друг друга, раз продлили...
Гость
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