Два игрока «Челси» перейдут в «Страсбур» на правах аренды

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка между «Страсбуром» и «Челси» об аренде 19-летнего вратаря Майка Пендера французским клубом завершена и вскоре будет объявлена официально.
Стороны договорились об арендном соглашении на следующий сезон, и «Челси» рассматривает Пендера как одного из своих ключевых талантов на будущее.
Также «Страсбур» планирует арендовать 18-летнего полузащитника Кендри Паэса у лондонского клуба после завершения сделки с Пендером; в настоящее время уточняются детали этого соглашения.