Два игрока «Челси» перейдут в «Страсбур» на правах аренды

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вчера, 17:24

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка между «Страсбуром» и «Челси» об аренде 19-летнего вратаря французским клубом завершена и вскоре будет объявлена официально.

Стороны договорились об арендном соглашении на следующий сезон, и «Челси» рассматривает Пендера как одного из своих ключевых талантов на будущее.

Также «Страсбур» планирует арендовать 18-летнего полузащитника у лондонского клуба после завершения сделки с Пендером; в настоящее время уточняются детали этого соглашения.