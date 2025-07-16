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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2025/2026

Два игрока «Челси» перейдут в «Страсбур» на правах аренды

вчера, 17:24

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка между «Страсбуром» и «Челси» об аренде 19-летнего вратаря Майка Пендера французским клубом завершена и вскоре будет объявлена официально.

Стороны договорились об арендном соглашении на следующий сезон, и «Челси» рассматривает Пендера как одного из своих ключевых талантов на будущее.

Также «Страсбур» планирует арендовать 18-летнего полузащитника Кендри Паэса у лондонского клуба после завершения сделки с Пендером; в настоящее время уточняются детали этого соглашения.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:48
В аренде можно тоже играть.
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