«Спартак» отклонил третье предложение по трансферу Барко

1752675140

вчера, 17:12

«Спартак» отклонил третье предложение «Фламенго» о трансфере полузащитника в размере 15 млн евро с бонусами.

В настоящий момент между клубами нет активных переговоров.

Ранее сообщалось, что первое предложение «Фламенго» не превышало 10 млн евро, а второе — 14 млн евро.