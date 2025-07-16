«Спартак» отклонил третье предложение по трансферу Барко

«Спартак» отклонил третье предложение «Фламенго» о трансфере полузащитника Эсекьеля Барко в размере 15 млн евро с бонусами.
В настоящий момент между клубами нет активных переговоров.
Ранее сообщалось, что первое предложение «Фламенго» не превышало 10 млн евро, а второе — 14 млн евро.
Отбить часть средств ...и забыть ....пригласив старательных и желающих играть за клубы лидеров нашей Лиги....
И вообще ...желание и самоотдача как ключевые качества в формировании новых составов и усилений....ибо нельзя быть сильным с игроками без желания и мотивации.....
Отбить часть средств ...и забыть ....пригласив старательных и желающих играть за клубы лидеров нашей Лиги....
И вообще ...желание и самоотдача как ключевые качества в формировании новых составов и усилений....ибо нельзя быть сильным с игроками без желания и мотивации.....