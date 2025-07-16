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«Спартак» отклонил третье предложение по трансферу Барко

вчера, 17:12

«Спартак» отклонил третье предложение «Фламенго» о трансфере полузащитника Эсекьеля Барко в размере 15 млн евро с бонусами.

В настоящий момент между клубами нет активных переговоров.

Ранее сообщалось, что первое предложение «Фламенго» не превышало 10 млн евро, а второе — 14 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:41, ред.
Барко-Венделов распродать без сожаления....
Отбить часть средств ...и забыть ....пригласив старательных и желающих играть за клубы лидеров нашей Лиги....
И вообще ...желание и самоотдача как ключевые качества в формировании новых составов и усилений....ибо нельзя быть сильным с игроками без желания и мотивации.....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:04
Он для Спартака бесценен...)
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вчера в 17:42
За 14 дорого, отдадут за пять.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:40, ред.
Надо продавать, и игроку карьеру спасти и деньги заодно. Вообще всех продавать кого можно продать, потому что в лукойловском болоте такая атмосфера что только всякие блатные любимчики прогрессируют
Capral
Capral
вчера в 17:28
Совсем не уверен, что кто-то другой заплатит за Барко больше. Цена 10-14 млн., более чем выгодная за сегодняшнего Барко, который, под руководством Станка явно сдал и вероятнее всего, и дальше будет регрессировать...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:24
Ну отклонили и что дальше? Барко, судя по всему, не хочет играть за Спартак и какой самоотдачи от него теперь ждать. А ведь за ситуацией наблюдают другие игроки. Всё это не способствует формированию здоровой морально-психологической обстановки в коллективе. О каком командном духе можно говорить? Получается, опять без трофеев?
Гость
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