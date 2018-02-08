Круче всех. Каков возраст футбольного пика?

Вам не раз доводилось слышать выражение «футболист на пике возможностей». «Соккер.ру» нашел возможность вычислить возраст этого самого пресловутого пика.

На самом деле, все очень просто. Главный маркер футбольной успешности – это деньги. Футбольный портал «Трансфермаркт» хранит в себе информацию обо всех трансферах и их стоимости, а также повесил ценники на всех известных футболистов. Остается только посчитать, сколько платят за футболистов в том или ином возрасте, а также проверить их оценочные стоимости прямо сейчас – опять же, по возрастным категориям. Для получения внятных результатов достаточно рассматривать по десять футболистов в каждом возрасте, а средние значения как раз и дадут ответ на вопрос: когда игроки в современном футболе проходят свой пик?

18 лет

Самый дорогой трансфер: Килиан Мбаппе из «Монако» в ПСЖ в 2017 году - 135 млн евро + 45 млн евро в качестве бонусов*.

Самый дорогой футболист: Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 40 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 18-летних игроков: 38.9 млн евро

Средняя цена 18-летнего футболиста из топ-10: 11.9 млн евро

* формально Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ на правах аренды, но де-факто парижане согласились выплатить такую сумму за 18-летнего парня. Расчет средней стоимости трансферов подсчитан без учета бонуса за француза, только гарантированная сумма.

19 лет

Самый дорогой трансфер: Антони Марсьяль из «Монако» в МЮ в 2015 году - 60 млн евро.

Самый дорогой футболист: Килиан Мбаппе («Монако») – 120 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 19-летних игроков: 31.1 млн евро

Средняя цена 19-летнего футболиста из топ-10: 28.4 млн евро

За счет исключительного перехода Мбаппе 18-летние впереди по трансферным затратам, но разрыв в средней стоимости показывает, как серьезно сказывается год разницы в этом возрасте.

20 лет

Самый дорогой трансфер: Усман Дембеле из «Боруссии» в «Барселону» в 2017 году - 105 млн евро.

Самый дорогой футболист: Усман Дембеле («Барселона») – 80 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 20-летних игроков: 44.5 млн евро

Средняя цена 20-летнего футболиста из топ-10: 39.5 млн евро

Цифры продолжают расти. К 20-ти годам футболисты уже должны полностью завершить переход от молодежного к взрослому футболу, и это заставляет клубы раскошеливаться. Игроки становятся «надежными» талантами, риск промахнуться с оценкой игровых качеств и умений уже значительно меньше, чем в 17-18-19 лет, следовательно, и цены выше.

21 год

Самый дорогой трансфер: Неймар из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году – 88.2 млн евро.

Самый дорогой футболист: Деле Алли («Тоттенхэм») – 80 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 21-летних игроков: 47.2 млн евро

Средняя цена 21-летнего футболиста из топ-10: 38.5 млн евро

20-21 год – это, по сути, одна категория, поэтому цифры очень схожие. Выводы о стабильности мастерства и звездном статусе делать пока рано, но эти футболисты точно будут в цене. Как минимум, из-за молодости.

22 года

Самый дорогой трансфер: Джон Стоунз из «Эвертона» в «Манчестер Сити» в 2016 году – 55.6 млн евро.

Самый дорогой футболист: Лерой Сане («Манчестер Сити») – 75 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 22-летних игроков: 42.1 млн евро

Средняя цена 22-летнего футболиста из топ-10: 50 млн евро

Средняя стоимость трансферов упала, однако оценочные ценники подросли. Связать это можно с тем, что клубы предпочитают удерживать сильных игроков в этом возрасте: раз не продали в юношестве и взяли на себя все риски, логично, ждать, пока бутон полностью распустится и станет цветком.

23 года

Самый дорогой трансфер: Поль Погба из «Ювентуса» в МЮ в 2016 году – 105 млн евро.

Самый дорогой футболист: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 80 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 23-летних игроков: 60.2 млн евро

Средняя цена 23-летнего футболиста из топ-10: 40 млн евро

А вот здесь резкий скачок по трансферным сделкам – с 42.1 до 60.2 миллиона евро. В 23 года футболист уже становится полностью сформировавшимся, за молодых, но уже готовых мастеров платят хорошие деньги. Что же касается снижения средней стоимости, то здесь вряд ли стоит искать систему, просто так совпало, что на сегодняшний день 22-летние парни в мировом футболе выглядят талантливее 23-летних.

24 года

Самый дорогой трансфер: Гарет Бэйл из «Тоттенхэм» в «Реал» в 2013 году – 101 млн евро.

Самый дорогой футболист: Харри Кейн («Тоттенхэм») – 120 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 24-летних игроков: 64 млн евро

Средняя цена 24-летнего футболиста из топ-10: 72 млн евро

Рост по обеим категориям, причем в смысле цены весьма резкий: средняя стоимость одного из десяти самых дорогих 24-летних футболистов планеты равняется 72 миллионам евро. Может быть, мы уже нашли победителей? Или пока не будем спешить?

25 года

Самый дорогой трансфер: Неймар из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году – 222 млн евро.

Самый дорогой футболист: Филиппе Коутиньо («Барселона») – 90 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 25-летних игроков: 72 млн евро

Средняя цена 25-летнего футболиста из топ-10: 65 млн евро

Итак, есть новый рекорд по трансферам! 720 миллионов евро выплачено за 10 самых дорогих 25-летних игроков, а вот средняя цена чуть ниже, чем у 24-летних. Впрочем, этой погрешностью можно пренебречь, ведь несколько дней назад, до 26 дня рождения Неймара, картина была бы несколько иной.

26 лет

Самый дорогой трансфер: Вирджил ван Дейк из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» в 2018 году – 78.8 млн евро.

Самый дорогой футболист: Неймар (ПСЖ) – 180 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 26-летних игроков: 54.1 млн евро

Средняя цена 26-летнего футболиста из топ-10: 78.5 млн евро

А вот и новый рекорд по трансферной стоимости здесь и сейчас. 26-летние – дороже всех, и обойти их будет уже очень сложно, если вообще возможно. По идее, дальше на протяжении двух-трех лет должен поддерживаться плюс-минус стабильный уровень, футболисты пребывают в зрелом возрасте. Проверим эту теорию!

27 лет

Самый дорогой трансфер: Луис Суарес из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2014 году – 81.72 млн евро.

Самый дорогой футболист: Эден Азар («Челси») – 100 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 27-летних игроков: 58.2 млн евро

Средняя цена 27-летнего футболиста из топ-10: 45 млн евро

А вот оказывается, что дорогостоящих сделок по 27-летним игрокам было даже больше, чем по товарищам, которые на год младше. Зато обратите внимание, как резко упал текущий ценник. Все хотят платить за качества в одной упаковке с перспективой, в этом же возрасте считается, что игрок уже выше головы не прыгнет. Хотя, у некоторых голова на таком уровне, но никакая молодежь не достанет при всем своем прогрессе.

28 лет

Самый дорогой трансфер: Гонсало Игуаин из «Наполи» в «Ювентус» в 2016 году – 90 млн евро.

Самый дорогой футболист: Тони Кроос («Реал») – 80 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 28-летних игроков: 45.2 млн евро

Средняя цена 28-летнего футболиста из топ-10: 46.3 млн евро

Стабильно в плане цены, но очень заметное уменьшение трансферного оборота. И это необратимый процесс.

29 лет

Самый дорогой трансфер: Зинедин Зидан из «Ювентуса» в «Реал» в 2001 году – 77.5 млн евро.

Самый дорогой футболист: Серхио Бускетс («Барселона») и Роберт Левандовски («Бавария») – 80 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 29-летних игроков: 45.3 млн евро

Средняя цена 29-летнего футболиста из топ-10: 58 млн евро

Второе среднее значение не дает какого-то обстоятельного представления, пожалуй, по текущей стоимости игроков того или иного возраста можно судить лишь об «урожайности» того или иного года.

30 лет

Самый дорогой трансфер: Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» в «Милан» в 2017 году – 42 млн евро.

Самый дорогой футболист: Лионель Месси («Барселона») – 180 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 30-летних игроков: 24.2 млн евро

Средняя цена 30-летнего футболиста из топ-10: 62.5 млн евро

Резкий спад по трансферам, а общую «кассу» делает, конечно же, Лионель Месси, которого и в 30 лет оценивают в 180 миллионов евро.

31 год

Самый дорогой трансфер: Габриэль Батистута из «Фиорентины» в «Рому» в 2000 году – 36.15 млн евро.

Самый дорогой футболист: Луис Суарес («Барселона») – 85 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 31-летних игроков: 16.6 млн евро

Средняя цена 31-летнего футболиста из топ-10: 34.3 млн евро

Естественно, за возрастных футболистов уже не платят сумасшедшие деньги. Чем старше – тем скромнее.

32 года

Самый дорогой трансфер: Фернандо Льоренте из «Суонси» в «Тоттенхэм» в 2017 году – 15.1 млн евро.

Самый дорогой футболист: Лука Модрич («Реал») – 40 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 32-летних игроков: 8.7 млн евро

Средняя цена 32-летнего футболиста из топ-10: 19.9 млн евро

33 года

Самый дорогой трансфер: Клаудио Браво из «Барселоны» в «Манчестер Сити» в 2016 году – 18 млн евро.

Самый дорогой футболист: Криштиану Роналду («Реал») – 120 млн евро.

Средняя стоимость топ-10 трансферов 33-летних игроков: 8.4 млн евро

Средняя цена 33-летнего футболиста из топ-10: 21.2 млн евро

Десятка самых дорогих 33-летних игроков по оценке «Трансфермаркт» стоит 211.5 млн евро, но 120 миллионов сюда вложил Криштиану Роналду, который недавно признался, что уже не может делать те вещи, которые удавались ему в 20 лет. Годы никого не щадят.

Теперь можно подводить итоги. Как показывает исследование, в современном футбольном мире каждый богатый клуб охотится за молодыми талантами и не жалеет на них денег. Однако к пику стоимости, если говорить об осуществленных трансферах, футболисты начинают подходить в 23 года, к 24-м цена растет, а в 25 обычно достигает высшего значения. Потом еще пару лет стабильности и следует закат. В общем, все мы, наверное, так и думали. Но если хотите знать конкретное число, ответ на главный вопрос футбола, жизни, Вселенной и всего остального, то смело говорите – 25.