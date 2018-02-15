За кого болеть в Лиге Европы?

Во втором по рангу турнире УЕФА хватает российских представителей, но если у вас небанальный подход к поддержке, «Соккер.ру» подскажет несколько альтернативных направлений.

За представителей России?

Подсказка: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив»

Все-таки есть уверенность, что это самый популярный пункт для читателей «Соккер.ру». И естественно, речь идет не о поддержке любимых команд – это даже не обсуждается, мы в своем уме и не собираемся никого «перекрещивать», говорим о симпатиях и пожелании побед соперникам по чемпионату России. В этом вопросе российские болельщики нередко демонстрируют единодушие и объявляют «еврокубковое перемирие». Не все, конечно, готовы забыть вражду и идеологические разногласия ради каких-то очков в таблицу коэффициентов УЕФА, но и это вполне нормально. Каждый болеет так, как ему подсказывают собственные эмоции, не существует «правильного» или «неправильного» поведения, хотя споры об этом разгораются постоянно.

Стоит признать, что среди четырех представителей РФПЛ, выступающих в плей-офф Лиги Европы, нет всенародных любимцев, какими могли быть «Ростов» или «Краснодар». Между «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА сложные отношения, «Локомотив» тоже никому в братья не набивается, а из-за лидерства в турнирной таблице чемпионата России железнодорожникам сейчас многие завидуют. С другой стороны, нужно помнить, что именно общими усилиями удалось добиться третьей путевки в Лигу чемпионов, и чтобы не упустить шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, требуется постоянное пополнение копилки. И еще. Есть неплохой шанс, что этой весной может состояться первое в истории российское противостояние в рамках еврокубков. Разве не круто? Вот еще один повод болеть не только за родной клуб, но и за соперников – чтобы потом был шанс выбить их из Лиги Европы.

За соседей?

Некоторые болельщики старшего поколения поддерживают не только всех российских представителей в еврокубках, но также распространяют свои добрые чувства на команды из бывших советских республик, а ныне суверенных государств. Ностальгирующие по Советскому Союзу насчитают шесть «своих» клубов в плей-офф – помимо четырех российских, это киевское «Динамо» и «Астана», дебютирующая на такой стадии. Казахстанскому клубу предстоит соперничество с лиссабонским «Спортингом», а киевляне рассчитывают пройти греческий АЕК.

За формальных фаворитов турнира?

«Арсенал». Поддержите Венгера, вам что жалко?! Во-первых, «канониры» под руководством мсье Арсена не выигрывали еврокубков, хотя дважды добирались до финалов, во-вторых, победа в Лиге Европы с учетом турнирного положения в АПЛ видится чуть ли не единственным шансом для «канониров» вернуться в Лигу чемпионов на будущий год. Вполне вероятно, что Венгеру летом все же устроят «аут», и завоевание Кубка УЕФА позволит французу красиво попрощаться с «Арсеналом». Или, напротив, европейский успех заставит его задержаться и поможет вернуть лондонцев на лидирующие позиции в Англии и Европе. Соперник по 1/16 финала у «пушкарей» разминочный – «Эстерсунд».

«Боруссия». Ужасающее выступление на групповом этапе Лиги чемпионов – всего лишь 2 набранных очка в шести матчах, забросило «Дортмунд» в Лигу Европы. «Шмели» даже во время своих черных полос не дают зрителю скучать, можно персонально поддержать Марко Ройса, вернувшегося после длительного отсутствия, да и других интересных персон в составе «Боруссии» хватает, взять хотя бы Ярмоленко.

«Наполи». Лидер Серии A загремел в Лигу Европы, уступив в лигочемпионском квартете не только «Манчестер Сити», но и «Шахтеру». Неудачи случаются, но командой Сарри продолжают восхищаться за стиль и изящность решений, и раз уж неаполитанцы оказались в Лиге Европы, нужно попытаться ее выиграть.

«Атлетико». Помните, с чего началась карьера Диего Симеоне в «Атлетико»? Всего спустя полгода у руля «матрасников» он выиграл Лигу Европы, в финальном матче Радамель Фалькао забил два гола, а мадридцы разгромили «Атлетик» из Бильбао, с которым теперь сыграет «Спартак». Спустя шесть лет Симеоне закольцует историю? Теперь в его распоряжении совсем другой «Атлетико», становившийся чемпионом Испании и дважды доходивший до финала Лиги чемпионов. Если судить по статусу и европейским успехам в последние годы, именно мадридцы – главные претенденты на победу в Лиге Европы.

За теневых фаворитов?

«Милан». Если судить по кадровому потенциалу, то «россонери» должны числиться в группе фаворитов Лиги Европы. С игровыми возможностями все не настолько однозначно. С другой стороны, весной «Милану» логично сделать ставку на кубковый турнир, а недостаток игровой дисциплины Рино Гаттузо компенсирует мотивацией. По крайней мере, проходить «Лудогорец» итальянцы обязаны.

«РБ Лейпциг». «Наполи» в числе записных фаворитов, однако соперник у «партенопейцев» уже в первом раунде плей-офф очень серьезный. «Лейпциг» тоже может считаться фаворитом турнира, пусть и теневым, ведь это вторая команда Германии с отличным подбором футболистов и выстроенной игрой. Имя у немецкого клуба пока не такое звучное, да и история выхода на лидирующие роли в Германии вызывает скорее ненависть, чем симпатию, но у «быков» наверняка найдутся поклонники – из чувства ли противоречия или просто по принципу «на новенького».

«Лацио». Римляне проводят мощный сезон, бьются за попадание в лигочемпионскую четверку в Серии A, но у них есть еще один метод решения ребуса – нужно победить в Лиге Европы. «Орлы» не в первых рядах соискателей трофея, но могут вылететь из-за чужих спин, окрыленные результативной игрой Чиро Иммобиле.

«Лион» и «Марсель». Французский чемпионат не слишком популярен в наших краях, поэтому уточняем для читателей, что на ПСЖ Лига 1 не заканчивается, хотя отрыв парижских толстосумов действительно велик. Держится на плаву «Монако», но полуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов прошедшей осенью даже в пыль не попал – четвертое место в лигочемпионском квартете, зато два симпатичных «Олимпика» из Лиона и Марселя могут удивить в Лиге Европы.

За команды из любимых чемпионатов?

Распространенная логика поддержки – болеть за клубы из любимых лиг, гордиться их победами, которые подчеркнут величие АПЛ/Примеры/Бундеслиги.

Англия («Арсенал»). Вся поддержка англофилов в Лиге Европы сосредоточится на «Арсенале». Это в плей-офф Лиги чемпионов у АПЛ пять полпредов, а в ЛЕ – только «канониры», ведь «Эвертон» сдался на групповой стадии. Важно и то, что фанаты других больших английских команд, кроме «Тоттенхэма», как-то перестали считать «Арсенал» принципиальным противником, поэтому не откажут лондонцам в поддержке.

Испания («Атлетико», «Вильярреал», «Атлетик», «Реал Сосьедад»). У испанцев, итальянцев и россиян самое многочисленное представительство в плей-офф Лиги Европы. Тут каждый клуб по-своему особенный. Если говорить о статусе – то «Атлетико», зато в составе «Вильярреала» есть россиянин, а у баскского «Атлетика» особенный путь, который многих привлекает. Что касается «Сосьедада», то это команда-аттракцион в нынешнем сезоне.

Италия («Наполи», «Лацио», «Милан», «Аталанта»). Здесь тоже солидная компания. Лидер Серии A, команда с лучшим бомбардиром чемпионата Италии в составе («Лацио» с Иммобиле), «Милан», ожидающий возрождения, и самобытная «Аталанта». Любителям итальянского футбола есть за кого поболеть.

Германия («Боруссия» и «РБ Лейпциг»). Немецкие клубы провалились в этом евросезоне, только три команды выбрались в весеннюю стадию. Тем отчаяннее фаны Бундеслиги должны поддерживать «Баварию» в Лиге чемпионов и «Лейпциг» с «Боруссией» в Лиге Европы.

Франция («Марсель», «Лион», «Ницца»). Французы могут выстрелить, если сами отнесутся к Лиге Европы серьезно и немного повезет со жребием.

«Ницца» и Балотелли: неудачливые и опасные

За симпатичных андердогов?

Вот мы поговорили о своих, соседских и представителях богатых кварталов, но ведь никто не отменял логику поддержки «слабейшего». Кто ж не любит аутсайдеров и сенсации? По этому принципу можно еще раз напомнить об «Астане» - каждый шаг этого клуба вперед исторический для целой страны. «Лудогорец» и «Эстерсунд» - соперники «Милана» и «Арсенала» соответственно, могут преподнести сенсации? По крайней мере, болгары могут устроить «россонери» проблемы, там команда яркая и боевитая. Пожалуй, эти три команды с наименьшими шансами «на бумаге» в своих парах. Тем громче будут их победы, если таковые случатся!

Лига Европы становится интереснее?

Во всяком случае, нынешний розыгрыш, пожалуй, самый представительный по именам участников в плей-офф. Большую роль в повышении интереса к турниру сыграло предоставление победителю путевки в Лигу чемпионов. Если раньше было почти невозможно определить фаворитов ЛЕ из-за массы теневых факторов и мотивации клубов, то теперь ожидаем искренней борьбы и ярких противостояний. Кроме того, конкуренция в Лиге чемпионов выросла, а еврокубки на дороге не валяются, серьезные «дяди» из престижных чемпионатов уже не так воротят нос от Кубка УЕФА, победа «Манчестер Юнайтед» тоже сыграла свою роль. Надеемся, в лабиринтах плей-офф не затеряются и российские команды, хочется, чтобы еврокубковая весна продолжалась как можно дольше для представителей РФПЛ, ведь мы не избалованы такими забавами. Конечно, уровня популярности Лиги чемпионов Лига Европы не достигнет никогда – на то он и второй турнир по статусу, но дарить зрителям приятное времяпрепровождение по четвергам этому соревнованию по силам.