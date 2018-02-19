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Раньери советует Сёмину, Симеоне учит Карреру

сегодня, 10:20

Две ничьи, поражение и победа – непростые выходные у соперников российских клубов в Лиге Европы. «Соккер.ру» рассказывает о состоянии противников. 

«Црвена Звезда» 

Ближайшая игра в Лиге Европы: ЦСКА – «Црвена Звезда» (21 февраля, 20:00 по московскому времени). 

Армейцы на особом порядке – играют в день Лиги чемпионов, только на этот раз не во вторник, а в среду. Сражаются в родной Москве, где по прогнозу погоды будет минус 11 градусов (которые чувствуются как все минус 17 с учетом влажности). Наперед хочется пожелать футболистам терпения, ведь условия будут адскими. Зато соперника выучили в первом поединке года, не проиграли в гостях. Жаль, что не забили – нулевая ничья не лучший выездной результат. Но армейцы в себе уверены. Ганчаренко ведь даже сыграл с «Эсбьергом», причем четвертый раз в 2018 была нулевая ничья. Зато оборона держится – уже хорошо. 

Последний матч перед ЛЕ: чемпионат Сербии, «Црвена Звезда» - «Явор» - 3:0. 

Это был первый матч сербского клуба в чемпионате после зимнего перерыва. Играли дома, легендарная арена не собрала много болельщиков, но солнышко в Сербии уже светит, а у соперника армейцев пошли голы. Открыли счет быстро и легко, потом Пешич реализовал пенальти, а во втором тайме сделал дубль – легко убежал от защитника и покатил мяч в ворота, словно шар в лузу. Не в смысле точности удара, а медленно и легко, накатом. «Явор» показался дворовой командой – «Црвена Звезда» даже не вспотела. Эта игра никак не повлияет на матч против ЦСКА. Ведь сербы играли не очень быстро, что нравится – как и армейцы, не вошли в сезон. Но за Пешичем надо следить, пусть Муса ответит ему своими голами. 

«Ницца» 

Ближайшая игра в Лиге Европы: «Локомотив» - «Ницца» (22 февраля, 19:00 по московскому времени). 

«Ниццу» правильно оценили еще до матча. А поединок лишь подтвердил, что у Фавра команда с проблемами, но с классными исполнителями. Они все умеют, их игроками интересуются серьезные клубы – Сери на неделе оказался под прицелом у скаутов МЮ, да и Моуриньо официально ищет полузащитника. Балотелли тоже в полном порядке, но в матче против «Локомотива» добытое преимущество не помешало французам проиграть, пропустив на домашнем поле трижды, что для Лиги Европы всегда плохо. 

Последний матч перед ЛЕ: чемпионат Франции, «Ницца» - «Нант» - 1:1. 

На этот раз «Ницца» не проиграла 2:3, как полюбила после «Дижона» и «Локомотива», но благодаря тому, что подопечные Клаудио Раньери не сдались, они не отдали в гостях три пункта подопечным Люсьена Фавра. Как обычно у «Ниццы» бывает, без труда нашли путь к воротам соперника, когда Данте удачно сыграл в чужой штрафной площади – надо за ним присматривать. В Москве тоже попробуют забить после атак, в которых в штрафной площади окажутся центральные защитники. Но сама «Ницца» так странно работает в защите, что стыдно их не огорчить еще раз, а может, даже чаще. «Нант» не стал исключением, судья назначил пенальти за глупый грубый подкат – команда Балотелли снова без победы, остаются на девятом месте. Причем играли основой, быть может, «Локомотив» окажется свежее? 

«Атлетик» (Бильбао) 

Ближайшая игра в Лиге Европы: «Атлетик» - «Спартак» (22 февраля, 23:00 по московскому времени). 

Если ЦСКА и «Локомотив» сыграют дома в холодной и морозной Москве, то для «Спартака» испытанием станет выезд в Бильбао, где на арене «Сан-Мамес» круглый год жаркое темпераментное лето. Болельщиков будут пропускать бесплатно, поэтому не удивляйтесь аншлагу. Впрочем, результат первого поединка остудит пыл фанатов – возможно, не поверят, что «Атлетику» нужна поддержка после трех забитых в гостях мячей, да и не придут. А вот «Спартаку» каждый децибел от россиян на счету, ведь в Бильбао бывало сложно даже грандам Ла Лиги. 

Последний матч перед ЛЕ: чемпионат Испании, «Атлетико» - «Атлетик» - 2:0. 

Пока Селихов подшучивал над инсайдом о 900 лишних граммах на весах, болельщики «Спартака» прошли путь от обвинений в сторону Кутепова до понимания, что вся защита сыграла плохо. Потом перешли к тому, что проблема во всей командной игре, а позже дошли до фигуры Карреры. Массимо вправду сыграл против «Атлетика» не так, как позже Симеоне в дерби двух «атлетов». В Мадриде баски скушали два мяча, играли грубо, пытались огрызаться. Но везение, как в Москве, за хвост не поймали. В результате после перерыва команды продолжили бить друг друга по ногам, а развязка наступила после удара Гамейро – сработала замена. А потом и симулянт Диего Коста удачно сыграл после выхода один на один. Чему Симеоне научил Карреру? С «Атлетиком» надо действовать жестко, аккуратно обороняться и дожимать. Гостевая победа со счетом 2:0, к слову, «Спартак» не устроит, так что понимаете – шансы москвичей на проход очень скромные. 

«Селтик» 

Ближайшая игра в Лиге Европы: «Зенит» - «Селтик» (22 февраля, 21:00 по московскому времени). 

Иванович заявил, что «Селтик» удивил «Зенит» и был великолепен. Странно, что команда Манчини не интересовалась тем, как шотландцы идут годами у себя дома – понятно, что коллектив с чемпионским духом не испугался Роберто и его спорной тактики. Матч в Санкт-Петербурге будет по времени предпоследним – «Спартак» в Испании сыграет позже, но поздним вечером может пригодиться современность стадиона – крышу закроют, будет шанс сыграть в комфортных условиях. Рубиться в «минус 13» не хотелось бы, ведь «Селтик» надо обыгрывать, включив технику и фантазию, а не как в Глазго. 

Последний матч перед ЛЕ: чемпионат Шотландии, «Селтик» - «Сент-Джонсон» - 0:0. 

Нет, силы не экономили. Нет, победа над «Зенитом» в один мяч не изменила планы Брендана Роджерса, а «Селтик» не стал другим. Шотландская команда, представляющая легендарный клуб, по-прежнему нагло идет к чужим воротам. Кто видел обзор поединка «Селтика» и кандидата в аутсайдеры чемпионата Шотландии, тот в курсе, какие усилия потратил «Сент-Джонсон», чтобы не проиграть в гостях. Полностью отдали «Селтику» мяч, пережили 13 ударов по своим воротам, 6 из которых пришлись в створ. Сами не нанесли ни одного удара, только правила нарушали. Одним словом, у «Зенита» сложная задача, поскольку шотландский клуб сильнее. 

Пока расклад два на два. Ганчаренко и Семин должны показать, что могут, и этого хватит. Манчини и Каррера близки к своим соперникам, но те более эффективны, да и сыграли «Зенит» и «Спартак» одинаково плохо, просто первым повезло, что не все удары в створ стали голами – тоже мог быть счет, после которого отыграться сложно. Соперники не элитные – стадия не та, «Арсенал», «Атлетико» или тот же «Милан» ждут впереди, но до них еще нужно добраться. После первых матчей участие в следующей стадии себе не гарантировал ни один из четырех клубов – развязку увидим на этой неделе.

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Все комментарии
амурец
амурец ответил Фата лист
сегодня в 14:21
Фата лист:
Шансы российских клубов на 1/8 в процентах: ЦСКА - 80% Зенит - 60% Локомотив - 50% Спартак - 10%
шансы у всех 50\50 либо пройдут, либо нет
Фата лист
Фата лист
сегодня в 14:00
Шансы российских клубов на 1/8 в процентах:
ЦСКА - 80%
Зенит - 60%
Локомотив - 50%
Спартак - 10%
амурец
амурец ответил ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:07
ЦСКА Самый титулованный:
Удачи ЦСКА, Зениту, Локомотиву и Атлетик Б.
считаю, что желать успеха противнику Российского клуба (даже если это Спартак) не совсем правильно
Nikola45
Nikola45
сегодня в 12:42
Не напиться мне это точно как обещал! Если все 4 команды пройдут! Спартаку 0-3 не выиграть!
Игра с Севилией у меня вызывает много вопросов! Не то Федун подсуетился! Не то Испанцы недооценили Спартак!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:34
После 1/16 будет
Минус ЦСКА
Минус Зенит
Минус Спартак
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 12:02
Удачи ЦСКА, Зениту, Локомотиву и Атлетик Б.
blitz
blitz
сегодня в 11:47
Симеоне учит физрука?
cska.78
cska.78
сегодня в 11:39
амурец
амурец
сегодня в 11:20
хотелось что бы все Российские клубы прошли дальше
mugik1973
mugik1973
сегодня в 11:06
Удачи Зениту, Спартаку, Локомотиву и Цервене Звезде
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:27
Удачи ЦСКА, зениту и Атлетик Б.
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