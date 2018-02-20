Требла не будет! «Ман Сити» проигрывает и психует

Клуб английского дивизиона выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии, болельщики «горожан» устроили беспорядки, а Гвардиола чуть не подрался. Подробности на «Соккер.ру».

Накануне

Перед встречей «Уигана» и «Манчестер Сити» в пятом раунде Кубка Англии (1/8 финала) вспоминали финал старейшего турнира планеты с участием этих команд в 2013 году. Тогда «Уиган» под руководством Роберто Мартинеса, стоящий на вылет в АПЛ, сенсационно переиграл «Манчестер Сити» под руководством нынешнего рулевого «Зенита» Роберто Манчини. Бен Уотсон забил решающий гол в компенсированное время второго тайма. Спустя полгода «горожане» взяли реванш, разгромив уже представителей Чемпионшипа в Кубке лиги со счетом 5:0, но в том же сезоне 2013/14 снова уступили «Уигану» в рамках Кубка Англии - 1:2 в четвертьфинале. К моменту очередной встречи «латикс» успели опуститься в третий дивизион, что не помешало им сохранить за собой статус «черной метки» для «Сити» в Кубке Англии.

Победное триединство «Уигана»

В объединенной английской табели рангов между «Манчестер Сити» и «Уиганом» целая пропасть – от 1-го места в АПЛ до 3-й позиции (47-я в общем списке) в Лиге 1, третьем по силе дивизионе. Тем сильнее полыхнуло, когда прозвучал финальный свисток, и дружина Пепа Гвардиолы официально вылетела из Кубка. В последние пять лет «Уиган» и «Ман Сити» трижды встречались в рамках Кубка Англии, все дуэли завершились в пользу «латекс», которые переигрывали манкунианцев в трех разных ипостасях – будучи клубом АПЛ, затем Чемпионшипа и вот теперь, представляя Лигу 1.

Что случилось этой ночью?

Поражение от «Уигана» - это типично гвардиоловская неудача, какие иногда с его командами случаются по воле судьбы. Очередная реинкарнация, например, славной победы «Рубина» над «Барселоной». Но со своими деталями. Так, в концовке первого тайма «горожане» остались в меньшинстве: Фабиан Делф грубо сыграл против Макса Пауэра и был изгнан с поля. Судья Энтони Тэйлор сначала, казалось, хотел обойтись «горчичником», но после размышлений и «консультаций» с игроками «Уигана» зажег перед Делфом красный свет, что неимоверно взбесило Гвардиолу. О никудышных нервах Пепа еще поговорим, а пока отметим любопытный факт: красная карточка Делфа оказалась вообще единственной в матче для игроков «Ман Сити», на предупреждение никто не наработал, в то время как в составе «Уигана» четверо парней завершали игру с «горчичниками» в кармане.

Впрочем, даже оставшись в меньшинстве, «Манчестер Сити» целиком и полностью контролировал ход встречи. Владение мячом просто какое-то нереальное – 82.5% на 17.5%, точность передач – 91% на 61%, удары – 29 против 4. А еще гости из Манчестера подали 15 корнеров, а хозяева ни разу не исполняли такой тип стандарта. По игре – доминирование команды Гвардиолы и честное укатывание в газон представителя низшего дивизиона, но на то он и Кубок Англии, чтобы даже в такой ситуации извернуться и подарить волшебство. Вышедший на замену Кайл Уокер ошибся, Уилл Григг подхватил мяч и изумительно пробил по недосягаемой для Браво траектории. Да-да, отличился тот самый Григг. Вы знаете Руса! То есть Уилла, который в огне.

Фанаты

Забив на 79 минуте, «Уиган» отстоял победный счет до финального свистка, после которого истинно английского старорежимного шарма кубковому противостоянию добавили фанаты. Болельщики «Сити» с корнем вырвали рекламные щиты и хотели дополнить ими неидеальные конструкции тел стюардов и полицейских – проще говоря, просто запустили щиты в скопление сил правопорядка. Тем временем, толпа ликующих местных фанатов повалила на поле, чтобы отпраздновать грандиозную победу, и здесь не обошлось без эксцессов. Какой-то парень задел Агуэро, тот толкнул обидчика в ответ и уже готов был сойтись с ним в рукопашной битве, благо, растащили, а то бы весь Уиган линчевал аргентинца прямо на поле. Это уже чересчур. Даже для Кубка Англии.

Взбешённый Гвардиола

А кто не разнервничается, когда твоя команда владеет подавляющим преимуществом, но не выигрывает? Вспышка гнева случилась у Пепа после удаления Фабиана Делфа перед самым перерывом. Гвардиола решил высказать все претензии коллеге Полу Куку, в чьей позе, выражении лица и жестикуляции выразилось полное недоумение: «Мужик, не я его удалял!» В подтрибунном помещении Хосеп никак не мог успокоиться и преследовал Кука до дверей его раздевалки.

Pep Guardiola going after the Wigan manager in the tunnel after Fabian Delph got sent off....😱 pic.twitter.com/IFJ1I1VB9e — Transfer News (@TransferChecker) 19 февраля 2018 г.

Может быть, рассказывал, как его в свое время не взяли в «Уиган»? А если серьезно, то хорошо, что юморист Пол, собиравшийся выставить 14 игроков против «Ман Сити» в стартовом составе, не стал развивать перепалку со своей стороны. После игры Кук признался, что его команде повезло в ряде моментов, а также заявил, что у него нет никаких проблем с Гвардиолой и назвал оппонента «выдающимся тренером». Гвардиола тоже остыл и поздравил «Уиган» с победой: «Такие матчи похожи на финал. Мы сделали все, что могли. У соперника был один удар в створ из-за нашей грубейшей ошибки. Окей, мы принимаем это поражение и поздравляем соперников».

Что дальше?

Как сказал Гвардиола, ближайшая задача «Сити» - подготовка к финалу Кубка Лиги против «Арсенала», матч состоится уже в воскресенье. То есть «золотой требл» все же возможен, только не классический: АПЛ, Лига чемпионов и Кубок Лиги. Сыграет ли какую-то роль в судьбе «Манчестер Сити» неожиданный вылет из Кубка Англии от «Уигана»? Вроде бы глупо делать какие-то серьезные выводы из такого матча, но есть один момент. Гвардиола – перфекционист, такие люди наиболее эффективны, когда им удается поддерживать вокруг себя идеальный порядок. Вылет из кубка для Пепа – это как колючие крошки на столе, их почти не видно, но раздражают неимоверно. Если сумеет смахнуть и забыть, то «Сити» продолжит сезон в обычном темпе. Зависимость команды от текущего вдохновения Гвардиолы очень велика, так что Пепу никак нельзя зацикливаться на том, что случилось в Уигане.