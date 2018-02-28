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Пора выбирать! Лучший футбольный тренер в России

28 февраля 2018, 21:45
Пора выбирать! Лучший футбольный тренер в России

Каждый год называют лучших футболистов, а чем тренеры хуже? «Соккер.ру» помогает определиться и назвать сильнейшего наставника с российским паспортом.

У Бердыева два паспорта, но он так давно работает и живет в России, что справедливо называть его местным специалистом, в отличие от того же Ганчаренко, если целенаправленно искать граждан РФ, претендующих на звание «лучший тренер страны». Но разве нет сейчас никого круче Курбана Бекиевича в ремесле? Давайте проверим, ведь чем многограннее и сложнее кандидаты – тем интереснее выбор.

Курбан Бердыев – лучший

За. 1. Успехи с «Ростовом» - команда без невероятного бюджета обошла «Зенит», достойно сыграла с «Баварией» и МЮ - красавцы. 2. Тактические знания, после «Рубина» его новая команда играла иначе, наставник учился и перестраивался. 3. Задатки менеджера в стиле Фергюсона – Бердыев не просто тренер, и часто это плюс для команд. 4. Опыт и былые успехи, чемпионский «Рубин» - лучшее доказательство, что наставник с характером и системным подходом. 5. Публичный образ Бердыева, по словам очевидцев, отличается от реальности – Курбан Бекиевич еще хитрее, чем кажется. Но при этом мудрый и довольно справедливый тренер. 6. Умение успешно выступить в еврокубках – очень большой плюс, сразу отличает тех, кто изучает соперников.

Против. 1. Вовлеченность в различные «темные» истории, которые позволяют упрекать Бердыева, что думает не только о футболе, следовательно, недорабатывает порой как тренер или вовсе делегирует полномочия, как в «Ростове». 2. Пусть тактика у «Ростова» и «Рубина» была разной, в атакующий футбол Курбан Бекиевич не любит играть, а это не современно, что доказывает тот же Моуриньо в МЮ – немного отстали от трендов, что для тренеров плохо. 3. «Ростов» был высоко, но чемпионских амбиций у Бердыева давно нет – «Рубин» покинул после поражений, вернулся пока тоже без побед. 4. Отказ по разным причинам от «Спартака», сборной России и так далее. Почему лучший тренер в России ни на что значимое не претендует, и быть может, претендовать не будет?

Юрий Семин – главный

За. 1. «Локомотив» - лидер чемпионата России, и отрыв позволяет в случае победы над «Спартаком» в дерби реально претендовать на корону. 2. Опыт говорит за Семина – Юрий Павлович играл в Лиге чемпионов, становился первым в России, а теперь вернулся. 3. Собственно, само возвращение после спорных лет и различных мнений о тренерском состоянии Юрия Павловича – огромный плюс. В солидном возрасте показывает класс. 4. Настолько любит современный футбол, что со своего кармана оплатил перевод книги Гвардиолы, чтобы раньше остальных прочитать мысли успешного молодого коллеги – показательный момент. 5. Как и Бердыев, может полагаться на мудрость, накопленную за прожитые годы, которая позволяет выбраться из капканов недругов.

Против. 1. Последний раз Семин был чемпионом в 2009-м году, когда возглавлял киевское «Динамо», а в России выигрывал в 2004-м. Свежий Кубок – приятный бонус, но первым не был давно, чтобы подкармливать статус новыми титулами. 2. «Локомотив» пока не стал чемпионом, и если помнить, что не во всех командах работа Семина завершалась успехами – до завершения сезона трудно приписывать ему шкуру неубитого медведя. 3. Юрий Павлович иногда очень странно реагирует по ходу матчей. Пусть обыгрывал многих прямых конкурентов чисто и показательно, но если возникают проблемы, смекалка не выручает. В этом смысле Семин похож на Венгера – гнет привычную линию, поздно выдумывать новую.

Леонид Слуцкий – сильнейший

За. 1. Слуцкий трижды был чемпионом России, по два раза брал Кубок и Суперкубок, причем опережал команды и Бердыева, и Семина. 2. Молодой и жаждущий знаний. В отличие от подавляющего большинства коллег, может значительно прибавить – возраст позволяет. 3. Не трусливый, поехал в Англию, и хотя о результатах путешествия будет в разделе «против», не испугался. 4. Не собирается останавливаться и попробует зайти в западный тренерский мир через веселую Голландию.

Против. 1. В Чемпионшипе – очень трудной лиге, не получилось. 2. Слуцкий всегда отличался некой осторожностью, переходящей границы допустимого в мире тренеров высшей лиги – не самый смелый и удалой, хотя и грамотный. 3. ЦСКА не стал намного хуже без Леонида Викторовича, есть интересные наработки, у армейцев не все держалось на тренере, есть Гинер, структура игры и команда семейного типа. 4. И «Халл Сити», и «Витесс» - клубы средние, даже слабые, поэтому не сказать, что Слуцкого высоко оценивают на Западе. 5. Провалы в еврокубках и со сборной сказываются на статусе Леонида Викторовича. Если бы зарекомендовал себя в Лиге чемпионов или на Евро-2016 – мог метить выше, а не подшучивать над собой в некогда хорошей передаче: «Куда я полез?»

Карпин, Черчесов, Шалимов, Гаджиев, Семак и все остальные

За. 1-5. Все местные специалисты работают или работали главными тренерами в России, в том числе, в заметных клубах или даже первой сборной, как Станислав Саламович – это их плюс.

Против. 1-5. Ни разу не были чемпионами России, ни разу не создавали команду, о которой бы говорили за пределами страны. И это далеко не первый минус добротных, но не элитных тренеров. В «Севилью» не позовут, когда уволят Монтеллу, не позовут в «Спартак» или «Зенит».

Мнение читателей. Кто лучший тренер  России прямо сейчас?

Конечно, в «Рубине» считают, что самый крутой специалист сейчас с ними. У Бердыева совсем недавно была прекрасная репутация, но по непонятной причине ему некоторые фанаты приписали «развал „Ростова“», хотя на деле там закончились деньги еще до его прихода, и удивляли скорее успехи, чем последующий кадровый переполох.

Семин тоже не всегда был так хорош, как в новом сезоне. Были необъяснимые решения, и как Бердыев оказался сейчас в «Рубине», который на своем дне – спортивная команда из Казани ниже падать права не имеет, так Юрий Павлович отправлялся тренировать «Габалу», работал в «Мордовии» и с «Анжи». По Слуцкому тоже можно сказать, что «Халл Сити» и предполагаемый «Витесс» не шаги вперед после чемпионств с ЦСКА.

Карпин, Черчесов, Гаджиев или Шалимов по разным причинам отстанут от названной тройки, как и любой другой специалист. Поскольку «Зенит» тренируют иностранцы, а со «Спартаком» долгожданный титул взял только итальянец Каррера, то выбор фактически между Слуцким – которого вряд ли назовут фаворитом после опыта в «Халл Сити», и двумя ветеранами. Бердыеву 65 лет, Семину весной будет 71.

Так сложилось, что лучший местный тренер России скорее возрастной и опытный, чем молодой и румяный покоритель еврокубков – таковых попросту нет. Новые специалисты пока сами себя не подготовили – тренер всегда самостоятельная фигура, а к персонам вроде Черчесова у футбольных болельщиков предсказуемо слишком много претензий, чтобы назвать наставника сборной лучшим. Выберете между Семиным и Бердыевым или видите кого-то нового, пусть без чемпионского опыта, но готового сенсационно выйти на вершину?

Опрос: Выбирай лучшего российского тренера!

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Все комментарии
pomor45
pomor45
06 марта в 22:08
Российский тренер не может быть лучшим: они все одинаковые.
Denfard
Denfard
03 марта в 21:45
Для Карпина первый блин оказался комом, Ростов проиграл Краснодару 1 -3 команда Ростова провалила второй тайм очень плохо, теряли мяч на ровном месте нападающие слабоваты и не опытны да и защита дырявая.
Denfard
Denfard
03 марта в 16:23
Валера Карпин с богом тебя и удачи тебе в Ростове.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
03 марта в 13:48
Парни - Добрый день. У нас в России нет best of the best - отличных футбольных тренеров, они все одинаковые и одинаково мыслят и тренеруют под копирку. Последним из Могикан был Валерий Васильевич Лобановский - Светлая Память, Великому Тренеру.
Goal2
Goal2
03 марта в 08:59
слуцкий-лучший я в ступоре ахахаха. по любому туркмен царь зверей. ну кто такой сёмин? простой деревенский мужик. мордовия где она? анжуйцы чего добились с ним? чё он там ещё тренерил кроме паровозов?. габала где она? динамо киев. они были чемпионами. так хохляндия всю сметану в клубе собирает как питерская лазурь. один локо светлое пятно. у бикиича в рубине сказка получилась из пердива. у ростова сказка получилась из пердива если бы не кабинет, туркмен стал бы трижды героем с разными командами с сбродом которых не знали как зовут ахахахаха
grroznyi85
grroznyi85 ответил корабел
03 марта в 05:19
корабел:
Ошибаетесь. Семака в Зенит позовут. И, полагаю, довольно скоро)))
Только вот не факт что Семак на данном этапе своей карьеры сам захочет в "Зенит" идти.
Denfard
Denfard
03 марта в 00:33
Со следующего года в премьер лиге будет 20 команд, говорили чиновники, что с 2018 года в РФПЛ будет играть 20 команд а где же они опять врали.
Владимир Ким
Владимир Ким ответил maldalik
02 марта в 12:50
maldalik:
Где это Бердыев резко пошел вниз? Вы бы хоть конца сезона дождались. Да и работу Семина в Мордовии я бы назвал провальной, с ним 8 вроде место без него - вылет...
Взять команду с кучей балласта и походу чемпионата перестроить команду под силу только талантливому тренеру. Да и разговоры про "автобус" уже не актуальны. Да, у Бердыева команды мало пропускают, но и забивают далеко не меньше всех. Так что рано хоронить "Рубин". Следующий сезон покажет
корабел
корабел
02 марта в 12:45
Ошибаетесь. Семака в Зенит позовут. И, полагаю, довольно скоро)))
maldalik
maldalik ответил Ваня лучший
02 марта в 11:21
Ваня лучший:
Макс, ты не понял сути вопроса. Речь идет о выборе лучшего тренера России не за сезон, а на сегодняшний момент ( среди действующих). Среди действующих с учетом суммы результатов, пожалуй Слуцкий ( он действующий), Семин на этот момент да, но с учетом последних лет скорее нет. Бердыев резко пошел вниз. Ганчаренко - белорус (нельзя). А больше ярких личностей и нет. Семаку рановато, Шалимов - вряд ли? А Карпину нужна другая номинация.
Где это Бердыев резко пошел вниз? Вы бы хоть конца сезона дождались. Да и работу Семина в Мордовии я бы назвал провальной, с ним 8 вроде место без него - вылет...
kent77
kent77
02 марта в 08:44
Чья команда выиграет чем тот тренер и лучший, в данный момент пока Это Сёмин
El Dassory
El Dassory
01 марта в 22:02
Очень трудный вопрос, Палыч конечно оставил приятное впечатление Локо времен Лоськова, Измайлова, Овчиникова, хотя Газаев тоже был не хуже, а может и лучше, но Палыч, как и Газаев тренеры одного клуба, помните провал Палыча в московском Динамо, или Газаева в сборной, а с Динамо Киев мог выстрелить и Карпин. Если говорить на данный момент, представьте Нойера в Амкаре, вы думаете Амкар лидировал бы в Чемпионате России, не думаю, для меня Нойер - это Бердыев, не важно какое щас место занимает Рубин, он лучший, меня поймут люди разберающиеся в Футболе, будь щас он тренером условного ЦСКА, Зенита, Спартака, он был бы на вершине таблицы и играл бы в 1/8 ЛЧ, узбек однозначно лучший тренер современности, лучший 10 лет назад, лучший именно в данный момент.
112910415
112910415
01 марта в 19:46
выберем Палыча и будем ждать молодую смену!
Bekelman55
Bekelman55
01 марта в 19:34
Какой Семак? Что он сделал ??? В 10 защитников играет и от Ростова 4-рку пропускает? Бред.
Из действующих тренеров лучший Семин и только. За все время трио лучших ( именно чемпионатов России ) : Газзаев- Романцев - Семин
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Багров-брат
01 марта в 17:16
Багров-брат:
От аналитиков и оценщиков тренерской работы нет отбоя...))) А кто-нить из вас, асов тренерского дела, хотя бы однажды, хотя бы дворовую команду пацанов тренировал? Так, что бы они выиграли у пацанвы соседних дворов? Диванные, продолжайте одаривать специалистов званиями "физрук", сами же и в физруки не годитесь...)))
Ты, где здесь увидел, чтобы кто-то физрук написал? Вон верху барабанщик№2 намекает на одного тренера, свой "богатый 39" вывалил и с довольной харей ухмыляется, довольный с мыслью:"Вот, как я их")). Ты наверно про него имеешь в виду?).
Байкал-38
Байкал-38
01 марта в 15:38
Любимая игрушка гастарбайтера из страны хлопка и солнца!
zamsb
zamsb
01 марта в 14:26
Лучший тренер тот, чей коллектив возглавляет турнирную таблицу.
Багров-брат
Багров-брат
01 марта в 14:24
От аналитиков и оценщиков тренерской работы нет отбоя...))) А кто-нить из вас, асов тренерского дела, хотя бы однажды, хотя бы дворовую команду пацанов тренировал? Так, что бы они выиграли у пацанвы соседних дворов?
Диванные, продолжайте одаривать специалистов званиями "физрук", сами же и в физруки не годитесь...)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
01 марта в 13:53
makkie:
Прямо сейчас однозначно Сёмин. В прошлом году Каррера - если отбросить паспорт.
Макс, ты не понял сути вопроса. Речь идет о выборе лучшего тренера России не за сезон, а на сегодняшний момент ( среди действующих). Среди действующих с учетом суммы результатов, пожалуй Слуцкий ( он действующий), Семин на этот момент да, но с учетом последних лет скорее нет. Бердыев резко пошел вниз. Ганчаренко - белорус (нельзя). А больше ярких личностей и нет. Семаку рановато, Шалимов - вряд ли? А Карпину нужна другая номинация.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
01 марта в 11:09
По мне так Слуцкий, Слуцкий трижды был чемпионом России, по два раза брал Кубок и Суперкубок, причем опережал команды и Бердыева, и Семина.
Великолепный
Великолепный
01 марта в 10:39
В этом сезоне Семин лучший, к гадалке не ходи!))
LOpp
LOpp ответил anyway
01 марта в 10:36
anyway:
а почему гончаренко почти свой?)
белорус же
Roger Young
Roger Young
01 марта в 10:36
Нет ни одного нормального тренера
viv
viv
01 марта в 10:32
На сегодня - Семин, а вообще, лучший Российский тренер Газзаев!
blitz
blitz
01 марта в 10:30
Лучший тренер у пупсиков!
anyway
anyway ответил LOpp
01 марта в 10:26
LOpp:
я бы еще упомянул Тарханова, да и Гончаренко почти свой, а на данный момент определенно лучший Семин.
а почему гончаренко почти свой?)
LOpp
LOpp
01 марта в 10:19
я бы еще упомянул Тарханова, да и Гончаренко почти свой, а на данный момент определенно лучший Семин.
mikysss
mikysss
01 марта в 09:38
Не надо судить за прошлые заслуги. бекиеч никакой уже давно, палыч сейчас чуть лучше даже смотрится. семак ну пока рано еще говорить их в еврокубках даже нет ...
mikysss
mikysss ответил parallels
01 марта в 09:36
parallels:
лучший женский тренер - однозначно, карера!
ну твою женскую сборную в которой такие авки носят он точно "отренировал" бы по полной. будь он не женат и не имел бы детей и любил мужиков
makkie
makkie
01 марта в 09:22
Прямо сейчас однозначно Сёмин.
В прошлом году Каррера - если отбросить паспорт.
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