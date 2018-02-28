Пора выбирать! Лучший футбольный тренер в России

Каждый год называют лучших футболистов, а чем тренеры хуже? «Соккер.ру» помогает определиться и назвать сильнейшего наставника с российским паспортом.

У Бердыева два паспорта, но он так давно работает и живет в России, что справедливо называть его местным специалистом, в отличие от того же Ганчаренко, если целенаправленно искать граждан РФ, претендующих на звание «лучший тренер страны». Но разве нет сейчас никого круче Курбана Бекиевича в ремесле? Давайте проверим, ведь чем многограннее и сложнее кандидаты – тем интереснее выбор.

Курбан Бердыев – лучший

За. 1. Успехи с «Ростовом» - команда без невероятного бюджета обошла «Зенит», достойно сыграла с «Баварией» и МЮ - красавцы. 2. Тактические знания, после «Рубина» его новая команда играла иначе, наставник учился и перестраивался. 3. Задатки менеджера в стиле Фергюсона – Бердыев не просто тренер, и часто это плюс для команд. 4. Опыт и былые успехи, чемпионский «Рубин» - лучшее доказательство, что наставник с характером и системным подходом. 5. Публичный образ Бердыева, по словам очевидцев, отличается от реальности – Курбан Бекиевич еще хитрее, чем кажется. Но при этом мудрый и довольно справедливый тренер. 6. Умение успешно выступить в еврокубках – очень большой плюс, сразу отличает тех, кто изучает соперников.

Против. 1. Вовлеченность в различные «темные» истории, которые позволяют упрекать Бердыева, что думает не только о футболе, следовательно, недорабатывает порой как тренер или вовсе делегирует полномочия, как в «Ростове». 2. Пусть тактика у «Ростова» и «Рубина» была разной, в атакующий футбол Курбан Бекиевич не любит играть, а это не современно, что доказывает тот же Моуриньо в МЮ – немного отстали от трендов, что для тренеров плохо. 3. «Ростов» был высоко, но чемпионских амбиций у Бердыева давно нет – «Рубин» покинул после поражений, вернулся пока тоже без побед. 4. Отказ по разным причинам от «Спартака», сборной России и так далее. Почему лучший тренер в России ни на что значимое не претендует, и быть может, претендовать не будет?

Юрий Семин – главный

За. 1. «Локомотив» - лидер чемпионата России, и отрыв позволяет в случае победы над «Спартаком» в дерби реально претендовать на корону. 2. Опыт говорит за Семина – Юрий Павлович играл в Лиге чемпионов, становился первым в России, а теперь вернулся. 3. Собственно, само возвращение после спорных лет и различных мнений о тренерском состоянии Юрия Павловича – огромный плюс. В солидном возрасте показывает класс. 4. Настолько любит современный футбол, что со своего кармана оплатил перевод книги Гвардиолы, чтобы раньше остальных прочитать мысли успешного молодого коллеги – показательный момент. 5. Как и Бердыев, может полагаться на мудрость, накопленную за прожитые годы, которая позволяет выбраться из капканов недругов.

Против. 1. Последний раз Семин был чемпионом в 2009-м году, когда возглавлял киевское «Динамо», а в России выигрывал в 2004-м. Свежий Кубок – приятный бонус, но первым не был давно, чтобы подкармливать статус новыми титулами. 2. «Локомотив» пока не стал чемпионом, и если помнить, что не во всех командах работа Семина завершалась успехами – до завершения сезона трудно приписывать ему шкуру неубитого медведя. 3. Юрий Павлович иногда очень странно реагирует по ходу матчей. Пусть обыгрывал многих прямых конкурентов чисто и показательно, но если возникают проблемы, смекалка не выручает. В этом смысле Семин похож на Венгера – гнет привычную линию, поздно выдумывать новую.

Леонид Слуцкий – сильнейший

За. 1. Слуцкий трижды был чемпионом России, по два раза брал Кубок и Суперкубок, причем опережал команды и Бердыева, и Семина. 2. Молодой и жаждущий знаний. В отличие от подавляющего большинства коллег, может значительно прибавить – возраст позволяет. 3. Не трусливый, поехал в Англию, и хотя о результатах путешествия будет в разделе «против», не испугался. 4. Не собирается останавливаться и попробует зайти в западный тренерский мир через веселую Голландию.

Против. 1. В Чемпионшипе – очень трудной лиге, не получилось. 2. Слуцкий всегда отличался некой осторожностью, переходящей границы допустимого в мире тренеров высшей лиги – не самый смелый и удалой, хотя и грамотный. 3. ЦСКА не стал намного хуже без Леонида Викторовича, есть интересные наработки, у армейцев не все держалось на тренере, есть Гинер, структура игры и команда семейного типа. 4. И «Халл Сити», и «Витесс» - клубы средние, даже слабые, поэтому не сказать, что Слуцкого высоко оценивают на Западе. 5. Провалы в еврокубках и со сборной сказываются на статусе Леонида Викторовича. Если бы зарекомендовал себя в Лиге чемпионов или на Евро-2016 – мог метить выше, а не подшучивать над собой в некогда хорошей передаче: «Куда я полез?»

Карпин, Черчесов, Шалимов, Гаджиев, Семак и все остальные

За. 1-5. Все местные специалисты работают или работали главными тренерами в России, в том числе, в заметных клубах или даже первой сборной, как Станислав Саламович – это их плюс.

Против. 1-5. Ни разу не были чемпионами России, ни разу не создавали команду, о которой бы говорили за пределами страны. И это далеко не первый минус добротных, но не элитных тренеров. В «Севилью» не позовут, когда уволят Монтеллу, не позовут в «Спартак» или «Зенит».

Мнение читателей. Кто лучший тренер России прямо сейчас?

Конечно, в «Рубине» считают, что самый крутой специалист сейчас с ними. У Бердыева совсем недавно была прекрасная репутация, но по непонятной причине ему некоторые фанаты приписали «развал „Ростова“», хотя на деле там закончились деньги еще до его прихода, и удивляли скорее успехи, чем последующий кадровый переполох.

Семин тоже не всегда был так хорош, как в новом сезоне. Были необъяснимые решения, и как Бердыев оказался сейчас в «Рубине», который на своем дне – спортивная команда из Казани ниже падать права не имеет, так Юрий Павлович отправлялся тренировать «Габалу», работал в «Мордовии» и с «Анжи». По Слуцкому тоже можно сказать, что «Халл Сити» и предполагаемый «Витесс» не шаги вперед после чемпионств с ЦСКА.

Карпин, Черчесов, Гаджиев или Шалимов по разным причинам отстанут от названной тройки, как и любой другой специалист. Поскольку «Зенит» тренируют иностранцы, а со «Спартаком» долгожданный титул взял только итальянец Каррера, то выбор фактически между Слуцким – которого вряд ли назовут фаворитом после опыта в «Халл Сити», и двумя ветеранами. Бердыеву 65 лет, Семину весной будет 71.

Так сложилось, что лучший местный тренер России скорее возрастной и опытный, чем молодой и румяный покоритель еврокубков – таковых попросту нет. Новые специалисты пока сами себя не подготовили – тренер всегда самостоятельная фигура, а к персонам вроде Черчесова у футбольных болельщиков предсказуемо слишком много претензий, чтобы назвать наставника сборной лучшим. Выберете между Семиным и Бердыевым или видите кого-то нового, пусть без чемпионского опыта, но готового сенсационно выйти на вершину?

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