  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Португалия. Примейра
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 2:0 Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.148.317
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 2:1 Логотип футбольный клуб МалагаМалага1.374.78.5
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария2.254.12.95

Пошлый «Зенит» и судейский скандал

11 марта 2018, 17:00
Пошлый «Зенит» и судейский скандал

Арбитр помешал «Ростову» победить, а «Соккер.ру» просит читателей помочь выяснить, какую пользу «Зениту» принес тренер Манчини? 

Знаете хоть что-то полезное для команды, что у тренера Манчини в «Зените» получилось? Пишите в комментариях, а пока важно поговорить о задачах наставника и их реализации. 

Определить тактическую модель

Вы поняли, зачем «Зенит» обманывал накануне матча? На официальных каналах клуба нарисовали Ивановича левым защитником в схеме с четверкой в обороне. Что за детский сад? ЦСКА, если Вернблум в атаке – так и рисует. Определить тактику любой соперник сможет за две минуты. Карпина не испугала схема «5-3-2», поскольку для РФПЛ это тренд 2014-го года. Тем более, из-за травмы Мамманы тренер Роберто быстро предал идею захватить «Ростов» зеркальной тактикой. 

Стратег из него давно никакой, обычно можно увидеть неумение «Зенита» взломать позиционно сильных и сидящих глубоко соперников или банальные навесы на форварда. Или проблемы: Кокорина сбил с цели неправильной тактикой, опорная зона у «Зенита» странная, выход в атаку слабый, особенно если вдруг Кришито не на поле. Куда ни глянь – тактически Манчини провалился. Ничего хорошего о тактике фаворита не сказать, сами видели, «Ростов» был строже и четче по построениям, хотя Карпин в команде недавно. 

Из «Ростова» в «Зенит»: билет в один конец

Вызвать прогресс футболистов

Персональная работа с игроками открывает перспективы. Одна из ключевых задач любого тренера – чтобы игрок показал даже больше, чем сам ждал. Разве в «Зените» именно так? Лунев, Кузяев, Кришито и Кокорин – четверка, игравшая в этом сезоне прилично, а иногда круто. Все прибавили не из-за Манчини, поскольку, как только ошибались, то было видно, что тренер им не помощник. 

Физически «Зенит» во всех матчах нового года проваливался, нет фундамента для индивидуального прогресса. Манчини благополучно затормозил прогресс всех вместе. В заявке нет игрока, который привлечет скаутов из топ-5. Паредес тоже подешевел после такого сезона, не прибавил в цене. Про то, как работают с новичками зимы, лучше не будем – по Оздоеву все понятно. 

Выбрать трансферный вектор

Манчини говорил, что президент РФ сказал «Зениту» покупать российских игроков? Во-первых, не говорил, лишь подколол за иностранцев. Во-вторых, странное оправдание после того, как потратили десятки миллионов. Главный тренер должен ставить перед собой цели и идти к ним. Хотел купить игроков зимой – надо было общаться с Миллером и Фурсенко, быть настойчивым. Ныть в прессе – не выход, но Манчини не менеджер в классическом английском понимании.

Итальянец проиграл Фурсенко и компании борьбу за тот состав, который хотел увидеть. Но кто сказал, что если купить Манчини игроков мирового уровня, то они будут прибавлять и покажут себя в России? Даже у Ивановича не всегда получается, а он ведь топ-футболист, пусть и старый. Манчини жалуется на кадровое состояние команды, но сам виноват – набрал аргентинцев, которые не играют мощно. Или им не везет, как бедняге Маммане – крепкого ему здоровья. 

Уметь мотивировать игроков

Знаете, почему Кокорин не сыграл с «Ростовом»? Скорее всего, причиной стало интервью, в котором Александр задел Манчини, посчитав бредом оценку тренера игры команды в Лейпциге. Еще один конфликт, хотя Дзюба и Шатов в новых клубах сразу заиграли. Значит, дело в Манчини. Плюс все резервисты «Зенита» выступают ужасно – вспомните матч против «Бней-Иегуды», посмотрите, как основных подстраховали против «Ростова». 

Даже один из лучших российских футболистов в истории в «Зените» обнаглел настолько, что закончил карьеру, но получает зарплату. Речь о Жиркове – больно смотреть. А еще больнее, что Юрий на пенсии смотрится лучше многих коллег по «Зениту». В успех Манчини в будущем сезоне не верит даже собственный капитан. Кришито уйдет, что показывает, насколько тренер умеет сплотить и создать коллектив. Один за всех и все за одного? Это к Боярскому, в «Зените» все иначе. Команда безвольная и скучная. 

Бороться с обстоятельствами

«Зенит» в Ростове-на-Дону играл без Кришито, Паредеса и Ерохина, не вышел в основе Кокорин, травмировались Лунев и Маммана. Не повезло. Но слабый футбол от фаворита сезона показывает много месяцев под руководством Манчини. Частные беды объясняют, почему «Ростову» было проще играть в четкий футбол против богатого гостя, но не отменяют ключевой вопрос сезона по «Зениту». 

Зачем команде бесполезный Манчини? Работает уже не просто ужасно, а бездарно. Зачем платить такому тренеру и топтаться на месте? Вопрос руководителям «Зенита», ведь если они болеют за команду, то знают, что нужно делать после таких матчей и серий. Сейчас Манчини попробует спастись с помощью победы над «Лейпцигом», но вряд ли получится. Игру за пару дней не поставить, а не каждый соперник перепугается, как «Селтик». 

Семь грехов «Зенита»

Именно так выглядит команда без тренера?

Все клубы, промахнувшиеся с тренером, похожи. «Реал», когда ошибался с наставниками, выглядел примерно так, как сейчас «Зенит», только с поправкой на класс исполнителей. У «Барселоны» был похожий период. Манчини так комично пробовал за счет перехода с трех центральных на двух и обратно обыграть «Ростов», что только большая удача могла накликать победу за счет катания мяча поперек поля. 

«Зенит» в России у многих может выиграть на классе футболистов. Но крайне редко команда без главного тренера добивается чего-то значимого. Сегодня праздник – не проиграли в гостях «Ростову», но праздник грустный – Манчини может оказаться на пятом месте в таблице, если конкуренты выступят удачнее. 

Может, «Зенит» хотя бы подаст апелляцию с целью переигровки матча с «Ростовом»? Ведь Мевля точно наступил на ногу Калачеву, арбитр находился в идеальной позиции –  чистый пенальти. Значит, гостям подарили шанс не проиграть, пора возмущаться. Будучи «Зенитом», играть так бездарно, вырывая ничью за счет решения арбитра, попросту пошло. Это уже не трагикомедия, а фарс. 

Если Манчини доверяют, то самому главному человеку в клубе пора проверить тех, кому он делегировал полномочия. «Зенит» третий сезон подряд мертвый. Раньше был живее – за счет Халка, потом за счет Жулиано. Манчини не любит бразильцев, но у него есть больший грех – не тренер, а гастролер, который зарабатывает деньги, торгуя давно подмоченной репутацией. 

«Ростов» должен был сегодня победить – сами виноваты, более слабым «Зенит» в гости в ближайшее время вряд ли приедет, но команду Карпина хотя бы можно похвалить за приличную игру. А «Зенит» даже ругать не хочется – на дне. Еще один год без Лиги чемпионов вероятен, «Краснодару», ЦСКА и «Спартаку» - командам играющим, с идеями, хотя и своими провалами, стыдно финишировать ниже набора игроков с Манчини в качестве зрителя с блокнотом. 

Три подряд игры на 0:0 в РФПЛ, вылет из Кубка России, влеты «Локомотиву» и «Спартаку», поражения в выездных матчах ЛЕ на протяжении всего сезона. Манчини провалил столько матчей, что другого на его месте давно отправили бы в отставку. А Роберто останется, ведь Фурсенко не хочет признавать свою ошибку – давно мечтал привезти итальянца в Россию, «Зениту» не хочется выплачивать компенсацию, а с нынешними директорами есть риск третий раз подряд прогадать с главным тренером. 

Так что это не стечение обстоятельств, не невезение, «Зенит» находится на дне сознательно. Никто не хочет брать ответственность на себя, а раз так – «Ростов» чудом, благодаря скандальному решению арбитров в пользу «Зенита» не побеждает дома фаворита. Впрочем, какого фаворита? Третий сезон команда в лучшем случае претендует на третью строчку в таблице, футбольный Санкт-Петербург теряет ресурсы, время и статус. 

Виноват не только тренер, но именно его бездарная работа бросается в глаза, ведь какой-никакой класс у футболистов «Зенита» есть, надо умудриться часто терять очки. Но что игроки могут без тактики, стратегии и подготовки? Они лишь набор продуктов, из которых не приготовили ничего вкусного. Ноль ударов в створ ворот «Ростова», в последних 11 турах РФПЛ «Зенит» набрал меньше пунктов, чем «Тосно». У Луческу после аналогичного отрезка было на четыре очка больше, Мирча шел вторым в таблице – итальянец работает хуже румына.

Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера точит нож, чтобы резать мясо
Вчера, 19:32Александр Чистяков в блоге Тренерская доля25
Руководство «Зенита» дало добро на переговоры Манчини со сборной Италии
Вчера, 18:42 123
Манчини сегодня утром заметили в аэропорту Санкт-Петербурга
Вчера, 09:23 149
Увольнение Карреры. Ошибка, неизбежность, спасение
25 апреляИгнат Березин в блоге За и против58
Гришин сообщил, что возглавил юрмальский «Спартак»
19 апреля 9
Синиша Михайлович может встать у руля «Ростова» или «Динамо»
19 апреля 46
Обсудить
Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
17 марта в 23:13
Ну про Дзюбу и Шатова не надо торопиться! Может просто они ЕЩЕ не успели проявить себя в своем амплуа??
Ждём-с...!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
17 марта в 23:08
Рыба гниет с головы! Но кто Голова в клубе? и есть ли Голова?
Аденн
Аденн
17 марта в 18:19
    П.Пар
    П.Пар
    17 марта в 12:32
    Никто не спорит, судья совершил ошибку. Сознательно или нет, не о том речь. А раньше судьи явных ошибок не совершали??? В пользу или против того же Зенита? Или Спартака, или ЦСКА, или других команд, где их ошибки не вызывали такой скандал? Нечего базарить попусту и болтать о переигровке. Надо решать проблему судейства. Как? Да элементарно: вводить видеоповторы. Вот тогда и ошибок будет не в пример меньше
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответил Konstantin 6546
    15 марта в 18:22
    Konstantin 6546:
    Все такие спецы,аж но стыдно за людей,кроме зависти.ничего не видно.Тренера надо вроде Слуцкого.чтобы те ресурсы которые есть,про76,выжил всё что есть,и кинул клуб,вот именно такой тренер нужен.Если не понраву аргентинцы,можно болеть за Тосно,или любой другой клуб с Российским паспортом.По секрету открою тайну.В Испание,есть один игрок.и он кстати рекорды ставит,один за одним,и он с Аргентины)),а в Сборной,вместе с ним играет Краневитер и тд.То есть вся Аргентина,считает талантливыми молодыми игроками,и многие клубы рады были бы урвать,а у нас считают недоигроками....хотя откуда у наших такое высокомерие?В наш чемпионат никто не хочет ехать,чисто так..бабла по быстрому рубануть.Да и об нашем чемпионате так из вежливости говорят,ну да хороший чемпионат,а когда у того же игрока берут интервью по другому вопросу,мол честно я не слежу,и отметить некого,так наугад пальцам в небо тыкнет.Зенит классная команда с офигенным тренером,и руководством,менеджментом и тд. те кто не играл,попробуйте сами,когда 11 здоровых,крепких мужиков встали у своих ворот,и даже не бегут в атаку,сложно забить,и так матч за матчем Зенита.Ни у одного из клубов РФПЛ не видел,чтобы так закрывались.А то что судейство вытворяет,надо быть готовыми,даже на юниорском уровне такое может быть,а тут профи,ох..ах какие плохие судьи,наверно надо решать.ведь это каждый год такое,нанимать Сербских или каких других стран не заинтересованных.Александр Писарев прямо говорит о недостатках РФПЛ его никто не послушал.а нас любителей футбола тем более.Если наши хотят раз из раза смотреть,как наша Сборная проигрывает как на евро,проиграли,а не беда пошлите в сауну раков,пиво,или шампусик под гимн попьем,кальянчик и тд.то конечно надо всех выгнать,и оставить с Российским паспортом.И забыть вообще про приезд Испанских клубов и других стран.На дворе 2018 год до сих пор с ярких воспоминаний что когда то Ротор обыграл МЮ,или Спартак выиграл у Арсенала,даже 4 мяча заколотили,но это когда было, давно.Надо признать наши в футбол не умеют играть).Если так и будем всех выгонять,то останутся воспоминание давно минувших дней, через 30 лет будут также вспоминать,когда то обыграл Севилью с крупным счётом.Хорошо ругать тех,кто что то делает для развития спорта.Правильно руководство делает,хочешь за стол сесть,заслужи).Если будут матч Зенита,а параллельно Спартака где наши лучшие игроки Кутепов и Джикия прям не задумываясь переключу на Зенит)) с типо фиговым тренером,фиговыми Аргентинцами,ине понятной тактикой(фланговые навесы и пасы в свободную зону)вот чему их учит.Кстати Пепу тоже было сложно научить,сколько было проб и ошибок,вылеты с кубков,и при таких растратах,а теперь деферамбы поют.
    КАКОЙ ТО СУМБУР И ОХИНЕЯ.
    pomor45
    pomor45 ответил SanitarForest
    14 марта в 23:00
    SanitarForest:
    Зенит-клуб вор... ворует игроков,ворует очки,ворует деньги... и распоряжается наворованным как воры мелкого пошиба...
    Не ворует, а покупает при полном удовольствии и покупаемых их игроков и продаваемых их клубов.
    sashasokol
    sashasokol ответил pomor45
    14 марта в 07:20
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил pomor45
      14 марта в 01:02
      Не неси чушь.
      sashasokol
      sashasokol ответил Romkurch
      13 марта в 12:39
      Все просто, если Атлетико - Локомотив 3:0, а Зенит -Локомотив 0:3, то Зенит - Атлетико 0:6. Позор в квадрате.
      Romkurch
      Romkurch ответил sashasokol
      13 марта в 12:32
      sashasokol:
      А силу Зенита показал Локомотив 29.10.2017. Если забыл, то напомню, Зенит проиграл 0:3.
      Сила Локомотива в матче с Атлетико, позор не меньше спартаковского.
      Леонид Прохорцев 1
      Леонид Прохорцев 1
      13 марта в 02:17
      Кадровые вопросы, в том числе и с приёмом тренера, решает президент клуба. Фурсенко блестяще распилил сотню миллионов евро бюджетных денег, а теперь почему то козлом отпущения делают стрелочника. А может стоит спросить с руководителя клуба об эффективности использования громадных денег и его хвастливых обещаниях выиграть все турниры. Пока в стране подобные менеджеры не будут отвечать за провал порученного дела, мы будем лицезреть на убогие команды, а у этих деятелей в карманах будут приятно похрустывать доллары и евро.
      Djon_V
      Djon_V ответил JackNorz
      13 марта в 01:30
      JackNorz:
      Фурсенко как раз таки не ошибся, у него все хорошо
      Тоже верно, но от этого не легче
      pomor45
      pomor45 ответил Саня Локомотив
      12 марта в 22:22
      Саня Локомотив:
      В этом году Чемпион России выйдет из группы ЛЧ!!!
      Уже сейчас понятно, что это будет чемпион максимально уровня 1/8 ЛЕ. Из группы Локомотив не выйдет даже из самой удачной группы. Он и в этом году не вышел бы в 1/16 ЛЕ, если бы ему попалась группа того же Зенита.
      SanitarForest
      SanitarForest
      12 марта в 20:02
      Зенит-клуб вор... ворует игроков,ворует очки,ворует деньги... и распоряжается наворованным как воры мелкого пошиба...
      ckori
      ckori ответил zenit_forever2014
      12 марта в 18:37
      zenit_forever2014:
      Уважаемый автор....специально для слепых и ничего не понимающих в футболе.... На 45+2-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" (0:0) бригада Алексея Еськова допустила ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Сапета задержал руками Дриусси в штрафной площади ростовчан. Еськов это нарушение не увидел. А первый ассистент Дмитрий Мосякин ему не помог. Скандал в том, что он в начале ошибся, а потом просто выровнялся по ошибкам....
      А был ли там пенальти?думаю что не был-!Да и вообще игра была хорошая,но Ростов жалко потерял 2 очка!
      ckori
      ckori
      12 марта в 18:33
      Конечно это не совсем правильно сказать,что Спартак сила,а Зенит это не хорошо!Во первых если Спартак будет 2-й,а Зенит-ка 3-й-это не очём не говорит!Все 5 команд известны 1-Локо,2-Цска3-Спартак4-Зенит и 5 -Краснодар!Кубок у Спартака!Супер кубок у Спартака и можно сказать что сезон для спартаковцев -отличный!Вот тут пиши что хочешь,но игры нет-всё как то неожиданно!Локо и Цска играют в напряжённом режиме и побеждают!Спартак пока тренируется типа с Ска Хабаровск!
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил pomor45
      12 марта в 13:54
      В этом году Чемпион России выйдет из группы ЛЧ!!!
      sashasokol
      sashasokol ответил Romkurch
      12 марта в 13:34
      А силу Зенита показал Локомотив 29.10.2017. Если забыл, то напомню, Зенит проиграл 0:3.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
      12 марта в 12:44
      Пошлый DaveGrohl и ни капли объективности!
      Rybkin
      Rybkin
      12 марта в 08:56
      ЗаМАНЧИНИный "Зенит" протух!
      JackNorz
      JackNorz ответил Djon_V
      12 марта в 08:15
      Фурсенко как раз таки не ошибся, у него все хорошо
      maldalik
      maldalik ответил Konstantin 6546
      12 марта в 07:38
      Konstantin 6546:
      Все такие спецы,аж но стыдно за людей,кроме зависти.ничего не видно.Тренера надо вроде Слуцкого.чтобы те ресурсы которые есть,про76,выжил всё что есть,и кинул клуб,вот именно такой тренер нужен.Если не понраву аргентинцы,можно болеть за Тосно,или любой другой клуб с Российским паспортом.По секрету открою тайну.В Испание,есть один игрок.и он кстати рекорды ставит,один за одним,и он с Аргентины)),а в Сборной,вместе с ним играет Краневитер и тд.То есть вся Аргентина,считает талантливыми молодыми игроками,и многие клубы рады были бы урвать,а у нас считают недоигроками....хотя откуда у наших такое высокомерие?В наш чемпионат никто не хочет ехать,чисто так..бабла по быстрому рубануть.Да и об нашем чемпионате так из вежливости говорят,ну да хороший чемпионат,а когда у того же игрока берут интервью по другому вопросу,мол честно я не слежу,и отметить некого,так наугад пальцам в небо тыкнет.Зенит классная команда с офигенным тренером,и руководством,менеджментом и тд. те кто не играл,попробуйте сами,когда 11 здоровых,крепких мужиков встали у своих ворот,и даже не бегут в атаку,сложно забить,и так матч за матчем Зенита.Ни у одного из клубов РФПЛ не видел,чтобы так закрывались.А то что судейство вытворяет,надо быть готовыми,даже на юниорском уровне такое может быть,а тут профи,ох..ах какие плохие судьи,наверно надо решать.ведь это каждый год такое,нанимать Сербских или каких других стран не заинтересованных.Александр Писарев прямо говорит о недостатках РФПЛ его никто не послушал.а нас любителей футбола тем более.Если наши хотят раз из раза смотреть,как наша Сборная проигрывает как на евро,проиграли,а не беда пошлите в сауну раков,пиво,или шампусик под гимн попьем,кальянчик и тд.то конечно надо всех выгнать,и оставить с Российским паспортом.И забыть вообще про приезд Испанских клубов и других стран.На дворе 2018 год до сих пор с ярких воспоминаний что когда то Ротор обыграл МЮ,или Спартак выиграл у Арсенала,даже 4 мяча заколотили,но это когда было, давно.Надо признать наши в футбол не умеют играть).Если так и будем всех выгонять,то останутся воспоминание давно минувших дней, через 30 лет будут также вспоминать,когда то обыграл Севилью с крупным счётом.Хорошо ругать тех,кто что то делает для развития спорта.Правильно руководство делает,хочешь за стол сесть,заслужи).Если будут матч Зенита,а параллельно Спартака где наши лучшие игроки Кутепов и Джикия прям не задумываясь переключу на Зенит)) с типо фиговым тренером,фиговыми Аргентинцами,ине понятной тактикой(фланговые навесы и пасы в свободную зону)вот чему их учит.Кстати Пепу тоже было сложно научить,сколько было проб и ошибок,вылеты с кубков,и при таких растратах,а теперь деферамбы поют.
      Что за бред? Ростов что ли наглухо закрывался с Зенитом?
      какие такие судейские решения в матче с Ростовом не дали выиграть Зениту?
      ekliziast
      ekliziast ответил Владимир_Спартак
      12 марта в 07:21
      Владимир_Спартак:
      Такой Зенит нам не нужен))
      Это ты зря. Если бы ты знал сколько людей на Зените своё благосостояние увеличили.
      Konstantin 6546
      Konstantin 6546
      12 марта в 06:57
      Все такие спецы,аж но стыдно за людей,кроме зависти.ничего не видно.Тренера надо вроде Слуцкого.чтобы те ресурсы которые есть,про76,выжил всё что есть,и кинул клуб,вот именно такой тренер нужен.Если не понраву аргентинцы,можно болеть за Тосно,или любой другой клуб с Российским паспортом.По секрету открою тайну.В Испание,есть один игрок.и он кстати рекорды ставит,один за одним,и он с Аргентины)),а в Сборной,вместе с ним играет Краневитер и тд.То есть вся Аргентина,считает талантливыми молодыми игроками,и многие клубы рады были бы урвать,а у нас считают недоигроками....хотя откуда у наших такое высокомерие?В наш чемпионат никто не хочет ехать,чисто так..бабла по быстрому рубануть.Да и об нашем чемпионате так из вежливости говорят,ну да хороший чемпионат,а когда у того же игрока берут интервью по другому вопросу,мол честно я не слежу,и отметить некого,так наугад пальцам в небо тыкнет.Зенит классная команда с офигенным тренером,и руководством,менеджментом и тд. те кто не играл,попробуйте сами,когда 11 здоровых,крепких мужиков встали у своих ворот,и даже не бегут в атаку,сложно забить,и так матч за матчем Зенита.Ни у одного из клубов РФПЛ не видел,чтобы так закрывались.А то что судейство вытворяет,надо быть готовыми,даже на юниорском уровне такое может быть,а тут профи,ох..ах какие плохие судьи,наверно надо решать.ведь это каждый год такое,нанимать Сербских или каких других стран не заинтересованных.Александр Писарев прямо говорит о недостатках РФПЛ его никто не послушал.а нас любителей футбола тем более.Если наши хотят раз из раза смотреть,как наша Сборная проигрывает как на евро,проиграли,а не беда пошлите в сауну раков,пиво,или шампусик под гимн попьем,кальянчик и тд.то конечно надо всех выгнать,и оставить с Российским паспортом.И забыть вообще про приезд Испанских клубов и других стран.На дворе 2018 год до сих пор с ярких воспоминаний что когда то Ротор обыграл МЮ,или Спартак выиграл у Арсенала,даже 4 мяча заколотили,но это когда было, давно.Надо признать наши в футбол не умеют играть).Если так и будем всех выгонять,то останутся воспоминание давно минувших дней, через 30 лет будут также вспоминать,когда то обыграл Севилью с крупным счётом.Хорошо ругать тех,кто что то делает для развития спорта.Правильно руководство делает,хочешь за стол сесть,заслужи).Если будут матч Зенита,а параллельно Спартака где наши лучшие игроки Кутепов и Джикия прям не задумываясь переключу на Зенит)) с типо фиговым тренером,фиговыми Аргентинцами,ине понятной тактикой(фланговые навесы и пасы в свободную зону)вот чему их учит.Кстати Пепу тоже было сложно научить,сколько было проб и ошибок,вылеты с кубков,и при таких растратах,а теперь деферамбы поют.
      Антон Рощин
      Антон Рощин
      12 марта в 04:27
      это автобус по манчини пока мы не забиваем нам не забьют!
      Djon_V
      Djon_V
      12 марта в 01:14
      Да ничего такого, что бы вызывало радость, не привнёс Манчини. Я был очень расстроен когда попрощались с Луческу и с течением сезона это только подтвердилось. Фурсенко повёлся на имя и на звание чемпиона Англии, но Зенит ни разу не МанСити... Ошибся Фурсенко, ошибся(
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      12 марта в 00:31
      Уважаемый автор....специально для слепых и ничего не понимающих в футболе....
      На 45+2-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" (0:0) бригада Алексея Еськова допустила ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Сапета задержал руками Дриусси в штрафной площади ростовчан. Еськов это нарушение не увидел. А первый ассистент Дмитрий Мосякин ему не помог.
      Скандал в том, что он в начале ошибся, а потом просто выровнялся по ошибкам....
      alex-dsi
      alex-dsi
      11 марта в 23:56
      Кто дал автору право осуждать зенит? Болельщиков на стадионе у него больше всех? А значит как в бизнесе он самый востребованный.... все остальное только попытки....
      stavr74
      stavr74
      11 марта в 23:28
        stavr74
        stavr74
        11 марта в 23:21
        так и хочется сказать про зенитим хоть ссы в глаза — всё божья роса"о бесстыдстве, людях без совести и чести; также о дураках и глупости"тратили. тратят и будут тратить народные деньги. вернее воровали-воруем и будем воровать
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100