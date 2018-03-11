Пошлый «Зенит» и судейский скандал

Арбитр помешал «Ростову» победить, а «Соккер.ру» просит читателей помочь выяснить, какую пользу «Зениту» принес тренер Манчини?

Знаете хоть что-то полезное для команды, что у тренера Манчини в «Зените» получилось? Пишите в комментариях, а пока важно поговорить о задачах наставника и их реализации.

Определить тактическую модель

Вы поняли, зачем «Зенит» обманывал накануне матча? На официальных каналах клуба нарисовали Ивановича левым защитником в схеме с четверкой в обороне. Что за детский сад? ЦСКА, если Вернблум в атаке – так и рисует. Определить тактику любой соперник сможет за две минуты. Карпина не испугала схема «5-3-2», поскольку для РФПЛ это тренд 2014-го года. Тем более, из-за травмы Мамманы тренер Роберто быстро предал идею захватить «Ростов» зеркальной тактикой.

Стратег из него давно никакой, обычно можно увидеть неумение «Зенита» взломать позиционно сильных и сидящих глубоко соперников или банальные навесы на форварда. Или проблемы: Кокорина сбил с цели неправильной тактикой, опорная зона у «Зенита» странная, выход в атаку слабый, особенно если вдруг Кришито не на поле. Куда ни глянь – тактически Манчини провалился. Ничего хорошего о тактике фаворита не сказать, сами видели, «Ростов» был строже и четче по построениям, хотя Карпин в команде недавно.

Из «Ростова» в «Зенит»: билет в один конец

Вызвать прогресс футболистов

Персональная работа с игроками открывает перспективы. Одна из ключевых задач любого тренера – чтобы игрок показал даже больше, чем сам ждал. Разве в «Зените» именно так? Лунев, Кузяев, Кришито и Кокорин – четверка, игравшая в этом сезоне прилично, а иногда круто. Все прибавили не из-за Манчини, поскольку, как только ошибались, то было видно, что тренер им не помощник.

Физически «Зенит» во всех матчах нового года проваливался, нет фундамента для индивидуального прогресса. Манчини благополучно затормозил прогресс всех вместе. В заявке нет игрока, который привлечет скаутов из топ-5. Паредес тоже подешевел после такого сезона, не прибавил в цене. Про то, как работают с новичками зимы, лучше не будем – по Оздоеву все понятно.

Выбрать трансферный вектор

Манчини говорил, что президент РФ сказал «Зениту» покупать российских игроков? Во-первых, не говорил, лишь подколол за иностранцев. Во-вторых, странное оправдание после того, как потратили десятки миллионов. Главный тренер должен ставить перед собой цели и идти к ним. Хотел купить игроков зимой – надо было общаться с Миллером и Фурсенко, быть настойчивым. Ныть в прессе – не выход, но Манчини не менеджер в классическом английском понимании.

Итальянец проиграл Фурсенко и компании борьбу за тот состав, который хотел увидеть. Но кто сказал, что если купить Манчини игроков мирового уровня, то они будут прибавлять и покажут себя в России? Даже у Ивановича не всегда получается, а он ведь топ-футболист, пусть и старый. Манчини жалуется на кадровое состояние команды, но сам виноват – набрал аргентинцев, которые не играют мощно. Или им не везет, как бедняге Маммане – крепкого ему здоровья.

Уметь мотивировать игроков

Знаете, почему Кокорин не сыграл с «Ростовом»? Скорее всего, причиной стало интервью, в котором Александр задел Манчини, посчитав бредом оценку тренера игры команды в Лейпциге. Еще один конфликт, хотя Дзюба и Шатов в новых клубах сразу заиграли. Значит, дело в Манчини. Плюс все резервисты «Зенита» выступают ужасно – вспомните матч против «Бней-Иегуды», посмотрите, как основных подстраховали против «Ростова».

Даже один из лучших российских футболистов в истории в «Зените» обнаглел настолько, что закончил карьеру, но получает зарплату. Речь о Жиркове – больно смотреть. А еще больнее, что Юрий на пенсии смотрится лучше многих коллег по «Зениту». В успех Манчини в будущем сезоне не верит даже собственный капитан. Кришито уйдет, что показывает, насколько тренер умеет сплотить и создать коллектив. Один за всех и все за одного? Это к Боярскому, в «Зените» все иначе. Команда безвольная и скучная.

Бороться с обстоятельствами

«Зенит» в Ростове-на-Дону играл без Кришито, Паредеса и Ерохина, не вышел в основе Кокорин, травмировались Лунев и Маммана. Не повезло. Но слабый футбол от фаворита сезона показывает много месяцев под руководством Манчини. Частные беды объясняют, почему «Ростову» было проще играть в четкий футбол против богатого гостя, но не отменяют ключевой вопрос сезона по «Зениту».

Зачем команде бесполезный Манчини? Работает уже не просто ужасно, а бездарно. Зачем платить такому тренеру и топтаться на месте? Вопрос руководителям «Зенита», ведь если они болеют за команду, то знают, что нужно делать после таких матчей и серий. Сейчас Манчини попробует спастись с помощью победы над «Лейпцигом», но вряд ли получится. Игру за пару дней не поставить, а не каждый соперник перепугается, как «Селтик».

Семь грехов «Зенита»

Именно так выглядит команда без тренера?

Все клубы, промахнувшиеся с тренером, похожи. «Реал», когда ошибался с наставниками, выглядел примерно так, как сейчас «Зенит», только с поправкой на класс исполнителей. У «Барселоны» был похожий период. Манчини так комично пробовал за счет перехода с трех центральных на двух и обратно обыграть «Ростов», что только большая удача могла накликать победу за счет катания мяча поперек поля.

«Зенит» в России у многих может выиграть на классе футболистов. Но крайне редко команда без главного тренера добивается чего-то значимого. Сегодня праздник – не проиграли в гостях «Ростову», но праздник грустный – Манчини может оказаться на пятом месте в таблице, если конкуренты выступят удачнее.

Может, «Зенит» хотя бы подаст апелляцию с целью переигровки матча с «Ростовом»? Ведь Мевля точно наступил на ногу Калачеву, арбитр находился в идеальной позиции – чистый пенальти. Значит, гостям подарили шанс не проиграть, пора возмущаться. Будучи «Зенитом», играть так бездарно, вырывая ничью за счет решения арбитра, попросту пошло. Это уже не трагикомедия, а фарс.

Если Манчини доверяют, то самому главному человеку в клубе пора проверить тех, кому он делегировал полномочия. «Зенит» третий сезон подряд мертвый. Раньше был живее – за счет Халка, потом за счет Жулиано. Манчини не любит бразильцев, но у него есть больший грех – не тренер, а гастролер, который зарабатывает деньги, торгуя давно подмоченной репутацией.

«Ростов» должен был сегодня победить – сами виноваты, более слабым «Зенит» в гости в ближайшее время вряд ли приедет, но команду Карпина хотя бы можно похвалить за приличную игру. А «Зенит» даже ругать не хочется – на дне. Еще один год без Лиги чемпионов вероятен, «Краснодару», ЦСКА и «Спартаку» - командам играющим, с идеями, хотя и своими провалами, стыдно финишировать ниже набора игроков с Манчини в качестве зрителя с блокнотом.

Три подряд игры на 0:0 в РФПЛ, вылет из Кубка России, влеты «Локомотиву» и «Спартаку», поражения в выездных матчах ЛЕ на протяжении всего сезона. Манчини провалил столько матчей, что другого на его месте давно отправили бы в отставку. А Роберто останется, ведь Фурсенко не хочет признавать свою ошибку – давно мечтал привезти итальянца в Россию, «Зениту» не хочется выплачивать компенсацию, а с нынешними директорами есть риск третий раз подряд прогадать с главным тренером.

Так что это не стечение обстоятельств, не невезение, «Зенит» находится на дне сознательно. Никто не хочет брать ответственность на себя, а раз так – «Ростов» чудом, благодаря скандальному решению арбитров в пользу «Зенита» не побеждает дома фаворита. Впрочем, какого фаворита? Третий сезон команда в лучшем случае претендует на третью строчку в таблице, футбольный Санкт-Петербург теряет ресурсы, время и статус.

Виноват не только тренер, но именно его бездарная работа бросается в глаза, ведь какой-никакой класс у футболистов «Зенита» есть, надо умудриться часто терять очки. Но что игроки могут без тактики, стратегии и подготовки? Они лишь набор продуктов, из которых не приготовили ничего вкусного. Ноль ударов в створ ворот «Ростова», в последних 11 турах РФПЛ «Зенит» набрал меньше пунктов, чем «Тосно». У Луческу после аналогичного отрезка было на четыре очка больше, Мирча шел вторым в таблице – итальянец работает хуже румына.