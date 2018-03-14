Кот в сапогах. Самый незаметный фаворит ЛЧ

Немцы давненько не выигрывали еврокубок, но Хайнкес - специалист по футбольным финалам. «Бавария» одновременно солидная и взбалмошная, гремучая смесь.

В «Баварии» нет слабых игроков

Свен Ульрайх три года сидел на скамейке «Баварии». А теперь так играет, что собрал в Бундеслиге 44 сэйва. Пропустила «Бавария» всего восемнадцать мячей, не все из них на совести Свена, но его процент отраженных опасных ударов равен 73.3 %, не считая тех выстрелов, что просто пришли в руки голкиперу – они сэйвами не считаются. Ульрайх заметно хуже Нойера играет ногами, а когда Мануэль вернется – Свен займет место на скамейке.

Но для второго номера это феноменальный голкипер. В сентябре прошлого года Левандовски жаловался, что «Баварии» не хватает игроков намного дороже 40 миллионов евро. Но поляк забывает, что немцы ставят в основном на тех, кто готов заиграть именно в «Баварии». Промашки, как с Гетце, встречаются не очень часто. Посмотрите на Родригеса – начинал со скрипом, а теперь не хуже Ульрайха смотрится на своем участке поля. Колумбиец при Анчелотти хандрил, но со временем нашел игру и готовится к чемпионату мира в России, забивая голы и раздавая передачи за «Баварию». У Хайнкеса сильны и новички, и резервисты.

Мюнхенцы не зависят от лидера

Нойер, Киммих, Рибери, Роббен, Видаль и Левандовски – в «Баварии» есть игроки, без помощи которых сложнее играть грамотно и на привычном уровне. Но Лам или Швайнштайгер уходили, а команда не разваливалась. Летом сменит клуб Видаль? Чилиец не определяет будущее этой команды. Даже у Мюллера были проблемы с попаданием в состав – ничего не менялось по задачам и стилю поведения. У Рибери и Роббена в силу возраста всегда есть повод пропустить игру-другую – никаких проблем, «Бавария» ищет путь к победам.

Нет одного человека, без которого немцам конец. Нойер получил травму – результат видите. Никакого провала, не считая непростого старта, завязанного скорее на отношениях Анчелотти и футболистов. Даже блестящий Киммих, даже феноменально результативный Левандовски не являются людьми, чей уход поставит крест на задачах «Баварии» на будущий сезон. Почти ни один гранд в мире не может создать такую систему, а у немцев получилось. В этом смысле они как «Ювентус». Потеря Пирло, Тевеса, Видаля, Бонуччи или Погба не ломала чемпионскую структуру.

У немцев фактически два состава

У всех топ-клубов много игроков. Но у «Баварии» почти идеальный набор с запасом. Два прекрасных голкипера: Ульрайх доказал, что не просто так получил приглашение в команду по подготовке полетов Нойера в открытый космос за штрафной площадью. Хуммельс, Боатенг, Зюле и Мартинес могут сыграть в центре защиты. Киммих и Рафинья – справа, Алаба и Бернат – слева. Мартинес, Видаль, Толиссо, Руди, Алаба и Алькантара – шесть человек в центр поля. Родригес и Мюллер являются людьми на позицию «под нападающим».

На флангах могут успешно отработать тот же Мюллер, Роббен, Рибери и Коман. В атаке, кроме Левандовски, есть Вагнер, хотя это единственная позиция без сильной подстраховки. Два полноценных состава, двадцать четыре игрока выходили на поле в Бундеслиге. Причем иногда нужен Толиссо, в другом случае – Видаль. Алькантара явно может показывать больше, чем в последнее время – гол «Бешикташу» как напоминание о Тиаго. У Алабы и Киммиха полное право на места в списке лучших крайних защитников планеты. Пусть молодежь окончательно не вытеснила стариков, нынешний тренер с возрастными ребятами дружит. Говорят, Роббену и Рибери предложат новые контракты – верят, что и в 34 года можно приносить пользу самой «Баварии».

Хайнкес – мастер тонкой наладки

У «Баварии» не очень сильная защита. Вернее, оборона плохая. Сэйвы Ульрайха об этом стабильно напоминают, издержки желания Хайнкеса атаковать. Но если эта машина завелась впереди – ее не остановить. Немцы ставят на класс и опыт, среди лучших игроков сезона есть всего несколько молодых ребят. Остальным под тридцать, или даже больше. Есть Родригес и Алькантара – не старые, но опытные, игравшие за «Реал» и «Барселону». Есть Киммих – игрок года в Германии.

Но даже когда речь о тех, кого видите добрых десять лет на арене, или даже больше, как Роббена или Рибери, они оправдывают ваши ожидания. Тут важно отдать должное самому старому в заявке. Хайнкеса, рожденного в День Победы, 9 мая 1945 года, ничем в футболе не удивить. Но спокойному Юппу нравится, что он востребован. Немецкий наставник тонко бродит между смежными схемами – «4-3-3», «4-2-3-1» и «4-1-4-1», у него получается создать команду, где все на своих местах. Не трогают только задачи вратаря и центрфорварда, остальных двигают по полю, меняя установки.

Опытная «Бавария» ждет реванша

На длительном отрезке ставка «Баварии» на клубные принципы может помешать доминировать за пределами Германии. Налицо умеренность трансферной политики – им всегда проще обворовать «Шальке» или дортмундскую «Боруссию», чем заплатить 100 млн евро за новичка. И возраст отдельных игроков порой сказывается в решающих матчах – могут остановиться посреди игры. Но Хайнкес бросил свои грядки за городом и реже гуляет по вечерам с любимым псом Кандо, чтобы правильно сыграть в кубковом турнире – Лиге чемпионов.

Опытные «Реал», «Ювентус», «Барселона» и «Бавария» потому и фавориты, что умеют грамотно расставить акценты и пройти как можно дальше, перекрывая минусы. В этом ряду немцев нельзя задвигать на задний план, поскольку накопилось желание взять реванши за осечки с Гвардиолой. Судя по свисту на стадионе «Бешикташа», которым эмоциональные турки встречали катание мяча немцами – играть рационально, по заветам Линекера, мюнхенцы не разучились. Более того, теперь у футболистов нет конфликтов с тренером. Сейчас Киммих, Алькантара, Видаль, Мюллер, Алаба и Левандовски готовы к подвигам еще лучше, чем при Гвардиоле.

Возможно, «Баварии» немножко не хватает дикости и эмоций – слишком деловитые. Но как раз ошибки в защите делают команду человечнее. Пропущенные мячи, завязанные на действиях Хуммельса или Боатенга, а также на отсутствии правильной подстраховки Мартинеса в опорной зоне, помогают Роббену, Рибери, Родригесу и Левандовски завестись. Конечно, будь в центре еще и Кроос – можно было говорить, что «Бавария» соткана идеально. Но и без Тони (потребность в игроке такого формата заметна в сложных матчах) готовы под руководством двукратного победителя Лиги чемпионов к выходу в новый финал.

«Бешикташ» им не соперник – как и «Арсенал» в прошлом, и даже рыжий кот, выбежавший на поле и остановивший на время игру, не смутил, хотя и стал предвестником гола Вагнера Лава. Но счет 8:1 по сумме двух матчей о многом говорит. Пусть в подобных турнирах многое зависит от жребия и мелочей, «Бавария» оставляет приятное впечатление – гармоничная и очень мощная команда.