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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Разношерстная компания

16 марта 2018, 10:30
Разношерстная компания

В Лиге Европы определилась восьмерка лучших. Любопытно, что все они представляют разные страны. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко - о пути избранных к возможному успеху.

ЦСКА (Россия)

Пришел из Лиги чемпионов

Армейцы неоднозначно провели групповой этап Лиги чемпионов, где команда Виктора Ганчаренко допустила ключевую ошибку в виде домашнего поражения от «Базеля». Но благодаря провалу «Бенфики» ЦСКА сумел выйти в Лигу Европы с третьего места. Там на стадии 1/16 финала в тяжелом февральском футболе удалось одолеть «Црвену Звезду» (0:0 и 1:0), а в 1/8 финала – «Лион» (0:1 и 3:2). Лионцы, кстати, сами себя предупреждали, что в гостях ЦСКА очень опасен и силен, что показывал в той же группе Лиги чемпионов. Но не услышали себя французы и поплатились за это. ЦСКА остался единственной российской командой в еврокубках, хотя еще на предыдущей стадии их было три.

«Атлетико» (Испания)

Пришел из Лиги чемпионов

Мадридцы попали в этот утешительный турнир после провального по меркам этого клуба, который играл в финалах Лиги чемпионов не так давно, выступления в группе ЛЧ. Там мадридцы проявили нездоровую миролюбивость, сыграв четыре раза вничью и одержав всего одну победу – над «Ромой». Именно ничьи с «Карабахом», ставшие сенсационными, подкосили шансы «Атлетико» на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение, кстати, тоже у мадридцев только одно – от «Челси» дома. В 1/16 финала Лиги Европы «матрасники» довольно уверенно прошли «Копенгаген» (4:1 и 1:0), не встретив сопротивления. Тренер датчан Столе Сольбаккен только заявил, что это сильнейший соперник, с кем он виделся. Что-то подобное сказали и в «Локомотиве», для которого «Атлетико» был вторым испытанием. Мадридцы победили дважды – 3:0 и 5:1. И команда Диего Симеоне явно настроена выиграть этот утешительный турнир.

«Арсенал» (Англия)

Пришел из Лиги Европы

«Арсенал» в нынешнем сезоне пролетел мимо привычной Лиги чемпионов, поэтому вынужден защищать честь Англии в турнире пониже рангом. Его в нем видеть довольно непривычно, поэтому сами «канониры» периодически будто стеснялись этого. Например, после трех побед на старте в группе они сыграли вничью с «Црвеной Звездой», уступили «Кельну», но все-таки вышли, конечно, в плей-офф. Там натолкнулись на экзотику в виде шведского «Эстерсунда», которому у себя проиграли (1:2), но предварительно разгромно победили в гостях (3:0). А вот в 1/8 финала жребий подарил вывеску, которая несколько лет назад могла быть очень привлекательной и на поздних стадиях Лиги чемпионов: «Арсенал» встретился с «Миланом». Правда, пока команды на разном уровне, и интриги не получилось. «Канониры» выиграли оба матча (2:0 и 3:1). Выглядят они не так мощно, как тот же «Атлетико», но тоже в числе главных претендентов на победу.

«Лейпциг» (Германия)

Пришел из Лиги чемпионов

В прошлом сезоне «Лейпциг» всех поразил своей игрой в чемпионате Германии, пробившись сходу в Лигу чемпионов. В ней он статистом не был. Группа попалась ровная, и немцам не удалось обойти «Бешикташ» с «Порту», зато они были успешнее «Монако», с которым сыграли вничью и победили. Добавилась еще и победа над «Порту» дома. Даже после вылета из Лиги чемпионов противостояние, достойное этого турнира, досталось «Лейпцигу». Он в 1/16 финала встретился с «Наполи» и в упорной блестящей борьбе вырвал победу, выиграв в гостях со счетом 3:1 и проиграв дома 0:2. Затем немцы протестировали «Зенит» и его тоже обошли (2:1 и 1:1), оставив много вопросов по качеству работы в Петербурге Роберто Манчини и его подопечных. А бодрая игра «Лейпцига» дает ему шансы на успех в турнире даже.

«Лацио» (Италия)

Пришел из Лиги Европы

Еще один фаворит второго эшелона, скажем так. Римляне долгое время участвовали в интригующей чемпионской гонке в Италии, показывали разнообразный футбол, но все же отцепились от лидеров и ведут борьбу за Лигу чемпионов, а попутно прорываются и в Лиге Европы. Там «Лацио» отыграл прагматично, выиграв четыре первых матча в группе и забронировав выход в плей-офф сразу. В 1/16 финала возникли было сложности после проигрыша «Стяуа» в Румынии (0:1), но все стало на свои места в ответной игре, которую римляне выиграли со счетом 5:1. С киевским «Динамо» тоже поначалу вышли проблемы – 2:2 дома. Но 2:0 на выезде – и «Лацио» в четвертьфинале. Заметно, что команда выкладывается по необходимости, имея большой потенциал.

«Марсель» (Франция)

Пришел из Лиги Европы

Представителей Франции тут могло быть два, но ЦСКА постарался, чтобы сработал принцип «одна страна – одна команда». «Марсель» весьма достойный представитель Лиги 1, поскольку под руководством Руди Гарсия провансальцы показывают очень красивый атакующий футбол и борются с «Монако» за второе место. На групповой стадии Лиги Европы у экономичного «Марселя» на выезде возникали проблемы, но уверенная домашняя игра позволила пройти дальше. В плей-офф тоже ставка на домашнюю игру сработала. На «Велодроме» разгромили «Брагу» со счетом 3:0, а потом уступили 0:1. Да и за «Спартак» впоследствии отомстили, одолев «Атлетик» на своем поле со счетом 3:1. Тут даже в виде бонуса и на выезде удалось победить – 2:1. По игре «Марсель» весьма привлекателен, но эта не слишком уверенная игра в гостях однажды может подвести.

«Зальцбург» (Австрия)

Пришел из Лиги Европы

Но самой уникальной командой в плей-офф оказывается внезапно «Зальцбург». Ведь австрийцы в нынешнем сезоне Лиги Европы вообще не знают поражений. Кстати, они выступали в той же группе, что и «Марсель». Там у австрийцев было три ничьи и три победы со всего одним пропущенным мячом на шесть матчей. Нельзя сказать, что в плей-офф все складывалось легко по жребию. В 1/16 финала «Зальцбург» прошел «Реал Сосьедад» (2:2 и 2:1), а в 1/8 финала выбил дортмундскую «Боруссию» (2:1 и 0:0) за счет гостевой победы. Тем самым словно отомстил за то, что болельщики дортмундцев больше всех кричали на концерн «Ред Булл» и критиковали «Лейпциг» как искусственную команду. Ведь «Зальцбург» из той же братии. Вообще, забавно, что двух представителей одной страны в этой восьмерке нет, а вот представители одного владельца есть.

«Спортинг» (Португалия)

Пришел из Лиги чемпионов

Представительство Португалии в плей-офф еврокубков в нынешнем сезоне не такое мощное. Заметно, что в этой стране у лидеров случился некий спад, поэтому открылась дорога для других команд не первого эшелона. Но «Спортинг» из числа тех, кто еще продолжает биться. В Лиге чемпионов в группе он обыграл дважды «Олимпиакос», обеспечив себе третье место, потому что в компании с «Ювентусом» и «Барселоной» на большее и не мог рассчитывать. Дальше лиссабонцам везло со жребием, но он едва не опростоволосился. С «Астаной» у «Спортинга» дома возникли проблемы – 3:3, зато в гостях победил – 3:1. В 1/8 финала он одолел дома «Викторию» (2:0), а на выезде довел дело до овертайма, забив-таки гол, который и вывел команду в четвертьфинал.

Такая разношерстная компания составляет в этом году 1/4 финала Лиги Европы. Самое интересное, что нет повторений, нет даже пары представителей одной страны. Приятно, что в этой компании оказался один российский клуб, у которого есть шансы продвинуться дальше, пожалуй, при благоприятном жребии, поскольку слишком уж большой разброс возможностей клубов и стилей в этой компании.

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Все комментарии
борька
борька
28 марта в 19:50
Финал Армия и Флот против лимузина! Наши танки крепче!
Crooclin
Crooclin
16 марта в 22:35
Кое -кому в апреле пушек навтыкают))
Дoктор
Дoктор ответил DXTK
16 марта в 12:29
DXTK:
Атлетико-Лейпциг ЦСКАацио Арсенал-Зальцбург Спортинг-Марсель заметьте впервые в 8 ке сильнейших ЛЕ представители разных стран испанского финала о котором говорили не будет.
ЦСКАацио...ну правильно,чего играть между собой и силы тратить...составили общую команду-и в полуфинал...а на финал выставить АтлетикоЦСКАацио...
sir-5
sir-5
16 марта в 12:21
Кто бы не попался,надо играть.Небожителей среди оставшихся в турнире нет.Скоро узнаем соперника,и все начнут оценивать шансы.Но решится всё на поле,что показали все три вчерашние игры наших клубов.
амурец
амурец
16 марта в 12:09
самые большие шансы выиграть ЛЕ у матрасов, но я бы не обиделся если бы ЛЕ выиграли кони
Non-sense
Non-sense
16 марта в 12:08
Мне кажется кони с французами будут играть. Есть какое-то предчувствие, что после Лиона будет Марсель.
DXTK
DXTK
16 марта в 11:34
Атлетико-Лейпциг
ЦСКАацио
Арсенал-Зальцбург
Спортинг-Марсель

заметьте впервые в 8 ке сильнейших ЛЕ представители разных стран испанского финала о котором говорили не будет.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
16 марта в 11:33
Что гадать ! Только верить в свои возможности и показать свои возможности . А они у нас есть! Почти стабилизировалось нападение , Центр поля выглядел с Лионом порядочно. Защита конечно вся побита,надо усиливаться до 8-9 взаимозаменяемых Игроков. Удачи нам !
ЦСКА Чемпион!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Великолепный
16 марта в 11:30
Великолепный:
ЦСКА остался единственной российской командой в еврокубках, хотя еще на предыдущей стадии их было три. Молодцы Че!
Конечно, молодцы))) Спасибо порадовали))) Удачного, жребия))) Спортинг был бы отличным жребием, ну или Марсель....))) Вообщем удачи, ещё раз)))
truffagldino
truffagldino
16 марта в 11:24
Тоже думаю достанется Спортинг.Как магнитом Спортинг притягивается.
Ruslik1982
Ruslik1982
16 марта в 11:14
вангую Атлетико и месть за Локо по сумме двух матчей, чтобы можно было еще один фильмец снять, только Головину нужно номер сменить, а то опять получается легенда №17. хотя конечно вынос Атлетико лучше оставить на финал
Tolerast
Tolerast
16 марта в 11:13
Кроме Атлетико и Арсенала,ЦСКА со всеми может побарахтаться
Беланов
Беланов
16 марта в 11:03
Думаю ЦСКА попадёт на кого-то из Зальцбург/Лейпциг или Атлетико/Арсенал
Beekeeper
Beekeeper
16 марта в 10:56
Со спортингом играть будем :)
Дальше ванговать нет смысла, так как пофиг, кто с кем играть будет.
Великолепный
Великолепный
16 марта в 10:46
ЦСКА остался единственной российской командой в еврокубках, хотя еще на предыдущей стадии их было три.
Молодцы Че!
Sully
Sully
16 марта в 10:39
повангуем немного))

ЦСКА Москва vs Олимпик Марсель
РБ Лейпциг vs РБ Зальцбург
Атлетико Мадрид vs Спортинг Лиссабон
Арсенал vs Лацио
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