Разношерстная компания

В Лиге Европы определилась восьмерка лучших. Любопытно, что все они представляют разные страны. Блогер «Соккер.ру» Саша Берченко - о пути избранных к возможному успеху.

ЦСКА (Россия)

Пришел из Лиги чемпионов

Армейцы неоднозначно провели групповой этап Лиги чемпионов, где команда Виктора Ганчаренко допустила ключевую ошибку в виде домашнего поражения от «Базеля». Но благодаря провалу «Бенфики» ЦСКА сумел выйти в Лигу Европы с третьего места. Там на стадии 1/16 финала в тяжелом февральском футболе удалось одолеть «Црвену Звезду» (0:0 и 1:0), а в 1/8 финала – «Лион» (0:1 и 3:2). Лионцы, кстати, сами себя предупреждали, что в гостях ЦСКА очень опасен и силен, что показывал в той же группе Лиги чемпионов. Но не услышали себя французы и поплатились за это. ЦСКА остался единственной российской командой в еврокубках, хотя еще на предыдущей стадии их было три.

«Атлетико» (Испания)

Пришел из Лиги чемпионов

Мадридцы попали в этот утешительный турнир после провального по меркам этого клуба, который играл в финалах Лиги чемпионов не так давно, выступления в группе ЛЧ. Там мадридцы проявили нездоровую миролюбивость, сыграв четыре раза вничью и одержав всего одну победу – над «Ромой». Именно ничьи с «Карабахом», ставшие сенсационными, подкосили шансы «Атлетико» на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов. Поражение, кстати, тоже у мадридцев только одно – от «Челси» дома. В 1/16 финала Лиги Европы «матрасники» довольно уверенно прошли «Копенгаген» (4:1 и 1:0), не встретив сопротивления. Тренер датчан Столе Сольбаккен только заявил, что это сильнейший соперник, с кем он виделся. Что-то подобное сказали и в «Локомотиве», для которого «Атлетико» был вторым испытанием. Мадридцы победили дважды – 3:0 и 5:1. И команда Диего Симеоне явно настроена выиграть этот утешительный турнир.

«Арсенал» (Англия)

Пришел из Лиги Европы

«Арсенал» в нынешнем сезоне пролетел мимо привычной Лиги чемпионов, поэтому вынужден защищать честь Англии в турнире пониже рангом. Его в нем видеть довольно непривычно, поэтому сами «канониры» периодически будто стеснялись этого. Например, после трех побед на старте в группе они сыграли вничью с «Црвеной Звездой», уступили «Кельну», но все-таки вышли, конечно, в плей-офф. Там натолкнулись на экзотику в виде шведского «Эстерсунда», которому у себя проиграли (1:2), но предварительно разгромно победили в гостях (3:0). А вот в 1/8 финала жребий подарил вывеску, которая несколько лет назад могла быть очень привлекательной и на поздних стадиях Лиги чемпионов: «Арсенал» встретился с «Миланом». Правда, пока команды на разном уровне, и интриги не получилось. «Канониры» выиграли оба матча (2:0 и 3:1). Выглядят они не так мощно, как тот же «Атлетико», но тоже в числе главных претендентов на победу.

«Лейпциг» (Германия)

Пришел из Лиги чемпионов

В прошлом сезоне «Лейпциг» всех поразил своей игрой в чемпионате Германии, пробившись сходу в Лигу чемпионов. В ней он статистом не был. Группа попалась ровная, и немцам не удалось обойти «Бешикташ» с «Порту», зато они были успешнее «Монако», с которым сыграли вничью и победили. Добавилась еще и победа над «Порту» дома. Даже после вылета из Лиги чемпионов противостояние, достойное этого турнира, досталось «Лейпцигу». Он в 1/16 финала встретился с «Наполи» и в упорной блестящей борьбе вырвал победу, выиграв в гостях со счетом 3:1 и проиграв дома 0:2. Затем немцы протестировали «Зенит» и его тоже обошли (2:1 и 1:1), оставив много вопросов по качеству работы в Петербурге Роберто Манчини и его подопечных. А бодрая игра «Лейпцига» дает ему шансы на успех в турнире даже.

«Лацио» (Италия)

Пришел из Лиги Европы

Еще один фаворит второго эшелона, скажем так. Римляне долгое время участвовали в интригующей чемпионской гонке в Италии, показывали разнообразный футбол, но все же отцепились от лидеров и ведут борьбу за Лигу чемпионов, а попутно прорываются и в Лиге Европы. Там «Лацио» отыграл прагматично, выиграв четыре первых матча в группе и забронировав выход в плей-офф сразу. В 1/16 финала возникли было сложности после проигрыша «Стяуа» в Румынии (0:1), но все стало на свои места в ответной игре, которую римляне выиграли со счетом 5:1. С киевским «Динамо» тоже поначалу вышли проблемы – 2:2 дома. Но 2:0 на выезде – и «Лацио» в четвертьфинале. Заметно, что команда выкладывается по необходимости, имея большой потенциал.

«Марсель» (Франция)

Пришел из Лиги Европы

Представителей Франции тут могло быть два, но ЦСКА постарался, чтобы сработал принцип «одна страна – одна команда». «Марсель» весьма достойный представитель Лиги 1, поскольку под руководством Руди Гарсия провансальцы показывают очень красивый атакующий футбол и борются с «Монако» за второе место. На групповой стадии Лиги Европы у экономичного «Марселя» на выезде возникали проблемы, но уверенная домашняя игра позволила пройти дальше. В плей-офф тоже ставка на домашнюю игру сработала. На «Велодроме» разгромили «Брагу» со счетом 3:0, а потом уступили 0:1. Да и за «Спартак» впоследствии отомстили, одолев «Атлетик» на своем поле со счетом 3:1. Тут даже в виде бонуса и на выезде удалось победить – 2:1. По игре «Марсель» весьма привлекателен, но эта не слишком уверенная игра в гостях однажды может подвести.

«Зальцбург» (Австрия)

Пришел из Лиги Европы

Но самой уникальной командой в плей-офф оказывается внезапно «Зальцбург». Ведь австрийцы в нынешнем сезоне Лиги Европы вообще не знают поражений. Кстати, они выступали в той же группе, что и «Марсель». Там у австрийцев было три ничьи и три победы со всего одним пропущенным мячом на шесть матчей. Нельзя сказать, что в плей-офф все складывалось легко по жребию. В 1/16 финала «Зальцбург» прошел «Реал Сосьедад» (2:2 и 2:1), а в 1/8 финала выбил дортмундскую «Боруссию» (2:1 и 0:0) за счет гостевой победы. Тем самым словно отомстил за то, что болельщики дортмундцев больше всех кричали на концерн «Ред Булл» и критиковали «Лейпциг» как искусственную команду. Ведь «Зальцбург» из той же братии. Вообще, забавно, что двух представителей одной страны в этой восьмерке нет, а вот представители одного владельца есть.

«Спортинг» (Португалия)

Пришел из Лиги чемпионов

Представительство Португалии в плей-офф еврокубков в нынешнем сезоне не такое мощное. Заметно, что в этой стране у лидеров случился некий спад, поэтому открылась дорога для других команд не первого эшелона. Но «Спортинг» из числа тех, кто еще продолжает биться. В Лиге чемпионов в группе он обыграл дважды «Олимпиакос», обеспечив себе третье место, потому что в компании с «Ювентусом» и «Барселоной» на большее и не мог рассчитывать. Дальше лиссабонцам везло со жребием, но он едва не опростоволосился. С «Астаной» у «Спортинга» дома возникли проблемы – 3:3, зато в гостях победил – 3:1. В 1/8 финала он одолел дома «Викторию» (2:0), а на выезде довел дело до овертайма, забив-таки гол, который и вывел команду в четвертьфинал.

Такая разношерстная компания составляет в этом году 1/4 финала Лиги Европы. Самое интересное, что нет повторений, нет даже пары представителей одной страны. Приятно, что в этой компании оказался один российский клуб, у которого есть шансы продвинуться дальше, пожалуй, при благоприятном жребии, поскольку слишком уж большой разброс возможностей клубов и стилей в этой компании.