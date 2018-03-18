Россия ходит только на «Спартак»

В РФПЛ есть только один клуб, способный вызвать живой интерес за пределами родного города. «Соккер.ру» рассматривает неприятную тенденцию.

Кто будет заполнять новые стадионы?

Светлое будущее наступило. Не для всех, но ведь наступило. Отрапортовали, что в течение трех недель все стадионы ЧМ-2018 будут сданы в эксплуатацию. Соврали, конечно, не успеют, во всех странах-хозяйках арены доделывают до последнего. Но куда важнее, смогут ли новые стадионы дожить до аншлага? Ведь не ко всем в гости приезжает «Спартак», чтобы поднять посещаемость чуть выше плинтуса.

В Казани получили дополнительное доказательство, что ходят только на эту команду, даже не на своих ребят. На стадионе, где средняя посещаемость нового сезона равна 9 270 человек при вместимости более 45 000 (и ужасном антирекорде в 3 000 зрителей сразу на нескольких матчах РФПЛ), «Спартак» смог собрать целых 14 239 зрителей. Казалось, что людей больше, но это данные официального сайта РФПЛ. Неплохо для игры в адский холод формальной весны, в рядовой игре, не определяющей судьбу сезона.

Для сравнения, на матче «Рубина» и «Зенита» в начале ноября зрителей было на 23 % меньше, хотя погода была куда лучше. Чуть позже казанцы дома принимали ЦСКА, но собрали всего 8 422 человека. Поскольку солидная часть этой толпы – «армейские» фанаты, сами понимаете, какой интерес вызывают в городе матчи «Рубина» с лидерами РФПЛ. Спасибо каждому верному фанату клуба, но показатель для огромного стадиона жалкий. Особенно для арены, где летом сыграют чемпионат мира по футболу.

Ведь на всех «Спартака» не хватит, и пустые трибуны становятся обыденностью. В той же Самаре не хотели переносить кубковую игру в другой город или на резервный день, поскольку тоже считали именно поединок против «Спартака» морозным праздником для местного народа. И правильно мыслили, ведь в городе, где крепко любят футбол, полно фанатов «красно-белых». Так что в Кубке России отдельные самарцы будут болеть не против Карреры, а за команду Массимо.

И ладно Самара – там найдутся болельщики, если достроят стадион. Но таким аренам, как в Саранске или Калининграде, на роду написано превратиться в площадку для редких концертов. А в будущем в какой-то аквапарк или совмещенный с полем торговый центр. Ведь не собрать в среднем по населению города полную арену вместительностью даже 30 тысяч. Это утопия для ФНЛ и даже РФПЛ. Инфраструктура будет, а заполнить стадионы у РФС вряд ли получится – завлекать зрителей не научились, да и не пробовали.

Почему не получилось у «Зенита»?

По стране не очень любят смотреть на команду Манчини вживую. «Спартак», разумеется, проигрывает по посещаемости домашних матчей «Зениту» - стадионы разные по вместимости, в Санкт-Петербурге больше. Однако важно отметить, что чемпионы опережают «Зенит» по популярности в гостях. И это не только вопрос привычки, но и вопрос уважения. «Спартак» их фанаты боготворят.

А «Зенит» работал на себя, а не для людей. Ближе к публике за десятилетие не стали, поэтому есть группа верных болельщиков, есть поддержка от глорихантеров – к сильным и успешным тянутся. Но большие победы остались в прошлом, и сразу стало заметно, что «Зенит» может собрать в гостях только враждебно настроенные трибуны. Мало того что «Спартак» по средней посещаемости выездных матчей опережает «Зенит» почти на 20 %, так еще и показатель сопернику сам подкорректировал.

На игру «Спартака» и «Зенита» в Москве пришло 41 140 зрителей. Если отнять этот матч, то останется по 14 800 болельщиков в среднем на играх против петербуржцев в гостях. У «Спартака» ситуация другая, даже если убрать из расчета мощный выезд на стадион «Санкт-Петербург», в девичестве «Крестовский». «Зенит» не ассоциируется у футбольных болельщиков с подлинным историческим величием, чтобы обязательно бежать на стадион и смотреть на них вживую.

Не всех царей любят одинаково, но всех одинаково легко предают. «Зенит», судя по данным гостевой посещаемости, нейтральная публика не приняла. Например, в Грозном на «Спартак» легко собрать на 2.5 тысячи человек больше, чем на «Зенит», хотя оба матча важны и интересны для любого поклонника «Ахмата». Аналогичная ситуация и в других городах. Более того, «Зенит» на самом деле близок к ЦСКА и «Локомотиву» по тому, какой отклик публики вызывает по России.

Как дела у ЦСКА и «Локомотива»?

Страшно, но на данный момент у этих московских клубов в гостях аудитория больше, чем в домашних играх. Ненормальная ситуация, которая говорит о низкой посещаемости стадионов «Локомотива» и ЦСКА. Впрочем, даже в гостях цифры настолько скромные, что жесткий выездной календарь «Амкара» - поездили по большим и популярным гостевым аренам, привел к равенству пермяков и москвичей.

Команда Евсеева собрала после одиннадцати матчей 163 тысячи зрителей по России, команда Семина – лидер РФПЛ, если кто забыл, набрала такое же количество, 163 000. Причем сыграла дерби со «Спартаком», побывала в гостях в Санкт-Петербурге. То есть даже лидерство в сезоне не меняет отношения народа к команде в провинции. «Зенит», конечно, опережает «Локомотив» и ЦСКА. Но отрыв меньше, чем у «Спартака» по отношению к принципиальному сопернику. Честно говоря, со стороны это все смотрится диковато.

У «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА есть организованные болельщики. Но эти команды и клубы не вызывают такой реакции, как «Спартак», когда оказываются вдали от дома. Не сформирована привычка приходить смотреть на «армейцев», что лишний раз напоминает о том, насколько прохладное отношение к национальной сборной, где всегда было немало игроков ЦСКА. О «Локомотиве» можно не начинать, у них средняя домашняя посещаемость 11 900 зрителей. Туляки из «Арсенала» собирают по 11 000 человек за игру, почти столько же.

В России ходят только на «Спартак»?

Отчасти это условный рефлекс – отголосок девяностых. А во многом просто констатация, что независимо от вашего отношения к этому клубу, для России он уникален. Огромная семья в каждом уголке страны только у «Спартака». Ни вымышленные пятнадцать миллионов фанатов «Зенита», ни реальные несколько миллионов фанатов ЦСКА или «Локомотива», разбросанные у своих экранов, не могут обеспечить оазис в пустыне.

В Казани только «Спартак» вызвал интерес, который позволил заполнить новую арену хотя бы на треть. Смотрелось все живее, чем в игре с «Зенитом», когда казалось, что на трибунах вообще никого нет. Похоже, только у действующих чемпионов между негативным и позитивным массовым откликом можно поставить знак равенства. При этом не стоит обзывать «Спартак» «народной командой», поскольку в России много народностей и нет единства уровня маленьких мононациональных государств.

Есть регионы, где людям «Спартак» неинтересен, нет эмоциональной привязки, что нормально. Но даже когда известный поисковик поделился данными об интересе к клубам по регионам, то в подавляющем большинстве уверенно и показательно победил «Спартак». Понятно, что запросы не всегда от друзей – на родной земле «Зенита» спартаковцы вторые по поиску, что ожидаемо. Но когда из общего понятия «популярность» выделяем прямой интерес к команде на стадионе, то цифры расставляют всех по местам.

Ходят на «Спартак», и только спартаковцы смогли воскресить мертвую «Казань-Арену» в лютый для футбола мороз. Скорее всего, поддержка болельщиков москвичей из разных уголков России и стала причиной такой бодрой игры. Ведь если в общей таблице «Спартак» второй, то в домашней по набранным очкам первый. А вот «Зенит», невзирая на все старания петербуржцев, в лучшем случае повторит достижение «Уфы» и разделит с ней и «Локомотивом» второе место по успешности дома.

В РФПЛ работают с болельщиками?

Общая низкая посещаемость даже в хорошую погоду доказывает глобальный прокол РФС, РФПЛ и отдельных знаменитых клубов. Никто не работает с болельщиками, а потом будут жаловаться, что мало денег получают в дни матчей или что от продажи телевизионных прав копейки капают. А как вы хотели? В России могут собрать аншлаг на арене, где не будет чемпионата мира – в Краснодаре, но в Саранске «Мордовия» не наберет полный стадион, пусть его и сдадут вовремя.

А сами «быки» пока не собрали трофеев и не заслужили статус, чтобы в гостевых матчах на них ходили так же радостно – пока четвертые с конца. «Спартак», разумеется, первый, причем их результат выделяется. Что можно сказать о болельщиках «красно-белых» и их консолидации по всей России? Браво! Ведь речь о двукратном превосходстве над тем же «Краснодаром», чей домашний стадион стал редким исключением – новое сооружение в провинции пригодилось местному населению по прямому назначению.

Но когда говорим о гостевых матчах во всей РФПЛ, то есть только «Спартак» и никого, кроме «Спартака». Тем удивительнее, что в той же Казани решили вставлять палки в колеса гостям при проходе на арену. А в РФПЛ в вопросе с баннером в память о Табакове встали на сторону полиции. Но даже такое отношение спартаковцев в будущем от мощных выездов не остановит. «Зенит», отправляясь за пределы Санкт-Петербурга, теряет 61 % зрителей, а «красно-белые» всего 27 % в общих цифрах. Причем падение отчасти за счет маленьких стадионов по всей России, а не потому, что команда не находит своего зрителя. Спор о самом почитаемом болельщиками всей России клубе можно считать закрытым?