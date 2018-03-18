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7 причин того, почему Неймар не нужен «Реалу»

18 марта 2018, 23:15
7 причин того, почему Неймар не нужен «Реалу»

Неймара все настойчивее отправляют в «Реал». Но хорошая ли это идея? «Соккер.ру» считает, что мадридцам следует поискать более подходящие варианты.

Завышенная стоимость

Можно сколько угодно вспоминать стереотип о том, что «Реал» сорит деньгами, но в последние годы мадридцы не демонстрировали склонности к шопоголизму и не тратили так бездумно большие деньги. Во многом это обусловлено позицией главного тренера Зинедина Зидана, который делает ставку на стабильность состава и надежность, сыгранность коллектива. Это позволило ему выиграть дважды подряд Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне возникли проблемы, поэтому летом в любом случае «Реал» будет обновлять состав, причем наверняка серьезным образом. Но даже для щедрых мадридцев возможная стоимость Неймара будет казаться сумасбродной. ПСЖ его купил за 222 миллиона евро, а тут слухи ходят о 400 миллионах. Это совершенно невероятная цифра. Хотя раньше и цена за 200 миллионов казалась безумной.

Несовместимость с Роналду

Очень важный эпизод. Если «Реал» не планирует расставаться с Роналду, который переживает новый всплеск активности в нынешнем сезоне, то ему будет проблематично подписать Неймара. Вряд ли Криштиану обрадуется его приходу, поскольку позиционно их амплуа все же схожи. Думаете, португалец захочет видеть рядом с собой на поле Неймара? Это наверняка подтолкнет Роналду к уходу, если вдруг Флорентино Перес не станет с ним советоваться. А если посоветуется, то наверняка получит отказ и недоуменный взгляд в ответ. Понятно, что двум харизматикам там не ужиться. История, например, с Бэйлом и Роналду – совсем иная.

Желание быть первой звездой

Это продолжение предыдущей проблемы. Неймар ведь ушел из «Барселоны» не от плохой жизни, а потому что хотел быть первой звездой, хотел выйти из тени. В ПСЖ он стал главной звездой, но там не заладилось. Конфликт с Кавани, недовольство работой тренера, недовольство уровнем соперников и команд, недовольство судейством, недовольство болельщиками, которые Неймара сразу невзлюбили, их поддержали и игроки других клубов, которые жестко обходятся с Неймаром, да и судьи с ним не церемонятся. Не так жалеют. В ПСЖ он стал первой звездой, но попал в токсичную атмосферу, где его явно недолюбливают. Но в «Реале» при живом Роналду он тоже не станет первой звездой. А если попытается, то придется клубу расставаться с Криштиану. Да и пойдет ли при таких условиях Неймар в «Реал»? Разве что поставит Пересу кучу условий. Согласится ли «Реал»?

Скандальный характер

Неймар для своего не такого уж большого возраста слишком оброс разного рода скандалами. И тут дело не только в уголовных делах в Испании и Бразилии против него и его отца – знатного дельца. Сам его уход из «Барселоны» получился очень некрасивым и настроил многих против Неймара. Даже его слезы на пресс-конференции никого не убедили. Чего он ждал, кроме травли, ведя себя подобным образом? И в ПСЖ его попытки самоутвердиться за счет презрения к окружающим вряд ли добавили Неймару вистов. Конфликт с Кавани, создание бразильского кружка, который разделил команду, неуважение к Эмери, каким бы он ни был тренером. Все это свидетельствует о скандальности характера Неймара. А «Реалу» Зидана такие персонажи вряд ли нужны.

Болельщики «Реала» не поймут

Тоже отчасти следует из предыдущих тезисов. Все-таки Неймар бывший игрок «Барселоны». Конечно, трансферы между этими командами явление бывалое, но с учетом всех особенностей нрава и бэкграунда бразильца вряд ли фанаты «Реала» смогут полюбить этого игрока. А Перес все делает с прицелом на маркетинговую отдачу. Переход Неймара, способного заложить бомбу под команду, да еще за огромные деньги при его сомнительной репутации и с сомнительной отдачей – большая авантюра. А ну как через год от нелюбви болельщицкой этот потенциально 400-миллионный новичок захандрит и опять захочет уйти?

ПСЖ может пойти на принцип

В Париже, конечно, с Неймаром цацкаются, очень возятся, президент лично ездит на дачу Неймара и его семьи в Рио-де-Жанейро, чтобы мило поболтать и убедить, что уходить из ПСЖ не нужно, что его там любят, на все ради него готовы. От этого Неймар и на шею пытается сесть, запрашивая увеличение зарплаты. Такие замашки рано или поздно, конечно, могут надоесть ПСЖ, но пока парижане готовы на все, чтобы удержать форварда. Если Париж через год после покупки с помпой парня за 222 миллиона евро отпустит его в «Реал», это будет огромным репутационным ударом, после которого ПСЖ сложно остаться настоящим топ-клубом, командой первого эшелона. В «Манчестер Сити» посмеются над горе-коллегами. Поэтому ПСЖ расшибется в доску, но сделает все, чтобы сохранить Неймара – чисто из принципа.

Достойные альтернативы

Наконец, зачем «Реалу» упираться в этого довольно сомнительного, хоть и раскрученного кандидата? Ведь есть масса интересных альтернатив. Тот же Салах в «Ливерпуле» играет божественно. Склонить «красных» к продаже вполне возможно – «Барселона» с Коутиньо это доказала. «Реал» может взять звезду, эффективного игрока и сделать его новым кумиром, не имея заботы в виде избавления от негатива и бэкграунда. Есть еще «Тоттенхэм» с Кейном – с этими ребятами всегда можно договориться – вопрос в цене. Есть Азар, который устал от «Челси» и не против освежиться в Мадриде. Есть и Левандовски. Все они куда менее токсичны по всем параметрам, а эффективности могут принести не меньше, чем Неймар. Так что «Реалу» не стоит зацикливаться на бразильце. Да и не стоит сомневаться, что эта зацикленность – больше продукт истерии в СМИ, а не реальная позиция мадридцев, которые взвешенно должны подходить к выбору усилителя атаки.

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Все комментарии
lawr19730
lawr19730
вчера в 11:47
Этот петун уже свою карьеру закончил,благодаря своему папаше жадному) 300 лямов за нытика заплатят только дауны,каковым и является Перес.
Betman
Betman
20 марта в 11:36
В топку этого выпендрёжного петуха. 3а эти деньги лучше купить Кейна и Азара.
Gannibal45
Gannibal45
20 марта в 01:56
несмотря на эти причины, Перес его купит, потому что Неймар хорошо продается как бренд
Tott_Hot
Tott_Hot
19 марта в 11:06
Две капризули в одном клубе - это перебор, передерутся девочки. Уедет в Китай через пару лет
ст_прапорщик
ст_прапорщик
19 марта в 10:28
в конце-концов талантливый, в принципе, игрок загубит свою карьеру по причине недалёкого ума и из-за жадности родимого папаши
Naimi Nabi
Naimi Nabi
19 марта в 08:38
неймару в китай там хорошо платят а этот игрок как раз любит деньги чем футбол
The Frei
The Frei
19 марта в 08:35
Почему тема называется: "7 причин того, почему Неймар не нужен Реалу", а в теме указаны 7 причин того, почему Реал купит Неймара.

Реал покупает по рейтингу в ФИФЕ, рейтинг больше 85, то берут.
ndedov
ndedov
19 марта в 07:34
Да он тупо там не заиграет.
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов ответил Олег Гусов
19 марта в 03:39
Что ты городиш ?? Неймарчик ни когда бы Месси не затмил ,Он просто капризный ребенок ,хотя уже возраст не маленький !! Не дай бог чтоб это чудо попало в Реал ...т.к Реал клуб великих футболистов а не денежных проститутов
maliw
maliw
19 марта в 03:10
вряд ли кто уже позарится на него , во первых сумма покупки + зарплата и характер ужасный (схож с балотели , только тот мог влепить в лицо еще , а этот не способен.
maliw
maliw ответил Олег Гусов
19 марта в 03:07
Олег Гусов:
Из Барселоны Неймар ушел , по большому счету , не по своей воле. Барселона его выпихнула , боясь за Месси , которого бразилец уже отодвинул на второй план ! Так что нечего теперь шуметь - а шум поднимают в основном сторонники каталонцев ! Неймар - супер футболист , который должен играть в суперкоманде , то есть - в Реале ! И он будет играть в Реале ! И уже в этом году !!!
что ты за чушь несешь ...но главное продолжай верить , еще одним просвещённым на сайте больше .
желаю скорейшего подписания его реалу + донарума и бонусом балотели - будете топчиками и барсу каждый день нагибать .
vinyardrip
vinyardrip ответил NGY
19 марта в 02:50
NGY:
Неймар как игрок, просто суперкрут, с этим спорить может только идиот. Но вот Неймар вне поля и разные слухи о нем, добавляют долю писсимизма о решении его покупки. Хотя если он все это затеял, чтобы играть только за Реал, можно рискнуть, но тратить за него сумашедшие 400 млн я бы не стал ни за что. Слишком велика цена риска,слишком. Вот Салах, это именно тот игрок, кто подойдет Реалу во всем и по позиции и по цене(с учетом нынешнего их уровня). Надеюсь очень на это приобретение.
Вот салахом думаю и траблов гора будет. Там просто куча таких гениев... Если их оставить в пачке, к сожаленю большая часть станет просто игроками..
NGY
NGY
19 марта в 01:30
Неймар как игрок, просто суперкрут, с этим спорить может только идиот.

Но вот Неймар вне поля и разные слухи о нем, добавляют долю писсимизма о решении его покупки.

Хотя если он все это затеял, чтобы играть только за Реал, можно рискнуть, но тратить за него сумашедшие 400 млн я бы не стал ни за что. Слишком велика цена риска,слишком.

Вот Салах, это именно тот игрок, кто подойдет Реалу во всем и по позиции и по цене(с учетом нынешнего их уровня). Надеюсь очень на это приобретение.
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Олег Гусов
19 марта в 01:07
Олег Гусов:
Из Барселоны Неймар ушел , по большому счету , не по своей воле. Барселона его выпихнула , боясь за Месси , которого бразилец уже отодвинул на второй план ! Так что нечего теперь шуметь - а шум поднимают в основном сторонники каталонцев ! Неймар - супер футболист , который должен играть в суперкоманде , то есть - в Реале ! И он будет играть в Реале ! И уже в этом году !!!
Если и будет играть Неймар в Реале то только если Перес согласиться на условии Nike о его покупке,за такие деньги которые предлагают за Неймара можно купить как минимум двоих форвардов если сумма составит те же 222 млн. а как мы знаем попросят больше тем белее королевский клуб на это не пойдет, если честно я лично хотел бы видеть Мухаммеда Салах его стиль игры Испанский,техничный,забивной.показывает хорошую игру,
faneng
faneng
19 марта в 01:04
Не нужен Неймар Реалу: капризный, конфликтный, дорогостоящий. Деньги на ветер.
kanuni
kanuni
19 марта в 00:47
При живом Роналду он сам откажется переходить.
Олег Гусов
Олег Гусов
19 марта в 00:35
Из Барселоны Неймар ушел , по большому счету , не по своей воле. Барселона его выпихнула , боясь за Месси , которого бразилец уже отодвинул на второй план ! Так что нечего теперь шуметь - а шум поднимают в основном сторонники каталонцев !
Неймар - супер футболист , который должен играть в суперкоманде , то есть - в Реале ! И он будет играть в Реале ! И уже в этом году !!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 марта в 00:22
Один пункт копирует другой. Но Неймар сделал шаг назад, перейдя в ПСЖ. Это уже очевидно. Поэтому цену пусть сбивает и свои потребности и только тогда в Реал. Если нет, то условия пусть шейхам ставит. С Пересом такое не пройдет.
NOVA
NOVA
18 марта в 23:47
лично я тоже против неймара в Реала!!! хватает много игроков подешевле и перспективнее!!! а когда то я говорил, что барса испортит неймара!!
3338989 .
3338989 .
18 марта в 23:44
Винисиус Жуниор скоро приедет в Реал, Неймар пусть играет в ПСЖ )
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