7 причин того, почему Неймар не нужен «Реалу»

Неймара все настойчивее отправляют в «Реал». Но хорошая ли это идея? «Соккер.ру» считает, что мадридцам следует поискать более подходящие варианты.

Завышенная стоимость

Можно сколько угодно вспоминать стереотип о том, что «Реал» сорит деньгами, но в последние годы мадридцы не демонстрировали склонности к шопоголизму и не тратили так бездумно большие деньги. Во многом это обусловлено позицией главного тренера Зинедина Зидана, который делает ставку на стабильность состава и надежность, сыгранность коллектива. Это позволило ему выиграть дважды подряд Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне возникли проблемы, поэтому летом в любом случае «Реал» будет обновлять состав, причем наверняка серьезным образом. Но даже для щедрых мадридцев возможная стоимость Неймара будет казаться сумасбродной. ПСЖ его купил за 222 миллиона евро, а тут слухи ходят о 400 миллионах. Это совершенно невероятная цифра. Хотя раньше и цена за 200 миллионов казалась безумной.

Несовместимость с Роналду

Очень важный эпизод. Если «Реал» не планирует расставаться с Роналду, который переживает новый всплеск активности в нынешнем сезоне, то ему будет проблематично подписать Неймара. Вряд ли Криштиану обрадуется его приходу, поскольку позиционно их амплуа все же схожи. Думаете, португалец захочет видеть рядом с собой на поле Неймара? Это наверняка подтолкнет Роналду к уходу, если вдруг Флорентино Перес не станет с ним советоваться. А если посоветуется, то наверняка получит отказ и недоуменный взгляд в ответ. Понятно, что двум харизматикам там не ужиться. История, например, с Бэйлом и Роналду – совсем иная.

Желание быть первой звездой

Это продолжение предыдущей проблемы. Неймар ведь ушел из «Барселоны» не от плохой жизни, а потому что хотел быть первой звездой, хотел выйти из тени. В ПСЖ он стал главной звездой, но там не заладилось. Конфликт с Кавани, недовольство работой тренера, недовольство уровнем соперников и команд, недовольство судейством, недовольство болельщиками, которые Неймара сразу невзлюбили, их поддержали и игроки других клубов, которые жестко обходятся с Неймаром, да и судьи с ним не церемонятся. Не так жалеют. В ПСЖ он стал первой звездой, но попал в токсичную атмосферу, где его явно недолюбливают. Но в «Реале» при живом Роналду он тоже не станет первой звездой. А если попытается, то придется клубу расставаться с Криштиану. Да и пойдет ли при таких условиях Неймар в «Реал»? Разве что поставит Пересу кучу условий. Согласится ли «Реал»?

Скандальный характер

Неймар для своего не такого уж большого возраста слишком оброс разного рода скандалами. И тут дело не только в уголовных делах в Испании и Бразилии против него и его отца – знатного дельца. Сам его уход из «Барселоны» получился очень некрасивым и настроил многих против Неймара. Даже его слезы на пресс-конференции никого не убедили. Чего он ждал, кроме травли, ведя себя подобным образом? И в ПСЖ его попытки самоутвердиться за счет презрения к окружающим вряд ли добавили Неймару вистов. Конфликт с Кавани, создание бразильского кружка, который разделил команду, неуважение к Эмери, каким бы он ни был тренером. Все это свидетельствует о скандальности характера Неймара. А «Реалу» Зидана такие персонажи вряд ли нужны.

Болельщики «Реала» не поймут

Тоже отчасти следует из предыдущих тезисов. Все-таки Неймар бывший игрок «Барселоны». Конечно, трансферы между этими командами явление бывалое, но с учетом всех особенностей нрава и бэкграунда бразильца вряд ли фанаты «Реала» смогут полюбить этого игрока. А Перес все делает с прицелом на маркетинговую отдачу. Переход Неймара, способного заложить бомбу под команду, да еще за огромные деньги при его сомнительной репутации и с сомнительной отдачей – большая авантюра. А ну как через год от нелюбви болельщицкой этот потенциально 400-миллионный новичок захандрит и опять захочет уйти?

ПСЖ может пойти на принцип

В Париже, конечно, с Неймаром цацкаются, очень возятся, президент лично ездит на дачу Неймара и его семьи в Рио-де-Жанейро, чтобы мило поболтать и убедить, что уходить из ПСЖ не нужно, что его там любят, на все ради него готовы. От этого Неймар и на шею пытается сесть, запрашивая увеличение зарплаты. Такие замашки рано или поздно, конечно, могут надоесть ПСЖ, но пока парижане готовы на все, чтобы удержать форварда. Если Париж через год после покупки с помпой парня за 222 миллиона евро отпустит его в «Реал», это будет огромным репутационным ударом, после которого ПСЖ сложно остаться настоящим топ-клубом, командой первого эшелона. В «Манчестер Сити» посмеются над горе-коллегами. Поэтому ПСЖ расшибется в доску, но сделает все, чтобы сохранить Неймара – чисто из принципа.

Достойные альтернативы

Наконец, зачем «Реалу» упираться в этого довольно сомнительного, хоть и раскрученного кандидата? Ведь есть масса интересных альтернатив. Тот же Салах в «Ливерпуле» играет божественно. Склонить «красных» к продаже вполне возможно – «Барселона» с Коутиньо это доказала. «Реал» может взять звезду, эффективного игрока и сделать его новым кумиром, не имея заботы в виде избавления от негатива и бэкграунда. Есть еще «Тоттенхэм» с Кейном – с этими ребятами всегда можно договориться – вопрос в цене. Есть Азар, который устал от «Челси» и не против освежиться в Мадриде. Есть и Левандовски. Все они куда менее токсичны по всем параметрам, а эффективности могут принести не меньше, чем Неймар. Так что «Реалу» не стоит зацикливаться на бразильце. Да и не стоит сомневаться, что эта зацикленность – больше продукт истерии в СМИ, а не реальная позиция мадридцев, которые взвешенно должны подходить к выбору усилителя атаки.