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Самые богатые футболисты РФПЛ

21 марта 2018, 15:30
Самые богатые футболисты РФПЛ

Блогер «Соккер.ру» Finn32 изучил зарплаты футболистов РФПЛ и готов поделиться цифрами и впечатлениями. А вы знаете, кто больше всех получает в чемпионате России?

В европейских футбольных лигах нет системы единого финансового регулирования, поэтому зарплаты футболистов формируются на основании «сарафанного радио» и с помощью агентского лобби. Кроме того, важным фактором в РФПЛ является искусственно созданная «лимитная зона», которая дает преимущество игрокам с российским паспортом – собственно, одна из главных причин, почему наши футболисты не ощущают острого желания проявить себя в Европе. Между «играть дома и получать большую зарплату» и «выдерживать конкуренцию в зарубежных чемпионатах за меньшие деньги» большинство игроков объяснимо выбирают первый вариант. 

Еще одним немаловажным фактором является налоговое законодательство. В России нет прогрессивной шкалы налогов, изымающей большие проценты от заработка богатых людей. При одной и той же заложенной клубом сумме на зарплату, скажем, в Англии и России на руки футболист будет получать разные деньги. Учитывать нужно не только подоходный налог, но и взносы, которые обязан уплачивать работодатель – пенсионные, страховые, медицинские. В России нагрузка на работодателя даже немного ниже, чем в Великобритании – 40% против 35%, зато отсутствие прогрессивной шкалы налогов дает солидные преимущества. Так, в Британии действует дополнительная ставка в размере 45%, если годовой заработок превышает 150 тысяч фунтов, а в России – все те же 13%, зарабатываешь ты 120 тысяч рублей в год или сотни миллионов. 

Пример. Допустим, достигнута договоренность с футболистом о том, что он хочет получать чистыми 5 миллионов евро. Российский клуб потратит на содержание такого игрока 9.58 млн евро, а британский – почти 14 миллионов. Разница в 5.5 миллионов! Или обратный пример. В бюджете клуба заложена сумма в 10 миллионов евро на содержание футболиста. Из этих денег в АПЛ непосредственно до футболиста дойдут 3.6 миллиона евро, в то время как в РФПЛ – 5.2 миллиона. Тоже заметная разница. 

Рейтинг зарплат игроков РФПЛ. Топ-10

Зарплаты указываются без учета бонусов за успешные командные выступления или личные статистически успехи – такие «плюшки» предусмотрены контрактами многих игроков. Учитывается сугубо гарантированный годовой заработок футболистов - оклад.

10. Фёдор Смолов («Краснодар») – 2.9 млн евро. Лучший бомбардир двух предыдущих розыгрышей чемпионата России замыкает первую десятку. Зарплата Федора подтверждает, что он ориентирован на футбольный прогресс, а не на «зашибание бабок» (иначе перешел бы в «Зенит» или «Спартак», где могли бы платить больше). Адекватная зарплата оставляет возможность уехать в Европу на сопоставимый оклад, то есть Федор живет по законам мирового футбольного рынка.

9. Доменико Кришито («Зенит») – 3 млн евро. Капитан «Зенита» дорабатывает последние месяцы своего контракта. Итальянец уже заработал на безбедную старость себе и своим внукам, летом собирается вернуться в Италию и «Дженоа», где готов работать всего лишь за 1.2 млн евро. 

6. Артём Дзюба («Зенит») – 3.3 млн евро. Именно такая сумма причитается Артему по контракту с «Зенитом», но ради переезда в Тулу и игровой практики перед чемпионатом мира Дзюба сократил финансовый аппетит, за что ему респект. 

7. Александр Кокорин («Зенит») – 3.5 млн евро. В начале этого сезона Александр Кокорин едва ли не впервые в карьере оправдывал свою высокую зарплату эффективной и результативной игрой.  

6. Луис Адриано («Спартак») – 3.5 млн евро. По некоторым данным, которые не подтвердились, «Спартак» согласился платить бразильцу 4.5 миллиона евро в момент перехода из «Милана», но потом выяснилось, что Адриано все же зарабатывает меньше признанного лидера «красно-белых» Квинси Промеса. Впрочем, сейчас сам Луис стал лидером команды Карреры и с лихвой отрабатывает эти деньги.
Адриано – топ! Луис, в которого не верили 

5. Квинси Промес («Спартак») – 3.8 млн евро. Огромная трансферная удача «Спартака», футболист, который вырос в звезду непосредственно в чемпионате России, сделал существенный вклад в долгожданное чемпионство и подписал контракт с «красно-белыми» на улучшенных условиях. Несмотря на периодические спады, Квинси точно стоит своих денег, ведь речь об одной из главных звезд РФПЛ последних сезонов.

4. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3.8 млн евро. При прежнем тренере и руководстве шикарный контракт Фернандеша был ярмом на шее «Локомотива», ведь португалец не зарабатывал, а только получал причитающиеся деньги не играя. Зато с приходом Семина всех убедил в наличии мастерства и мотивации, осталось только довести до конца чемпионское дело.

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4.1 млн евро. Именитый и титулованный защитник, которого прошлой зимой «Зенит» вытащил из «Челси», убедив финансово. Иванович, конечно, борозды не портит, но так ли он усилил «сине-бело-голубых», как планировалось?

2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4.5 млн евро. Летом 2016 года ходили упорные слухи о переходе Чорлуки в «Локомотив», после смены руководства железнодорожники подписали с хорватом контракт до 2020 года, положив ему мощную по меркам РФПЛ зарплату. По уровню мастерства Ведран заслуживает такого признания, однако из-за состояния здоровья он почти не играет и большой вопрос – вернется ли на прежний уровень? Впрочем, такие риски существуют всегда.

1. Леандро Паредес («Зенит») – 5 млн евро. В «Роме» аргентинец получал всего лишь 1 миллион евро, так что переход в «Зенит» сделал его значительно богаче. Пока Паредес не спешит делать «Зенит» чемпионом, и ходят слухи о его желании покинуть Санкт-Петербург, но будем верить, что первый сезон Леандро потратил на адаптацию, а лучшие его сезоны впереди. В противном случае, это деньги, выброшенные в трубу.

Артефакты

Вы уже наверняка сосчитали, что в первой десятке пять игроков «Зенита», по два представителя «Спартака» и «Локомотива», а также Федор Смолов. Самый высокооплачиваемый игрок ЦСКА – Игорь Акинфеев (2.5 млн евро), занимает 15-е место, уступая, помимо названных выше футболистов, спартаковцам Фернандо и Глушакову, а также еще двум аргентинцам с берегов Невы – Дриусси и Маммане. Самым ярким артефактом является нахождение в топ-30 Виктора Файзуллина, который давно не играет в футбол из-за хронических травм. Он зарабатывает больше Нобоа, Вернблума, Игоря Денисова, Натхо, Зе Луиша, Джефферсона Фарфана и еще многих видных футболистов. 

Еще один любопытный факт связан со «Спартаком»: защитник сборной России Георгий Джикия, продлевавший контракт с «красно-белыми» уже в статусе игрока стартового состава, а также после выступлений на Кубке Конфедераций, зарабатывает 1.7 млн евро. Это меньше, чем у одноклубников Боккетти, Пашалича, Мельгарехо и Попова, который вообще уехал в аренду в «Рубин». Смолов и Джикия подтверждают, что не все российские футболисты алчно нацелены исключительно на деньги. Можно привести в качестве примера также Александра Головина, который, считаясь самым перспективным футболистом России, получает в ЦСКА около миллиона евро в год. У армейцев вообще очень грамотный подход к формированию зарплатной ведомости, что не мешает игрокам прогрессировать и добиваться успехов непосредственно в ЦСКА. По соотношению «цена-качество-отдача» у Евгения Гинера по-прежнему сильнейший состав в России, а больше всего вопросов к «Зениту», особенно если питерцы в этом сезоне снова останутся без трофеев, к чему они близки.

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Все комментарии
mortid
mortid ответил autochthon
12 апреля в 09:27
autochthon:
Ни один не стоит этих денег...Зато агенты обогатились.
Не скажи, из всего этого списка двое-трое точно стоят и отрабатывают своё. А вот которые "доят народное достояние", те да, ни один не стоит. Cмолов вообще не понимаю за что получает 3 млн, тот же Дзюбиньо. Нападающий забивающий за весь сезон 10-15 голов получает 3млн евро, это же абсурд и идиотизм. Я думаю ты бы больше наколотил, за такие бабосы )
autochthon
autochthon
26 марта в 22:43
Ни один не стоит этих денег...Зато агенты обогатились.
Sem25
Sem25
25 марта в 13:43
Газпром рулит, ничего неожиданного.
pomor45
pomor45
23 марта в 16:04
Из всех только Паредеса можно продать прилично, а за остальных больше пятерки не дадут.
KURUM
KURUM
23 марта в 14:22
Да, чуть выше прожиточного минимума..
sir-5
sir-5
22 марта в 22:11
Всё логично:Нефтегазовый комплекс,естественная "монополька РЖД"и один намагниченный. И пропорция соблюдается "по чину".Если Миллер "получает" 2,5 млн рублей в ДЕНЬ,то ему и карты в руки.Каждый может посчитать,сколько годков у него уйдёт на то,чтобы заработать эту сумму.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
22 марта в 19:32
Усилил ли Иванович Зенит?
Иванович на данный момент лучший ЦЗ в РФПЛ
alex074
alex074
22 марта в 11:58
Больше всех зенитовцев, а почему нет?! Получать зарплату с ресурсов РФ они могут, а результата ноль. Так погнать их поганой метлой всех из России с голой попой.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил rubin kazzzan
22 марта в 11:34
rubin kazzzan:
завтра наши звезды будут противостоять бразильцам!!!!!!! 0-2 в пользу бразилии!! кто больше????)
Уже и отмазки готовы, ведь у бразильцев зарплаты больше как правило, после и рынок скажут чтоб и русским подняли оклад
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 марта в 09:49
завтра наши звезды будут противостоять бразильцам!!!!!!! 0-2 в пользу бразилии!! кто больше????)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
22 марта в 09:46
заслужили))))))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Дед за ЦСКА
22 марта в 08:22
Дед за ЦСКА:
И только Гинер держит планку, не удивительно, что "Это Гинер всё купил" перестало звучать от болел СпаМа. Федун и Миллер рулят.
А зачем ему платить больше игрокам,если он финансовый директор РФПЛ?)))))))
AmG1991
AmG1991
22 марта в 04:18
Хоть где-то питерцы первые)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
22 марта в 00:11
Дед насмешил)) Лям евро кони заработали)) Вау. И кого за это можно купить?) 10 Файзулиных?))
Фата лист
Фата лист
21 марта в 20:37
Есть большие сомнения по поводу достоверности данных цифр, ибо у многих футболистов в официальных рейтингах двухлетней давности зарплаты выше, сильно сомневаюсь, что российские клубы урезали зарплаты своим лидерам.
MAUS
MAUS ответил Дед за ЦСКА
21 марта в 20:11
Дед за ЦСКА:
И только Гинер держит планку, не удивительно, что "Это Гинер всё купил" перестало звучать от болел СпаМа. Федун и Миллер рулят.
Гиннер экономит на з/п! А что не додал футболерам, то тратит на судей и договорники))))
MAUS
MAUS ответил JackNorz
21 марта в 20:06
JackNorz:
Интересно вся сумма доходит до футболистов или ещё % на откаты уходит. Литейный смотрю один не приходит, всегда со своей свитой. И как он успевает?
Это его твинки)))) они же ему лайки подкидывают)))
patra
patra
21 марта в 19:51
Уменьшить всем зарплату в 10 раз, никуда не денутся, может и лучше заиграют, чтоб европейцев заинтересовать.
Saang
Saang
21 марта в 19:00
Из 10 игроков пять игроков из клуба с пятого места, созданного в пятой точке российского футбола... Задумайтесь
JackNorz
JackNorz
21 марта в 18:42
Интересно вся сумма доходит до футболистов или ещё % на откаты уходит.

Литейный смотрю один не приходит, всегда со своей свитой. И как он успевает?
kinderpingui
kinderpingui
21 марта в 18:33
Бедный Головин, всего 5 000 000 рублей в месяц получает. На что он детей то кормить будет?
ALEX26659
ALEX26659
21 марта в 18:30
степашка дизлайки расчехлил...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
21 марта в 18:30
MALOVAR:
сидите спокойно на третей строчке ,к вам вопросов нет
СпаМ и Зенит ТРАТЯТ на покупу игроков, а ЦСКА ЗАРАБАТЫВАЕТ( 1 лям евро за 1/4 ЛЕ).
Разницу надеюсь видишь?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 марта в 18:29
Что-то сомнительно, что Паредас только за футбол такие бабки от газоалёши получает
ALEX26659
ALEX26659
21 марта в 18:20
дороги нынче паредесы в питере...
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
21 марта в 18:12
А ты что, кассиром у Федуна подрабатываешь?
"Какие ваши доказательства?" (С)...
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ ответил d_fincher
21 марта в 18:09
d_fincher:
Пловина из Зенита. Как и следовало ожидать.
а другая половина из Спартака!
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
21 марта в 18:05
Самые богатые у Федуна. Он налоги не платит.
MALOVAR
MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
21 марта в 17:55
сидите спокойно на третей строчке ,к вам вопросов нет
CrazyTapok
CrazyTapok
21 марта в 17:54
Пупсики кичатся, а у самих зулусы немеряно получают!
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