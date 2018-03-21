Самые богатые футболисты РФПЛ

Блогер «Соккер.ру» Finn32 изучил зарплаты футболистов РФПЛ и готов поделиться цифрами и впечатлениями. А вы знаете, кто больше всех получает в чемпионате России?

В европейских футбольных лигах нет системы единого финансового регулирования, поэтому зарплаты футболистов формируются на основании «сарафанного радио» и с помощью агентского лобби. Кроме того, важным фактором в РФПЛ является искусственно созданная «лимитная зона», которая дает преимущество игрокам с российским паспортом – собственно, одна из главных причин, почему наши футболисты не ощущают острого желания проявить себя в Европе. Между «играть дома и получать большую зарплату» и «выдерживать конкуренцию в зарубежных чемпионатах за меньшие деньги» большинство игроков объяснимо выбирают первый вариант.

Еще одним немаловажным фактором является налоговое законодательство. В России нет прогрессивной шкалы налогов, изымающей большие проценты от заработка богатых людей. При одной и той же заложенной клубом сумме на зарплату, скажем, в Англии и России на руки футболист будет получать разные деньги. Учитывать нужно не только подоходный налог, но и взносы, которые обязан уплачивать работодатель – пенсионные, страховые, медицинские. В России нагрузка на работодателя даже немного ниже, чем в Великобритании – 40% против 35%, зато отсутствие прогрессивной шкалы налогов дает солидные преимущества. Так, в Британии действует дополнительная ставка в размере 45%, если годовой заработок превышает 150 тысяч фунтов, а в России – все те же 13%, зарабатываешь ты 120 тысяч рублей в год или сотни миллионов.

Пример. Допустим, достигнута договоренность с футболистом о том, что он хочет получать чистыми 5 миллионов евро. Российский клуб потратит на содержание такого игрока 9.58 млн евро, а британский – почти 14 миллионов. Разница в 5.5 миллионов! Или обратный пример. В бюджете клуба заложена сумма в 10 миллионов евро на содержание футболиста. Из этих денег в АПЛ непосредственно до футболиста дойдут 3.6 миллиона евро, в то время как в РФПЛ – 5.2 миллиона. Тоже заметная разница.

Рейтинг зарплат игроков РФПЛ. Топ-10

Зарплаты указываются без учета бонусов за успешные командные выступления или личные статистически успехи – такие «плюшки» предусмотрены контрактами многих игроков. Учитывается сугубо гарантированный годовой заработок футболистов - оклад.

10. Фёдор Смолов («Краснодар») – 2.9 млн евро. Лучший бомбардир двух предыдущих розыгрышей чемпионата России замыкает первую десятку. Зарплата Федора подтверждает, что он ориентирован на футбольный прогресс, а не на «зашибание бабок» (иначе перешел бы в «Зенит» или «Спартак», где могли бы платить больше). Адекватная зарплата оставляет возможность уехать в Европу на сопоставимый оклад, то есть Федор живет по законам мирового футбольного рынка.

9. Доменико Кришито («Зенит») – 3 млн евро. Капитан «Зенита» дорабатывает последние месяцы своего контракта. Итальянец уже заработал на безбедную старость себе и своим внукам, летом собирается вернуться в Италию и «Дженоа», где готов работать всего лишь за 1.2 млн евро.

6. Артём Дзюба («Зенит») – 3.3 млн евро. Именно такая сумма причитается Артему по контракту с «Зенитом», но ради переезда в Тулу и игровой практики перед чемпионатом мира Дзюба сократил финансовый аппетит, за что ему респект.

7. Александр Кокорин («Зенит») – 3.5 млн евро. В начале этого сезона Александр Кокорин едва ли не впервые в карьере оправдывал свою высокую зарплату эффективной и результативной игрой.

6. Луис Адриано («Спартак») – 3.5 млн евро. По некоторым данным, которые не подтвердились, «Спартак» согласился платить бразильцу 4.5 миллиона евро в момент перехода из «Милана», но потом выяснилось, что Адриано все же зарабатывает меньше признанного лидера «красно-белых» Квинси Промеса. Впрочем, сейчас сам Луис стал лидером команды Карреры и с лихвой отрабатывает эти деньги.

Адриано – топ! Луис, в которого не верили

5. Квинси Промес («Спартак») – 3.8 млн евро. Огромная трансферная удача «Спартака», футболист, который вырос в звезду непосредственно в чемпионате России, сделал существенный вклад в долгожданное чемпионство и подписал контракт с «красно-белыми» на улучшенных условиях. Несмотря на периодические спады, Квинси точно стоит своих денег, ведь речь об одной из главных звезд РФПЛ последних сезонов.

4. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3.8 млн евро. При прежнем тренере и руководстве шикарный контракт Фернандеша был ярмом на шее «Локомотива», ведь португалец не зарабатывал, а только получал причитающиеся деньги не играя. Зато с приходом Семина всех убедил в наличии мастерства и мотивации, осталось только довести до конца чемпионское дело.

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4.1 млн евро. Именитый и титулованный защитник, которого прошлой зимой «Зенит» вытащил из «Челси», убедив финансово. Иванович, конечно, борозды не портит, но так ли он усилил «сине-бело-голубых», как планировалось?

2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4.5 млн евро. Летом 2016 года ходили упорные слухи о переходе Чорлуки в «Локомотив», после смены руководства железнодорожники подписали с хорватом контракт до 2020 года, положив ему мощную по меркам РФПЛ зарплату. По уровню мастерства Ведран заслуживает такого признания, однако из-за состояния здоровья он почти не играет и большой вопрос – вернется ли на прежний уровень? Впрочем, такие риски существуют всегда.

1. Леандро Паредес («Зенит») – 5 млн евро. В «Роме» аргентинец получал всего лишь 1 миллион евро, так что переход в «Зенит» сделал его значительно богаче. Пока Паредес не спешит делать «Зенит» чемпионом, и ходят слухи о его желании покинуть Санкт-Петербург, но будем верить, что первый сезон Леандро потратил на адаптацию, а лучшие его сезоны впереди. В противном случае, это деньги, выброшенные в трубу.

Артефакты

Вы уже наверняка сосчитали, что в первой десятке пять игроков «Зенита», по два представителя «Спартака» и «Локомотива», а также Федор Смолов. Самый высокооплачиваемый игрок ЦСКА – Игорь Акинфеев (2.5 млн евро), занимает 15-е место, уступая, помимо названных выше футболистов, спартаковцам Фернандо и Глушакову, а также еще двум аргентинцам с берегов Невы – Дриусси и Маммане. Самым ярким артефактом является нахождение в топ-30 Виктора Файзуллина, который давно не играет в футбол из-за хронических травм. Он зарабатывает больше Нобоа, Вернблума, Игоря Денисова, Натхо, Зе Луиша, Джефферсона Фарфана и еще многих видных футболистов.

Еще один любопытный факт связан со «Спартаком»: защитник сборной России Георгий Джикия, продлевавший контракт с «красно-белыми» уже в статусе игрока стартового состава, а также после выступлений на Кубке Конфедераций, зарабатывает 1.7 млн евро. Это меньше, чем у одноклубников Боккетти, Пашалича, Мельгарехо и Попова, который вообще уехал в аренду в «Рубин». Смолов и Джикия подтверждают, что не все российские футболисты алчно нацелены исключительно на деньги. Можно привести в качестве примера также Александра Головина, который, считаясь самым перспективным футболистом России, получает в ЦСКА около миллиона евро в год. У армейцев вообще очень грамотный подход к формированию зарплатной ведомости, что не мешает игрокам прогрессировать и добиваться успехов непосредственно в ЦСКА. По соотношению «цена-качество-отдача» у Евгения Гинера по-прежнему сильнейший состав в России, а больше всего вопросов к «Зениту», особенно если питерцы в этом сезоне снова останутся без трофеев, к чему они близки.