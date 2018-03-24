Российский «Милан» и его перспективы

Олигархи заменят китайцев у руля великого клуба? Блогер «Соккер.ру» Angry Ded сводит легендарных «россонери» и известных вам футбольных менеджеров.

Почему не покупают российские клубы?

Зачем финансировать «Милан», если хоть «Кубань», хоть ЦСКА не откажутся от денег? Ответ прост: в РФПЛ нельзя заработать, вкладывать совсем невыгодно. А капитал формально частный и вывозить его за пределы страны - традиция последней четверти века. Все прозаично и цинично.

Вкладывать деньги в облигации в США (Россия официально накупила их на 100 млрд долларов), покупать недвижимость в Великобритании, пользоваться швейцарскими банками законно, как и играться с зарубежными клубами. Рыболовлев давал деньги «Монако», теперь задумался о спасении «Милана».

Почему «Милан» заинтересовал российских олигархов?

В истории фигурирует гражданин РФ Алишер Усманов. Один из акционеров «Арсенала» утверждает, что платит налоги в России, а кто говорит иначе – тьфу на вас. Значит, его справедливо именовать российским олигархом, как и Рыболовлева с Абрамовичем. А вероятная причина, почему сразу два миллиардера заинтересовались «Миланом» - политика.

Покушение на убийство бывшего агента ГРУ Скрипаля и его дочери на территории Великобритании вызвало известную реакцию. Такие дела планируют с расчетом или на провокацию, или на то, что провинциальный коронер (специалист, выясняющий причины смерти) не найдет ничего подозрительного.

Исполнение захромало, отравление зафиксировали, британцы по правилам международной политики должны использовать случай в свою пользу. А тут еще немцы и французы давно ехидно намекают англичанам, что хорошо бы проверить филиал Рублевки в Лондоне на предмет законности денег, за которые покупали элитную недвижимость.

Рано или поздно британцы придут с проверками ко всем российским миллионерам и миллиардерам в Англии, и формальный повод нашелся. Вот поэтому и появилась информация об интересе Усманова, который годами безуспешно пытается выкупить контрольный пакет акций «Арсенала», к «Милану».

А Рыболовлева что толкает к Италии?

Владелец «Монако» не имеет отношения к Великобритании. У него квартира в Нью-Йорке, остров в океане. Но российским миллиардерам не удалось сделать ЕС островом их свободы. Не забывайте, что злые французы обвинили в отмывании денег бывшего владельца «Анжи». А к Рыболовлеву в гости с радостью нагрянули бы власти княжества Монако.

Тамошняя прокуратура обвиняет миллиардера в участии в коррупционных схемах на сумму в два миллиарда евро. Дотянулись длинные руки молодого президента Франции Макрона, показал влияние? Это вряд ли, но скандальная история, по слухам, привела к размолвке между князем Монако и миллиардером. Раньше дружили, а теперь Рыболовлева, поговаривают, в княжестве встретят без любви, без тоски и с жалостью.

Оставаться в стране миллиардер больше не может, а поскольку вряд ли хочет постоянно жить в России, должен искать новую футбольную команду, как подобает каждому уважающему себя олигарху. А в Западной Европе у него нерешенные дела. «Донос» на миллиардера, по слухам, написал некий швейцарец Ива Бувье. Рыболовлев накупил за последнее время живописи на два миллиарда, но оказалось, что его обманывали, миллиард переплатил.

Подал в суд и получил встречное дело – арт-директор заявил, что россиянин подкупал местных полицейских. Дело серьезное, но не исключено, что отдельно взятый российский миллиардер вправду стал жертвой ловких аферистов. На Рыболовлева сразу нашли «компромат» - дружбу с министром юстиции Монако, который после скандала подал в отставку. Так и поступают политики, которых обвинили в коррупции, разве нет?

Теперь российский миллиардер, хоть и не попал на скамью подсудимых, оказался «отравленным плодом» для князя Монако. Альберт ему руки не подаст, на людях – так точно.

Почему всем хочется под крыло Берлускони?

В этом году в Италии прошли парламентские выборы. Как подобает при прямой демократии – победили клоуны. В буквальном смысле шуты, ведь выборы выиграла партия комика Беппе Грилло. Коалиция партий с участием Берлускони тоже нахватала голосов и мест в парламенте. Можно сказать, что популисты успешно навешали спагетти на уши итальянцам. В стране финансовый застой…

Неудивительно, что в Серию А российские миллиардеры деньги вкладывать не спешили. Итальянский футбол не приносит столько плюсов, как раньше. «Ювентус» застрял в чемпионах и пытается выйти на арабский, азиатский и американский (сериал от «Netflix») рынки. А попытка китайцев купить «Милан» натолкнулась на рифы их партийных правил.

Берлускони явно хочет использовать конфликт Великобритании и России в свою пользу. Сильвио сразу же через СМИ, которым владеет, сообщил нам, что Усманов и Рыболовлев интересуются его «Миланом». После такого большого скандала Италия может остаться одним из последних оплотов поддержки российских олигархов в Европе. Вернее, последним из крупных. Усманов и Абрамович переживают, не будут ли отбирать их активы в Великобритании?

Разумеется, только те активы, чье происхождение миллиардеры, зарабатывающие на российской земле, не смогут объяснить. Вот и Рыболовлев задумается, где его рады будут видеть? Скорее всего, в Милане неплохо воспримут покупку клуба, чьи нынешние китайские владельцы слово не держат и заимели серьезные проблемы с деньгами. Особенно покупку человеком, который возродил «Монако» до уровня полуфинала ЛЧ.

Рыболовлев вернет «Милан» на вершину?

Фанаты «Милана» с опаской будут относиться к любому новому владельцу. Во-первых, гости с китайского Востока многое обещали, но невпопад накупили игроков, а правильным решением может стать разве что случайное назначение тренера по мотивации Гаттузо. Во-вторых, информационное поле общее, поэтому первопричину покупки от фанатов «Милана» не скрыть.

У владельца «Монако» неприятности в княжестве, у владельца «Арсенала» - в Великобритании. А тут Берлускони выплывает – давний друг главы РФ. Раз так удачно для «Милана» у Усманова и Рыболовлева на горизонте серьезные проблемы, кто-то один из них наперегонки может добежать до «Сан-Сиро» и вложить деньги в любимый клуб десятков миллионов фанатов по всему миру. Можно развивать известный бренд, строить стадион.

Сильвио поможет, «Милан» нужно возродить для мирового футбола. При этом капитал олигархов, даже если вам лично хочется, в Россию никто не вернет. И если тратили деньги на «Монако» или «Арсенал», то пусть попробуют с «Миланом». Тем более, если именно Рыболовлев купит у китайцев клуб, то станет первым за долгое время русским, который приобрел, а не передал актив азиатским миллиардерам. Но для футбола ключевым человеком может быть не он.

Есть еще Вадим Васильев. Вице-президент «Монако», футбольный менеджер международного уровня. «Милан» от его прихода лишь выиграет. Китайцы наобещали возвращение в ЛЧ, но партия решила, что тратить деньги на чужой футбол бездумно, как арабские шейхи, не позволит. Российским олигархам никто тратить не запрещает. Но если Великобритания и Франция настроены враждебно, они уедут жить в страну, где тоже солнце, море и пляж, но пока важной фигурой остается Берлускони.

Шансы на то, что «Милан» окажется в руках российских владельцев, растут с каждым днем. Тем более, сам дон Сильвио говорил, что у него появились деньги на выкуп клуба обратно и развитие оного в прежних масштабах, так что выкуп может быть общим – со стороны и Берлускони, и еще одного покупателя. Если старик приведет богатых русских, которые били «Манчестер Сити» ногами «Монако» в Лиге чемпионов – «тифози» успокоятся, изучив факты.

Рыболовлев и Васильев сделали из гнилого «Монако» сильный клуб, действующего чемпиона Франции, который продал за год игроков на 380 млн евро с учетом Мбаппе. Вот только тут вопрос. В итальянский клуб будут вкладывать сотни миллионов ради трофеев или сделают еще одним филиалом «Порту», то есть станут работать на продажу? Аспект надо рассмотреть, особенно если на горизонте появится Усманов, которому злые американцы запретили выкупить «Арсенал».

Злые британцы параллельно грозятся устроить ад на британской земле, а добрый Берлускони предлагает вложить деньги в его любимый «Милан». Звезды так складываются, что все дороги ведут российских миллиардеров на «Сан-Сиро». Или на новый стадион «Милана», который они построят. В Лондоне и Монте-Карло могут заговорить языком ультиматумов, на которые ни Абрамович, ни Усманов, ни Рыболовлев ничего не ответят – российские деньги лежат в западных банках, а не наоборот.

А вот в Италии победили популисты, они по возможности останутся в стороне от международных конфликтов, выполняя только часть просьб (приказов) ЕС. Значит, тихая гавань найдена, старенький славный корабль из Милана не откажется в реставрации за счет денег российских меценатов. Осталось только найти покупателей на «Монако», чтобы у Рыболовлева появились свободные активы, или вынудить Усманова выкупить акции «Милана» давлением в Лондоне. Недавно такую сделку никто не рассматривал, сейчас поворот логичен.