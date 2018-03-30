«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах

Сезон в РФПЛ возобновляется в суровую пору, но красота проступает даже сквозь холода и погодные ненастья. «Соккер.ру» делает шажок в весну, делясь снимками прекрасных созданий.

Вот именно такая поддержка способствует успехам ЦСКА в Лиге Европы. Разве можно играть плохо, когда от тебя ждут побед такие болельщицы?





«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ и мчит к чемпионству, а по числу прекрасных дам на квадратный метр трибун железнодорожники тоже многим могут дать фору.





В Санкт-Петербурге с новым стадионом, у которого есть крыша, всегда весна и «+17», а это время года само по себе располагает к прекрасному настроению и созерцанию прекрасного.





Впрочем, часто симпатичных девушек можно встретить не только на трибунах, но и у кромки поля, если у вас, конечно, есть соответствующий допуск. Обычно у них при себе фотоаппараты с большими объективами, поэтому будьте деликатны и бдительны.

Краснодар. Здесь собирается полный стадион на матч юношеской команды в Лиге чемпионов, а встреча основы с молодежкой заполняет трибуны наполовину. Завидная посещаемость, вот бы всем так. И в море заинтересованных в футболе зрителей, конечно же, обнаруживаются настоящие жемчужинки.

А что насчет «Спартака»? Есть девушки в красно-белых селеньях?





Ранней весной два товарищеских матча провела сборная России, сыграв против Бразилии в «Лужниках» и с французами на стадионе «Санкт-Петербург». На трибунах, конечно же, не было недостатка в представительницах прекрасного пола: уж не знаю, пришли ли они посмотреть на Антона Заболотного с Константином Раушем или их привлекли Антуан Гризманн и брутальный Алиссон?





И напоследок – постоянный лидер наших чартов красоты, город Ростов-на-Дону, где точно нет недостатка в красивых болельщицах. Сейчас вы в этом убедитесь воочию.



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