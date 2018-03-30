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«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах

30 марта 2018, 18:44
«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах

Сезон в РФПЛ возобновляется в суровую пору, но красота проступает даже сквозь холода и погодные ненастья. «Соккер.ру» делает шажок в весну, делясь снимками прекрасных созданий.

Вот именно такая поддержка способствует успехам ЦСКА в Лиге Европы. Разве можно играть плохо, когда от тебя ждут побед такие болельщицы?

«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ и мчит к чемпионству, а по числу прекрасных дам на квадратный метр трибун железнодорожники тоже многим могут дать фору.

«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах
В Санкт-Петербурге с новым стадионом, у которого есть крыша, всегда весна и «+17», а это время года само по себе располагает к прекрасному настроению и созерцанию прекрасного.

«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах

Впрочем, часто симпатичных девушек можно встретить не только на трибунах, но и у кромки поля, если у вас, конечно, есть соответствующий допуск. Обычно у них при себе фотоаппараты с большими объективами, поэтому будьте деликатны и бдительны.

«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах

Краснодар. Здесь собирается полный стадион на матч юношеской команды в Лиге чемпионов, а встреча основы с молодежкой заполняет трибуны наполовину. Завидная посещаемость, вот бы всем так. И в море заинтересованных в футболе зрителей, конечно же, обнаруживаются настоящие жемчужинки.

«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах

А что насчет «Спартака»? Есть девушки в красно-белых селеньях?

«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах
Ранней весной два товарищеских матча провела сборная России, сыграв против Бразилии в «Лужниках» и с французами на стадионе «Санкт-Петербург». На трибунах, конечно же, не было недостатка в представительницах прекрасного пола: уж не знаю, пришли ли они посмотреть на Антона Заболотного с Константином Раушем или их привлекли Антуан Гризманн и брутальный Алиссон?

«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах
И напоследок – постоянный лидер наших чартов красоты, город Ростов-на-Дону, где точно нет недостатка в красивых болельщицах. Сейчас вы в этом убедитесь воочию.

«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах«Соккер.ру» любуется. Девушки на российских трибунах
Не забывайте посещать галереи «Соккер.ру», где всегда свежие снимки, возможность их обсудить, а по настроению – тут же можно сочинить мемчик!

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
05 апреля в 21:10
...и откуда берутся плохие жёны?))
KURUM
KURUM
01 апреля в 16:20
На вкус и цвет товарищей нет..
Фата лист
Фата лист ответил Лёха Шахтинский
31 марта в 21:36
Лёха Шахтинский:
Вывод из темы только один - Ростовские и Краснодарские тёлки - the best of the best в России.
Вывод только один, красивые девушки либо не ходят на стадион, либо это просто ужасная подборка.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
31 марта в 20:28
красотки!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил marvel777
31 марта в 20:09
marvel777:
Гризманн после того как увидел эту девушку с баннером бежал из России как Наполеон
Наполеон не бежал, а отступал, организованно.....
alfranza
alfranza
31 марта в 19:09
Слабый пол - это сила!!!
ndedov
ndedov
31 марта в 17:24
Все девчата хороши, поздравляю их от души!
wingback
wingback
31 марта в 15:42
Некоторых можно...
mat73
mat73
31 марта в 05:54
Моя красивее и лучше!
Старлей84
Старлей84
31 марта в 00:23
Самая первая дама и на фото из Краснодара та что слева в кожанке, единственные, кто порадовал глаз. Остальные ... В общем зачем этих Марусь только фотографируют? Кем там Соккер любуется вообще не понятно.
Roger Young
Roger Young
30 марта в 23:43
какой-то шапочный хит-парад
Bastardo
Bastardo
30 марта в 23:22
Если исключить краснодарскую блондинку из списка представленных фото, то фотоподборку составляют обычные среднетянки, которых куча на ну улицах российских городов. Но лучше уж они, чем вот эти заштукатуренные девушки, вроде фанатки Гризмана или ростовчанки с заглавной фотографии.
myst5
myst5
30 марта в 23:13
Может быть будет звучать не патриотияно. Может в связи с последними событиями не этично. Но самые красивые девушки все таки на Украине
Палыч82
Палыч82 ответил МапС
30 марта в 22:50
МапС:
В футбол надо летом играть, когда бабы раздеваются.
Ну там они не до конца раздеваются,) Тогда уж в бане лучше,)
Forever77
Forever77 ответил Лёха Шахтинский
30 марта в 22:39
В ростове и краснодаре не бывал но судя по фото юг рф жжёт. Хочу на чм-2018!!!!!!!! (Kz).
МапС
МапС
30 марта в 21:27
В футбол надо летом играть, когда бабы раздеваются.
Kresi frok
Kresi frok ответил Лёха Шахтинский
30 марта в 21:24
    dimagas1
    dimagas1
    30 марта в 21:13
    Хоть этих ботоксных 31... нет)))
    gentlewolf
    gentlewolf
    30 марта в 21:07
    Самая верхняя коняшка ничаво.
    Остальные... надо было постараться выбрать среди красоток-славянок такие посредственности. Труда стоило немалого.
    Лёха Шахтинский
    Лёха Шахтинский
    30 марта в 21:01
    Вывод из темы только один - Ростовские и Краснодарские тёлки - the best of the best в России.
    13 RUS
    13 RUS
    30 марта в 20:52
    Такие красотки,а наши как импотенты играют,мда уж
    marvel777
    marvel777
    30 марта в 20:29
    Гризманн после того как увидел эту девушку с баннером бежал из России как Наполеон
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    30 марта в 20:20
    " сейчас у баб брови как у разъяренного самурая,идущего в последний бой " (с))
    Apsny
    Apsny
    30 марта в 20:19
    Самая лучшая с ростовским флагом).
    Руслан Амиров 1
    Руслан Амиров 1
    30 марта в 20:04
    Рыженькая в очках офигенная
    sihafazatron
    sihafazatron
    30 марта в 20:03
    зимой не интересные фото девушек(
    mihaluch
    mihaluch
    30 марта в 19:48
    Обычно на "Спартак" идут девушки - филологи, чтобы познать все ньюансы не нормативной лексики.
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