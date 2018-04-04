Впервые и вновь. «Ливерпуль» vs «Ман Сити»

«Ливерпуль» и МС впервые сыграют за рамками английских турниров, но вновь в плей-офф Лиги чемпионов случилось английское противостояние. «Соккер.ру» прилежно готовится к нему.

Английские разборки в еврокубках

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» никогда раньше не играли между собой в еврокубках, но у каждого из этих клубов есть опыт противостояния с соотечественниками в турнирах под эгидой УЕФА. «Горожане» уже могли и забыть о таком событии, как столкновение с «Челси» в полуфинале Кубка Кубков 1970/1971, а вот «Ливерпуль» - самый опытный боец в смысле мононациональных разборок в еврокубках. «Красные» играли в 7 из 14 английских противостояний в турнирах УЕФА! В трех случаях мерсисайдцы становились победителями двухматчевых дуэлей, еще в трех – проигрывали, также разок встречались с «Челси» на групповом этапе ЛЧ, в плей-офф вышли обе команды.

В предыдущий раз клубы АПЛ играли между собой в Лиге чемпионов в сезоне 2010/2011, когда «Челси» и «Манчестер Юнайтед» столкнулись в четвертьфинале. «Дьяволы» выиграли с минимальным счетом в обеих встречах (1:0; 2:1), а с последней британской битвы вообще прошло всего два года, в ней был задействован «Ливерпуль» под руководством Клоппа. В 1/8 Лиги Европы 2015/2016 «красные» играли с МЮ и выиграли со счетом 3:1 по сумме двух встреч. Получится ли теперь превзойти другую команду из Манчестера в турнире рангом выше?

Личные встречи

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» провели между собой 178 матчей на внутренней арене. Исторический перевес на стороне мерсисайдцев: 87 побед при 45 победах манкунианцев и 46 ничейных исходах. «Красные» забили 315 мячей, пропустили – 235. В общем-то, ни для кого не секрет, что «Ливерпуль» по богатству истории переплюнет «Манчестер Сити», поэтому нужно подчеркнуть наличие свежих успехов: в пяти из последних восьми встреч между этими командами побеждали именно мерсисайдцы, а проиграли они всего однажды в этой серии матчей – 0:5 в первом круге АПЛ текущего сезона. Правда, в январе взяли реванш и выиграли 4:3 на «Энфилде».

Успехи в Кубке/Лиге чемпионов



Европейские успехи двух английских клубов несопоставимы, несмотря на то, что сейчас они пребывают в одной весовой категории. «Ливерпуль» пять раз выигрывал Кубок чемпионов, еще дважды играл в финалах. Последняя победа датирована 2005 годом (тот самый знаменитый стамбульский финал против «Милана»), а в 2007-м «красные» уступили в решающей схватке итальянским «россонери». В общем, у «Ливерпуля» финалов столько же, сколько у «Манчестер Сити» участий. Высшее достижение «горожан» - полуфинал двухлетней давности, в котором они уступили мадридскому «Реалу».

Путь в четвертьфинал

«Ливерпуль» (1 место в группе E). «Ливерпуль» пробился в групповой раунд ЛЧ, переиграв «Хоффенхайм» в квалификационном раунде, а групповая стадия началась для «красных» с ничейных игр против «Севильи» и «Спартака». Потом команда Клоппа разогналась на «Мариборе», забив в ворота словенцев 10 безответных мячей за два матча. Досталась на «Энфилде» и «Спартаку» - 7:0. В 1/8 «Ливерпулю» не сумел оказать достойного сопротивления «Порту»: португальцы уступили 0:5 уже в первой встрече. Получается, мерсисайдцы ровно в половине встреч основной сетки Лиги чемпионов побеждали с крупным счетом – два раза по 7:0, 5:0 и 3:0. Мощь!

«Манчестер Сити» (1 место в группе D). «Ман Сити» стартовал с пяти побед на групповой стадии, досрочно обеспечив себе не только билет в весеннюю стадию, но и первое место в группе. Как и «Ливерпулю», манкунианцам не пришлось потеть в 1/8 финала: «Базель» проиграл 0:4 в первой игре, де-факто выход в четвертьфинал был оформлен еще в феврале.

Форма команд

«Манчестер Сити». «Горожане» в этом году потерпели три поражения. От «Базеля» в ответном матче 1/8 финала после победы 4:0 на выезде, от «Уигана» в Кубке Англии – совершенно нелогичное фиаско, а также от «Ливерпуля» в АПЛ. Собственно, больше никто не обыгрывал команду Хосепа Гвардиолы в рамках чемпионата. Если говорить строго о матчах АПЛ, то у «Сити» там пятиматчевая победная серия накануне сегодняшней игры в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль». «Красные» в 2018 календарном году тоже уступили трижды: «Суонси», «Вест Бромвичу» в Кубке Англии и «Манчестер Юнайтед» 10 марта. После этого поражения команда Юргена Клоппа переиграла «Уотфорд» и «Кристал Пэлас». По визуальным впечатлениям, и «Ман Сити», и «Ливерпуль» сейчас в порядке, команды подходят к ответственному противостоянию в хорошем состоянии, пусть и не без потерь.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль» (4-3-3): Кариус – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен – Мане, Салах, Фирмино.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Ляпорт – Фернандо, Де Брюйне, Давид Силва – Сане, Стерлинг, Жезус.

Матип и Гомес в лазарете «Ливерпуля», как и Лаллана с Клаваном, но самой большой и неприятной неожиданностью стала травма Джана. У Эмре проблемы со спиной, это может стать серьезным ударом для «Ливерпуля», ведь одной перестановкой дело не решишь. Гвардиола не может рассчитывать на Стоунза и Агуэро. Отсутствие ведущего форварда – это серьезно, хотя наличие Габриэля Жезуса помогает не паниковать.

Что сказали главные тренеры?

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Победить „Манчестер Сити“ - трудная задача. Но мы хотели пройти как можно дальше, было понятно, что придется встречаться с сильнейшими командами в мире. Думаю, уверенность „Сити“ в своих силах сейчас на удивительно высоком уровне, но и мы в хорошей форме. Люблю сложные задачи, люблю тяжелую работу. Для тренера это самое интересное - что делать, как подготовить своих парней наилучшим образом психологически и физически. Нам представилась удивительная возможность, мы сделаем все, чтобы за нее ухватиться».

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Все говорят о том, какую опасность представляет „Ливерпуль“. То же самое было бы, если бы нам досталась „Барселона“, „Бавария“ или „Севилья“. В четвертьфинале этого турнира надо быть готовыми к дуэли против лучших клубов мира! Наш стиль игры идеально подходит для „Ливерпуля“. Они блестяще используют свободное пространство на чужой половине поля. Безусловно, мы будем искать противоядие. Но я считаю, что оптимальный способ добиться результата - просто играть в свой футбол, который мы показывали весь сезон».