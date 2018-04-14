Крупные ошибки тренера Гвардиолы

Хосеп станет чемпионом Англии, но такое и Манчини было по плечу. Блогер «Соккер.ру» Neomorph ищет, что помешало Гвардиоле вернуться в высшую лигу в Европе.

Неумение вести себя как менеджер

Ошибки тренера – дорогое удовольствие, а умение их не допускать - бесценно. Фергюсон до сих получает от МЮ 2 млн фунтов в год за… 20 часов работы послом клуба. Почему? Потому что сэр Алекс создал многомиллиардную корпорацию. И когда говорим о «Манчестер Сити», то успехи Гвардиолы в ЛЧ могли увеличить прибыль клуба, а аккуратные трансферы сэкономить десятки миллионов. Сразу вспоминается, что Хосеп в «Барселоне» был тем, кого удачно страхуют со всех сторон.

Президенты каталонского клуба имели телепатическую связь с арбитрами УЕФА. Хавиньеста подчеркивал гений Месси на поле. Игра шла как по маслу, Бускетс вовремя расцвел. Хосеп топал ножкой – ему покупали тех, кого просил. Но, встретив в «Манчестер Сити» Бегиристайна, которого лично знает тридцать лет, Гвардиола расслабился. Любому английскому клубу – еврокубковому неудачнику по умолчанию, нужен свой Фергюсон, чтобы ломать стереотипы на континенте. Хосеп пока не сэр Алекс. Просто тренирует, а должен править.

Трансферная вседозволенность

Гвардиола собрал «Барселону», которая выиграла шесть кубков за сезон, купив в основу одного Дани Алвеса и отдав Роналдиньо, Дзамбротту и Деку. Конечно, после успехов ему выделили бюджет, но из дорогих покупок удачным был трансфер Вильи. Со многими другими ставками Хосеп ошибся. В «Баварии» не тратил огромные деньги, но в «Манчестер Сити» разошелся.

Два сезона – 530 млн евро! Хосеп забыл, как быть бедным, а это важно каждому богачу. Гвардиоле нужно летом отправиться в Италию, где живет один из его учителей – бывший тренер «Брешии» Маццоне. Пока старик жив, сможет напомнить Хосепу, что искра тренера-долгожителя – Карло рекордсмен по количеству матчей в Серии А среди наставников, не угасает в тех, кто живет игрой, а не совершает покупки, поскольку нефтяные миллионы позволяют.

Ставка на странных защитников

Если Ляпорт такой крутой, то почему Эмерик на двадцать четвертом году жизни провел ноль матчей за взрослые сборные Испании или Франции? Гвардиола всегда хочет разглядеть то, что остальные тренеры не заметили. Но и Чигринского покупал, чтобы полноценно заменить Пуйоля. Спустя много лет против «Ливерпуля» Хосеп снова пострадал из-за ошибок в защите.

У Отаменди нет достойного напарника. Стоунз, Ляпорт и Компани не потянули. А справа Уокер – английский защитник, что звучит как диагноз. Нет там класса Алвеса в атаке и Кафу в защите, чтобы отдавать 51 млн евро. Данило тоже странно было покупать. Конечно, «Манчестер Сити» подкосила травма Менди – слева играли хавбеки Делф и Зинченко, но почему Гвардиола не подумал, кто закроет левый фланг в случае травмы Бенжамена?

Хаотичная кадровая политика

Звучит странно, но у «Манчестер Сити» после стольких подписаний хватает незакрытых позиций в расширенной заявке. Браво вчера исполнилось 35 лет. Не факт, что Клаудио будет крепким сменщиком – вспомните, что творил в прошлом сезоне. Уокера подстрахует Данило, но Менди без сильного резервиста. Компани стареет и не становится железным человеком, а постоянные перестановки в защите вредят линии. Нет хавбека на смену Фернандиньо, а Яя Туре досиживает последние дни в «Манчестер Сити».

Давид Сильва и Де Брюйне незаменимые, но при этом даже не центральные хавбеки, а атакующие. У «Манчестер Сити» не самая цепкая линия полузащиты, а в атаке Стерлинг – нестабильный, хоть и талантливый, Сане – слишком молодой, чтобы устраивать представления, как Салах. Летом Гвардиола попросит Азара, Мареза, нового форварда, опорника и еще одного защитника? Не многовато трансферов без созданий монолитной во всех линиях команды? Защита и атака «горожан» не идеальные, а вратаря и тройки хавбеков мало, особенно в решающих матчах.

Отсутствие доверия к Агуэро

Серхио никогда не станет великим футболистом, даже если успеет сделать еще два или три покера в АПЛ. Но его рекорд по голам за клуб напоминает, что Гвардиола просчитался. Атака была выстроена без акцента на голеадоре. Агуэро подстраивался под действия Де Брюйне, Сане, Давида Сильвы или Жезуса, и в решающий момент в ЛЧ бразилец не справился. А Серхио не успел набрать форму, чтобы спасти тренера, который ему не очень верит.

Одна из глобальных ошибок Гвардиолы – никогда не понимал центральных нападающих. «Ложная девятка» имени Месси выручила в «Барселоне». Но в составе каталонцев были Это'О, Ибрагимович, Анри и Вилья, и только Давид нашел путь к взаимопониманию с Хосепом. Тьерри загнали на фланг, Самуэля и Златана – в другие клубы, а в «Баварии» Гвардиола настолько не верил Левандовски, что тот самый пента-трик поляк сделал, выйдя на замену. Испанец не умеет работать с центрфорвардами, и аналогов Фирмино и Роналду у него сейчас нет.

Поклонение доминированию

«Манчестер Сити» хорош с мячом. Но как эта команда играет, если соперник отбирает предмет спора? Как против МЮ, когда дерзкие соседи устроили камбэк, а потом глумились над «горожанами», которые заказали места в самых дорогих ресторанах города на случай празднования чемпионства. «Сити» - хорошая команда, но Гвардиола допустил ошибку, когда слишком резко разогнал своих акул в начале сезона.

У «Барселоны» получалось работать безошибочно, используя давнюю тактику Хосепа – игру с перепадами. А вот «горожане» погорели, когда не сделали выводов после первого поражения от «Ливерпуля» в АПЛ. Надо было придержать коней, не гнаться за сериями побед, утомляя Де Брюйне, Сильву и Фернандиньо. Гвардиола просил «Манчестер Сити» сыграть так, как те не смогли, а потом встретил «Ливерпуль» - контратакующий и физически готовый еще лучше.

Отсутствие кубковой стратегии

АПЛ это не 38 финалов и даже не 19 полуфиналов с матчами дома и в гостях. В чемпионате у тебя всегда есть право на ошибку, даже если временно их не совершаешь. Психологически лига и кубки отличаются, и Гвардиола не смог последовать за аналогией Менди - не сделал из «Манчестер Сити» акул для международных вод.

Успешно пугают туристов-легионеров на пляжах Англии, но в ЛЧ напоролись на своих же и дрогнули. Гвардиола разучился побеждать в кубках. А когда объяснял вылет от «Ливерпуля», то не только нахваливал Клоппа и «красных», но и сказал: «Посмотрите на „Барселону“!» А что смотреть, если ни с «Баварией», ни с «Манчестер Сити» Хосеп результат своих «блаугранас» не повторил? Поэтому и спрашивают частенько: сможет Гвардиола победить в ЛЧ без молодого и румяного Месси?

Моральные поражения от Клоппа

Нельзя случайно проиграть три матча одной команде за сезон, выиграв первую битву после удаления Мане. А потом была веселая перестрелка 3:4, затем жребий ЛЧ и еще два матча с Клоппом. По хорошему, «Манчестер Сити» пока даже не повторил достижения «Атлетико», который бывал в финале ЛЧ и стал чемпионом Испании, перешагнув через «Реал» и «Барселону». У «горожан» таких соперников в АПЛ нет и не было. Даже если бы «Сити» прошел и «Ливерпуль», и «Рому», Гвардиола мог проиграть финал.

«Горожане» пока недостаточно хороши для королей футбольной Европы. А это значит, что летом нас ждет невероятная трансферная кампания, новые решения Гвардиолы и очередная попытка МС пройти все круги ада вслед за «Челси» Абрамовича, чтобы из богатых стать легендарными. Хосеп сказал, что у него нет чувства провала в Лиге чемпионов? Забыл испанец, что для тренера, который разорвет всех не только в чемпионате, где победить может «Лестер» Раньери, важно называть любое поражение личным провалом.

Гвардиола перестал психовать после неудач. И хотя у него есть свежие тренерские идеи, чего-то «Манчестер Сити» в этом сезоне не хватило. Пожалуй, эмоций и морального превосходства Хосепа над Юргеном. В результате в Киеве Гвардиола будет гостем, у него остались только «финалы» в АПЛ. Но сегодня играть против «Тоттенхэма», и четвертое подряд поражение не исключено.