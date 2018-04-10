Тухель на замену

10 апреля 2018, 10:30

Говорят, что скоро в ПСЖ сменится тренер. «Соккер.ру» рассуждает о том, какие плюсы и минусы таит возможное назначение Томаса Тухеля на этот горячий пост.

Среди кандидатов на пост главного тренера ПСЖ можно уже собрать полноценную команду. Пресса развлекается составлением списков и предположениями, резвясь на глазах поверженного Унаи Эмери, которого вроде как никуда не уволили, а неделю назад убеждали в поддержке, но всем понятно, что испанец дорабатывает свои последние недели в Париже, после чего отправится строить мечту где-то в другом месте. Внезапно среди более-менее равных кандидатов ему на замену вперед вырвался Томас Тухель. С ним уже якобы есть договоренность о подписании контракта на два сезона с возможностью продления на третий. Но для многих такой выбор кажется неочевидным. Почему же ПСЖ его сделал?

За. Тухель умеет ставить атакующий футбол

В чем могут согласиться и критики, и сторонники Тухеля, его футбол привлекателен. Этот тренер старается делать так, чтобы за игрой его команды было не стыдно следить, чтобы она привлекала болельщиков и нейтральных зрителей, была атакующей и агрессивной. Вероятно, боссы ПСЖ хотят видеть свое детище таким вот блистательным атакующим монстром, который все сметает на своем пути. Тут должны, по их мнению, наложиться безграничные ресурсы и звездный состав ПСЖ на умение Тухеля ставить атакующий футбол и выстраивать наступательные схемы. Если это сочетание сработает так, как задумано, то может получиться нечто феноменально эффектное.

Против. Тухель не работал с топ-звездами

Но тут есть и обратная сторона. Тухель сделал себе имя в первую очередь в «Майнце», с которым при небольших ресурсах показывал и результат более чем приемлемый, и футбол выстроил очень качественный, красивый, слаженный. Потом перебрался в дортмундскую «Боруссию» на повышение. Там, конечно, игроки более статусные и именитые, чем в «Майнце», но все же не сравнятся с масштабом Неймара, с раскрученностью Мбаппе, а там далее можно еще долго перечислять парижских звезд. Как на этом фоне будет смотреться Тухель? Честно говоря, немного странно его представлять в такой элитной компании. И это может в перспективе породить определенные проблемы психологического свойства.

За. Тухель достаточно требовательный тренер

А еще известно, что у Томаса не забалуешь. 44-летний специалист успел зарекомендовать себя еще и как весьма жесткий тренер, который способен, невзирая на имя и статус подопечного, хорошенько ему напихать и заставить выполнять требуемую работу. Критики нынешнего ПСЖ сходятся во мнении, что Эмери не хватило стержня, жесткости. Как в общении с собственными футболистами, так и в отдельных ключевых матчах, где Унаи вел свою звездную бригаду, сохраняя несколько трусливые манеры. Это подвело ПСЖ в свое время в Барселоне, потом – в Мадриде. Ничего не меняется. Предполагается, что Тухель не будет мямлей, а заставит своих ребят гнать вперед и топить газ в пол.

Против. У Тухеля своеобразный характер

Но у этой требовательности есть определенные негативные черты. Зачастую Тухель проявляет себя просто невыносимым человеком, который ворчит, возмущается по поводу и без повода, может устроить чуть ли не истерику, может упереться и пойти наперекор логике, потому что он так решил. А в ПСЖ руководство не слишком стабильно в плане своих решений. Очень велика вероятность, что на каком-то этапе Тухель окажется возмущенным поведением кого-то из боссов или звездных игроков. И тогда конфликта не избежать. А он мало кому шел на пользу.

За. Это вклад в будущее

Пресса называла множество кандидатур, как мы уже отметили, всех их объединяло то, что они завоевывали титулы, обладали незыблемым статусом, выигрывали турниры с большими командами. Про Тухеля такого не скажешь. Но он фигурировал в коротких списках боссов многих топ-клубов, которые присматривают себе нового тренера. Значит, потенциал в Тухеле видят. И рано или поздно ему пришлось бы шагнуть в топ-клуб, поскольку все предпосылки у него для успешной работы есть. ПСЖ решил, возможно, рискнуть, но если эта ставка оправдает себя, парижане получат относительно недорогого и передового специалиста с интересными идеями и работающими методиками. И не придется потом выгрызать его у другой звездной команды. Это другие будут смотреть и завидовать.

Против. Тухелю не хватит авторитета

Эта проблема исходит из всех предыдущих. Если уж Эмери Неймар и его бразильские друзья в ПСЖ не ставили ни во что, а тот хотя бы «Севилью» к победе в Лиге Европы приводил, то что говорить о Тухеле. К тому же ходили слухи, что лично Неймар лоббировал совсем другую кандидатуру, хотел видеть в команде Луиса Энрике. Кто-то из парижан жаждал возвращения Карло Анчелотти. Так что наверняка у многих в команде назначение Тухеля вызовет некоторое недоумение, которое вряд ли сразу превратится в доверие, поскольку возникнет вопрос «А чего ты добился?» со стороны титулованных звезд мирового футбола.

И вся эта требовательность, способность Тухеля строить идейную агрессивную команду может пойти прахом из-за того, что футболисты просто не станут его слушать и будут идти на конфликт, не видя в тренере достаточно авторитетную фигуру. А позиция руководства ПСЖ только поощряет такое поведение, поскольку боссы с легкостью меняют тренеров как перчатки, обманывая их обещаниями поддержки. Понимая, что сами руководители не цепляются за тренеров и не прислушиваются к ним, футболисты с более легкой душой будут свергать наставников.