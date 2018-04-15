Единственная интригующая топ-лига

Только в Серии А лидер может потерять первое место. «Ювентус» хорошо окопался, но «Соккер.ру» находит интриги, которые порадуют фанатов футбола.

«Ювентус» снова станет чемпионом?

Сейчас первые, но не без оговорок. Аллегри начал борьбу за седьмой для его команды чемпионский титул подряд не очень удачно. Фактически «Ювентус» был на первом месте только после семи туров из 31. Более того, в десяти случаях были на третьем месте, в двух опускались на четвертое место. Например, после пятнадцати матчей «Интер» шел первым, так что уступали на дистанции не только неаполитанцам.

После двадцать шестого тура лидировал «Наполи». Но затем приютил в гостях «Рому», о чем еще поговорим, ведь это переломный момент. «Ювентус» просто держался рядом, а вышел на привычную позицию недавно, на опыте. При этом важно отметить, что не проигрывал с тринадцатого тура. А в 18 последних матчах потерял очки в двух случаях. Но до финиша у «Ювентуса» сложные матчи с «Наполи», «Интером» и «Ромой» - интрига остается.

Иммобиле будет «капоканноньере»?

Фаворитом в борьбе за звание лучшего снайпера второй год подряд является игрок римского клуба, только «волка» Эдина заменил «орел». Иммобиле старается второй раз в карьере стать лучшим. Его голы нужны, чтобы «Лацио» оказался в четверке в итоге, невзирая на отсутствие усиления состава уровня конкурентов. Чиро забил 27 раз, и если после вылета «орлов» из Лиги Европы разозлится и хлопнет «Рому», опьяненную победой над «Барселоной» - оторвется от Икарди.

Лидер и капитан «Интера» пока держится в трех голах от Дибалы. Но Пауло ведь разозлился после обидного вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов, как Иммобиле после осечки «орлов», и сконцентрируется на Серии А. Конечно, в других лигах тоже остается борьба в этой номинации, но в АПЛ она появилась за счет бывшего игрока римского клуба – Салаха, а в Испании привычные лица. Иммобиле, Икарди и Дибала попробуют удивить в концовке сезона, а лучший сменит Джеко на троне.

Кто окажется пятым лишним для ЛЧ?

Благодаря изменениям регламента Лиги чемпионов, Италия снова может отправить в турнир четырех представителей. Все получат прямые путевки. Теоретические шансы на четверку остаются даже у «Милана», если «Интер», «Лацио» или «Рома» провалят финальный отрезок сезона. Когда на две путевки четыре претендента, следить за лигой всегда интересно, особенно когда все будут терять очки, как «Интер» против «Аталанты».

А сегодня римское дерби, от результата матча «Ромы» и «Лацио» многое зависит. Как и от матча «Милана» и «Наполи». Но потом будет встреча «Ювентуса» и неаполитанцев. Затем матч «Интера» и «Ювентуса» в Милане, поезда туринцев в Рим к «волкам». А в последнем туре «Лацио» сыграет с «Интером», так что интрига закручена туго и сочно. Полно матчей конкурентов между собой, сейчас трудно даже предположить, кто финиширует ниже всех в четверке клубов Рима и Милана, мечтающих о ЛЧ.

Аллегри докажет превосходство?

«Ювентус» остается на плаву за счет постоянных изменений. Возможно, Кан прав насчет Буффона – уходить надо вовремя, чтобы оставить ореол чемпионской непобедимости, но Джиджи хочет быть вечным, как его команда. А если не может – подстрахует Щесны. Если Бонуччи хочет играть за «Милан» - выручит Бенатиа, который чаще играет мощно и реже агрессивно наскакивает на Васкеса. Но главная ценность этого «Ювентуса» - Аллегри.

Чемпионская интрига появится в двух случаях. Если Массимо проиграет толпе соперников или если уедет в другой клуб. Например, в «Арсенал» или «Челси». Но еще до конца этого сезона надо выяснить, остается ли Массимилиано сильнейшим итальянским тренером или все-таки его вместе с командой можно дожать? Пока работает изумительно, смена модели в защите, персональная работа с Хедирой, Дибалой, Пьяничем и Игуаином – выше всяких похвал. Но тренерская война и выявление в ней победителя – одна из интриг концовки сезона.

Сказка «Наполи» кончится слезами?

Похоже, неаполитанцем не хватило сил. «Ювентус» опережает конкурента на четыре очка, но на кону еще 21 пункт. Достаточно увидеть два ничейных результата команды Аллегри и параллельно две победы «Наполи», чтобы показатели сравнялись. Плюс будет ответный матч между соперниками, и тогда за вечер в Турине можно отыграть сразу три очка из четырех. Вот только «Наполи» не так хорош, как хотелось бы фанатам бывшей команды Диего Марадоны.

Ведь домашнее поражение от «Ромы» надломило, затем пошли ничьи – с «Интером» и «Сассуоло». С начала марта потеряли семь пунктов. Без мировых было бы равенство по очкам, а теперь «Наполи» уступает. И если «Милан», «Ювентус» и «Фиорентина» - будущие соперники, смогут отобрать очки у Сарри, не быть им чемпионами, пусть о титуле мечтает целый город, почти вся страна и успех нужен, чтобы Серия А могла пережить чемпионскую перезагрузку без развала «Ювентуса».

Серия А на пути эволюции или застоя?

«Ювентус» перестроится и переживет уход Кьеллини, Буффона или Дибалы. Они живучие, что доказали возвращением из Серии В на вершину европейского футбола. Но судьба миланских и римских клубов может сложиться по-разному, поскольку все попытки вернуть легендарные клубы на вершину в Европе продолжились лишь героическим рывком «Ромы», который еще нужно поддержать в битвах с «Ливерпулем». Вопросов больше, чем ответов.

Тому же «Наполи» уготована роль того, кто поменяет правила целой лиги ценой невероятных усилий – команда Сарри играет на пределе и вряд ли может еще лучше, либо того, кто уступит вечному чемпиону, ведь у «Ювентуса» по-прежнему есть одно преимущество. Всегда могут немного добавить, дожать, перетерпеть. «Наполи», «Роме», «Лацио», «Интеру» и «Милану» часто не хватает класса и стабильности исполнителей, чтобы держать похожий темп и реально влиять на место «Ювентуса» в иерархии.

Но шикарных футболистов в южном чемпионате невероятно много. Идет священная война за общее благо, она делает Серию А особенной. В других топ-лигах преследователи уже сдались фаворитам, а в Италии дух сопротивления жив, невзирая на силу мощного фаворита.