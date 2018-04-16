Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

Оцениваем медведя на логотипе высшей лиги вместе с «Соккер.ру». Студия Артемия Лебедева представила знак РФПЛ, который «стоил копейки» по заверениям чиновников.

Сколько стоит логотип в студии Артемия Лебедева?

Это не наш случай, но есть услуга «Экспресс-дизайн», которая обойдется вам в 100 тысяч рублей – студия представит один вариант без обсуждения с заказчиком. Пример для бургерной ниже, и клиент, отдавший деньги, отказался от использования.

А при разработке знаменитого благодаря проверкам прокуратуры логотипа Московского метро – новой красной буквы «М» вместо старой, дизайнеры студии потратили усилий на 1 миллион рублей. Получилось шикарно:

Студия не всегда дурачится и порой радует сильными работами, но они стоили от 350 тысяч рублей и намного выше. Впрочем, для футбола даже миллион рублей – «копейки», как и сказал представитель лиги.

Почему варианты такие странные?

Затея понятная, в отличие от времени замены – обычно логотипы лиг меняют под нового спонсора, а тут его пока нет, только старый уходит. Зато в целом редизайн вызывает реакцию, расширяет круг тех, кто откликнется.

Внимание – золото в мире продаж и рекламы. Возможен приток новых людей, которые старый дизайн и не помнят. РФПЛ нуждалась в замене логотипов (а их по сути два), но в стиле известных компаний не могли упростить старые версии, ведь те делались во времена палеолита:

Объявили конкурс, вышли на Лебедева. Победившую работу выполнил талантливый человек – Егор Жгун. Смущает лишь, что семь представленных вариантов, которыми поделился «Спорт-Экспресс», представляют пародию на оборону сборной России: половина – из лазарета, вторая половина – защитники «Спартака».

Можете сами оценить, мишка выделялся сразу, выборы были – выбора не было.

«Лига орла». Милонова? Соединив клювами две головы одного орла, образовали посередине сердечко. Еще есть звездочка и корона, а черная половина визуально меньше – смотрите по глазам. Сочетание округлой буквы «Р» и угловатых «ПЛ» спорное. Попытка быть современными минималистами провалилась.

«Наследие лига». Наследили! Высказывание уровня Казимира Малевича. Гениальная работа олицетворяет «наследие стилей и символов исторических эпох страны, выраженное современным графическим языком». Не хватает шрифта «Comic Sans», чтобы все поняли, что это шутка.

«Лига-спутник». Кто выше бьет – тот лучше играет. Делаешь для России логотип? Приплети космос. Никакой смысловой нагрузки, тяжело сочетать с графикой трансляций – много пустого места слева и внизу, никакой связи с РФПЛ. Мяч, каких тысячи.

«Футбольная драма». Без комментариев. Настолько убого, что стыдно такое показывать. «Драма» – драгоценный камень, нарисованный за 30 секунд за пару миллионов рублей.

«Голос российского футбола» «Ф» - «футбол». Маяковскому понравилась бы эта толстая буква, отсылающая к игре без ворот в центре поля? Но Владимир Владимирович был без ума от рядовой замужней дамы, крутившей длинную шею под большой головой, и до добра поэта его вкус не довел.

«Лига-медведь». Привет, медведь! Собственно, победитель. Древний мем, версия 2.0. Отсылка к футболу возникает только за счет носа и надписи. Хотя если человек не интересуется спортом, то может не понять, что это за лига такая и к чему она относится?

Кто отреагировал на медведя лучше всех?

Победа достается ФК «Тосно». Представили вариант для нового логотипа своего клуба в стиле нового символа РФПЛ:

Почему хорошо?

- предыдущие логотипы ужасные и унижают эстетические вкусы каждого, кто вынужден ими пользоваться;

- медведь простой и запомнится, простота в знаках – современный тренд, хотя ему уже немало лет и скоро задумается о выборе университета на будущее;

- есть в России и худшие товарные знаки, пусть это спорный аргумент в пользу черного медведя с красными глазами, но так и есть – много очень плохих логотипов.

Почему ужасно?

- символ затасканный. В США и Канаде обожают использовать медведя на логотипах, хотя различные вариации мишки можно встретить в любой стране мира. Почти как лев – популярное животное для торговых знаков;

- над проектом работала студия, которая понятия не имеет о футбольной индустрии. Из спортивного в жизни Артемия Лебедева только подход к питанию – жрать меньше, чтобы быть легче на весах. Поэтому неудивительно, что передрали идею АПЛ. Там лев – тут медведь, невероятно свежее прочтение;

- в основе знака бесполезная для РФПЛ идея с головой медведя в форме пятиугольной плашки на старом мяче. Такими мячами в большой футбол не играют, отсылка мимо. «Найк» вряд ли начнет клепать рекламные мячи, как представила студия – у них свои правила;

- черный медведь обитает в Северной Америке, в России у медведей чаще другой цвет.

- работу точно выполняли люди, далекие от российского футбола, ведь использовали фразу «горящие глаза» - футбольный мем. Хуже только «команда у нас молодая»;

- на сайте студии не показан процесс производства логотипа, проработки вариантов, отсеивания идей – с осени работали, и результат вот такой скупой и банальный - медведь;

- с другой стороны, если из РФПЛ выкачали несколько миллионов рублей, чтобы потроллить «красными от страсти глазами», черным медведем с белой полоской вверху, которую не видно на белом фоне, то будем считать хулиганские действия дизайнеров студии Лебедева «творческим высказыванием» и «современным искусством». Впрочем, второе сын Татьяны Толстой мог бы обозначить словом из пяти букв.

А вам новый знак по душе?

Пока в группе «Соккер.ру» в ВК побеждает вариант, что логотип «ужасный и банальный», но вы можете высказать свое мнение:

Замена безликого мяча с картой России или символ-щит на угрюмого угловатого медведя – маленький шаг для человечества, но большой для восприятия РФПЛ? Вспомните, как меняли знак АПЛ – поначалу потешались, а потом привыкли:

To those opposing the new Premier League logo: hakuna matata pic.twitter.com/JeskT8lVwQ — Mike P Williams 🌹 (@Mike_P_Williams) 9 февраля 2016 г.

New Premier League logo released. pic.twitter.com/xwNftueeUm — Paul Townley (@prtownley) 9 февраля 2016 г.

А понять, есть ли польза от ребрендинга, очень просто. Раньше знак был безликим, теперь простой, как балалайка, но о нем говорят. Вот только связь с футболом нулевая – медведь с РФПЛ не ассоциируется так, как коронованный лев с АПЛ.

Зато в разделе «Турниры» на «Соккер.ру» новый знак будет смотреться органичнее старого и поношенного временем:

В чем реальный подвох истории?

В РФПЛ торжественно заявили: «Сезон-2018/19 главный футбольный турнир России начнёт с новой айдентикой, разработанной одной из ведущих дизайн-студий страны. Компания получила право разработать новую концепцию оформления лиги по итогам конкурса.

Подготовка проекта началась осенью 2017 года. В рамках сотрудничества РФПЛ и Студии Лебедева будут созданы новый логотип Премьер-Лиги и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов — интернет-платформы, награды, оформление стадионов и многое другое».

В переводе на русский язык: Прядкин мог получить логотип с медведем за 1 рубль, а вот входной билет для создания концепции оформления целой лиги от известной студии – много миллионов рублей. В мире дизайна все услуги недешевые, но тут как-то схалтурили. Продали идею с цветами флага России, но расположили их в порядке «синий, белый, красный»?

Понятно, что иначе обрамление 3D-медведя было бы кривым, но такой порядок цветов на государственном символе Франции, а не России, раз уж отмечают цвета. Так что и пятиугольник в основе, и красные глаза – набор банальностей. Зато реакция есть. Помните, как меняли логотип «Ювентуса»? Та нашумевшая работа обошлась туринцам в 200 тысяч евро. После ощутимого падения курса рубля это 15.4 миллиона рублей.

«Ювентус» получил свой иероглиф дороже, чем РФПЛ черного медведя, который неудачно искупался в хлорированной воде футбольного бассейна. В футбол ведь играют медведи в бассейнах – все это знают. Символ подобран удачно, отражает суть турнира, позволяет «хайпануть немножко» и сразу «меняет восприятие бренда» на пару лет, ведь минимализм отступит, как и все остальные веянья. Деньги потрачены, цель достигнута?