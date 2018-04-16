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Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

16 апреля 2018, 17:00
Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

Оцениваем медведя на логотипе высшей лиги вместе с «Соккер.ру». Студия Артемия Лебедева представила знак РФПЛ, который «стоил копейки» по заверениям чиновников.

Сколько стоит логотип в студии Артемия Лебедева?

Это не наш случай, но есть услуга «Экспресс-дизайн», которая обойдется вам в 100 тысяч рублей – студия представит один вариант без обсуждения с заказчиком. Пример для бургерной ниже, и клиент, отдавший деньги, отказался от использования.

А при разработке знаменитого благодаря проверкам прокуратуры логотипа Московского метро – новой красной буквы «М» вместо старой, дизайнеры студии потратили усилий на 1 миллион рублей. Получилось шикарно:

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

Студия не всегда дурачится и порой радует сильными работами, но они стоили от 350 тысяч рублей и намного выше. Впрочем, для футбола даже миллион рублей – «копейки», как и сказал представитель лиги.

Почему варианты такие странные?

Затея понятная, в отличие от времени замены – обычно логотипы лиг меняют под нового спонсора, а тут его пока нет, только старый уходит. Зато в целом редизайн вызывает реакцию, расширяет круг тех, кто откликнется.

Внимание – золото в мире продаж и рекламы. Возможен приток новых людей, которые старый дизайн и не помнят. РФПЛ нуждалась в замене логотипов (а их по сути два), но в стиле известных компаний не могли упростить старые версии, ведь те делались во времена палеолита:

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

Объявили конкурс, вышли на Лебедева. Победившую работу выполнил талантливый человек – Егор Жгун. Смущает лишь, что семь представленных вариантов, которыми поделился «Спорт-Экспресс», представляют пародию на оборону сборной России: половина – из лазарета, вторая половина – защитники «Спартака».

Можете сами оценить, мишка выделялся сразу, выборы были – выбора не было.

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

«Лига орла». Милонова? Соединив клювами две головы одного орла, образовали посередине сердечко. Еще есть звездочка и корона, а черная половина визуально меньше – смотрите по глазам. Сочетание округлой буквы «Р» и угловатых «ПЛ» спорное. Попытка быть современными минималистами провалилась.

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

«Наследие лига». Наследили! Высказывание уровня Казимира Малевича. Гениальная работа олицетворяет «наследие стилей и символов исторических эпох страны, выраженное современным графическим языком». Не хватает шрифта «Comic Sans», чтобы все поняли, что это шутка.

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

«Лига-спутник». Кто выше бьет – тот лучше играет. Делаешь для России логотип? Приплети космос. Никакой смысловой нагрузки, тяжело сочетать с графикой трансляций – много пустого места слева и внизу, никакой связи с РФПЛ. Мяч, каких тысячи.

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

«Футбольная драма». Без комментариев. Настолько убого, что стыдно такое показывать. «Драма» – драгоценный камень, нарисованный за 30 секунд за пару миллионов рублей.

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

«Голос российского футбола» «Ф» - «футбол». Маяковскому понравилась бы эта толстая буква, отсылающая к игре без ворот в центре поля? Но Владимир Владимирович был без ума от рядовой замужней дамы, крутившей длинную шею под большой головой, и до добра поэта его вкус не довел.

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

«Лига-медведь». Привет, медведь! Собственно, победитель. Древний мем, версия 2.0. Отсылка к футболу возникает только за счет носа и надписи. Хотя если человек не интересуется спортом, то может не понять, что это за лига такая и к чему она относится?

Кто отреагировал на медведя лучше всех?

Победа достается ФК «Тосно». Представили вариант для нового логотипа своего клуба в стиле нового символа РФПЛ:

 

 

Почему хорошо?

- предыдущие логотипы ужасные и унижают эстетические вкусы каждого, кто вынужден ими пользоваться;

- медведь простой и запомнится, простота в знаках – современный тренд, хотя ему уже немало лет и скоро задумается о выборе университета на будущее;

- есть в России и худшие товарные знаки, пусть это спорный аргумент в пользу черного медведя с красными глазами, но так и есть – много очень плохих логотипов.  

Почему ужасно?

- символ затасканный. В США и Канаде обожают использовать медведя на логотипах, хотя различные вариации мишки можно встретить в любой стране мира. Почти как лев – популярное животное для торговых знаков;

- над проектом работала студия, которая понятия не имеет о футбольной индустрии. Из спортивного в жизни Артемия Лебедева только подход к питанию – жрать меньше, чтобы быть легче на весах. Поэтому неудивительно, что передрали идею АПЛ. Там лев – тут медведь, невероятно свежее прочтение;

- в основе знака бесполезная для РФПЛ идея с головой медведя в форме пятиугольной плашки на старом мяче. Такими мячами в большой футбол не играют, отсылка мимо. «Найк» вряд ли начнет клепать рекламные мячи, как представила студия – у них свои правила;

- черный медведь обитает в Северной Америке, в России у медведей чаще другой цвет.

- работу точно выполняли люди, далекие от российского футбола, ведь использовали фразу «горящие глаза» - футбольный мем. Хуже только «команда у нас молодая»;

- на сайте студии не показан процесс производства логотипа, проработки вариантов, отсеивания идей – с осени работали, и результат вот такой скупой и банальный - медведь;

 - с другой стороны, если из РФПЛ выкачали несколько миллионов рублей, чтобы потроллить «красными от страсти глазами», черным медведем с белой полоской вверху, которую не видно на белом фоне, то будем считать хулиганские действия дизайнеров студии Лебедева «творческим высказыванием» и «современным искусством». Впрочем, второе сын Татьяны Толстой мог бы обозначить словом из пяти букв.

А вам новый знак по душе?

Пока в группе «Соккер.ру» в ВК побеждает вариант, что логотип «ужасный и банальный», но вы можете высказать свое мнение:

Замена безликого мяча с картой России или символ-щит на угрюмого угловатого медведя – маленький шаг для человечества, но большой для восприятия РФПЛ? Вспомните, как меняли знак АПЛ – поначалу потешались, а потом привыкли:

 

 

 

 

А понять, есть ли польза от ребрендинга, очень просто. Раньше знак был безликим, теперь простой, как балалайка, но о нем говорят. Вот только связь с футболом нулевая – медведь с РФПЛ не ассоциируется так, как коронованный лев с АПЛ.

Зато в разделе «Турниры» на «Соккер.ру» новый знак будет смотреться органичнее старого и поношенного временем:

Прорыв или провал? Чёрный медведь - новый символ РФПЛ

В чем реальный подвох истории?

В РФПЛ торжественно заявили: «Сезон-2018/19 главный футбольный турнир России начнёт с новой айдентикой, разработанной одной из ведущих дизайн-студий страны. Компания получила право разработать новую концепцию оформления лиги по итогам конкурса.

Подготовка проекта началась осенью 2017 года. В рамках сотрудничества РФПЛ и Студии Лебедева будут созданы новый логотип Премьер-Лиги и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов — интернет-платформы, награды, оформление стадионов и многое другое».

В переводе на русский язык: Прядкин мог получить логотип с медведем за 1 рубль, а вот входной билет для создания концепции оформления целой лиги от известной студии – много миллионов рублей. В мире дизайна все услуги недешевые, но тут как-то схалтурили. Продали идею с цветами флага России, но расположили их в порядке «синий, белый, красный»?

Понятно, что иначе обрамление 3D-медведя было бы кривым, но такой порядок цветов на государственном символе Франции, а не России, раз уж отмечают цвета. Так что и пятиугольник в основе, и красные глаза – набор банальностей. Зато реакция есть. Помните, как меняли логотип «Ювентуса»? Та нашумевшая работа обошлась туринцам в 200 тысяч евро. После ощутимого падения курса рубля это 15.4 миллиона рублей.

«Ювентус» получил свой иероглиф дороже, чем РФПЛ черного медведя, который неудачно искупался в хлорированной воде футбольного бассейна. В футбол ведь играют медведи в бассейнах – все это знают. Символ подобран удачно, отражает суть турнира, позволяет «хайпануть немножко» и сразу «меняет восприятие бренда» на пару лет, ведь минимализм отступит, как и все остальные веянья. Деньги потрачены, цель достигнута?  

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Все комментарии
борька
борька
21 апреля в 12:34
Самый лучший символ, это Бублик, т.е. дырка от бублика.
Чикомас
Чикомас
20 апреля в 13:45
Может змею ? А что ? И ползет вроде и лежит..вставать не надо...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 апреля в 09:50
Ленивец на ветке смотрелся бы куда лучше ! Или хомяк в трёхлитровой банке ! ))
valt134
valt134
18 апреля в 03:38
И тут без политики не обошлось. Медведь-символ «Единой РОССИИ « А как говорил Жириновский: «Медведь-самое глупое животное в Русском лесу. Пол-года спит, а потом ходит по лесу и мёд чужой ворует и рыбу на реке глушит. ВСЕ!!!» Делайте выводы!!!
Duke_dp
Duke_dp
17 апреля в 13:28
Связи с футболом никакой потому что в России футбола нет!)))
У нас ногомяч! Надо впихнуть куда-то ногу и мяч)))
А вообще можно с носиком медведя поиграться=)
Бутылка конечно зачет, но я бы балалайку вставил)))
BDA8181
BDA8181
17 апреля в 12:47
как полуфабрикат не назови и не нарисуй , всё равно полуфабрикатом и останется ...
Олег Пастушков
Олег Пастушков
17 апреля в 12:15
Вот эти сине-красные полоски создают ощущение какого-то глитчевания, рябит в глазах.
Они его анимируют — получится вообще кошмар эпилептика.
mat73
mat73
17 апреля в 10:52
У нас все итак через медведя делается, Единая Россия вон тоже медведя на эмблеме держат
Tott_Hot
Tott_Hot
17 апреля в 09:33
Да нормальный медведь! А по вам так лучше убожество Ротора, но зато с мячиком??
andre_can
andre_can
17 апреля в 06:38
дети и то бы оригинальней придумали!
неброско
неброско
17 апреля в 01:58
провинциальные клубы в РФПЛ

ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
17 апреля в 00:09
И да, новый дизайн на Соккере - из той-же оперы.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
17 апреля в 00:08
Пока смотришь на все эти новые варианты, реально рискуешь мозоли на глазах заработать.
Да оно и не удивительно - количество "девочек-дизайнеров" обратно пропорционально количеству работающих в стране заводов и нормальных учебных заведений, поэтому такой кошмар и наблюдаем.
Lil_Nigga
Lil_Nigga
16 апреля в 23:56
тихий ужас, а не лого.. хотя кому какое дело...
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
16 апреля в 21:43
Логотип кошмарный. Логотип не должен совмещать в себе более трёх цветов (в основном два цвета), но "художники" видимо об этом не знают. Чёрный, белый, синий, красный. Кошмар ещё и в том, что цвета не разделены, как в Ла-лиге (хотя испанцы показали, что в их чемпионате геи в цене).
Miaf
Miaf ответил bbb370
16 апреля в 21:30
bbb370:
В российском футболе все косолапые.
в том то и дело, что футболистам медведь на ногу наступил)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
16 апреля в 21:30
черно-мутноватый медведь!!!!!! вот это больше в тему!!!!))))
bbb370
bbb370 ответил Miaf
16 апреля в 21:26
Miaf:
И как медведь связан с футболом, wtf?..
В российском футболе все косолапые.
Russian_spb
Russian_spb
16 апреля в 20:10
а гимн менять не будут?
Михалков за лярд сочинил бы.
МапС
МапС
16 апреля в 20:09
Емелю не предлагали? Актуальный вариант. Иметь всё что хочешь и ни хрена не делать!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
16 апреля в 20:05
Где связь с футболом?
Любители энергетических напитков оценят.
КанделакуАут
АртемийЛебедевАут
milan-f
milan-f
16 апреля в 19:57
черный баклан смотрелся бы лучше гыгыгы
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
16 апреля в 19:54
Похороны российской сборной на предстоящем ЧМ.
Zen-Aku
Zen-Aku
16 апреля в 19:40
Четкая эмблема() Устрашающе смотрится
The Frei
The Frei ответил Miaf
16 апреля в 19:29
Miaf:
И как медведь связан с футболом, wtf?..
Он такой же косолапый, как и наши футболисты.
The Frei
The Frei
16 апреля в 19:28
Судя по цветам Рфпл - это Цска-Спартакошный чемпионат.
степан баклан
степан баклан
16 апреля в 19:25
Отличный Логотип, нам Степанам нравится
Miaf
Miaf
16 апреля в 19:23
И как медведь связан с футболом, wtf?..
Николай 86
Николай 86
16 апреля в 19:20
Этим логотипом чиновники официально признали, что наши футболисты косолапые
йинегве
йинегве
16 апреля в 19:03
Я б и за тыщу не хуже выдумал!))
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