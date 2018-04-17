ЧМ-2022 для 48 сборных – это плохая идея

Инфантино считает, что 48 сборных уже на ЧМ-2022 – это неплохо. «Соккер.ру» хотел бы предостеречь босса ФИФА от опрометчивых заявлений и нарастания напряжения.

Президент ФИФА Джанни Инфантино постепенно наступает на очень зыбкую почву и занимается прощупыванием щекотливой темы. Речь про пресловутое увеличение числа сборных-участниц чемпионатов мира. Идею расширения количества участников до 48 команд не все восприняли с восторгом. Было очень много критиков этого шага как среди обычных зрителей и нейтральных любителей футбола, так и среди экспертов, тренеров, специалистов.

Тут как обычно все упирается в две крайности. С одной стороны, хочется сделать праздник чемпионата мира по-настоящему планетарным, привлекая как можно больше людей, а с другой – не хочется снижать планку соревнований, делать из элитного турнира, за попадание на который убиваются такие сборные, как итальянская и голландская, какой-то проходной двор, понижая и статус самого чемпионата, и накал борьбы в отборе.

Остальные аспекты и споры уже следуют из этого краеугольного противостояния. Но Инфантино показалось мало, что страсти улеглись после утверждения, что с ЧМ-2026 участников будет 48. Он вбросил идею о том, что можно было бы расширить состав участников уже с ЧМ-2022. Дескать, а что такого-то? Прекрасная идея. Раз уж мы, ребята, договорились о том, что расширение будет, то почему бы не провернуть его уже со следующего цикла. Он же пока не стартовал.

Но этой своей идеей Инфантино грозит навлечь на свою голову гнев больших воротил. Зря он стал вообще напоминать о таком неоднозначном явлении, как чемпионат мира в Катаре. К этому турниру относятся подозрительно, из-за него разворошили всю ФИФА коррупционными разборками и посадками, многим до сих пор идея проведения турнира в Катаре кажется невероятной дикостью.

Негатив от места проведения, от того пути, которым катарцы заполучили это право – имеется. Пришлось ФИФА отбить негатив и по поводу времени проведения чемпионата. Окрыленные своей безумной идеей проведения турнира на катарской земле чиновники не очень подумали о том, как играть в этой стране летом. Поэтому пришлось путем «шантажа, угроз и подкупа» уламывать футбольные национальные лиги на перерыв зимой, чтобы случилось беспрецедентное – чемпионат мира прошел в ноябре и декабре.

С горем пополам удалось выбить 28 дней. Хотя понятно, что это будет колоссальное перетряхивание графиков, календарей, футболистам придется получить дополнительную жесткую нагрузку, неизбежны травмы, за которые клубы тихо ненавидят ФИФА. А иногда и громко. Пережив две волны недовольства, Инфантино решил окунуться еще в одну, предложив расширить число участников уже на ЧМ-2022. Тут же остудил пыл Джанни глава объединения европейских футбольных лиг Ларс-Кристер Ольссон:

«Мы не будем ничего менять. Лиги и без того пошли навстречу ФИФА, проявили гибкость, дав согласие на чемпионат мира зимой и утвердив все даты. Необходимо подумать о здоровье футболистов».

Это довольно жесткая позиция. К тому же Ольссон входит в исполком УЕФА, и вряд ли Европа поддержит инициативу ФИФА, поскольку значительную часть финансовых ресурсов получает не от турниров сборных, а от клубных соревнований. Ссориться с клубами, особенно с топовыми, УЕФА не хочет – те и так периодически порываются организовать турнир, который будет альтернативой Лиге чемпионов.

Это страшный сон УЕФА, так что там постараются не драконить лишний раз целые лиги. Так что идея Инфантино без поддержки со стороны УЕФА, воспринятая также без особого энтузиазма членами ФИФА, выглядит как неподготовленный ляп, который только раздражает настроенные против него силы или даже тех, кто в нейтралитете.

Заявление Инфантино можно считать политическим, в этом он продолжает линию Зеппа Блаттера, который много заигрывал с не самыми успешными футбольными странами, чтобы получать их поддержку. Их же больше количественно, чем развитых с футбольной точки зрения государств, соответственно, их поддержка будет более массовой. Но мы помним, чем для Блаттера и его верхушки закончилось это заигрывание.

Сенегалы и Таиланды не спасли, когда пришла швейцарская и американская прокуратура. Если отбросить неуместную политическую составляющую заявления Инфантино, то остается еще один важный аспект – финансовый. Денежные потоки, гуляющие по счетам ФИФА, с каждым годом становятся поводом для удивлений и озадаченных кивков. Цифры растут на глазах, но аппетит приходит во время еды.

Больше сборных – это больший интерес зрителей во всем мире, большая вовлеченность стран, больше контрактов на телетрансляции. А ведь этот коррупционный клубок еще не до конца распутан – как распределялись телеправа, прокуратура Швейцарии еще разбирается. Да и увеличение продолжительности турнира – это дополнительные возможности для спонсорского, маркетингового продвижения.

Это повод увеличить и без того солидные суммы контрактов со спонсорами и партнерами на приличные величины. Словом, посыл Инфантино несет в себе большие политические и финансовые мотивы. Однако Джанни не стоит забывать о судьбе предшественника и его соратников. Они как раз погорели в попытках заняться распределением финансовых потоков и оказанием политического влияния через процедуры голосования.

Если Инфантино пойдет по стопам Блаттера, то раздражение им (а вспомним еще и довольно лояльную позицию ФИФА по отношению к России в связи со всеми политико-спортивными скандалами) превысит критическую отметку, и где-нибудь в Нью-Йорке или Цюрихе дяденьки в форме расчехлят папку с его делом.