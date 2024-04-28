ЗаVARили кашу. Видеоповторы создали новые проблемы в футболе

1714253913

сегодня, 00:38

И пока не придумано способа избавить игру от них.

Всего через двое суток после того, как «Ноттингем Форест» в соцсетях поставил под сомнение беспристрастность арбитра Стюарта Эттуэлла, он был назначен арбитром ВАР на Евро-2024. Это может показаться издевательством, потому что «лесники» только что обвиняли его в предвзятости после матча с «Эвертоном», где насчитали три спорных момента с пенальти.

Это прекрасно иллюстрирует нынешнее отношение к судейству со стороны. Болельщики призывают Эттуэлла отстранить от работы, но его назначают на чемпионат Европы. Можно предположить, что это чисто английская проблема. Но вспомните, стало ли меньше разговоров о судьях в России после внедрения ВАР? Едва ли. И в других странах так же.

От Испании один из самых уважаемых арбитров Хесус Хиль Мансано отправится тоже на чемпионат Европы. А в прошлом месяце он оказался в центре скандала в Ла Лиге, когда дал финальный свисток за мгновение до гола «Реала» в ворота «Валенсии», который должен был стать победным. Причем в чемпионате его на какое-то время отстранили, наказали. Но это не помешало назначить его на Евро-2024.

Когда Федерация футбола Испании объявила об этом назначении, поздравив Мансано, буря началась в комментариях под сообщением. Кто-то называл решение позорным, другие находили в этом подтверждение сговора, а третьи саркастично заранее извинялись перед теми сборными, которым навредит на Евро этот арбитр.

Ожидание идеала

Болельщикам никогда не нравились судьи. Как и футболистам. Давайте будем честными. Это не нечто новое. Стоит отметить, что это специфика именно футбола. Во многих других игровых видах спорта уважение к рефери безоговорочное. В футболе же есть только отдельные персоналии, которые смогли добиться такого отношения. Их не так много. Можно вспомнить Пьерлуиджи Коллину, Ховарда Уэбба, Шимона Марциняка за последнее время.

Надо сказать, что футбольное руководство не помогает решить проблему. Напротив, оно акцентирует внимание на отношении к арбитрам, и эта болячка лишь выпячивается. Отчасти попытки властей улучшить отношение к судьям похожи на стремление решить проблему с расизмом. Чем громче об этом говорят, тем больше дразнят расистов.

Вернемся к «Ноттингем Форест». Громкое заявление клуба о предвзятости судьи взялось ведь не только по мотивам одной игры. Это чувство несправедливости копилось. Дошло до того, что стали говорить о заговоре против клуба. И это опасный путь. Потому что такая позиция может закрепиться в головах болельщиков. Конечно, это не добавит уважения к судьям по умолчанию.

Повышенное внимание к ВАР создало ситуацию, при которой к игре предъявляются недостижимые требования по уровню совершенства. Но у каждой группы фанатов даже при сотнях видеоповторов останется своя позиция о том, что на самом деле было «правильным». С ВАР футбол загнал себя в тупик попыток поиграть в объективность там, где ее нет.

От ВАР хотят идеала, но каждый видит его по-своему даже в одинаковых эпизодах. Вероятно, в самом начале эту технологию преподносили слишком возвышенно – как решение всех проблем. Не учитывается масса нюансов. В ряде эпизодов ВАР не может включиться, хотя всем очевидны ошибки и судьбоносность пересмотра решения. В других моментах кажется, что решения ВАР противоречат духу и ритму игры.

Недоверие

Сейчас под микроскопом рассматривается каждый эпизод игры. Тогда как в эпоху до ВАР лишь считанные инциденты вызывали большой резонанс. Видеоповторы лишь подчеркнули несовершенство правил. Чего стоят многочисленные трактовки попадания мяча в руку. Согласитесь, что до эпохи ВАР в этом было больше определенности.

Можно подумать, что ВАР должен снять остатки сомнений. Но он их только расплодил, потому что в конечном счете наблюдаемые видеоповторы все равно интерпретируют живые люди. И что для одного является игрой рукой, то для другого не будет весомым поводом для назначения пенальти. Раньше лишь пара решений судей за игру могла вызывать споры. Сейчас они ведутся практически по каждому повтору.

И вполне ожидаемо, что различные теории заговора или критика судей получают больше поддержки, разжигая новые волны негатива в социальных сетях. ВАР усилил давление на всех участников процесса, не решив проблем с однозначностью трактовок.

Да и сами рефери порой не способствуют повышению доверия к ВАР. Чего стоят откровения английских арбитров. То Майк Дин признается, что решил не пересматривать пропущенное коллегой удаление на ВАР, потому что не хотел расстраивать судью. Потом был скандал с отменой гола Луиса Диаса в матче с «Тоттенхэмом» просто из-за недопонимания судей на ВАР и в поле. Такие эпизоды твердо впиваются в память и добавляют недоверия к системе в целом.

И как будто раньше болельщик или кто угодно мог списать досадные ошибки на то, что судья не успел за игрой, проморгал – бывает. Но теперь-то у них есть целая технология в арсенале. И подобные ошибки уже непростительны. Так ВАР только добавил агрессии по отношению к рефери.