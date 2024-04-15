«Ливерпуль» отпугивает трофеи. Испортят Клоппу большой прощальный парад

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сегодня, 12:19

Пока выиграли только в Кубке Лиги.

Не наказали «Кристал Пэлас» за ошибки

«Ливерпуль» проиграл команде без побед в последних пяти матчах до этого. Также можно говорить о подстраховке со стороны Алиссона и Робертсона, поэтому не только «орлы» ошибались у своих ворот, но также фавориты, играя дома. «Кристал Пэлас» не обладает ресурсами для уверенной победы на «Энфилд Роуд», это не «Аталанта». Но скромный середняк забрал три очка, хотя и с другим счётом.

У «Ливерпуля» в итоге 21 удар по чужим воротам, но конкретики не хватило. Как и реализации, ведь Дарвин Нуньес в решающий момент вернулся к старту сезона, когда психологический ступор мешал талантливому уругвайцу чётко разбираться в простых ситуациях. «Кристал Пэлас» мог пропустить, если бы футболисты Клоппа наказали «орлов» за ошибки, но Юрген снова проиграл.

Неудачу против «Аталанты» можно назвать холодным душем. Мало кто ждал настолько высокой игры от команды Гасперини в Англии, как и беспомощности «Ливерпуля». А вот поединок АПЛ хуже для Клоппа по смыслу. Уже зная, что надо обыграть «Кристал Пэлас», немецкий тренер увидел на поле перепуганных богачей. Салах провёл плохой поединок, а Гакпо не вышел со спасительным голом.

Подготовительные этапы игры «Ливерпулю» удались, 18 командных комбинаций с ударами по воротам, вечное владение мячом. Но австрийский тренер Оливер Гласнер, хоть и не пересекался с Клоппом в Бундеслиге, прекрасно знает его стиль. Юрген проиграл Гасперини и Гласнеру. Дело не только в ошибках футболистов «Ливерпуля» у двух ворот. «Красные» в фазе предсказуемости для соперников.

Мечтали о четырёх трофеях, а взяли один

У «Ливерпуля» была задача – красиво попрощаться с Клоппом, который допустил, что может завершить тренерскую карьеру. Юрген обманывает себя, такие бродяги не могут долго сидеть на одном месте. В 2025-м году он точно найдёт себе новый непростой проект. Но на данный момент немец выдохся, устал и хочет отдохнуть. Его можно понять по-человечески. Но решение уйти сказалось на команде.

Сначала был моральный подъём, дрались за тренера, а теперь другой полюс. Футболисты «Ливерпуля» боятся, что команда развалится, как развалился МЮ без сэра Алекса Фергюсона. Хотя по количеству трофеев шотландец и немец несопоставимы, ведь легендарный красный нос работал в другую эпоху, по смыслу Клопп это ключевое звено в механизме «Ливерпуля». И если немец устал, то быть беде.

Ван Дейк, Алиссон и Салах задумаются об уходе. Также получил приглашения в другие клубы Александер-Арнольд, ведь хорош как ассистент. Вчера Трент не сумел перевернуть игру, выйдя на замену. Но понятно, что если дать «Ливерпулю» переиграть поединок, то обыграют «Кристал Пэлас». Но в футболе реванши только в кубках с ответными матчами. А вот в Кубке Англии «Ливерпуль» проиграл МЮ .

Перестрелка 4:3 открыла сложный отрезок. Клоппа наказали за попытку сыграть рационально, когда надо было проявить эмоции. Но Юрген выхолощен морально, сложно включаться. Стоило искать ещё один гол в ворота МЮ до ответного удара Антони. Дальше «Ливерпуль» сдался в овертайме, соперник забил дважды. Теряют шанс на квадрупл. Пока взяли только Кубок Лиги, Ван Дейк забил в концовке овертайма в ворота «Челси».

Важно собраться, доверять друг другу и тренеру

«Ливерпуль» вряд ли отыграет три мяча в Бергамо. Футболисты «Аталанты» помнят великий камбэк Клоппа против «Барселоны», знают правила сумасшедшей игры. Конечно, если «красные» быстро забьют два мяча, то всё возможно. Но для успеха в Лиге Европы команда Клоппа должна надёжно сыграть в защите. А у них серия из девяти поединков без «сухарей». Даже возвращение основного вратаря Алиссона не позволило разжиться благословенным «чистым листом».

И Салах сбавил. Его начинает подъедать понимание, что клубный патриотизм может привести не только к потере сотни миллионов евро – египтянина хотят видеть в Саудовской Аравии. Мохамеда даже не будут стегать кнутом, как сделал какой-то шейх с одним из футболистов. Салах также переживает, что без Клоппа команда развалится, а в следующем сезоне Мохамед будет на правах Бруну из МЮ , то есть с пасами и голами, но без шансов на чемпионство.

Развязка сезона для «Ливерпуля» зависит от доверия футболистов друг к другу. А также от отношения Клоппа к своим подопечным. Проводил смену поколений, но рутина его переиграла. А теперь важно переиграть «Фулхэм» и «Эвертон», ведь дальше поединки против крепких «Вест Хэма», «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Зато в календаре нет больше поединков против неудобного МЮ , «горожан» или «Арсенала». Гвардиола оторвался на два очка, борьба не закончена.

«Ливерпулю» важно не сломаться морально, поскольку у них нет затяжного игрового кризиса. Они банально слишком часто ошибаются. И не всегда хавбек МакАллистер может подстраховать команду. Обидно будет отдать прощальный титул Клоппа в АПЛ из-за мировых с МЮ . Год назад разгромили принципиального соперника 7:0, а теперь не получилось. В атаке тоже сами виноваты — лидируют по упущенным «большим шансам», целых 66 промахов, не только от Нуньеса.