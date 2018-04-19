Из-за парты – в «Зенит»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Из-за парты – в «Зенит»

19 апреля 2018, 22:53
Из-за парты – в «Зенит»

За пять минут школьник стал главным героем тура в чемпионате России. «Соккер.ру» рассказывает об Илье Скроботове, который принес победу «Зениту».

Мы привыкли ругать российский футбол, критиковать команды, футболистов, боссов клубов, судей, все руководство лиги и РФС, но все-таки и на наших полях есть место очень ярким и запоминающимся историям. Одной из таких историй стало восхождение юного защитника Ильи Скроботова к вершине хит-парадов.

Случилось это за один день, за один матч, за пару минут. Юноша вышел на поле в матче чемпионата России с «Динамо» на 88-й минуте, когда для петербуржцев замаячили нерадужные перспективы потери очков. Москвичи как раз сравняли счет – 1:1. И на 93-й минуте Скроботов блестяще сыграл на угловом и принес «Зениту» победу.

Очень красивый выход, самые яркие пять минут в карьере начинающего игрока. Причем вряд ли сходу можно вспомнить что-то аналогичное по драматизму, символизму и яркости в любых других чемпионатах. История прекрасная, умилительная. Еще больше улыбок умиления она наверняка вызвала, когда Скроботов после матча сказал, что у него на следующий день много дел: уроки биологии и физики.

Вообще-то человек школу заканчивает и на носу экзамены. И если Скроботова после матча выделила в выгодном свете скромность, то тренера «Зенита» Роберто Манчини, напротив, бравурность речи. Конечно, итальянцу стоит отдать должное, что он смело бросил в бой 17-летнего парня из молодежной команды, но на общем негативном фоне, который уже скопился вокруг Манчини, этот шаг не выглядит каким-то особо заслуживающим восторгов.

Больше напоминает жест отчаяния, поскольку Роберто уже просто не знает, что делать с командой и как наладить ее игру. Даже Скроботова, кстати, он выпускал в оборону, чтобы поддержать баланс сил на поле, а получилось вот как удачно, чем Манчини не упустил шанс погордиться:

«Что касается Скроботова, здесь, я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы. Хотя бы что-то хорошее я сделал. Я открыл молодого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и „Зенита“, и сборной России.

Ему лишь в этом году исполнится 18 лет, на секундочку. Он даже не играл за „Зенит-2“, он выступает за молодежную команду. Он, безусловно, талантлив, но он очень молодой и ему нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Кроме того, он — левша, что нечасто встречается среди центральных защитников».

Нужно отметить, что Скроботов начинал карьеру, если можно так говорить о парне, которому было пять лет, когда он пришел заниматься футболом, в нападении. Тренеры старались использовать там его антропометрические данные. Тратить его относительно высокий рост и умение играть левой ногой на работу в обороне, где пятилетний парень в любом случае в силу плохого опыта вряд ли поможет, не хотелось.

Поэтому его ставили в атаку, только в школе «Зенита» после первого просмотра Скроботова поместили в защиту, снова, кстати, из-за роста, но уже с пониманием, что если его наиграть на эту позицию, то может получиться рослый левоногий игрок обороны, что довольно редко. Более стратегически мыслили, скажем так. Впрочем, первый заход в школу «Зенита» не удался, поскольку травмы помешали ему закрепиться и показать талант.

Пришлось возвращаться в родное «Царское Село», а оттуда через некоторое время снова рваться в «Зенит», это случилось в 15 лет. Причем на сей раз Скроботов заглянул удачно туда. Помимо выдающейся и выделяющейся среди сверстников антропометрии Илья обладал и хорошим пониманием футбола, чтением игры. Посему вопросов относительно позиции не возникало – защитник прекрасно ему подходил. И тут как в известной поговорке: встречали по одежке, провожали по уму.

Первое внимание на себя Скроботов обращал ростом, на него смотрели с особым интересом, а потом видели, что и игрок не просто рослый, но и способный. Поэтому уже в 16 лет защитник играл за молодежную команду «Зенита», что не такое частое явление. В таком возрасте разница в пару-тройку лет достаточно существенна. Причем там практиковали в виде исключения в экстренных ситуациях его перевод в нападение.

Примерно как это порой делала «Барселона» с Жераром Пике. И это работало. Только в «Динамо» о такой скрытой способности 17-летнего парня не знали, потому и упустили при угловом. По сути, Илья сорвал свой счастливый билет, использовал редчайший шанс, который некоторым не дается и за всю карьеру. У него было пять минут на спасение основной команды, клуба, который потратил миллионы долларов на аргентинцев, который тренирует именитый наставник.

И 17-летний школьник, выросший в Петербурге, приносит это спасение. Не сказка ли? Но вырвать счастливый билет, пусть и редкого образца, это одно дело, а вот реализовать его грамотно – совсем другой вопрос. В период школьных экзаменов Скроботову придется справляться с медными трубами, что в юном возрасте сделать очень непросто. И наверняка Манчини, поняв свой удачный маркетинговый ход, попробует использовать его еще.

На Илью уже будут смотреть с особым вниманием, как тогда в детских школах, где он выделялся ростом. Только теперь уже рядом не сверстники ниже на голову, а мастеровитые мужики, получающие миллионы евро и обладающие именами. Нельзя перегорать, нельзя отрываться от земли. Терпения и рассудительности Скроботову.

Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба – нужен!
Вчера, 23:25Сергей Иванов в блоге Чемпионат мира 201814
Дзюба не будет платить за свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:21 92
Дзюба играл с «Зенитом» на уколах
Вчера, 18:01 38
Агент Фернандеша: «С „Локомотивом“ идут плодотворные переговоры по контракту»
21 апреля 6
Джикия и Джано занимались по индивидуальной программе
21 апреля 13
Неприятности капитанов «Спартака» и «Локомотива»
20 апреляСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненависти20
Обсудить
Все комментарии
сергей яковлев
сергей яковлев
21 апреля в 10:02
Лучшего игрока сезона ему... Вообще о чем речь? Дело случая
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
20 апреля в 20:44
Главное - чтобы не подцепил звёздную болезнь!
alfranza
alfranza
20 апреля в 20:22
Главное не захвалите парня, а то станет вторым Ионовым.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Dinamikk
20 апреля в 15:58
Dinamikk:
Чего запели то?) Ну мячик удачно в голову прилетел.. надо дальше смотреть, по игре он пока никак себя не проявил
Он играл всего пять минут! И проявил себя очень даже полезным игроком.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил NoKerzhNoParty
20 апреля в 15:56
NoKerzhNoParty:
Скорее Анюков. Илья же защитник, ему незачем быть как Аршавин)
Судя по статье, он универсальный левоногий боец: и нападающий, и защитник. Но против Анюкова ничего не имею, пусть Илья будет новым Анюковым!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил parallels
20 апреля в 10:22
parallels:
Невероятный фарт тосненцев заставил главного тренера москвичей Массимо Карреру после игры отвечать на вопросы об отставке, а 33 тысячи болельщиков «Зенита» на арене «Санкт-Петербург» – бурно аплодировать прямо по ходу матча с «Динамо» (диктор на весь стадион объявил о провале «Спартака»). © 😅😅😅
Писерман, ты прогрессируешь, раньше баня, да глушаков, негры, а тут, нечто осмысленное выдал.
Рад за тебя.
Правда, опять про Спартак, ну да ладно. Это уже мелочи.
Dinamikk
Dinamikk
20 апреля в 09:47
Чего запели то?) Ну мячик удачно в голову прилетел.. надо дальше смотреть, по игре он пока никак себя не проявил
Багор
Багор
20 апреля в 09:30
Побольше таких пацанов.
FROLL 001
FROLL 001
20 апреля в 09:15
Позитивный пацанчик с чувством юмора. Будем надеяться, что растет будущая звезда.
spartach n1
spartach n1
20 апреля в 08:58
Александр Уваров
Александр Уваров ответил NGY
20 апреля в 07:53
NGY:
Ну началось, сейчас начнут сватать в сборную.
Всё верно,а завтра курить начнёт и по девкам лазить-кошмар)
Александр Уваров
Александр Уваров
20 апреля в 07:52
из подгузников в Зенит!!)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Leningrad 84
20 апреля в 07:36
Leningrad 84:
Автор прав. Похоже на сказку. Дай Бог, чтобы все у него сложилось хорошо. Может, очередной Аршавин вырастет?
Скорее Анюков. Илья же защитник, ему незачем быть как Аршавин)
Leningrad 84
Leningrad 84
20 апреля в 06:51
Автор прав. Похоже на сказку. Дай Бог, чтобы все у него сложилось хорошо. Может, очередной Аршавин вырастет?
Bekelman55
Bekelman55 ответил Евгений Быстров
20 апреля в 06:30
Евгений Быстров:
Щас загубят журналюги парня своими дифирамбами.
у этих тошнотворных всегда так. Они сначала воспевают, потом поливают и гнобят. Хуже баб журналюги. То в жар то в холод
Киренск
Киренск
20 апреля в 06:30
Я очень надеюсь что парень раскроется, но такое ощущение будто он целый сезон сыграл а не 5 минут, будет видно, а поводу того что поражение Спартака, если это Зениту важнее чем своя собственнная стремная игра это смешно и мне жаль их,
NGY
NGY
20 апреля в 05:54
Ну началось, сейчас начнут сватать в сборную.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
20 апреля в 04:52
Щас загубят журналюги парня своими дифирамбами.
MALOVAR
MALOVAR ответил parallels
20 апреля в 00:27
это и говорит о уровне поддержки в некультурной сталице
MALOVAR
MALOVAR
20 апреля в 00:26
Как отдать 30 млн Манчини ,чтобы один раз вышел СкороБогатов?)))) ну и статейка
zenit_forever2014
zenit_forever2014
20 апреля в 00:01
Заслуга Манчини конечно не в том, что он выпустил его на последние минуты....мы все понимаем, что просто так всё сошлось....Заслуга Манчини, что он его позвал на сборы зимой...когда его даже не звали в Зенит-2...он увидел талант и несмотря на проблемы в команде, позвал мальчишку и начал с ним работать....и это круто)))
parallels
parallels
19 апреля в 23:10
Невероятный фарт тосненцев заставил главного тренера москвичей Массимо Карреру после игры отвечать на вопросы об отставке, а 33 тысячи болельщиков «Зенита» на арене «Санкт-Петербург» – бурно аплодировать прямо по ходу матча с «Динамо» (диктор на весь стадион объявил о провале «Спартака»). ©

😅😅😅
parallels
parallels
19 апреля в 23:02
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100