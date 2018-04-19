Из-за парты – в «Зенит»

За пять минут школьник стал главным героем тура в чемпионате России. «Соккер.ру» рассказывает об Илье Скроботове, который принес победу «Зениту».

Мы привыкли ругать российский футбол, критиковать команды, футболистов, боссов клубов, судей, все руководство лиги и РФС, но все-таки и на наших полях есть место очень ярким и запоминающимся историям. Одной из таких историй стало восхождение юного защитника Ильи Скроботова к вершине хит-парадов.

Случилось это за один день, за один матч, за пару минут. Юноша вышел на поле в матче чемпионата России с «Динамо» на 88-й минуте, когда для петербуржцев замаячили нерадужные перспективы потери очков. Москвичи как раз сравняли счет – 1:1. И на 93-й минуте Скроботов блестяще сыграл на угловом и принес «Зениту» победу.

Очень красивый выход, самые яркие пять минут в карьере начинающего игрока. Причем вряд ли сходу можно вспомнить что-то аналогичное по драматизму, символизму и яркости в любых других чемпионатах. История прекрасная, умилительная. Еще больше улыбок умиления она наверняка вызвала, когда Скроботов после матча сказал, что у него на следующий день много дел: уроки биологии и физики.

Вообще-то человек школу заканчивает и на носу экзамены. И если Скроботова после матча выделила в выгодном свете скромность, то тренера «Зенита» Роберто Манчини, напротив, бравурность речи. Конечно, итальянцу стоит отдать должное, что он смело бросил в бой 17-летнего парня из молодежной команды, но на общем негативном фоне, который уже скопился вокруг Манчини, этот шаг не выглядит каким-то особо заслуживающим восторгов.

Больше напоминает жест отчаяния, поскольку Роберто уже просто не знает, что делать с командой и как наладить ее игру. Даже Скроботова, кстати, он выпускал в оборону, чтобы поддержать баланс сил на поле, а получилось вот как удачно, чем Манчини не упустил шанс погордиться:

«Что касается Скроботова, здесь, я считаю, что заслуживаю некоторой похвалы. Хотя бы что-то хорошее я сделал. Я открыл молодого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и „Зенита“, и сборной России.

Ему лишь в этом году исполнится 18 лет, на секундочку. Он даже не играл за „Зенит-2“, он выступает за молодежную команду. Он, безусловно, талантлив, но он очень молодой и ему нужно много работать. У него большие перспективы в будущем. Кроме того, он — левша, что нечасто встречается среди центральных защитников».

Нужно отметить, что Скроботов начинал карьеру, если можно так говорить о парне, которому было пять лет, когда он пришел заниматься футболом, в нападении. Тренеры старались использовать там его антропометрические данные. Тратить его относительно высокий рост и умение играть левой ногой на работу в обороне, где пятилетний парень в любом случае в силу плохого опыта вряд ли поможет, не хотелось.

Поэтому его ставили в атаку, только в школе «Зенита» после первого просмотра Скроботова поместили в защиту, снова, кстати, из-за роста, но уже с пониманием, что если его наиграть на эту позицию, то может получиться рослый левоногий игрок обороны, что довольно редко. Более стратегически мыслили, скажем так. Впрочем, первый заход в школу «Зенита» не удался, поскольку травмы помешали ему закрепиться и показать талант.

Пришлось возвращаться в родное «Царское Село», а оттуда через некоторое время снова рваться в «Зенит», это случилось в 15 лет. Причем на сей раз Скроботов заглянул удачно туда. Помимо выдающейся и выделяющейся среди сверстников антропометрии Илья обладал и хорошим пониманием футбола, чтением игры. Посему вопросов относительно позиции не возникало – защитник прекрасно ему подходил. И тут как в известной поговорке: встречали по одежке, провожали по уму.

Первое внимание на себя Скроботов обращал ростом, на него смотрели с особым интересом, а потом видели, что и игрок не просто рослый, но и способный. Поэтому уже в 16 лет защитник играл за молодежную команду «Зенита», что не такое частое явление. В таком возрасте разница в пару-тройку лет достаточно существенна. Причем там практиковали в виде исключения в экстренных ситуациях его перевод в нападение.

Примерно как это порой делала «Барселона» с Жераром Пике. И это работало. Только в «Динамо» о такой скрытой способности 17-летнего парня не знали, потому и упустили при угловом. По сути, Илья сорвал свой счастливый билет, использовал редчайший шанс, который некоторым не дается и за всю карьеру. У него было пять минут на спасение основной команды, клуба, который потратил миллионы долларов на аргентинцев, который тренирует именитый наставник.

И 17-летний школьник, выросший в Петербурге, приносит это спасение. Не сказка ли? Но вырвать счастливый билет, пусть и редкого образца, это одно дело, а вот реализовать его грамотно – совсем другой вопрос. В период школьных экзаменов Скроботову придется справляться с медными трубами, что в юном возрасте сделать очень непросто. И наверняка Манчини, поняв свой удачный маркетинговый ход, попробует использовать его еще.

На Илью уже будут смотреть с особым вниманием, как тогда в детских школах, где он выделялся ростом. Только теперь уже рядом не сверстники ниже на голову, а мастеровитые мужики, получающие миллионы евро и обладающие именами. Нельзя перегорать, нельзя отрываться от земли. Терпения и рассудительности Скроботову.