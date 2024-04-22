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Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна

сегодня, 19:00
Мерсон и Гаскойн

Рассказываем о приключениях легендарного англичанина.

Каждый английский футбольный болельщик любит Пола Гаскойна, и тому есть причины. Ведь это не просто футболист, а человек-оркестр. Невероятно, что столь неординарная личность получила огромный спортивный талант.

Газза известен своими веселыми выходками как за пределами стадиона, так и на поле, что только усиливало его популярность.

Предлагаем вспомнить несколько историй, которые должны поднять вам настроение.

Форель в автомобиле

Гаскойн хорошо известен тем, что любит рыбалку. Бывший одноклубник Пола по «Рейнджерс» Алли Маккойст вспоминал забавную историю о том, как наш герой прибыл на тренировку с двумя форелями и спрятал их в машине Гордона Дьюри.

Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна

История со шваброй

В Великобритании есть выражение «as daft as a brush», что буквально означает «глуп, как швабра». Великий Бобби Робсон именно так охарактеризовал однажды Гаскойна. Что на это ответил Пол? На следующий день он пришел на тренировку со вставленными в гетры щетками от швабр.

Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна

Вернул желтую карточку

В 1995 году во время игры за «Рейнджерс» в одном из матчей судья Дуги Смит обронил на поле желтую карточку. Гаскойн ее подобрал и понес обратно арбитру, но не просто отдал ее, а в шутливой форме показал рефери.

Смит юмор не оценил – он забрал карточку, но после этого сразу же показал ее в ответ Полу.

Солярий для одноклубника

В «Ньюкасле» Газза решил, что было бы неплохо заказать несколько сеансов солярия для своего товарища по команде.

Этим товарищем по команде оказался чернокожий Тони Каннингем.

Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна

Знакомство с Винни Джонсом

Самой известной фотографией в карьере Гаскойна является кадр инцидента с Винни Джонсом, который схватил Пола за гениталии прямо во время матча. После игры, в знак примирения, Газза отправил Джонсу красную розу. Винни ответил посылкой, в которой был туалетный ершик. Мужчины до сих пор дружат — недавно ходили вместе на рыбалку.

Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна

Рыбачил он также и с легендой «Арсенала» Дэвидом Сименом.

Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна

Веселье в отеле и поездка на клубном автобусе

Когда Газзу пригласили в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом», его поселили в шикарном отеле Хэдли Вуд, а потенциальные работодатели оплатили счет.

Конечно, он привел с собой кучу друзей и начал свои переговоры с представителями клуба словами: «Мы хотели бы поблагодарить вас за три лучших дня в нашей жизни».

Во время своего пребывания в «Мидлсбро» Газза подумал, что было бы забавно угнать командный автобус и покататься на нем по тренировочной базе. Управиться с автобусом он не смог и врезался в стену, причинив клубу ущерб на сумму 10 000 фунтов стерлингов.

Костюм Санта-Клауса в Риме

Во время своего пребывания в «Лацио» эпатажный англичанин удивил тогдашнего генсека ФИФА Зеппа Блаттера. Главный тренер команды Дино Дзофф попросил футболистов приодеться, чтобы выглядеть достойно на встрече с таким важным гостем. Как вы думаете, во что был одет Пол? Он пришел в костюме Санта-Клауса, сел рядом с Блаттером и сказал: «Хо, хо, хо!».

Угон автобуса, змея в пиджаке и костюм Санта-Клауса. Выходки Пола Гаскойна

Выход на музыкальную сцену

Да, Гаскойн однажды запустил музыкальную карьеру. Первым синглом стал римейк одной из старых британских песен.

Травма в номере и змея в пиджаке

На ЧМ-1990 англичане во втором туре сыграли вничью с Нидерландами, но это не остановило футболистов от похода в бар. Бобби Робсон быстро узнал о вечеринке и от злости вызвал полицию. Гаскойн, Крис Уоддл и Брайан Робсон спрятались в номере, но просто так им не сиделось. Брайан начал раскачивать кровать, на которой был Гаскойн, и в итоге она упала на большой палец Робсона. Больше он на турнире не сыграл.

После перехода из «Тоттенхэма» в «Лацио» Газза нашел себе виллу для проживания в Риме, но в один из дней в спальню англичанина заползла змея — Пол ее убил и на следующий день взял на тренировку. Решил, что ей самое место в кармане пиджака Роберто Ди Маттео.

О грустном

Однажды Гаскойн очень сильно напился, что случалось с ним довольно часто, и решил отправиться на железнодорожную станцию, чтобы броситься под поезд. Повезло, что приехал Брайан Робсон и забрал его оттуда. Важно понимать, друзья, что за все нужно платить. И частые попойки никогда ни к чему хорошему не приведут. Плохие истории поглотят веселые, и человек останется один на один с этим несчастьем. Вот что сказал Газза в марте:

Я был счастливым пьяницей, а теперь я – грустный пьяница. Если я хочу, чтобы день был плохим, то иду в паб. Если я хочу, чтобы день был хорошим, то достаю удочку и отправляюсь на рыбалку.

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Helmut
Helmut
сегодня в 19:18
Кровать не Гаскойну на палец приземлилась, а самому Робсону, тащем-та.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:58
Да Гаскойн свое время шумел
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