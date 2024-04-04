Кин назвал Холанда игроком четвёртого дивизиона. Рой прав и ошибается одновременно

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сегодня, 14:45

Норвежцу пока далеко до звания лучшего футболиста мира.

«Манчестер Сити» перекрывает слабости форварда

Не Холанд играет на команду, а коллектив пашет на голы Эрлинга. В новом сезоне норвежец не лучший игрок «горожан». С другой стороны, в схемах Гвардиолы центральному форварду порой забить сложнее, чем инсайдам. Холанд упирается в толпу защитников, уводит за собой, выигрывает пространство для Фодена и Альвареса. Но критика пассивности нападающего в решающих матчах напрашивалась. Ворчливый эксперт Рой Кин знает, что нужны броские фразы для высокой цитируемости:

Общий уровень его игры низкий. Разрезающие передачи, игра головой… Перед воротами он лучший в мире, но для игрока его статуса в целом плох. Почти как парень из четвертого дивизиона.

Кин специально высказался грубо, но Гвардиола разозлился. Хосеп сильно нервничает накануне матчей против «Реала», боится вылететь из Лиги чемпионов. Например, испанец зло отреагировал на вежливый вопрос, в чем смысл отчитывать футболистов на камеру – так сделал с Грилишем:

Я так поступаю ради игры на камеру, ради своего эго. Я – знаменитость, мне нужны камеры, чтобы уснуть довольным. Всегда стараюсь критиковать игроков и дать им понять, что они ужасны. Даже если Холанд забивает трижды, камеры должны смотреть на меня.

Лобовой сарказм, но Хосеп ведь главная звезда клуба. «Манчестер Сити» быстрее развалится, если уйдет именно Гвардиола. Де Брюйне невероятный, Родри и Фоден – шикарные футболисты. Но даже Холанду не хватает харизмы Ибрагимовича, чтобы затмить тренера. Зато оказаться в тени защитников Эрлинг может без проблем. Гвардиола защищает подопечного:

Удивляюсь, когда такое, как Кин, несут бывшие футболисты. Память короткая, забывают несправедливую критику. Абсолютно не согласен с оценкой Роя. Холанд – лучший нападающий мира и помог нам выиграть требл. Эрлинг исключительный игрок.

Но зачем Гвардиола кипятится? Кин прав, что командный футбол Эрлингу надо подтянуть. Опасной стала привычка пропадать в центральных матчах, ведь речь о парне, который хочет «Золотой мяч». Холанд сам поставил цель, так что технические проблемы надо решать. Бывают высокие дриблеры. Ибрагимович и Бербатов были очень техничными форвардами. Холанду надо оттачивать финты, а потом их применять в игре, только практика поможет.

Возраст позволяет улучшить стиль игры Холанда

Холанд на 13 лет моложе, чем Месси, норвежцу рано почивать на лаврах. Нельзя оставлять Эрлинга в покое, дав совершать по восемь касаний за игру. Ведь растет количество явных промахов из-за длительных пауз без мяча. Меткость упала на 20 %, у Холанда за весь сезон 13 обводок. Играет стоя как ветеран. Почти двухметровый игрок редко выигрывает верх. Форвард Тоуни отсидел дисквалификацию за ставки, но выиграл 100 единоборств наверху, а у Холанда 68 побед.

С ударами головой тоже проблемы. У Эрлинга три гола верхней конечностью за сезон, но может использовать свои габариты лучше. Также Рой Кин прав, что у Холанда мало разрезающих передач под удар на напарников. У Лукаку в «Роме» 66 таких попыток, а у Эрлинга лишь 22 в составе комбинационной команды. Холанд почти не вступает в борьбу, а прессингует в два раза реже, чем голландский форвард «Болоньи» Зиркзее. Понятно, что тренер выбирает задачи игрока.

Вот только будут соперники, которых «Манчестер Сити» не задушит пасами вдесятером. Даже Левандовски и Кейн, великие «девятки» с опытом и стабильностью, научились работать в оттяжке и часто помогать своим командам. Холанд в «Боруссии» Д смещался ближе к середине, это в «Манчестер Сити», где высокие линии и много плеймейкеров, разленился. Гвардиола переживает, чтобы Эрлинг после этого сезона не надумал уехать в Испанию, поэтому защищает норвежца.

Но слепая поддержка бывает вредной при воспитании. Холанд может обвинить тренера и стиль «Манчестер Сити» в собственных проблемах, выбрать Ла Лигу. Вот только Эрлингу дают хорошие советы. Нет в элитном футболе позиций, где можно работать на чистых мячах, кивая на результаты прошлого сказочного сезона. Гвардиола понимает, что разговоры про требл потеряют актуальность, если «Ливерпуль» или «Арсенал» выиграют АПЛ , а Анчелотти выбьет Хосепа из ЛЧ .

Пора изменить подход в центральных матчах

Роберто Карлос и Зидан недавно встретились в благотворительной игре. Бразилец вспомнил два гола француза в финале ЧМ , забитые головой. Третий собеседник спросил Зидана, сколько у него голов головой за карьеру? Зинедин мгновенно пошутил: «Два гола». Роберто Карлос засмеялся и не мог успокоиться. Понятно, что Зидан прикалывался, но ответ шикарный. Даже плеймейкер на рубеже веков умел играть головой в решающих матчах.

Холанду надо признать критику и прибавить. А если Эрлинг займет оборонительную позицию, считая, что уже лучший футболист мира, то его ждёт плохой финал карьеры. Достаточно вспомнить Неймара, талант не гарантирует стабильность. Холанд огромный, резкий, быстро работает мозг. Эрлинг – это биологическая машина для собирания голов. Есть ограничения в эксплуатации – проблемы с коленями, но не такие критические, как у бразильца Роналдо.

У норвежца другой образ жизни, не карнавальный персонаж, жует морковку, а не глушит виски. Значит, впереди пора анализа и разбора слабых центральных поединков Эрлинга. Гвардиоле надо успокоиться и работать вместе с подопечным. Пусть это звучит в стиле Роя Кина, но сейчас именно Холанд стал слабым звеном «Манчестер Сити». В оптимальной основе во всех линиях невероятные игроки, вроде Эдерсона, Диаша, Бернарду, Альвареса и Фодена.

Но именно Холанд может и должен меняться. Норвежец это понимает. А команда уже невероятная, 24 матча без поражений, 20 побед и 4 ничьи. Вчера Холанд сидел на лавке, а «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу». Ирония в том, что удачная серия началась после поражения от Эмери, когда Эрлинг был на поле. Могут успешно играть без норвежца? Пента-трик Холанда «Лутону» – это весело, но лучше бы забил по голу «Ливерпулю» и «Арсеналу».

Сам Гвардиола говорил, что разница между Месси и Холандом в том, что Эрлингу для успеха нужны все напарники, а Лионель многое менял на поле сам. Но если Эрлингу хочется на самую вершину, то пора брать пример с Роналду и компании, они разворачивали сюжеты в центральных играх, а не только добавляли свои голы в удачных для команды поединках. Матчи против «Реала» невероятно важные для Холанда. Ему пора стать первой скрипкой успешного оркестра.