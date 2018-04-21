Самый умный. Иньеста отправляется в Китай

«Пожизненный» контракт с «Барселоной» подходит к завершению – Андрес после сегодняшнего финала Кубка Испании объявит об уходе. Об особенном испанце – на «Соккер.ру».

Национальный герой и настоящий друг

На 116-й минуте финала Испании и Нидерландов на чемпионате мира в ЮАР Иньеста забил тот самый гол. Роббен не смог снять с голландцев проклятие финалов мундиалей в борьбе с Касильясом, а Андрес реализовал первую и, возможно, последнюю на десятилетия попытку Испании стать первой в мире футбола, чтобы через два года стать лучшим игроком еще и Евро-2012. А после того африканского гола показал майку с надписью маркером от руки: «Дани Харке всегда с нами».

Вся страна праздновала, а одна молодая девушка рыдала у телевизора. Анна не включала трансляции матчей месяцами и старалась не пересекаться с миром футбола, ведь каждый раз вспоминала страшный день 8 августа 2009 года, когда ей позвонили и сообщили, что ее муж Дани Харке скончался от сердечного приступа в возрасте 26 лет. Конечно, Анна знала, что Испания и Нидерланды сыграют в финале, но она выключила из жизни футбол.

Случайно попала на овертайм, но позже призналась, что словно почувствовала – если забьет Иньеста, то вспомнит старинного друга. Символично, что отличился именно он, ведь Андрес вправду дружил с Дани, часто встречались, проводили время вместе. Капитан «Эспаньола» и будущий капитан «Барселоны» ладили друг с другом, и когда Харке ушел, Иньеста стал постоянно думать о смерти и переживать уже на свой счет. Ему даже пришлось нанять психолога, поскольку чувство вечной тревоги мешало играть.

Андрес плаксивый и впечатлительный, у него есть признаки клаустрофобии – некомфортно одному в закрытых помещениях, но замкнутого парня исцелили победы. А позже Анна Харке от своего имени и дочери Валерии поблагодарила Андреса за память о ее муже трогательным письмом: «Никогда не перестану быть благодарной тебе за большое сердце, спокойствие и скромность. Ведь чувства – единственная вещь, которая остается с нами в конце». Прочувствовать, что Иньеста свой парень для испанцев и навсегда останется особенным футболистом для страны, очень просто. Достаточно спросить, уважают ли Андреса?

Ответ будет утвердительным – перед нами человек с идеальной репутацией и такой же игрой в лучших сезонах. А ведь до 24 лет в Иньесте не видели особенного игрока, но Андрес прибавил, и прибавил значительно.

Легендарный скромняга и большой дипломат

Несколько раз Иньеста срывался и даже давал злые комментарии по разным поводам. Но обычно он тише воды и ниже травы. А каким должен быть по характеру человек с прозвищем Каспер, которое лишь с годами заменили на Волшебник? У Иньесты дома целый выводок йоркширских терьеров, и уже по выбору породы любимых собак понятно, что перед нами не Месси с его огромным мастифом.

Для Андреса важно быть неприметным, поскольку он из очень простой, деревенской семьи из маленького испанского городка. Сейчас Иньеста будет отрицать привязанность, но на его малой родине почти все – фанаты «Реала». Когда отец парня через знакомого тренера в школе «Барселоны» добился просмотра и хавбека приняли в команду, только под большим давлением родных Андрес согласился уехать. Не исключено, что в юном возрасте симпатизировал «Реалу», хотя теперь ему нельзя об этом упоминать.

Из Иньесты не вытяните ничего криминального и скандального. Даже на тему политики. Открыто и часто заявлял, что у него наворачиваются слезы на глаза, когда слушает гимн Испании, поэтому в будущую партию президента Каталонии Пике его не примут. Андресу этого и не нужно, ему всегда приятнее пообщаться с друзьями – часто это люди непубличные и не из числа звезд, его друзья из детства и сейчас работают автомеханиками, продавцами, да и жена его Анна Ортис – парикмахер.

Конечно, Иньеста также близко дружит с Хави, с которыми даже менялись номерами в клубе и сборной, чтобы подчеркнуть особую связь не только на поле, с детства его очень поддерживали Вальдес, Рейна и Пуйоль. Со всеми дружит и от всех получит сейчас массу комплиментов, заявив об уходе из «Барселоны».

Патриот малой родины и спаситель «Альбасете»

У себя на родине – в деревне Фуэнтеальбилья, которая не имеет отношения к Каталонии, ведь находится в другой провинции, Андрес давно стал живой легендой. У него тут музей в бывшем баре дедушки, постоянно помогал местной команде и школе, и поскольку поселение крошечное – две тысячи человек, то неудивительно, что установили Иньесте бронзовый памятник и стараются таким образом заманить к себе туристов в футболках «Барселоны».

Андрес рад продвигать бренд родного поселка, ведь восемь лет назад вложился в местную винодельню, которая производит сейчас до миллиона бутылок недорогого вина в год. Делают все подряд, поскольку климат позволяет выращивать виноград разных сортов. Но не сказать, что бизнес идет удачно. Декларировали солидные убытки – до 380 тысяч евро в год, и хотя для Иньесты с окладом в «Барселоне» в 10-11 миллионов евро без бонусов это не очень большие деньги, полузащитник щедрый и платит огромные налоги.

Вряд ли узнаем, что Андрес прятал доходы в оффшорах – хотя все возможно после стольких скандалов и новой информации, что тот же Роналду умудрился накопить 150 миллионов только за рекламные контракты и заплатить менее 5 % налогов. Эти обвинения надо доказать в суде, а вот что доказывать не нужно – Иньеста умеет быть благородным, когда речь касается его родины. «Альбасете» едва не вылетел в четвертый дивизион, но в 2011-м году получили от Андреса 240 тысяч на погашение долгов и 420 тысяч за акции клуба.

В мире не так много футболистов, готовых за свои деньги спасти от разорения родную команду, за которую играли всего до двенадцати лет. Но Иньеста всегда был щедрым. Причем Андрес не забыл об «Альбасете» и привел в команду катарских инвесторов (вероятно, через связи Хави), которые погасили 18 млн евро долгов клуба – впечатляющая благотворительность.

Предприниматель и завоеватель нового рынка

Андрес покинет Барселону в интересах семьи и бизнеса отца. Но не стоит концентрироваться на убытках винодельной компании. Возможно, причина отъезда в том, что семья Иньесты не просто хочет спасти бизнес, а из миллионеров превратиться в мультимиллионеров. Европейские любители вина консервативные – знают и уважают крутые итальянские и французские напитки, а из испанских вин предпочитают проверенные марки. Компания Иньесты слишком молодая, чтобы захватить рынок Европы, но если Андрес напомнит о себе китайцам – смогут увеличить экспорт в Азию.

Не так давно Иньеста говорил, что «маленький семейный бизнес» позволяет разлить 700 тысяч бутылок в год. А сейчас сообщают, что попробуют спихнуть китайцам 2 млн бутылок по цене от 5 до 30 евро. Вот и считайте – даже если отнять расходы и погасить убытки, отец Иньесты может заработать миллионы. Плюс от нового клуба испанец получит 30 млн евро за сезон и как бонус – возможность играть выездные матчи, только когда сам захочет. Пожизненный контракт «Барселоны» с Иньестой был красивым жестом со стороны руководства клуба, не более.

Андресу вправду пора уезжать, не стоит деградировать как игрок экстра-класса, отнимая игровое время у будущих лидеров центральной линии «Барселоны». Хави трогательно провожали в свое время, у Иньесты будут такие же победные объятия и поцелуи, если сегодня «Севилья» не проявит кубковый дух и проиграет в финале Кубка Короля «Барселоне». Футболисты каталонского клуба не имеют права уступать, ведь для Иньесты это будет последний большой финал как для футболиста команды, ставшей родной.

Как видите, Андрес собирается сдержать обещание. Когда ему предложили пожизненный контракт, полузащитник заявил, что не станет доить родной клуб, если увидит, что его можно заменить на поле. Приобретение Коутиньо является попыткой найти новый баланс в центре поля, а легендарный игрок отправляется зарабатывать деньги в Китай, где его ждут в команде Паулу Бенту и не будет обузой для каталонцев.

Нужно соглашаться. При меньшем давлении соперников рассудительный испанец может выдать еще парочку мощных сезонов вдали от родины, которую предпочитает не покидать. Но поиграет в Китае и вернется, чтобы выгуливать собак, растить виноград и детей. Скромный парень, который не мечтал стать звездой футбола, оказался легендой. Не вел себя вызывающе, не стремился перетягивать одеяло на поле, но при этом подарил «Барселоне» и сборной Испании трофеи, о которых можно только мечтать. А поскольку не уехал в Китай зимой – попадает в состав сборной и сыграет в России на ЧМ-18.

Иньеста все рассчитал – планирует движение вперед и уйдет из «Барселоны» не после неудачного прошлого сезона. Пусть с римской горечью в горле, но «золотой» медалью и, возможно, Кубком Испании в руках. У Иньесты может быть 35 больших побед по окончании сезона – одна из лучших коллекций в истории футбола.