Прыжок в Лигу чемпионов. ЦСКА – «Краснодар»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Прыжок в Лигу чемпионов. ЦСКА – «Краснодар»

вчера, 09:30
Прыжок в Лигу чемпионов. ЦСКА – «Краснодар»

Московский ураган не помешал «быкам» приземлиться в столице. Значит, ЦСКА примет футбольный бой за ЛЧ. «Соккер.ру» помогает подготовиться к игре.

«Армейцы» плохо играют дома?

ЦСКА делит девятую и десятую строчки в РФПЛ по очкам, набранным дома. Причем уступают лидеру в этой таблице «Спартаку» 9 пунктов, сыграв поровну матчей, тогда как «Краснодар» хорош в гостях. По забитым в родных стенах голам статистика ЦСКА тоже не впечатляет, 19 мячей – аналог результата «Уфы», сыгравшей на матч больше. Если «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» дома результативнее, чем на выезде, то ЦСКА в гостях забил на гол больше.

Показательный тренд, невзирая на разницу в сыгранных дома и в гостях матчах. «Армейцев» определенно не назвать домашней командой. Получили 4 поражения в 12 играх РФПЛ и еще дважды подписывали мир. В половине случаев теряли очки. Может, сказывается невысокая посещаемость поединков и отсутствие домашней атмосферы? Вряд ли. Пусть в новом году упали ниже «Ахмата» по среднему числу зрителей, могут добавить. А пример «Зенита» доказывает – полный шумный стадион не гарантирует победы.

Ганчаренко прекрасно помнит статистику и видит пустые места на трибунах, но осознает важность момента. В новом сезоне «армейцы» дома проиграли «Локомотиву», «Рубину», «Ахмату» (пусть гол с нарушением правил, но ЦСКА не отыгрался и не переломил ход матча, уступив всего 0:1). Также пережили поражения от МЮ, «Базеля», «Лиона» и «Динамо». Соперники на разный вкус и в различных турнирах. ЦСКА дома пропустил 9 мячей в 12 играх, в гостях – 12 в 14. Разница по среднему количеству голов за игру в пользу домашних поединков есть, но небольшая.

Для лиги у ЦСКА сильная защита?

Суммарный xGА – показатель опасности моментов соперников, в Москве у ЦСКА ожидаемо меньше, чем на выезде. Но дома Акинфееву везет меньше. Пропустил все, на что его оборона наиграла. Столько же раз вытаскивал мячи из сеток, как вратари «Спартака» в домашних играх. Если твоя оборона повторяет за «красно-белыми», то ее надежной не назвать? Зато в общей таблице у ЦСКА вторая по непробиваемости защита лиги, а у «Краснодара» - всего шестая.

Получается, оборона «армейцев» кушает столько голов, сколько заслужила – проще говоря, довольно везучая команда, случайнее голы пускают редко. И для РФПЛ их показатель среди лучших. Чего не скажешь о «Краснодаре». Впрочем, проблемы в обороне «быков» не значат, что у них нет сегодня козырей. Ведь на выезде в 13 матчах забили 20 голов – второй результат РФПЛ после достижения «Локомотива» в чужих стенах. Также стоит отметить, что на чужбине «Краснодар» пропускает столько же, как ЦСКА.

Получается, если справедливо критиковали подход Шалимова к защите, то можно смело заявить, что даже когда тактика Ганчаренко работает, защитники «армейцев» допускают столько же ошибок, как и коллеги. А помните первую игру между командами в Краснодаре? Алексей Березуцкий забил дичайший случайный гол Синицыну, но в основном отбивался, ведь этот удар был одним из двух опасных. 33 % времени с мячом, четыре сэйва Акинфеева, 23 удара «Краснодара», тьма выигранных единоборств. Но если сегодня Ганчаренко снова поставит на оборону, пусть помнит – в домашних матчах везет реже.

Потерю Смолова нельзя восполнить?

В пяти последних играх «Краснодара» против ЦСКА забивал только Федор. Наверное, поэтому и высказал сомнения насчет случайности карточки? В РФС признали, что Смолова наказали незаконно, но не захотели найти лазейку в законе и удовлетворить апелляцию «Краснодара». Позорная практика официально принимать настолько кривой регламент. Также промолчали в ЦСКА. Хотя в схожей ситуации настаивали, чтобы Акинфееву аннулировали четвертую желтую, и добились своего. Впрочем, «Краснодар» Смоловым не ограничивается.

Например, из 20 выездных голов «быков» в РФПЛ только 5 на счету Федора, или 25 %. Если сравните с общей результативностью и вкладом нападающего – 12 голов из 41, или 29 %, то вспомните, что Смолов пропускал часть сезона из-за травмы. Так что «Краснодар» уже играл без Федора. Пропуск этот лежит скорее в плоскости беззакония – обидно, что второй нападающий сезона теряет шанс сыграть в таком матче. А еще хуже становится, когда узнаешь, насколько он важен в плане набора очков.  

Если говорим о «Краснодаре» в целом, то Смолов стягивает на себя 26 % опасных моментов и забивает 29 % голов. При этом в команде есть человек, подменявший Федора при завершающих ударах – Классон. С другой стороны, за счет пасов и голов Смолова собрали 21 пункт из 47 – 45 %, почти половину. Не столь важно, сколько Федор забивает, важнее, когда он это делает. Его голы часто были победными или непосредственно влияли на результат. Без него придется играть иначе, ЦСКА получил преимущество.

В ЛЧ окажется только один из пары?

Вряд ли «Спартак» и «Зенит» синхронно финишируют ниже ЦСКА и «Краснодара». А это значит, что сегодня один из полуфиналов в битве за путевку в Лигу чемпионов. Ничья не дает преимущества ни одному из соперников – конкуренты могут оторваться. А вот победа значит многое. Ведь если три очка наберет ЦСКА, отыграть разницу в четыре пункта за три тура до конца будет сложно. Расклад понятен, а «Краснодар» ничем не скован. И когда выпадает исторический шанс – им надо пользоваться.

Тем более, в истории ЦСКА Ганчаренко хватает домашних поражений. А история «Краснодара» Мусаева пока состоит строго из побед над непростыми соперниками, которые сегодня сыграют между собой. «Зенит» и «Арсенал» не остановили атаки «быков», и поскольку очевидно, что гости московского матча – команда доминирующая (высший результат по контролю мяча и работе с ним), а ЦСКА с равными отдает мяч, сегодня «быкам» важно быть собой. «Краснодар» хорошо заработал флангами, а у «армейцев» проседает левый край – 15-й результат по времени атак через этот фланг в РФПЛ.

Добавляем, что Классон и Рамирес, как и их коллеги с правого фланга, будут давить на одного латераля. Не забываем, что травма Вернблума не позволит Ганчаренко утяжелить опорную зону, где Натхо не всегда успевает созидать и защищаться. И получаем веские аргументы в пользу частых атак «Краснодара». Осталось выяснить, превратятся ли они в голы? На выезде «быки» в РФПЛ не проигрывали полгода – со дня матча против «Локомотива». Получается, сегодня встретятся команды, которым в чужих стенах играть даже удобнее, о чем напоминает домашнее поражение «быков» от «Уфы» и выездная победа над «Зенитом».

Хотя в таких парах всегда существует риск результативной ничьей – Чалов и Муса настроены огорчить Синицына, ЦСКА будет ходить по грани, если станет сушить игру. Ведь «Краснодару» буквально нечего терять, им нужна только победа. Откатиться на шестое место нельзя, а вот повоевать даже за второе можно!

Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» потерял очки в матче с «Уфой»
Вчера, 20:56 198
ЦСКА рвется в Лигу чемпионов
Вчера, 20:04DaveGrohl в блоге Оценочные суждения18
«Кубань» крупно уступила «Авангарду»
Вчера, 18:57 4
«Амкар» одержал победу над «Тосно»
Вчера, 18:29 33
ЦСКА вырвал победу в матче с «Краснодаром»
Вчера, 18:23 412
Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»
Вчера, 17:00Игнат Березин в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!55
Обсудить
Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил valt134
сегодня в 03:57
valt134:
Тактика еврея гинера сработала. Смолова убрали вопреки ВСЕМ футбольным правилам. Вот и весь наш футбол... На ЧМ это работать не будет. И будем мы в глубокой 63... Спасибо евреям...
Засланный казачок Вы, товарисч, ох засланный. Идите лучше о пенсиях бабушек на кухне посокрушайтесь. Вам это ближе...))) И не надо завидовать НАШЕМУ ЧМ! Возможно, у нас не будет на нём крутой сборной, но будет сам Мундиаль, а это праздник для всех соотечественников.
А для Вас звучит песня: "Страна Пендосия живёт без забот, в страну Пендосию ведёт подземный ход,...")))
valt134
valt134
сегодня в 01:55
Тактика еврея гинера сработала. Смолова убрали вопреки ВСЕМ футбольным правилам. Вот и весь наш футбол... На ЧМ это работать не будет. И будем мы в глубокой 63... Спасибо евреям...
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
вчера в 20:25
spartach n1:
ПРЫЖОК ЗА НОВЫМИ РЕКОРДАМИ
112910415
112910415
вчера в 17:05
вдвоём-то не протиснуться
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:25
Только ЦСКА выступил в Еврокубках лучше всех Российский команд, так что я за то, что бы ЦСКА опять играл в Л/Ч!
yk2ru
yk2ru
вчера в 13:46
0:0 - по итогу всей игры.
spartach n1
spartach n1
вчера в 13:31
boniel3
boniel3
вчера в 13:09
Краснодар выграет однозначно.ЦСКА по большому счету не команда.Сборище калек,молодых и старых.Гончаренко,конечно хороший парень,намного грамотнее Слуцкого,но что он может делать с таким составом.Нет ни одного достойного игрока.Гинер редкая 16ь.Ну нет у тебя денег,продай и не мучай болельщиков и команду.И,главное,что будет в следующем сезоне.Трудно даже представить.
mikysss
mikysss ответил Scuderia Ferrari
вчера в 13:05
Scuderia Ferrari:
Говорит фан команды, взявшей свой последний трофей в матче, где луис адриано должен был быть удалён.
Потратил 8 минут времени и пересмотрел обзор той игры, и не увидил даже намека на удаление а вот игру рукой защитника Локо увидел но судья промолчал
МКС
МКС ответил Анатолий Шевченко
вчера в 13:03
Анатолий Шевченко:
Не пробьется--- есть Маааасква, Питер.
В Москве, слово маасква говорят только хохлушки с ленинградки.
DAD81
DAD81 ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 13:03
Опять рыдания на армейской ветке. ))) Хоть бы раз удивил чем-то.
mikysss
mikysss
вчера в 12:40
результативная ничья
Igorello97
Igorello97
вчера в 12:16
1:1
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:02
Чтобы ни кого не обидеть желаю ничью 3-3.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 11:38
Думаю ЦСКА дожмет сегодня краснодар, хотя идеальным исходом будет ничья)
RomM84
RomM84 ответил Анатолий Шевченко
вчера в 11:32
Нет, просто предположение что быки смогут занять третье место
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 11:16
Сергеевич вернулся 1:
Вазгенка! У вас каждый кто против, значит спартач). Я болельщик росфутбола и внимательно вижу, что происходит на верху Олимпа отечественного футбола. Ты бы лучше задался вопросом, почему болельщик не приемлет ваш клуб. Хотя мое мнение давно известно насчет клуба, которым руководит комбинатор. Слишком много случайностей связано с вашим клубом, когда каждый год, из года в год он остается на плаву и на вершине, несмотря на все казалось бы проблемы. В случайности не верю. Буду рад, если Краснодар пробьется в ЛЧ и арена-красавица примет этот турнир.
Не пробьется--- есть Маааасква, Питер.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил sir-5
вчера в 11:13
sir-5:
Никогда не хватает времени и терпения читать пространные рассуждения в форме предположений! Ответ на это даст текущее состояние команд на момент матча и его ход.Потом поклонники проигравшей стороны нам доложат почему это несправедливо,а победившей-почему это логично.А Федя пусть не расстраивается:Его просто поберегли для трансфера в топ-клуб Европы.Очередной... И ещё :Я случайно зашёл на ветку ЦСКА и увидел совершенно случайно зашедшего сюда Сергеича.Который опять вернулся...Ну почти как Карлсон:Обещал-сделал.
Лучше бы поберегли не наступая на ногу.
Kurtd
Kurtd
вчера в 11:12
Удачи Краснодару.
Со Смоловым история мутная, обвиняют по привычке ЦСКА, но то дело десятое. Давно известно, что РФПЛ - сборище дураков, "Быки" на фоне остальных команд выглядят как минимум цивилизованно.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
вчера в 11:02
Я не понял - бомжей списал в ФНЛ?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AmIIIeR89
вчера в 11:02
AmIIIeR89:
"Также промолчали в ЦСКА". Так и Федя и собственно Краснодар всю неделю выли, весь инст загадили, где уж тут слово вставить)) Да и потом, именно после отмены карточки Акинфеева, в регламент внесли пункт, прямо запрещающий отмену карточек. Да и вообще, давным давно надоели разговоры убогих на тему предвзятости конкретно к ЦСКА. На каждую команду из топа РФПЛ можно такое придумать. А объясняется все банальной завистью
Совершенно верно. Более того , из этой статьи (бредовой) можно сделать вывод о том, что "кривой регламент" - дело рук ЦСКА. Регламент перед сезоном читали все и подписали все, в том числе и "блестящие юристы " Краснодара. Если миллиардер Галицкий не может найти грамотных юристов, пусть обращается ко мне, я помогу.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 11:00
Погода за армейцев
Smyth
Smyth
вчера в 10:57
Знаете за что беспокоюсь? После всего этого Смолов может мягко говоря обидеться на весь РФС и послать всё на три буквы... и свалить в какой-то другой чемпионат, любой другой, но не оставаться в этом. И я его пойму. Настоящее позорище.

У ЦСКА сейчас стагнация, в следующем сезоне прогнозируется пике со свободным падением. Как они будут играть в ЛЧ? я понимаю если они попадут туда заслуженно, но на фоне вот такого скандала это всё выглядит незаслуженным и фарсом.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 10:50
Вперед Краснодар! Кабинетам не место в ЛЧ! Говорю, как болельщик росфутбола, искренне болеющий за чистоту нашего футбола. Хотя понимаю, что это бесполезно, то же самое, что выступать против ветряных мельниц.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 10:42
Один раз за столько лет и то благодаря протекции и поддержки в чемпионате. Игроков не удаляют, красные не дают, силенки на таких, как СКА и др перед матчами в европе экономились. Так что не стал бы делать грудь колесом
, когда много резины).
sir-5
sir-5
вчера в 10:42
Поскольку все спартачи сейчас проснуться и прибегут сюда,необходимо отметить,что сегодня исполняется 54 года Массимо Каррере.Мы все его поздравляем,желаем преодолеть все трудности,довести этот сезон до конца успешно и остаться главным тренером любимого соперника и на следующий сезон. Такие неравнодушные и яркие личности украшают наш (иногда пресный) чемпионат. Только некоторых "односельчан" надо домой отправить,многовато их.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:34
Команды в принципе равные, тем интереснее матч.
Удачи ЦСКА.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 10:32
"Также промолчали в ЦСКА". Так и Федя и собственно Краснодар всю неделю выли, весь инст загадили, где уж тут слово вставить)) Да и потом, именно после отмены карточки Акинфеева, в регламент внесли пункт, прямо запрещающий отмену карточек. Да и вообще, давным давно надоели разговоры убогих на тему предвзятости конкретно к ЦСКА. На каждую команду из топа РФПЛ можно такое придумать. А объясняется все банальной завистью
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 10:31
Минус Смолов,минус Вернблум.Поглядим,кто лучше перестроится.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 10:31
Что-то комбинатор ворвался в 1/4 ЛЕ, а обладатели возможных участников ЧМ Фарфана и Паредеса - нет.
О четвёртом клубе промолчим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100