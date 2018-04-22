Прыжок в Лигу чемпионов. ЦСКА – «Краснодар»

Московский ураган не помешал «быкам» приземлиться в столице. Значит, ЦСКА примет футбольный бой за ЛЧ. «Соккер.ру» помогает подготовиться к игре.

«Армейцы» плохо играют дома?

ЦСКА делит девятую и десятую строчки в РФПЛ по очкам, набранным дома. Причем уступают лидеру в этой таблице «Спартаку» 9 пунктов, сыграв поровну матчей, тогда как «Краснодар» хорош в гостях. По забитым в родных стенах голам статистика ЦСКА тоже не впечатляет, 19 мячей – аналог результата «Уфы», сыгравшей на матч больше. Если «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» дома результативнее, чем на выезде, то ЦСКА в гостях забил на гол больше.

Показательный тренд, невзирая на разницу в сыгранных дома и в гостях матчах. «Армейцев» определенно не назвать домашней командой. Получили 4 поражения в 12 играх РФПЛ и еще дважды подписывали мир. В половине случаев теряли очки. Может, сказывается невысокая посещаемость поединков и отсутствие домашней атмосферы? Вряд ли. Пусть в новом году упали ниже «Ахмата» по среднему числу зрителей, могут добавить. А пример «Зенита» доказывает – полный шумный стадион не гарантирует победы.

Ганчаренко прекрасно помнит статистику и видит пустые места на трибунах, но осознает важность момента. В новом сезоне «армейцы» дома проиграли «Локомотиву», «Рубину», «Ахмату» (пусть гол с нарушением правил, но ЦСКА не отыгрался и не переломил ход матча, уступив всего 0:1). Также пережили поражения от МЮ, «Базеля», «Лиона» и «Динамо». Соперники на разный вкус и в различных турнирах. ЦСКА дома пропустил 9 мячей в 12 играх, в гостях – 12 в 14. Разница по среднему количеству голов за игру в пользу домашних поединков есть, но небольшая.

Для лиги у ЦСКА сильная защита?

Суммарный xGА – показатель опасности моментов соперников, в Москве у ЦСКА ожидаемо меньше, чем на выезде. Но дома Акинфееву везет меньше. Пропустил все, на что его оборона наиграла. Столько же раз вытаскивал мячи из сеток, как вратари «Спартака» в домашних играх. Если твоя оборона повторяет за «красно-белыми», то ее надежной не назвать? Зато в общей таблице у ЦСКА вторая по непробиваемости защита лиги, а у «Краснодара» - всего шестая.

Получается, оборона «армейцев» кушает столько голов, сколько заслужила – проще говоря, довольно везучая команда, случайнее голы пускают редко. И для РФПЛ их показатель среди лучших. Чего не скажешь о «Краснодаре». Впрочем, проблемы в обороне «быков» не значат, что у них нет сегодня козырей. Ведь на выезде в 13 матчах забили 20 голов – второй результат РФПЛ после достижения «Локомотива» в чужих стенах. Также стоит отметить, что на чужбине «Краснодар» пропускает столько же, как ЦСКА.

Получается, если справедливо критиковали подход Шалимова к защите, то можно смело заявить, что даже когда тактика Ганчаренко работает, защитники «армейцев» допускают столько же ошибок, как и коллеги. А помните первую игру между командами в Краснодаре? Алексей Березуцкий забил дичайший случайный гол Синицыну, но в основном отбивался, ведь этот удар был одним из двух опасных. 33 % времени с мячом, четыре сэйва Акинфеева, 23 удара «Краснодара», тьма выигранных единоборств. Но если сегодня Ганчаренко снова поставит на оборону, пусть помнит – в домашних матчах везет реже.

Потерю Смолова нельзя восполнить?

В пяти последних играх «Краснодара» против ЦСКА забивал только Федор. Наверное, поэтому и высказал сомнения насчет случайности карточки? В РФС признали, что Смолова наказали незаконно, но не захотели найти лазейку в законе и удовлетворить апелляцию «Краснодара». Позорная практика официально принимать настолько кривой регламент. Также промолчали в ЦСКА. Хотя в схожей ситуации настаивали, чтобы Акинфееву аннулировали четвертую желтую, и добились своего. Впрочем, «Краснодар» Смоловым не ограничивается.

Например, из 20 выездных голов «быков» в РФПЛ только 5 на счету Федора, или 25 %. Если сравните с общей результативностью и вкладом нападающего – 12 голов из 41, или 29 %, то вспомните, что Смолов пропускал часть сезона из-за травмы. Так что «Краснодар» уже играл без Федора. Пропуск этот лежит скорее в плоскости беззакония – обидно, что второй нападающий сезона теряет шанс сыграть в таком матче. А еще хуже становится, когда узнаешь, насколько он важен в плане набора очков.

Если говорим о «Краснодаре» в целом, то Смолов стягивает на себя 26 % опасных моментов и забивает 29 % голов. При этом в команде есть человек, подменявший Федора при завершающих ударах – Классон. С другой стороны, за счет пасов и голов Смолова собрали 21 пункт из 47 – 45 %, почти половину. Не столь важно, сколько Федор забивает, важнее, когда он это делает. Его голы часто были победными или непосредственно влияли на результат. Без него придется играть иначе, ЦСКА получил преимущество.

В ЛЧ окажется только один из пары?

Вряд ли «Спартак» и «Зенит» синхронно финишируют ниже ЦСКА и «Краснодара». А это значит, что сегодня один из полуфиналов в битве за путевку в Лигу чемпионов. Ничья не дает преимущества ни одному из соперников – конкуренты могут оторваться. А вот победа значит многое. Ведь если три очка наберет ЦСКА, отыграть разницу в четыре пункта за три тура до конца будет сложно. Расклад понятен, а «Краснодар» ничем не скован. И когда выпадает исторический шанс – им надо пользоваться.

Тем более, в истории ЦСКА Ганчаренко хватает домашних поражений. А история «Краснодара» Мусаева пока состоит строго из побед над непростыми соперниками, которые сегодня сыграют между собой. «Зенит» и «Арсенал» не остановили атаки «быков», и поскольку очевидно, что гости московского матча – команда доминирующая (высший результат по контролю мяча и работе с ним), а ЦСКА с равными отдает мяч, сегодня «быкам» важно быть собой. «Краснодар» хорошо заработал флангами, а у «армейцев» проседает левый край – 15-й результат по времени атак через этот фланг в РФПЛ.

Добавляем, что Классон и Рамирес, как и их коллеги с правого фланга, будут давить на одного латераля. Не забываем, что травма Вернблума не позволит Ганчаренко утяжелить опорную зону, где Натхо не всегда успевает созидать и защищаться. И получаем веские аргументы в пользу частых атак «Краснодара». Осталось выяснить, превратятся ли они в голы? На выезде «быки» в РФПЛ не проигрывали полгода – со дня матча против «Локомотива». Получается, сегодня встретятся команды, которым в чужих стенах играть даже удобнее, о чем напоминает домашнее поражение «быков» от «Уфы» и выездная победа над «Зенитом».

Хотя в таких парах всегда существует риск результативной ничьей – Чалов и Муса настроены огорчить Синицына, ЦСКА будет ходить по грани, если станет сушить игру. Ведь «Краснодару» буквально нечего терять, им нужна только победа. Откатиться на шестое место нельзя, а вот повоевать даже за второе можно!