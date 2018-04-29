  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.138.518
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2:4 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага1.384.88
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.93.91.67
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.275.511
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин2.652.952.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.63.32.95
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 2:2 Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам1.081123.5

Цвет настроения синий. Нули в Санкт-Петербурге

вчера, 19:55
Цвет настроения синий. Нули в Санкт-Петербурге

«Зенит» и ЦСКА настолько боялись играть в футбол, что «Соккер.ру» озадачен решениями хозяев. Москвичи воевали за ничью, а чем занимались петербуржцы?

Что о «Зените» говорят ничьи с ЦСКА?

Трижды по 0:0, до этого 1:1 – четыре последних результата между собой. До этого Луческу выиграл финал Суперкубка у ЦСКА – 1:0, а Слуцкий проиграл Виллаш-Боашу в решающей игре Кубка России 1:4. «Зенит» четыре года не уступает ЦСКА, но победы сменили на унылую синюю серию. Причем Манчини прекрасно знал, что ему пора рисковать – впереди матч с «Локомотивом», который рискует не оформить титул завтра и будет настроен на очки в предпоследнем туре.

Понимая разницу в задачах Роберто и Виктора Михайловича, можно сразу разделить негодование из-за унылых подходов ЦСКА и «Зенита». Первые уже в тройке и охраняют результат, потеряв игроков, которые сегодня могли изменить счет на табло – Дзагоева и Вернблума. У вторых тоже потери, но они сами отдали созидательных Нобоа, Жулиано, Шатова и Дзюбу другим клубам, и Манчини сам сделал так, что без Кокорина «Зенит» напоминает пародию на самого себя чемпионских времен.

Некому забивать, кроме защитника Кришито? А если помнить о разных возможностях клубов, то становится понятно, кого ругать. «Зенит», который первый удар в створ ворот Акинфеева нанес лишь во втором тайме, не заслуживает после столь сумбурной игры симпатий. Ведь не забывайте, что хозяев устраивала только победа. А в целом нулевые ничьи с обычно удобным ЦСКА говорят, что команда из Санкт-Петербурга в последние годы деградировала от побед 4:1 с дублем Халка до 0:0 имени Заболотного с весьма скромными претензиями на итоговую победу.

Цифры доказывают – игра была ужасной

- 0 ударов в створ нанес «Зенит» за час игрового времени в домашнем поединке, а первый точный выстрел на счету Ригони на 65-й минуте. За счет того, что трио защитников ЦСКА в сумме 108 лет, «Зенит» смог сыграть на усталости обороны Акинфеева и довел количество точных выстрелов до четырех. Но ведь без голов;

- 80 % брака – ужасный результат «Зенита» по точности ударов. Просто лупили, не понимая, как довести атаку до ума. Только четыре удара из двадцати были следствиями индивидуальных действий, а добрый десяток сырых атак загубили необдуманными и неточными выстрелами Паредеса и компании;

- хотя у Акинфеева формально четыре сэйва, Игорь лишь дважды отражал удары, которые могли стать голами, причем после удара Кришито головой был выстрел Заболотного прямо во вратаря с острого угла. Два момента за матч у ворот обороны ЦСКА – атака «Зенита» сыграла феноменально «ярко и продуктивно»;

- Заболотный четыре раза пробил по чужим воротам, дважды мимо, раз попал в Акинфеева. И это еще хорошая игра, ведь Дриусси из трех ударов ни один не смог довести до створа ворот. Без Кокорина «Зенит» в атаке никакой – некому даже спасти;

- 25 раз игроки ЦСКА теряли мяч в этом матче, и 24 раза делали это на чужой половине поля. Добавьте очень скромный показатель перехватов, среднюю точность всех передач – 74 %, и получите ответ, почему «армейцы» даже такому «Зениту» гол не смогли затолкать. Некачественно сыграли, рывками;

- у ЦСКА было всего два точных удара за игру, а поскольку они в два раза реже били по воротам Лодыгина, чем соперник в сторону владений Акинфеева, то получаем тот же процент брака – 80 % ударов «армейцев» не могли стать голами, ведь не дошли до створа ворот. Крутой центральный матч, 24 удара из 30 – мимо кассы.

Досада вечера. Травма Ивановича

Кроме банальной игры двух команд в атаке, выделяем еще одно негативное событие. Иванович получил травму, говорят, даже рискует пропустить чемпионат мира. Обидно, ведь Бранислав не играет в «Зените» так, как в молодости, но отличается профессиональным поведением в сложных матчах. Если бы у его напарников был такой же характер – «Зенит» не рисковал остаться без ЛЧ.

Подвиг матча. Сэйв Акинфеева

Игорь – герой игры, но матча невероятно слабого для атакующих линий. Конечно, легко отразил прямой удар Заболотного, а вот другой эпизод позволяет выделить именно Акинфеева. Попытка Кришито была сложной, но голкипер ЦСКА более 320 минут с учетом добавленного времени не пропускал от «Зенита». Последний раз доставал мяч из сетки после удара бывшего «армейца» Жиркова еще в августе 2016 года, и случилось это в конце первого тайма ничейного матча. Получается, семь «сухих» таймов», крутой результат.

«Зенит» по качеству игры не для Лиги чемпионов

Лимит-то как работает, на поле у «Зенита» одна отечественная молодежь! Травмируется Иванович – выходит на поле старенький Жирков. А на скамейке сидит Набиуллин. Заболотному доверяют только из-за характера Дзюбы и лимита – Антон бесполезен, не является игроком уровня «Зенита». А любому легионеру приходится играть вместе с такими ребятами, как Ерохин – нормальными, но явно не для плей-офф ЛЧ.

В результате в РФПЛ попадает меньше сильных иностранцев, и их отсутствие сказывается на качестве матчей лидеров дивизиона. У ЦСКА недобор мощных легионеров – Бистрович явно не станет игроком года, как Еременко. А у «Зенита» на поле аргентинцы, которые не умеют принять мяч и пробить мимо Акинфеева. Даже если талантливые, им не повезло с тренером - и в итоге ни у кого нет мотивации. «Зенит» что в Туле, когда Кузяев спас от поражения, что в Санкт-Петербурге с ЦСКА не играет как команда для ЛЧ.

«Армейцы» - отдельный разговор, они невероятно живучие и везучие, Гинер просит Ганчаренко заработать денег в еврокубках и установка понятная. Их скучная игра объяснима, охраняли место в тройке. Но чем занимаются «Зенит» и Манчини? Два с половиной года в матчах между этими командами не было голов. Столько нулевых таймов могут сыграть только соперники, чей уровень не растет от года к году. ЦСКА пытается удержаться в зоне ЛЧ, переживая о том, кем менять старых центральных защитников.

А «Зенит» растерял привычную основу и превратился в нечто непонятное. Таких ужасных по качеству футбола матчей от этого клуба не доводилось видеть несколько лет. Причем создается серия – и против «Арсенала», и против ЦСКА была одна тягомотина, прикрытая отчаянными попытками собирать удары, словно они «Спартак» против «СКА-Хабаровска». Будь у Манчини тренерская честь, сам подал бы в конце сезона в отставку и не брал бы компенсацию, поскольку даже зарплату не отработал.

Чтобы привести «Зенит» в божеский вид, придется перестроить все линии, кроме вратарской позиции, и полностью изменить психологию команды, которая не может пройти в ЛЕ «Андерлехт» и «Лейпциг», когда те сами просят. ЦСКА хотя бы с российской молодежью на поле и смелый, а команда Манчини так трусливо сыграла и наивно пыталась огорчить Акинфеева, что пусть благодарят Чалова, Кучаева и Головина, что не создали победный гол из ничего. А намеки на такой разворот были, ведь ЦСКА умеет побеждать без моментов.

В результате 51 328 людей на стадионе и сотни тысяч телезрителей не получили того, на что рассчитывали. Стыдно так играть, причем если ЦСКА понять можно – они и не декларировали, что всех порвут, то «Зенит» с бравадой о победе в ЛЧ после таких игр должен менять тренера и половину состава. «Зенит» сам себя загнал в это состояние, никто силой не заставлял выбирать Манчини – тренера с сомнительной репутацией. Никто не заставлял слушать Роберто и тащить в команду всех аргентинцев, которых только можно поймать.

Никто не мешал даже сегодня и в этом составе сыграть качественно, продуманно, слаженно, а не дергаться. Так что без ЛЧ останется команда, которая этого заслуживает. Если завтра «Краснодар» покажет характер и победит «Локомотив», то Манчини вообще рискует завершить сезон на пятом месте. Раз в Туле отскочили, а сегодня не проиграли, поскольку ЦСКА не хватило дури Вернблума или озарения Дзагоева – это место будет отражать текущее состояние команды.

«Зенит» давно не был таким слабым и посредственным именно по качеству футбола во всех фазах. Манчини довел команду до такого состояния, что даже люди, из которых в начале сезона можно было выжать приличную игру, становятся призраками – как сегодня Кузяев. ЦСКА остается собой не первый год, и за эту честность их можно похвалить, а «Зенит» превратили в нелепую синюю суету.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Ростов» обыграл «Тосно»
Вчера, 20:54 76
«Зенит» и ЦСКА не смогли распечатать ворота друг друга
Вчера, 18:23 399
Голы Ханни и Боккетти принесли победу «Спартаку» над «Амкаром»
Вчера, 15:53 166
Десайи поучаствовал в открытии парка ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Вчера, 11:47 1
Знамя поднимите! «Зенит» и ЦСКА дерутся за ЛЧ
28 апреляВадим Багров в блоге Столкновения32
Тульский «Арсенал» обыграл «Анжи»
28 апреля 71
Обсудить
Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 00:35
дружок,какие 0:7 если вас возят ? если вы Смолова боитесь со спонсором рпл на руках)))
vka1970
vka1970 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 00:27
Дед за ЦСКА:
Мне тоже стыдно за 0:7 в ЛЧ. Позор на всю Европу. ХА, ХА, ХА!!!
Дед, когда хвалить своё не за что, можно и чужое похвалить.
Мне например ауди тоже больше нравится чем жигули.Только жигули в ауди не превратятся, как и твой Цска в Ливерпуль.Рождённый ржать, летать не будет.
AgeL
AgeL
сегодня в 00:21
в этом году нет ни одной команды для лч-все 79уться-к сожалению рейтинг будет снижен...
scikuni
scikuni
сегодня в 00:14
вот краснодару нечего делать как проявлять характер ради 4 или 5 места, написали бы про лч шансы
mikysss
mikysss ответил Scuderia Ferrari
вчера в 23:22
Scuderia Ferrari:
Зенит не может ЦСКА забить, потому что у нас Игорь, а не 5ебров-7елихов! Последний раз спартак от Зенита не пропускал 4 года назад, до этого - в 2010 году.
    DEXEZ
    DEXEZ
    вчера в 23:07
    d_fincher, жалко что твой коммент попал под троллинг - ибо это не троллинг, а констатация факта. Единственно могу добавить, что Спартак недалеко ушел от Зенита в плане футбола, и еще меньше в плане околофутбола. Очень жаль, что у нас такой недалекий и ущербный чемпионат...
    DEXEZ
    DEXEZ
    вчера в 23:02
    Это не футболисты - это садомазахисты... Сами себя хоронят и получают от этого кайф.
    Влад Богатырёв
    Влад Богатырёв
    вчера в 22:52
    Когда лучшим игроком становится вратарь, то это говорит о том, что команда не играла на победу.
    Влад Богатырёв
    Влад Богатырёв ответил Scuderia Ferrari
    вчера в 22:49
    Scuderia Ferrari:
    Зенит не может ЦСКА забить, потому что у нас Игорь, а не 5ебров-7елихов! Последний раз спартак от Зенита не пропускал 4 года назад, до этого - в 2010 году.
    ЦСКА не может Зениту забить потому, что .......................................
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
    вчера в 22:17
    MALOVAR:
    не извиняйся,мне за вас давно не стыдно,3-0))
    Мне тоже стыдно за 0:7 в ЛЧ. Позор на всю Европу. ХА, ХА, ХА!!!
    Прохорович
    Прохорович
    вчера в 22:05
    Манчини- Главный физрук из Италии
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 21:58
    не извиняйся,мне за вас давно не стыдно,3-0))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
    вчера в 21:35
    MALOVAR:
    ну ты насмешил)) у вас команды нет ,а ты вратарей чемпиона пиаришь ))
    Извини, а у вас команда есть? (Одни зулусы) ХА, ХА, ХА.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Scuderia Ferrari
    вчера в 21:31
    ну ты насмешил)) у вас команды нет ,а ты вратарей чемпиона пиаришь ))
    alexgurzan
    alexgurzan
    вчера в 21:29
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:27
    Итог - ЦСКА сохранил шансы на выход в ЛЧ и это главное.
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 21:21
    Головин ни какой
    МКС
    МКС ответил Scuderia Ferrari
    вчера в 21:16
    Scuderia Ferrari:
    Зенит не может ЦСКА забить, потому что у нас Игорь, а не 5ебров-7елихов! Последний раз спартак от Зенита не пропускал 4 года назад, до этого - в 2010 году.
    Кто о чем, я же говорил на соккере люди либо за Спартак, либо против. Остальные новости лишь шелуха от семечек.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 20:44
    Зенит МАНЧИНИ НУЛЕВОЙ.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 20:33
      Гальтара
      Гальтара
      вчера в 20:31
      Антон бесполезен, не является игроком уровня «Зенита»

      Неприкрытая ложь! ))))))
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
      вчера в 20:28
      Зенит не может ЦСКА забить, потому что у нас Игорь, а не 5ебров-7елихов! Последний раз спартак от Зенита не пропускал 4 года назад, до этого - в 2010 году.
      sir-5
      sir-5
      вчера в 20:27
      Вратарям пять,всем остальным-два и антисборную,а главнюкам-приз "Золотая дуля" на двоих.
      dimarik_86
      dimarik_86
      вчера в 20:21
      Цвет настроения-голубой!"нули" сыграли в Питере!
      Великолепный
      Великолепный
      вчера в 20:18
      Игорь - герой игры, сегодня опять был великолепен!))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100